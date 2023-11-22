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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1549155015511552 Додано: Сер 22 лис, 2023 05:35 ЛАД написав: барабашов написав: .........

Наверно там только с зарплатой как у Эйра - 100куе/год - можно на такое авто живя в аренде и не в селе где то в Небраске замахнуться.

За дом из сип-панелей, а не самопал из фанеры, в NJ или на Лонг-Айленде, промолчу. .........Наверно там только с зарплатой как у Эйра - 100куе/год - можно на такое авто живя в аренде и не в селе где то в Небраске замахнуться.За дом из сип-панелей, а не самопал из фанеры, в NJ или на Лонг-Айленде, промолчу.

Насколько понимаю и знаю, 100 куе в год в США не считается такой уж высокой зарплатой.

Глянул Ваш Ford Bronco Sport Badlands 4WD EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC - "Заводская рекомендованная розничная цена: 40 780 долларов США". И не знаю, что значит, но "Grand Prairie Price $35,454" ( Насколько понимаю и знаю, 100 куе в год в США не считается такой уж высокой зарплатой.Глянул Ваш Ford Bronco Sport Badlands 4WD EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC - "Заводская рекомендованная розничная цена: 40 780 долларов США". И не знаю, что значит, но "Grand Prairie Price $35,454" ( https://forum.finance.ua/topic248534.html?start=15470

Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорю

На основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или Спортейджа

Настоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии Бэйс

Инересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.

В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО. Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорюНа основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или СпортейджаНастоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии БэйсИнересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО. барабашов Повідомлень: 3643 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 05:43 барабашов написав: ......

Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорю

На основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или Спортейджа

Настоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии Бэйс

Инересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.

В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО. ......Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорюНа основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или СпортейджаНастоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии БэйсИнересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО.

Интересно. Но, думаю, здесь этого никто не расскажет.

rjkz пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает. Интересно. Но, думаю, здесь этого никто не расскажет.пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает. ЛАД 2 Повідомлень: 26547 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5182 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 06:03 ЛАД

Просто тут пишут много бреда, что новое авто ценой допустим в те же 50-70куе берут в лиз за "Цена23года-Цена26года(прогнозируемая на рынке, трёхлетки с пробегом 150Ккм)/36" , типа лизингодатели делают добрые дела для пересичных на бесплатные кредитные деньги от центробанка(ФРС?) США , и покупка в кредит на этом фоне вообще манна небесная, на кэшбэк можно стейками с Джэком Дэниэлсом объесться.

А то, что там мастер СТО зарабатывает как лицензированный сантехник или препод - умалчивается, и в "гаражах" фильтра с жидкостями менять можно самому только в дебрях штата на авто без страховки купленном чисто за свои. И парковку по 5$ в час никто не считает(но это не везде), и бенз, наверно там есть бесплатные парковки от GM и Форд, и заправки от Шелл в каждом дистрикте.

Далее был бред про то, что авто ценой 30куе(Компасс 2.4 лимитед там или Латитуд) дают в лиз за 2 куе в год, и это подразумевает все расходы на авто(!!!), тогда как 30(2023)-17(2026)=13куе и это только потеря цены небитого авто на рынке за 36мес, а операционных расходов лизингодателя, его интереса и страховок "от дурака" ну нет вообще в стоииости владения авто.

Так и у Семёныча Бумер М3 с 4х литровым пихлом ценой 60куе+++ за 650уе/мес постепенно окажется 330й обычной тройкой заднеприводной с пихлом 1.8, но наддутым до 250сил, и обвешанной пластмассой под съёмки в "Форсаж"(или там небедные знакомые что то доплатили в начале лиза, типа пары пачек на депозит компании)

С бетоном проще - он пока там в цене в долларах на горизонте кредитного договора(20-50лет) не падал ни разу. И страховки на единицу кредита(пусть это будет 100куе) там на два порядка наверно дешевле(ну не сто раз, но в 30 - точно) барабашов Повідомлень: 3643 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 07:11 akurt написав: vitaliiangel написав: [сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках. [сметана (на разлив), хлеб чёрный и белый, полусъедобные консервы, грузинский чай, какие то конфеты (кроме шоколадных), лимонад были всегда. Меня ребенком постоянно за этим добром гоняли. Колбаса вареная то была, то не было. Копченую и твердый сыр вообще в продаже не видел. Рыба в картонных коробках.



