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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1550155115521553 Додано: Сер 22 лис, 2023 08:53 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: "Назад в Союз!" "Назад в Союз!"

Вперед в Євросоюз!

От зараз в Європі, особливо в Німеччині і Скандинавії, побудували правильний совок: коли від тих, хто багато працює і заробляє відбирають податки і дають бідним. Вперед в Євросоюз!От зараз в Європі, особливо в Німеччині і Скандинавії, побудували правильний совок: коли від тих, хто багато працює і заробляє відбирають податки і дають бідним. Дюрі-бачі

Повідомлень: 1827 З нами з: 29.07.22 Подякував: 311 раз. Подякували: 236 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:05 ЛАД написав: akurt написав: У меня ощущение, что кроме Брежнева аплодирует и путин: в самом деле это же его идея вернуть всех в стойло СССР и доказать, что 32 года развития Украины было ошибкой.



А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально.

Голосовать да всяких Бужанских и Кив, вылезших из «жомовых ям» - нормально.

Жителям Никополя избрать в депутаты парламента одного из менеджеров Киевстара, который не знал, где тот Никополь, нормально.

...... У меня ощущение, что кроме Брежнева аплодирует и путин: в самом деле это же его идея вернуть всех в стойло СССР и доказать, что 32 года развития Украины было ошибкой.А ошибка то в головах: оказывается ждать бесплатную квартиру 18 лет это нормально.Голосовать да всяких Бужанских и Кив, вылезших из «жомовых ям» - нормально.Жителям Никополя избрать в депутаты парламента одного из менеджеров Киевстара, который не знал, где тот Никополь, нормально.......

Да ненормально. Не о том же речь. И ни от кого на форуме не слышал призывов: "Назад в Союз!" За сохранение Союза можно было голосовать в 91, но надо быть не знаю кем, чтобы агитировать за это после ... не скажу точно какого года, но уже очень давно.

В развитии Украины ошибок хватает, но они давно никак не связаны с выходом из Союза.

Первая ошибка, что в самом начале не вступили в ЕС. В НАТО тогда вступить не смогли бы, слишком сильно было в мозгах, что НАТО - враги, а в ЕС можно было. Ну и потом ошибок хватало.

Но из всего этого не следует, что в Союзе не было вообще ничего хорошего. Удивляет, что одна безобидная фраза о правильности развития общественного транспорта вызывает неделю обсуждения и осуждения Союза. Точно: "А у Вас негров линчуют!" Особенно вдохновляет осуждение совка людьми, которые при "совке" практически не жили и сохранили с того времени разве что детские обиды. Да ненормально. Не о том же речь. И ни от кого на форуме не слышал призывов: "Назад в Союз!" За сохранение Союза можно было голосовать в 91, но надо быть не знаю кем, чтобы агитировать за это после ... не скажу точно какого года, но уже очень давно.В развитии Украины ошибок хватает, но они давно никак не связаны с выходом из Союза.Первая ошибка, что в самом начале не вступили в ЕС. В НАТО тогда вступить не смогли бы, слишком сильно было в мозгах, что НАТО - враги, а в ЕС можно было. Ну и потом ошибок хватало.Но из всего этого не следует, что в Союзе не было вообще ничего хорошего. Удивляет, что одна безобидная фраза о правильности развития общественного транспорта вызывает неделю обсуждения и осуждения Союза. Точно: "А у Вас негров линчуют!" Особенно вдохновляет осуждение совка людьми, которые при "совке" практически не жили и сохранили с того времени разве что детские обиды.

Для країн бувшого соцтабору спочатку НАТО, потім ЄС

Для країн бувшого соцтабору спочатку НАТО, потім ЄС flyman

Повідомлень: 33182 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:14 Дюрі-бачі написав: ЛАД написав: "Назад в Союз!" "Назад в Союз!"

Вперед в Євросоюз!

От зараз в Європі, особливо в Німеччині і Скандинавії, побудували правильний совок: коли від тих, хто багато працює і заробляє відбирають податки і дають бідним. Вперед в Євросоюз!От зараз в Європі, особливо в Німеччині і Скандинавії, побудували правильний совок: коли від тих, хто багато працює і заробляє відбирають податки і дають бідним.

