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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1551155215531554> Додано: Сер 22 лис, 2023 09:26 ЛАД написав: Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже? Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже? рыночная экономика, на недооцененный товар повышенный спрос. То есть его можно перепродать и что-то заработать. Лечится ростом цены. Торговцы овощами тоже спекулянты, их наценка х2 по сравнению с ценой закупки. "Возмущаются" это психологическая категория, юридически наказать спекулянта невозможно. рыночная экономика, на недооцененный товар повышенный спрос. То есть его можно перепродать и что-то заработать. Лечится ростом цены. Торговцы овощами тоже спекулянты, их наценка х2 по сравнению с ценой закупки. "Возмущаются" это психологическая категория, юридически наказать спекулянта невозможно. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 лис, 2023 09:27, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20616 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:27 ЛАД написав: барабашов написав: ......

Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорю

На основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или Спортейджа

Настоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии Бэйс

Инересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.

В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО. ......Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорюНа основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или СпортейджаНастоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии БэйсИнересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО.

Интересно. Но, думаю, здесь этого никто не расскажет.

rjkz пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает. Интересно. Но, думаю, здесь этого никто не расскажет.пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает.



Нет, не знает.

Это-ж надо уметь зайти на сайт, увидеть сколько машина стоит если купить и если взять в лиз.

Топливо - это надо высшую математику знать (по которой во вкладыше к диплому стоит 5), чтобы посчитать расход бензина и умножить на ценник, на заправке, которую я прохожу каждый день.

Страховки - везде по-разному, зависит от стажа по сроку выдачи прав, места проживания. У моей знакомой из НДж на 3 машины 200 долларов в месяц, в НЙ на одну может быть больше 700.

У моего предщественника машина стояла в паркинге и жрала деньги на страховку, при этом дешевея. Пока он не купил дом в НДж. Я пока не купил. Зачем мне машина?

Да и не знаю я ничего. Даже в Интернет не знаю как зайти. Нет, не знает.Это-ж надо уметь зайти на сайт, увидеть сколько машина стоит если купить и если взять в лиз.Топливо - это надо высшую математику знать (по которой во вкладыше к диплому стоит 5), чтобы посчитать расход бензина и умножить на ценник, на заправке, которую я прохожу каждый день.Страховки - везде по-разному, зависит от стажа по сроку выдачи прав, места проживания. У моей знакомой из НДж на 3 машины 200 долларов в месяц, в НЙ на одну может быть больше 700.У моего предщественника машина стояла в паркинге и жрала деньги на страховку, при этом дешевея. Пока он не купил дом в НДж. Я пока не купил. Зачем мне машина?Да и не знаю я ничего. Даже в Интернет не знаю как зайти. rjkz

Повідомлень: 15776 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4963 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:31 барабашов написав: ЛАД

Просто тут пишут много бреда, что новое авто ценой допустим в те же 50-70куе берут в лиз за "Цена23года-Цена26года(прогнозируемая на рынке, трёхлетки с пробегом 150Ккм)/36" , типа лизингодатели делают добрые дела для пересичных на бесплатные кредитные деньги от центробанка(ФРС?) США , и покупка в кредит на этом фоне вообще манна небесная, на кэшбэк можно стейками с Джэком Дэниэлсом объесться.

А то, что там мастер СТО зарабатывает как лицензированный сантехник или препод - умалчивается, и в "гаражах" фильтра с жидкостями менять можно самому только в дебрях штата на авто без страховки купленном чисто за свои. И парковку по 5$ в час никто не считает(но это не везде), и бенз, наверно там есть бесплатные парковки от GM и Форд, и заправки от Шелл в каждом дистрикте.

Далее был бред про то, что авто ценой 30куе(Компасс 2.4 лимитед там или Латитуд) дают в лиз за 2 куе в год, и это подразумевает все расходы на авто(!!!), тогда как 30(2023)-17(2026)=13куе и это только потеря цены небитого авто на рынке за 36мес, а операционных расходов лизингодателя, его интереса и страховок "от дурака" ну нет вообще в стоииости владения авто.