Вот только не нужно отнекиваться.

Сказано «В стойло!» значит, в стойло!

И не забыть из дома взять пол-литровую баночку под сметану!



P.S. Прилетел в Барселону. Удивил паспортный контроль (в Бухаресте его не было: направили в зону транзита, никакой проверки документов не было): взяли в руки паспорт сразу поставили печать никуда в никакую базу данных не вносили. Никаких вопросов не задавали, очереди не было.

Совку с его заборами колючей проволокой и овчарками и «партийный комиссией», которая вопрошала у члена совка «Паркуа па хочешь, смерд отвратный, в Барселону?» и не снилось…

Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.

Леонид Брежнев похлопывает в ладоши:

«Верной дорогой идете, товарищи!» Вот только не нужно отнекиваться.Сказано «В стойло!» значит, в стойло!И не забыть из дома взять пол-литровую баночку под сметану!P.S. Прилетел в Барселону. Удивил паспортный контроль (в Бухаресте его не было: направили в зону транзита, никакой проверки документов не было): взяли в руки паспорт сразу поставили печать никуда в никакую базу данных не вносили. Никаких вопросов не задавали, очереди не было.Совку с его заборами колючей проволокой и овчарками и «партийный комиссией», которая вопрошала у члена совка «Паркуа па хочешь, смерд отвратный, в Барселону?» и не снилось…Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.Леонид Брежнев похлопывает в ладоши:«Верной дорогой идете, товарищи!»



Подыхает брежнев, у постели умирающего склонился андропов.

-Юрочка, а кто-же будет вместо меня?

-Не волнуйтесь, Леонид Иллич, я буду на вашем посту.

-А если народ не пойдет за тобой, Юрочка?

-Тогда он пойдет за вами, Леонид Иллич. Подыхает брежнев, у постели умирающего склонился андропов.-Юрочка, а кто-же будет вместо меня?-Не волнуйтесь, Леонид Иллич, я буду на вашем посту.-А если народ не пойдет за тобой, Юрочка?-Тогда он пойдет за вами, Леонид Иллич. rjkz

Повідомлень: 15773 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 07:20 akurt написав: У меня ощущение, что кроме Брежнева аплодирует и путин: в самом деле это же его идея вернуть всех в стойло СССР и доказать, что 32 года развития Украины было ошибкой.



А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально.

Голосовать да всяких Бужанских и Кив, вылезших из «жомовых ям» - нормально.

Жителям Никополя избрать в депутаты парламента одного из менеджеров Киевстара, который не знал, где тот Никополь, нормально.



Мой брат афганец - инвалид второй группы (контузия во время подрыва БМП) ровно 18 лет стоял в очереди на квартиру. Что интересно при каждом обновлении списка все время был номер 1.

А за 18 лет стояния узнал, что получили квартиры и номер 2, и 10, и 110.

Он пришел к обласному военкому на прием и сказал тихим голосом:

«Я в Афгане был снайпером. Я инвалид второй группы по контузии. Если завтра моя пуля нечаянно попадёт вам, тов. полковник, в голову, не обижайтесь… я все сказал.». Повернулся и ушел.

Вот можете не верить: в старом убогом доме его матери (всю жизнь работала несчастным почтальоном) вечером раздался стук в калитку.

Это на черной Волна ГАЗ-24 курьер привезли ордер на новую квартиру.



Путин ржет с финансового форума Украины.

Правда. У меня ощущение, что кроме Брежнева аплодирует и путин: в самом деле это же его идея вернуть всех в стойло СССР и доказать, что 32 года развития Украины было ошибкой.А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально.Голосовать да всяких Бужанских и Кив, вылезших из «жомовых ям» - нормально.Жителям Никополя избрать в депутаты парламента одного из менеджеров Киевстара, который не знал, где тот Никополь, нормально.Мой брат афганец - инвалид второй группы (контузия во время подрыва БМП) ровно 18 лет стоял в очереди на квартиру. Что интересно при каждом обновлении списка все время был номер 1.А за 18 лет стояния узнал, что получили квартиры и номер 2, и 10, и 110.Он пришел к обласному военкому на прием и сказал тихим голосом:«Я в Афгане был снайпером. Я инвалид второй группы по контузии. Если завтра моя пуля нечаянно попадёт вам, тов. полковник, в голову, не обижайтесь… я все сказал.». Повернулся и ушел.Вот можете не верить: в старом убогом доме его матери (всю жизнь работала несчастным почтальоном) вечером раздался стук в калитку.Это на черной Волна ГАЗ-24 курьер привезли ордер на новую квартиру.Путин ржет с финансового форума Украины.Правда.