Не заважайте людям обливати брудом своє життя в совку і облизуватися на ідилію золотого міліарду.

А в результаті і там жили фігово, одні жахливі спогади дитинства, і тепер нема чому радуватися, бо треба рівнятися на Джоносонів, лише надія, що "ми не пожили добре, зато діти поживуть краще" і "поживу уже на пенсії" Не заважайте людям обливати брудом своє життя в совку і облизуватися на ідилію золотого міліарду.А в результаті і там жили фігово, одні жахливі спогади дитинства, і тепер нема чому радуватися, бо треба рівнятися на Джоносонів, лише надія, що "ми не пожили добре, зато діти поживуть краще" і "поживу уже на пенсії" Востаннє редагувалось flyman в Сер 22 лис, 2023 09:17, всього редагувалось 1 раз. flyman

Повідомлень: 33182 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:15 rjkz написав: Макароны...хз что с ними надо было делать, чтобы они не слиплись в один мякиш. Макароны...хз что с ними надо было делать, чтобы они не слиплись в один мякиш. я тоже не специалист по совку (здесь только один специалист) но макароны в чистом виде у нас в семье не готовили, только в супы. Когда я увидел аналог мивины (наша мивина позже появилась), был шокирован, а шо так можно, залил кипятком и готово, причём ничего не слиплось (ни до ни после еды). А сейчас мивина это бомж пакет. То же самое жигули, тогда человек с жигулями считался богатым и успешным. Сейчас жигуль это торговец овощами. О чём это, общая планка в совке была намного ниже, и относительно неё жили вроде норм, мне и в голову не приходило что копч.колбасу (и вообще мясо) можно есть каждый день. Даже в селе, где было полно живности (куры, овцы, свиньи, кроли) мясо каждый день не ели. я тоже не специалист по совку (здесь только один специалист) но макароны в чистом виде у нас в семье не готовили, только в супы. Когда я увидел аналог мивины (наша мивина позже появилась), был шокирован, а шо так можно, залил кипятком и готово, причём ничего не слиплось (ни до ни после еды). А сейчас мивина это бомж пакет. То же самое жигули, тогда человек с жигулями считался богатым и успешным. Сейчас жигуль это торговец овощами. О чём это, общая планка в совке была намного ниже, и относительно неё жили вроде норм, мне и в голову не приходило что копч.колбасу (и вообще мясо) можно есть каждый день. Даже в селе, где было полно живности (куры, овцы, свиньи, кроли) мясо каждый день не ели. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 лис, 2023 09:21, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20613 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:18 ЛАД написав: rjkz написав: .........

По книге Корейко - такой-же барыга, как многие в 90-х. Конечно его надо было и посадить и может даже немного расстрелять. .........По книге Корейко - такой-же барыга, как многие в 90-х. Конечно его надо было и посадить и может даже немного расстрелять.

Корейко таки крал. По-крупному.

Но дело-же в том, что сажали не только за то, что что-то украл, а просто за наличие барахла.

Статья за хранение валюты!

Сколько у Вас долларов сейчас есть? Один есть? Сушите сухари.

Простите. не расскажете, откуда у обычного человека в те времена могли появиться доллары?

Я их до 90-х и в глаза не видел.

Хотя у фарцовщиков они были и раньше.

И кстати, надо было доказать, что ты не украл! А не прокурор доказать, что ты украл.

Это Вы о чём? Что не украл?

Купил в одном месте и продал в другом? Спекулянт! На нары. "Адназначна!"

Сколько людей, которые сейчас могли-бы спокойно заниматься коммерцией, сели в свое время за "фарцу"?

Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже?



Свободного выезда за границу не было. Любая поездка даже в страну соцлагеря ("хорошее место лагерем не назовут" (с)) грозила потом пристальным вниманием органов.

Свободного выезда за границу не было, правда.

Вторая фраза - это Вы придумали или Вам кто-то такую сказку рассказал?



Предпринимательство в виде "купил в совмаге кипятильники и выменял на кроссовки в Польше" появилось только в конце 80-х-начале 90-х.