Так и у Семёныча Бумер М3 с 4х литровым пихлом ценой 60куе+++ за 650уе/мес постепенно окажется 330й обычной тройкой заднеприводной с пихлом 1.8, но наддутым до 250сил, и обвешанной пластмассой под съёмки в "Форсаж"(или там небедные знакомые что то доплатили в начале лиза, типа пары пачек на депозит компании)

С бетоном проще - он пока там в цене в долларах на горизонте кредитного договора(20-50лет) не падал ни разу. И страховки на единицу кредита(пусть это будет 100куе) там на два порядка наверно дешевле(ну не сто раз, но в 30 - точно) Просто тут пишут много бреда, что новое авто ценой допустим в те же 50-70куе берут в лиз за "Цена23года-Цена26года(прогнозируемая на рынке, трёхлетки с пробегом 150Ккм)/36" , типа лизингодатели делают добрые дела для пересичных на бесплатные кредитные деньги от центробанка(ФРС?) США , и покупка в кредит на этом фоне вообще манна небесная, на кэшбэк можно стейками с Джэком Дэниэлсом объесться.А то, что там мастер СТО зарабатывает как лицензированный сантехник или препод - умалчивается, и в "гаражах" фильтра с жидкостями менять можно самому только в дебрях штата на авто без страховки купленном чисто за свои. И парковку по 5$ в час никто не считает(но это не везде), и бенз, наверно там есть бесплатные парковки от GM и Форд, и заправки от Шелл в каждом дистрикте.Далее был бред про то, что авто ценой 30куе(Компасс 2.4 лимитед там или Латитуд) дают в лиз за 2 куе в год, и это подразумевает все расходы на авто(!!!), тогда как 30(2023)-17(2026)=13куе и это только потеря цены небитого авто на рынке за 36мес, а операционных расходов лизингодателя, его интереса и страховок "от дурака" ну нет вообще в стоииости владения авто.Так и у Семёныча Бумер М3 с 4х литровым пихлом ценой 60куе+++ за 650уе/мес постепенно окажется 330й обычной тройкой заднеприводной с пихлом 1.8, но наддутым до 250сил, и обвешанной пластмассой под съёмки в "Форсаж"(или там небедные знакомые что то доплатили в начале лиза, типа пары пачек на депозит компании)С бетоном проще - он пока там в цене в долларах на горизонте кредитного договора(20-50лет) не падал ни разу. И страховки на единицу кредита(пусть это будет 100куе) там на два порядка наверно дешевле(ну не сто раз, но в 30 - точно)



Читай внимательно, что я пишу, не налегай на Джек Дэниэлс и будет тебе щастя.

Я еще лучше приезжай в Штаты, попробуй пожить лет эдак пять и сам узнаещь ответы на все вопросы. Читай внимательно, что я пишу, не налегай на Джек Дэниэлс и будет тебе щастя.Я еще лучше приезжай в Штаты, попробуй пожить лет эдак пять и сам узнаещь ответы на все вопросы. rjkz

Повідомлень: 15776 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8094 раз. Подякували: 4963 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 09:47 rjkz

Лучше без пентагоновского этого изобретения зайдите в офис лизинговой компании и возьмите договор на любое авто(не только то с V8 и что считается символом флага с 52мя звёздами) переведите его нам

Просто 16 лет назад столкнулся у нас с автокредитом у тойовского дилера(на 200тку) и прозрел как крутят лохов, не ну в ситациях 10.2008 курс 5,1 >>>>> 12.2008 курс 10 брать его при котлете кэша можно, ну кто об таком тогда думал, а тем более 10 лет назад, что курс скаканёт втрое за год и три мес и начнётся реальная война? До покупок ли в кредит тогда было(имея полную сумму в валюте не в Дельте или Надрах)?

А лиз так вообще - платишь за пользование - вот тебя и пользуют, периодически переворачивая. Возможно в штатах без смысла оставить без штанов счастливого водятла.

Джек Дениэлс не пью.

Мусульманин, алавит.

В штатах был в то же время когда снимался "Борат"

"Бабий магнит" не купил и по побережьям на харлее не покатался под Гансов и WASP барабашов Повідомлень: 3644 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 10:33 katso написав: akurt написав: Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.

Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.



Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой

особисто вам було краще? під великим сумнівом...



а те що ви з табору тих, хто бачить в Україні лише погане - це й так відомо особисто вам було краще? під великим сумнівом...а те що ви з табору тих, хто бачить в Україні лише погане - це й так відомо Shaman

Повідомлень: 4698 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 10:38 drevlyanin написав: Shaman написав: Bolt, не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку. ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає.



ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять , не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку.ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять



Ну на рахунок "пожрать" якщо дійсно значно якісніше, то не кожному буде по кишені.

-Фрукти/ягоди цілий рік, і не Туреччина/Марокко/Індія і т.п. а Іспанія/Чилі/Ізраїль і аналогічні 80-600 грн/кг ;

-Шоколад не Світочі/Рошени чи навіть Польща, а Бельгія, Швейцарія і щось Німеччина/Франція 500-1000 грн/кг

-М'ясні вироби від 700 грн/кг

-Риба від 300

-Сири від 600

Про алкоголь навіть говорити не буду.