Мама друга моего детства, врач-реаниматолог высшей категории в НИИССХ (Амосова), подполковник мед.службы. Сама вырастила сына. Получила временное жилье в коммуналке в начале 80-х, одна комната. Стояла на очереди. Сын за это время вырос, женился, родился ребенок. Они все с его женой, собакой, котом, рыбками, попугаем. Жили в этой самой комнате. Мама уже на пенсии все еще в этой комнате.

Жизнь прошла, отдельной квартиры нет.

Судя по всему, некоторые воспринимают все через свою кочку сидения.

Как ИМ было хорошо при совке.

"И пусть весь мир подождет" (из какой-то рекламы) Мама друга моего детства, врач-реаниматолог высшей категории в НИИССХ (Амосова), подполковник мед.службы. Сама вырастила сына. Получила временное жилье в коммуналке в начале 80-х, одна комната. Стояла на очереди. Сын за это время вырос, женился, родился ребенок. Они все с его женой, собакой, котом, рыбками, попугаем. Жили в этой самой комнате. Мама уже на пенсии все еще в этой комнате.Жизнь прошла, отдельной квартиры нет.Судя по всему, некоторые воспринимают все через свою кочку сидения.Как ИМ было хорошо при совке."И пусть весь мир подождет" (из какой-то рекламы) rjkz

Повідомлень: 15773 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 07:32 Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав: якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.

Проте можливостей зараз більше на порядок. якщо мета - знайти роботу, де "що б не робити, аби нічого не робити", йти додому після обіду займатися своїми справами - то як би нічого дивного.Проте можливостей зараз більше на порядок.

"Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю. "Можливості" были и тогда. Например, поехать на север, вахтовые работы. С запада ездили к нам на скирдовку - зарабатывали очень неплохо. О незаконных (по тем временам) способах не говорю.

Були, але як я й писав, зараз їх більше на порядок, і необов'язково їхати в дупу світу на місяці і роки Були, але як я й писав, зараз їх більше на порядок, і необов'язково їхати в дупу світу на місяці і роки



Кстати, да, ехать в края, где лето с середины июля по середину августа, осень до начала октября, весна - с конца мая.

Зимой до минус 60, летом до плюс 50, но надо ходить в одежде с длинными рукавами и в москитке, потому что комары сжирают. При этом пониженное содержание кислорода в воздухе.

Замечательно можно обморозить и отморозить нос, уши, пальцы на руках и ногах, и сами эти ноги и руки.

Весной перепады температуры в течении суток от минус 30 до плюс 25.

Очень полезная встряска для организма.

За это получать бумажки с мордой классика марксизма-ленинизма, на которые мало что можно было купить.

А потом вообще всем простить все их накопления.

В это самое время, где-то на загнивающем Западе, люди просто работают без всяких экстримов, зарабатывают, в свободной продаже есть все что надо, без проблем можно поехать в отпуск в ФРГ или Мексику и не будет после этого допросов в ЦРУ.



"Наша Родина родная

Вот уже который год

Процветает-процветает

И никак не процветет" Кстати, да, ехать в края, где лето с середины июля по середину августа, осень до начала октября, весна - с конца мая.Зимой до минус 60, летом до плюс 50, но надо ходить в одежде с длинными рукавами и в москитке, потому что комары сжирают. При этом пониженное содержание кислорода в воздухе.Замечательно можно обморозить и отморозить нос, уши, пальцы на руках и ногах, и сами эти ноги и руки.Весной перепады температуры в течении суток от минус 30 до плюс 25.Очень полезная встряска для организма.За это получать бумажки с мордой классика марксизма-ленинизма, на которые мало что можно было купить.А потом вообще всем простить все их накопления.В это самое время, где-то на загнивающем Западе, люди просто работают без всяких экстримов, зарабатывают, в свободной продаже есть все что надо, без проблем можно поехать в отпуск в ФРГ или Мексику и не будет после этого допросов в ЦРУ."Наша Родина роднаяВот уже который годПроцветает-процветаетИ никак не процветет" rjkz

Повідомлень: 15773 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 07:49 Re: Еміграція, заробітчанство akurt написав: Чисто для статистики про квартири та санвузли - Туреччина:

- квартири 2+1 - «трикімнатні» - мають два повноцінні санвузли. Чисто для статистики про квартири та санвузли - Туреччина:- квартири 2+1 - «трикімнатні» - мають два повноцінні санвузли.