В 70-х сие было невозможно в принципе. Не говоря о том, чтобы привезти партию японских магнитофонов.

За это надо сажать?

Так а за что сажать, если это, действительно, было невозможно в принципе?

Привезти партию японских магнитофонов можно было только контрабандой. Не подскажете. в какой стране контрабанда не считается уголовным преступлением?

И да, такое предпринимательство, как Вы пишете, разрешили только в конце 80-х. До этого это было практически невозможно. При турпоездке Вы могли бы привезти 2-3, от силы, может быть, 4 пары кроссовок. Но не партию. Т.е. опять контрабанда.

"Тебя посодют, а ты не воруй". Есть закон и не надо его нарушать.

Или в США иначе?

Здесь на ветке, вроде, пишут о том, какой порядок и законослухняність там и как плохо, что у нас этого нет.

Простите, но Союз явно не Ваша тема. Пишите лучше о США. Интереснее и полезнее. Корейко таки крал. По-крупному.Простите. не расскажете, откуда у обычного человека в те времена могли появиться доллары?Я их до 90-х и в глаза не видел.Хотя у фарцовщиков они были и раньше.Это Вы о чём? Что не украл?Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже?Свободного выезда за границу не было, правда.Вторая фраза - это Вы придумали или Вам кто-то такую сказку рассказал?Так а за что сажать, если это, действительно, было невозможно в принципе?Привезти партию японских магнитофонов можно было только контрабандой. Не подскажете. в какой стране контрабанда не считается уголовным преступлением?И да, такое предпринимательство, как Вы пишете, разрешили только в конце 80-х. До этого это было практически невозможно. При турпоездке Вы могли бы привезти 2-3, от силы, может быть, 4 пары кроссовок. Но не партию. Т.е. опять контрабанда."Тебя посодют, а ты не воруй". Есть закон и не надо его нарушать.Или в США иначе?Здесь на ветке, вроде, пишут о том, какой порядок и законослухняність там и как плохо, что у нас этого нет.Простите, но Союз явно не Ваша тема. Пишите лучше о США. Интереснее и полезнее.



1. Золотой теленок написан в 1931 году. Но дело Александра Ивановича жило.

Из того, что было уже на моей памяти - хлопковые дела, при Вашем "дорогом Леониде Илличе", при котором был "правильный совок". Только это примеры того, как хоть какие-то люди через "приписки" делали деньги. Остальные советские люди были менее предприимчивые. Водители грузовиков сливали бензин в реку, чтобы приписать количество рейсов, руководители колхозов сбрасывали нитраты в водоемы, чтобы отчитаться об обработке. Прорабы списывали материалы, чтобы закрыть объемы работ, а сами материалы на свалку вывозили (не ценный, который не могли продать налево). Директора гастрономов и универмагов продавали налево товар. Водилы на колхозных полях завозили продукцию домой, потом ехали с ней в город на рынок.

2. Скажите, а почему человек ограничен в праве иметь валюту?

Почему ограничен в праве путешествовать? Почему надо было везде "ходить строем"? Нельзя это и нельзя то. Так не положено.

"Разве-ж я хоть что-то разрешил?

Разве-ж я вощел куда без стуку?"

Посмотрите "Забытая мелодия для флейты"

Очень точная сатира.

3. Украл-не украл. "Был-бы человек, а статья найдется". Не в курсе откуда это?

4. Нет, не выдумал. Почитайте хотя-бы как трясли артистов после поездок в капстраны. Примеров - валом. Это даже в тот милый Вашему сердцу период "застоя". Во времена усатого вурдалака просто или срок или расстрел. По товарищу сталину нет ностальжи?

5. Да, для Вас нормально, что нельзя привезти партию японских магнитофонов.

Для меня - нет. Это ограничение свободы. Свободы предпринимательства.

Если Вам нравились советские законы, то мне - нет. И это были противоестественные законы, не могло в мире существовать отдельно взятое (за горло) государство, которое пыталось идти не по естественному пути развития.

Путь оказался тупиковым и государство сдохло. "Тупиковая ветвь эволюции".