І це не про якісь там супер делікатеси а просто нормальна смачна та якісна їжа.

Коли ви тільки таке й купуєте, то у вас все добре, але не всім навкруги так пощастило.

п.с. Якщо на ковбасі написано "вищий гатунок" то це зовсім необов'язково є правдою. Ну на рахунок "пожрать" якщо дійсно значно якісніше, то не кожному буде по кишені.-Фрукти/ягоди цілий рік, і не Туреччина/Марокко/Індія і т.п. а Іспанія/Чилі/Ізраїль і аналогічні 80-600 грн/кг ;-Шоколад не Світочі/Рошени чи навіть Польща, а Бельгія, Швейцарія і щось Німеччина/Франція 500-1000 грн/кг-М'ясні вироби від 700 грн/кг-Риба від 300-Сири від 600Про алкоголь навіть говорити не буду.І це не про якісь там супер делікатеси а просто нормальна смачна та якісна їжа.Коли ви тільки таке й купуєте, то у вас все добре, але не всім навкруги так пощастило.п.с. Якщо на ковбасі написано "вищий гатунок" то це зовсім необов'язково є правдою.

а чого ви порівнюєте різні речі? те що ви перераховуєте, в срср взагалі було лише в спецрозподільниках. а те що було в продажу - зараз можна купити й більшу кількість, й набагато більший асортимент. а якщо бажаєте порівняти з срср - то вам до власної марки АТБ а чого ви порівнюєте різні речі? те що ви перераховуєте, в срср взагалі було лише в спецрозподільниках. а те що було в продажу - зараз можна купити й більшу кількість, й набагато більший асортимент. а якщо бажаєте порівняти з срср - то вам до власної марки АТБ Shaman

Повідомлень: 4698 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 11:00 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: rjkz написав: Макароны...хз что с ними надо было делать, чтобы они не слиплись в один мякиш. Макароны...хз что с ними надо было делать, чтобы они не слиплись в один мякиш. я тоже не специалист по совку (здесь только один специалист) но макароны в чистом виде у нас в семье не готовили, только в супы. Когда я увидел аналог мивины (наша мивина позже появилась), был шокирован, а шо так можно, залил кипятком и готово, причём ничего не слиплось (ни до ни после еды). А сейчас мивина это бомж пакет. То же самое жигули, тогда человек с жигулями считался богатым и успешным. Сейчас жигуль это торговец овощами. О чём это, общая планка в совке была намного ниже, и относительно неё жили вроде норм, мне и в голову не приходило что копч.колбасу (и вообще мясо) можно есть каждый день. Даже в селе, где было полно живности (куры, овцы, свиньи, кроли) мясо каждый день не ели. я тоже не специалист по совку (здесь только один специалист) но макароны в чистом виде у нас в семье не готовили, только в супы. Когда я увидел аналог мивины (наша мивина позже появилась), был шокирован, а шо так можно, залил кипятком и готово, причём ничего не слиплось (ни до ни после еды). А сейчас мивина это бомж пакет. То же самое жигули, тогда человек с жигулями считался богатым и успешным. Сейчас жигуль это торговец овощами. О чём это, общая планка в совке была намного ниже, и относительно неё жили вроде норм, мне и в голову не приходило что копч.колбасу (и вообще мясо) можно есть каждый день. Даже в селе, где было полно живности (куры, овцы, свиньи, кроли) мясо каждый день не ели. Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет" Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет" Faceless

Модератор Повідомлень: 34225 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7894 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 11:05 katso написав: akurt написав: Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.

Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.



Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой

думал думал и чем же было лучше...? Кроме того, что была работа для всех (за 5 копеек) дешёвая качественная еда (субсидированная государством) и бесплатные квартиры (без права собственности) ничего не припомню. Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей, а потом перейдёт детям-внукам.



С хорошей работой проблема, потому что открыты границы для импорта и своих производств почти нет. Если границы закрыть, нас это отбросит в 80е с дефицитами и ч/б элт-мониторами вместо смартфонов. Вся цивилизация - импорт. Закрыв границы можно припахать всё население каким то ручным трудом и так победить безработицу. Честной конкуренцией победить импорт с наскока не выйдет.