До речі Туреччина йде вперед:

https://biz.nv.ua/ukr/experts/turechchi ... 69679.html Оскільки Туреччина є країною із зростаючим населенням (з 1990 по 2022 р. кількість населення в країні зросла більше ніж в 1.5 рази, з 55 млн осіб до 85 млн осіб), та складною монетарною історією (інфляція була і залишається хронічною проблемою, а девальвація національної валюти — звичним явищем) використаємо для цього показник номінального ВВП в долар/особу. (графік 1). Графік вказує на те, що зростання цього показника відбувалося впродовж останніх 30 років: ВВП на особу в доларовому еквіваленті зріс майже в 3 рази із приблизно $4 тис. в 1990-х-початку 2000-х до близько $11 тис. станом на кінець 2022 р.

Незважаючи на девальвацію, ВВП відросло (див. графік), а таке зростання населення зрозуміло, що за рахунок молоді, дає чималий потенціал для всього. До речі Туреччина йде вперед:Незважаючи на девальвацію, ВВП відросло (див. графік), а таке зростання населення зрозуміло, що за рахунок молоді, дає чималий потенціал для всього. Ой+

Повідомлень: 6308 З нами з: 19.04.12 Подякував: 95 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 07:52 барабашов написав: rjkz написав: ЛАД написав: "примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная" - кому как. Тут, вроде, писали, что ср. зарплата где-то 50 куе в год.

И Вы говорили о финансовой грамотности.

Ну так возможность растянуть оплату на несколько лет не уменьшает стоимость машины, а, скорее, увеличивает. Никто не мешал в Союзе откладывать деньги с каждой зарплаты на депозит, ещё и дешевле вышло бы. Правда, не сегодня, а в будущем. Но учитывая очередь на машины, как раз нормально.

А ставка... Я не Denik, прогнозировать не возьмусь, но в 80-х ставка ФРС доходила и до 20%, а 10% считалось чуть ли не нормальной. Да и в 90-х ставка 5% была достаточно обычной. 2010-е слегка разбаловали. "примерно 100 куе в год. Не очень высокая зп для США, почти скромная" - кому как. Тут, вроде, писали, что ср. зарплата где-то 50 куе в год.И Вы говорили о финансовой грамотности.Ну так возможность растянуть оплату на несколько лет не уменьшает стоимость машины, а, скорее, увеличивает. Никто не мешал в Союзе откладывать деньги с каждой зарплаты на депозит, ещё и дешевле вышло бы. Правда, не сегодня, а в будущем. Но учитывая очередь на машины, как раз нормально.А ставка... Я не Denik, прогнозировать не возьмусь, но в 80-х ставка ФРС доходила и до 20%, а 10% считалось чуть ли не нормальной. Да и в 90-х ставка 5% была достаточно обычной. 2010-е слегка разбаловали.



50 куе в год - это 25 долларов в час.

Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ.

Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи.

Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе.

Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату.

Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег.

Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад. 50 куе в год - это 25 долларов в час.Это нижняя граница той вилки в которой работает "подавляющее большинство" жителей НЙ.Это недельный чек после вычета налогов в районе 800-870 долларов в зависимости от состава семьи.Даже не буду ввязываться в полемику откуда взялись эти 50 куе.Хорошо, раз в 3 года оставит человек не недельную, а двухнедельную зарплату.Высокая ставка сейчас только для усушки ковидных денег.Это временная мера. Последний раз такие ставки были 40 лет назад.

Хотелось бы знать цену Компаса в салоне, если лизинг его был 2куе в год

И сколько будет сейчас лизинг или кредит под реальные %(не ноль или 1) нормального авто ценой 50-70куе, даже без могучего бигблока в 500сил. GLE-Мерса там или Ленд-Ровера Дефендера, ну или моей мечты - Форда-Бронко Бэдлэндс.