6. А что значит "разрешили предпринимательство"? Кто что должен РАЗРЕШАТЬ?

Вы там что-то про США написали? В США свобода предпринимательства. Разрешено все что НЕ ЗАПРЕЩЕНО. А в совке на все надо было разрешение спрашивать - что читать (такой цензуры, кроме как в комуняцких и арабских странах нет в нормальном мире), что слушать, что смотреть, что говорить, что думать, куда идти, куда смотреть. Еще раз отсылаю Вас к "Забытой мелодии для флейты".

Не подумайте, что "ребенок насмотрелся фильма и решил, что все так плохо".

7. Не хочу обидеть, но вопрос напрашивается - а кем Вы были при совке?

Мы все - ребенками с детскими травмами, это мы усвоили. Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут? Почему моя прабабушка была антисоветчицей?

Но откуда такие розовые воспоминания у Вас?

Может...

"Мы не пашем

Не сеем, не строим.

Мы гордимся

Общественным строем"

?

Тогда вопросов больше нет. 1. Золотой теленок написан в 1931 году. Но дело Александра Ивановича жило.Из того, что было уже на моей памяти - хлопковые дела, при Вашем "дорогом Леониде Илличе", при котором был "правильный совок". Только это примеры того, как хоть какие-то люди через "приписки" делали деньги. Остальные советские люди были менее предприимчивые. Водители грузовиков сливали бензин в реку, чтобы приписать количество рейсов, руководители колхозов сбрасывали нитраты в водоемы, чтобы отчитаться об обработке. Прорабы списывали материалы, чтобы закрыть объемы работ, а сами материалы на свалку вывозили (не ценный, который не могли продать налево). Директора гастрономов и универмагов продавали налево товар. Водилы на колхозных полях завозили продукцию домой, потом ехали с ней в город на рынок.2. Скажите, а почему человек ограничен в праве иметь валюту?Почему ограничен в праве путешествовать? Почему надо было везде "ходить строем"? Нельзя это и нельзя то. Так не положено."Разве-ж я хоть что-то разрешил?Разве-ж я вощел куда без стуку?"Посмотрите "Забытая мелодия для флейты"Очень точная сатира.3. Украл-не украл. "Был-бы человек, а статья найдется". Не в курсе откуда это?4. Нет, не выдумал. Почитайте хотя-бы как трясли артистов после поездок в капстраны. Примеров - валом. Это даже в тот милый Вашему сердцу период "застоя". Во времена усатого вурдалака просто или срок или расстрел. По товарищу сталину нет ностальжи?5. Да, для Вас нормально, что нельзя привезти партию японских магнитофонов.Для меня - нет. Это ограничение свободы. Свободы предпринимательства.Если Вам нравились советские законы, то мне - нет. И это были противоестественные законы, не могло в мире существовать отдельно взятое (за горло) государство, которое пыталось идти не по естественному пути развития.Путь оказался тупиковым и государство сдохло. "Тупиковая ветвь эволюции".6. А что значит "разрешили предпринимательство"? Кто что должен РАЗРЕШАТЬ?Вы там что-то про США написали? В США свобода предпринимательства. Разрешено все что НЕ ЗАПРЕЩЕНО. А в совке на все надо было разрешение спрашивать - что читать (такой цензуры, кроме как в комуняцких и арабских странах нет в нормальном мире), что слушать, что смотреть, что говорить, что думать, куда идти, куда смотреть. Еще раз отсылаю Вас к "Забытой мелодии для флейты".Не подумайте, что "ребенок насмотрелся фильма и решил, что все так плохо".7. Не хочу обидеть, но вопрос напрашивается -Мы все - ребенками с детскими травмами, это мы усвоили. Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут? Почему моя прабабушка была антисоветчицей?Но откуда такие розовые воспоминания у Вас?Может..."Мы не пашемНе сеем, не строим.Мы гордимсяОбщественным строем"Тогда вопросов больше нет. rjkz

Повідомлень: 15776 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:26 ЛАД написав: Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже? Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже? рыночная экономика, на недооцененный товар повышенный спрос. То есть его можно перепродать и что-то заработать. Лечится ростом цены. Торговцы овощами тоже спекулянты, их наценка х2 по сравнению с ценой закупки. "Возмущаются" это психологическая категория, юридически наказать спекулянта невозможно. рыночная экономика, на недооцененный товар повышенный спрос. То есть его можно перепродать и что-то заработать. Лечится ростом цены. Торговцы овощами тоже спекулянты, их наценка х2 по сравнению с ценой закупки. "Возмущаются" это психологическая категория, юридически наказать спекулянта невозможно. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 лис, 2023 09:27, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20613 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:27 ЛАД написав: барабашов написав: ......

Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорю

На основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или Спортейджа

Настоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии Бэйс

Инересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.

В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО. ......Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорюНа основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или СпортейджаНастоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии БэйсИнересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО.

Интересно. Но, думаю, здесь этого никто не расскажет.

rjkz пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает. Интересно. Но, думаю, здесь этого никто не расскажет.пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает.



Нет, не знает.

Это-ж надо уметь зайти на сайт, увидеть сколько машина стоит если купить и если взять в лиз.

Топливо - это надо высшую математику знать (по которой во вкладыше к диплому стоит 5), чтобы посчитать расход бензина и умножить на ценник, на заправке, которую я прохожу каждый день.

Страховки - везде по-разному, зависит от стажа по сроку выдачи прав, места проживания. У моей знакомой из НДж на 3 машины 200 долларов в месяц, в НЙ на одну может быть больше 700.

У моего предщественника машина стояла в паркинге и жрала деньги на страховку, при этом дешевея. Пока он не купил дом в НДж. Я пока не купил. Зачем мне машина?

Да и не знаю я ничего. Даже в Интернет не знаю как зайти. Нет, не знает.Это-ж надо уметь зайти на сайт, увидеть сколько машина стоит если купить и если взять в лиз.Топливо - это надо высшую математику знать (по которой во вкладыше к диплому стоит 5), чтобы посчитать расход бензина и умножить на ценник, на заправке, которую я прохожу каждый день.Страховки - везде по-разному, зависит от стажа по сроку выдачи прав, места проживания. У моей знакомой из НДж на 3 машины 200 долларов в месяц, в НЙ на одну может быть больше 700.У моего предщественника машина стояла в паркинге и жрала деньги на страховку, при этом дешевея. Пока он не купил дом в НДж. Я пока не купил. Зачем мне машина?Да и не знаю я ничего. Даже в Интернет не знаю как зайти. rjkz

Повідомлень: 15776 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:31 барабашов написав: ЛАД

Просто тут пишут много бреда, что новое авто ценой допустим в те же 50-70куе берут в лиз за "Цена23года-Цена26года(прогнозируемая на рынке, трёхлетки с пробегом 150Ккм)/36" , типа лизингодатели делают добрые дела для пересичных на бесплатные кредитные деньги от центробанка(ФРС?) США , и покупка в кредит на этом фоне вообще манна небесная, на кэшбэк можно стейками с Джэком Дэниэлсом объесться.

А то, что там мастер СТО зарабатывает как лицензированный сантехник или препод - умалчивается, и в "гаражах" фильтра с жидкостями менять можно самому только в дебрях штата на авто без страховки купленном чисто за свои. И парковку по 5$ в час никто не считает(но это не везде), и бенз, наверно там есть бесплатные парковки от GM и Форд, и заправки от Шелл в каждом дистрикте.

Далее был бред про то, что авто ценой 30куе(Компасс 2.4 лимитед там или Латитуд) дают в лиз за 2 куе в год, и это подразумевает все расходы на авто(!!!), тогда как 30(2023)-17(2026)=13куе и это только потеря цены небитого авто на рынке за 36мес, а операционных расходов лизингодателя, его интереса и страховок "от дурака" ну нет вообще в стоииости владения авто.