По качеству еды спорить не буду, научились делать колбасу и пельмени без мяса, масло и мороженое без молока, кругом один пальмовый жир. У нас только один "пончик" учился в классе, сейчас половина. Но не факт, если бы ссср дожил до наших дней, что там с едой было бы иначе. В ссср тоже экономили не меньше нашего. Faceless написав: Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет" Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет" Но в ресторанах же ещё мивину не подают? думал думал и чем же было лучше...? Кроме того, что была работа для всех (за 5 копеек) дешёвая качественная еда (субсидированная государством) и бесплатные квартиры (без права собственности) ничего не припомню. Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей, а потом перейдёт детям-внукам.С хорошей работой проблема, потому что открыты границы для импорта и своих производств почти нет. Если границы закрыть, нас это отбросит в 80е с дефицитами и ч/б элт-мониторами вместо смартфонов. Вся цивилизация - импорт. Закрыв границы можно припахать всё население каким то ручным трудом и так победить безработицу. Честной конкуренцией победить импорт с наскока не выйдет.По качеству еды спорить не буду, научились делать колбасу и пельмени без мяса, масло и мороженое без молока, кругом один пальмовый жир. У нас только один "пончик" учился в классе, сейчас половина. Но не факт, если бы ссср дожил до наших дней, что там с едой было бы иначе. В ссср тоже экономили не меньше нашего.Но в ресторанах же ещё мивину не подают? Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 лис, 2023 11:22, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20616 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 11:20 vitaliiangel написав: katso написав: akurt написав: Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.

Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.



Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой

думал думал и чем же было лучше...? Кроме того, что была работа для всех (за 5 копеек) дешёвая качественная еда (субсидированная государством) и бесплатные квартиры (без права собственности) ничего не припомню. Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей.



С хорошей работой проблема, потому что открыты границы для импорта и своих производств почти нет. Если границы закрыть, нас это отбросит в 80е с дефицитами и ч/б элт-мониторами вместо смартфонов. Вся цивилизация - импорт. Зато можно припахать всё население каким то ручным трудом и победить безработицу.



По качеству еды спорить не буду, научились делать колбасу и пельмени без мяса, масло и мороженое без молока, кругом одни жиры. У нас только один "пончик" учился в классе, сейчас половина. Но не факт если бы ссср дожил то там было бы иначе. думал думал и чем же было лучше...? Кроме того, что была работа для всех (за 5 копеек) дешёвая качественная еда (субсидированная государством) и бесплатные квартиры (без права собственности) ничего не припомню. Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей.С хорошей работой проблема, потому что открыты границы для импорта и своих производств почти нет. Если границы закрыть, нас это отбросит в 80е с дефицитами и ч/б элт-мониторами вместо смартфонов. Вся цивилизация - импорт. Зато можно припахать всё население каким то ручным трудом и победить безработицу.По качеству еды спорить не буду, научились делать колбасу и пельмени без мяса, масло и мороженое без молока, кругом одни жиры. У нас только один "пончик" учился в классе, сейчас половина. Но не факт если бы ссср дожил то там было бы иначе.

Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину.

И, что квартплата составляла максимум полторадневный зароботок ИТРа, а не так как сейчас, что только Теплоенерго каждый месяц за функционирование системы ГВС по 300 грн себе гребет. Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину.И, что квартплата составляла максимум полторадневный зароботок ИТРа, а не так как сейчас, что только Теплоенерго каждый месяц за функционирование системы ГВС по 300 грн себе гребет. Bolt Повідомлень: 2530 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 11:26 Bolt написав: Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину. Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину. при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. Какое там было образование и медицина? сразу уточняйте, если речь про обл.центры. Куда надо было ещё как-то переехать. Потаскаться по общагам, коммуналкам и съёмным комнатам (не припомню чтобы сдавали квартиру, такой бизнес сразу бы накрыли соседи и обхсс, поскольку квартиры были в собственности государства и субаренда была почти невозможна).



В нашем пединституте была отдельная общага для преподов на 9 этажей. С общей кухней и санузлом. Так что даже квартиры доставались далеко не всем. Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два. при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. Какое там было образование и медицина? сразу уточняйте, если речь про обл.центры. Куда надо было ещё как-то переехать. Потаскаться по общагам, коммуналкам и съёмным комнатам (не припомню чтобы сдавали квартиру, такой бизнес сразу бы накрыли соседи и обхсс, поскольку квартиры были в собственности государства и субаренда была почти невозможна).В нашем пединституте была отдельная общага для преподов на 9 этажей. С общей кухней и санузлом. Так что даже квартиры доставались далеко не всем. Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 лис, 2023 11:31, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20616 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3282 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1551155215531554> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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