Наверно там только с зарплатой как у Эйра - 100куе/год - можно на такое авто живя в аренде и не в селе где то в Небраске замахнуться.

За дом из сип-панелей, а не самопал из фанеры, в NJ или на Лонг-Айленде, промолчу. Хотелось бы знать цену Компаса в салоне, если лизинг его был 2куе в годИ сколько будет сейчас лизинг или кредит под реальные %(не ноль или 1) нормального авто ценой 50-70куе, даже без могучего бигблока в 500сил. GLE-Мерса там или Ленд-Ровера Дефендера, ну или моей мечты - Форда-Бронко Бэдлэндс.Наверно там только с зарплатой как у Эйра - 100куе/год - можно на такое авто живя в аренде и не в селе где то в Небраске замахнуться.За дом из сип-панелей, а не самопал из фанеры, в NJ или на Лонг-Айленде, промолчу.



Зачем тебе компас?

Ты в него не влезешь, а если вруг и влезешь, то не вылезешь.



2 куе - это не в год, это разовые расходы при оформлении лиза, 174 доллара в месяц (А!, да 2088 доллара в год получается!).

Эйр когда-то написал на ветке про обвал, что за зп в 10 куе готов ехать работать в любую страну мира. Отсюда вывод, что 10 куе у него не было зп.

Друзья недавно взяли Теслу.

Сейчас она уже доступна в лизе.

Посчитали, что не выгодно. Поэтому взяли в файненс (то есть кредит). Полная цена 40 куе. около 8,5 куе должны получить возврат налогов за энвайроментал френдли виэкл в их штате.

Могли взять без кредита. Но глава семейства играется на стокмаркете и за эти несколько месяцев 10 куе в гугле стали 14 куе. И в бонды зашел под почти 7% годовых.Помимо всего остального.

Еше они дом выплачивают под 2,78%.

В общем, все как тут на форуме пишут. Все в долгах.

Надо верить украинским форумам. "Они сеют умное, доброе, вечное"(с). Зачем тебе компас?Ты в него не влезешь, а если вруг и влезешь, то не вылезешь.2 куе - это не в год, это разовые расходы при оформлении лиза, 174 доллара в месяц (А!, да 2088 доллара в год получается!).Эйр когда-то написал на ветке про обвал, что за зп в 10 куе готов ехать работать в любую страну мира. Отсюда вывод, что 10 куе у него не было зп.Друзья недавно взяли Теслу.Сейчас она уже доступна в лизе.Посчитали, что не выгодно. Поэтому взяли в файненс (то есть кредит). Полная цена 40 куе. около 8,5 куе должны получить возврат налогов за энвайроментал френдли виэкл в их штате.Могли взять без кредита. Но глава семейства играется на стокмаркете и за эти несколько месяцев 10 куе в гугле стали 14 куе. И в бонды зашел под почти 7% годовых.Помимо всего остального.Еше они дом выплачивают под 2,78%.В общем, все как тут на форуме пишут. Все в долгах.Надо верить украинским форумам. "Они сеют умное, доброе, вечное"(с). rjkz

Повідомлень: 15773 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 08:11 drevlyanin написав: akurt написав: В одного з «мисливців» в 3-к квартирі висять чучела та голови закатованих косуль і не тільки косуль - кабанів і так далі - навіть в туалеті: вже немає місця куди чипляти.

Діти учасників форуму побачать тих тварин тільки на картинках: дорослі дяді все витратили на закусь до горілки.

«Совєтскій человек - єто звучить гордо!» В одного з «мисливців» в 3-к квартирі висять чучела та голови закатованих косуль і не тільки косуль - кабанів і так далі - навіть в туалеті: вже немає місця куди чипляти.Діти учасників форуму побачать тих тварин тільки на картинках: дорослі дяді все витратили на закусь до горілки.«Совєтскій человек - єто звучить гордо!»



Ну бачите, в тій же Канаді, США чи навіть невеликій Чехії теж є полювання та мисливці, але кількість живності особливо не зменшується а часто навіть навпаки. Нема там такої ненаситності та кровожерливості в людях мабуть. Ну бачите, в тій же Канаді, США чи навіть невеликій Чехії теж є полювання та мисливці, але кількість живності особливо не зменшується а часто навіть навпаки. Нема там такої ненаситності та кровожерливості в людях мабуть.