Так и у Семёныча Бумер М3 с 4х литровым пихлом ценой 60куе+++ за 650уе/мес постепенно окажется 330й обычной тройкой заднеприводной с пихлом 1.8, но наддутым до 250сил, и обвешанной пластмассой под съёмки в "Форсаж"(или там небедные знакомые что то доплатили в начале лиза, типа пары пачек на депозит компании)

С бетоном проще - он пока там в цене в долларах на горизонте кредитного договора(20-50лет) не падал ни разу. И страховки на единицу кредита(пусть это будет 100куе) там на два порядка наверно дешевле(ну не сто раз, но в 30 - точно) Просто тут пишут много бреда, что новое авто ценой допустим в те же 50-70куе берут в лиз за "Цена23года-Цена26года(прогнозируемая на рынке, трёхлетки с пробегом 150Ккм)/36" , типа лизингодатели делают добрые дела для пересичных на бесплатные кредитные деньги от центробанка(ФРС?) США , и покупка в кредит на этом фоне вообще манна небесная, на кэшбэк можно стейками с Джэком Дэниэлсом объесться.А то, что там мастер СТО зарабатывает как лицензированный сантехник или препод - умалчивается, и в "гаражах" фильтра с жидкостями менять можно самому только в дебрях штата на авто без страховки купленном чисто за свои. И парковку по 5$ в час никто не считает(но это не везде), и бенз, наверно там есть бесплатные парковки от GM и Форд, и заправки от Шелл в каждом дистрикте.Далее был бред про то, что авто ценой 30куе(Компасс 2.4 лимитед там или Латитуд) дают в лиз за 2 куе в год, и это подразумевает все расходы на авто(!!!), тогда как 30(2023)-17(2026)=13куе и это только потеря цены небитого авто на рынке за 36мес, а операционных расходов лизингодателя, его интереса и страховок "от дурака" ну нет вообще в стоииости владения авто.Так и у Семёныча Бумер М3 с 4х литровым пихлом ценой 60куе+++ за 650уе/мес постепенно окажется 330й обычной тройкой заднеприводной с пихлом 1.8, но наддутым до 250сил, и обвешанной пластмассой под съёмки в "Форсаж"(или там небедные знакомые что то доплатили в начале лиза, типа пары пачек на депозит компании)С бетоном проще - он пока там в цене в долларах на горизонте кредитного договора(20-50лет) не падал ни разу. И страховки на единицу кредита(пусть это будет 100куе) там на два порядка наверно дешевле(ну не сто раз, но в 30 - точно)



Читай внимательно, что я пишу, не налегай на Джек Дэниэлс и будет тебе щастя.

Я еще лучше приезжай в Штаты, попробуй пожить лет эдак пять и сам узнаещь ответы на все вопросы. Читай внимательно, что я пишу, не налегай на Джек Дэниэлс и будет тебе щастя.Я еще лучше приезжай в Штаты, попробуй пожить лет эдак пять и сам узнаещь ответы на все вопросы. rjkz

Повідомлень: 15776 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4962 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:42 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут? Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут?

так Ваші батьки живі?

Ви їх старих кинули у воюючій країні? так Ваші батьки живі?Ви їх старих кинули у воюючій країні? Denik Повідомлень: 2644 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:47 rjkz

Лучше без пентагоновского этого изобретения зайдите в офис лизинговой компании и возьмите договор на любое авто(не только то с V8 и что считается символом флага с 52мя звёздами) переведите его нам

Просто 16 лет назад столкнулся у нас с автокредитом у тойовского дилера(на 200тку) и прозрел как крутят лохов, не ну в ситациях 10.2008 курс 5,1 >>>>> 12.2008 курс 10 брать его при котлете кэша можно, ну кто об таком тогда думал, а тем более 10 лет назад, что курс скаканёт втрое за год и три мес и начнётся реальная война? До покупок ли в кредит тогда было(имея полную сумму в валюте не в Дельте или Надрах)?

А лиз так вообще - платишь за пользование - вот тебя и пользуют, периодически переворачивая. Возможно в штатах без смысла оставить без штанов счастливого водятла.

Джек Дениэлс не пью.

Мусульманин, алавит.

В штатах был в то же время когда снимался "Борат"

"Бабий магнит" не купил и по побережьям на харлее не покатался под Гансов и WASP барабашов Повідомлень: 3644 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1550155115521553 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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