Летом были в НДж, по городкам свободно ходят, не боясь людей и машин, олени, еноты (эти даже в НЙ есть), зайцы, белки (эти вообще всюду, даже на центральных улицах Манхеттена), бобры (возле ручейка видел).

Никто их не только не убивает, но даже не пугает.

У сына друзей розовый куст олени обглодали.

А чуть дальше от НЙ в том-же НДж медведи ходят. Сытые, не агрессивные. Но лучше от них подальше держаться.

И вокруг леса-леса, озера.

Откуда, если там один городок в другой перетекает?

Нет, чтобы вырезать это все, застроить 30 этажными стенами. При местных ценах на м2 было-бы мегавыгодно (с). Нет, тулят свои маленькие деревянные домики по 500-600 куе. Странно, что они не вылетели в трубу с таким расточительством.

Киевских застройщиков на них нет. Летом были в НДж, по городкам свободно ходят, не боясь людей и машин, олени, еноты (эти даже в НЙ есть), зайцы, белки (эти вообще всюду, даже на центральных улицах Манхеттена), бобры (возле ручейка видел).Никто их не только не убивает, но даже не пугает.У сына друзей розовый куст олени обглодали.А чуть дальше от НЙ в том-же НДж медведи ходят. Сытые, не агрессивные. Но лучше от них подальше держаться.И вокруг леса-леса, озера.Откуда, если там один городок в другой перетекает?Нет, чтобы вырезать это все, застроить 30 этажными стенами. При местных ценах на м2 было-бы мегавыгодно (с). Нет, тулят свои маленькие деревянные домики по 500-600 куе. Странно, что они не вылетели в трубу с таким расточительством.Киевских застройщиков на них нет. rjkz

Повідомлень: 15773 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 08:32 ЛАД написав: rjkz написав: ..........

Я старше Бигора. ..........Я старше Бигора.

Это я понимаю. Но разница, если правильно прикинул, до 10 лет.

В Киеве была колбаса примерно до второй половины 80-х. Потом ее тоже можно было купить выстояв несколько часов в очереди.

Уже писал - конец 80-х это уже развал Союза.

Только за пределами больших городов нихрена не было. Например, мне приходилось бывать в городках, где в магазине был только концентрат хлебного кваса. ФсЁ. Где не было яиц, был яичный порошок. Не было молока, было сухое молоко. Была картошка, которую практичкски всю надо было выбрасывать. Удачей было закупиться консервами.

Вот у меня очень долгое время в рационе на постоянной основе были ....

И где это в Украине были такие страсти?

Правда стоит отметить, что в маленьких городках картошка была со своего огорода или покупалась на базаре (кстати, в больших городах тоже). А тушёнка из конины мне очень нравилась, жаль сейчас не вижу. В сегодняшней конской колбасе кониной, по-моему, и не пахнет.

А вообще, читаю Вас - такое впечатление, что мы в разных Украинах жили. Может, в параллельных вселенных? Или Вы не об Украине? Это я понимаю. Но разница, если правильно прикинул,10 лет.Уже писал - конец 80-х это уже развал Союза.И где это в Украине были такие страсти?Правда стоит отметить, что в маленьких городках картошка была со своего огорода или покупалась на базаре (кстати, в больших городах тоже). А тушёнка из конины мне очень нравилась, жаль сейчас не вижу. В сегодняшней конской колбасе кониной, по-моему, и не пахнет.А вообще, читаю Вас - такое впечатление, что мы в разных Украинах жили. Может, в параллельных вселенных? Или Вы не об Украине?



Я о союзе пишу.

союз - это не только УССР.

15 республик, 15 сестер.

Тюрьма народов.

И базары не везде были.

Я много где побывал.

Мое детство порой детством можно было назвать только по возрасту.

Благо хоть с отцом, не сиротой. Мама не всегда с нами была.

Не знаю, может он сознательно с собой меня возил. Готовил, так сказать, к реалиям взрослой жизни. Я о союзе пишу.союз - это не только УССР.15 республик, 15 сестер.Тюрьма народов.И базары не везде были.Я много где побывал.Мое детство порой детством можно было назвать только по возрасту.Благо хоть с отцом, не сиротой. Мама не всегда с нами была.Не знаю, может он сознательно с собой меня возил. Готовил, так сказать, к реалиям взрослой жизни. rjkz

Повідомлень: 15773 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1549155015511552 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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