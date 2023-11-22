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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лис, 2023 09:26
ЛАД написав:
Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже?
рыночная экономика, на недооцененный товар повышенный спрос. То есть его можно перепродать и что-то заработать. Лечится ростом цены. Торговцы овощами тоже спекулянты, их наценка х2 по сравнению с ценой закупки. "Возмущаются" это психологическая категория, юридически наказать спекулянта невозможно.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 22 лис, 2023 09:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 09:27
ЛАД написав: барабашов написав:
......
Я за Бронко Бэдлэндс 2.7 говорю
На основе пикапа Рэйнджер, а Спорт это кроссовер типа Туксона или Спортейджа
Настоящий Бронко подороже 40куе будет 5дв и не в версии Бэйс
Инересно посчитать и пощупать реальную стоимость владения небольшой американской машины(не Эскалэйда или Навигатора с Лексусом LX) с начальной ценой допустим 70куе(с налогами штата), с конечной через 3 года допустим 30 после пробега 100кмиль и интересом банка/лизингодателя и всеми страховками как от дурака, так и от ДТП при текущих ставках.
В отличии от виртуального дома/квартиры авто не дорожает за этот период и требует дополнительных расходов по топливу, резине и ТО.
Интересно. Но, думаю, здесь этого никто не расскажет. rjkz
пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает.
Нет, не знает.
Это-ж надо уметь зайти на сайт, увидеть сколько машина стоит если купить и если взять в лиз.
Топливо - это надо высшую математику знать (по которой во вкладыше к диплому стоит 5), чтобы посчитать расход бензина и умножить на ценник, на заправке, которую я прохожу каждый день.
Страховки - везде по-разному, зависит от стажа по сроку выдачи прав, места проживания. У моей знакомой из НДж на 3 машины 200 долларов в месяц, в НЙ на одну может быть больше 700.
У моего предщественника машина стояла в паркинге и жрала деньги на страховку, при этом дешевея. Пока он не купил дом в НДж. Я пока не купил. Зачем мне машина?
Да и не знаю я ничего. Даже в Интернет не знаю как зайти.
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rjkz
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Додано: Сер 22 лис, 2023 09:31
барабашов написав:ЛАД
Просто тут пишут много бреда, что новое авто ценой допустим в те же 50-70куе берут в лиз за "Цена23года-Цена26года(прогнозируемая на рынке, трёхлетки с пробегом 150Ккм)/36" , типа лизингодатели делают добрые дела для пересичных на бесплатные кредитные деньги от центробанка(ФРС?) США , и покупка в кредит на этом фоне вообще манна небесная, на кэшбэк можно стейками с Джэком Дэниэлсом объесться.
А то, что там мастер СТО зарабатывает как лицензированный сантехник или препод - умалчивается, и в "гаражах" фильтра с жидкостями менять можно самому только в дебрях штата на авто без страховки купленном чисто за свои. И парковку по 5$ в час никто не считает(но это не везде), и бенз, наверно там есть бесплатные парковки от GM и Форд, и заправки от Шелл в каждом дистрикте.
Далее был бред про то, что авто ценой 30куе(Компасс 2.4 лимитед там или Латитуд) дают в лиз за 2 куе в год, и это подразумевает все расходы на авто(!!!), тогда как 30(2023)-17(2026)=13куе и это только потеря цены небитого авто на рынке за 36мес, а операционных расходов лизингодателя, его интереса и страховок "от дурака" ну нет вообще в стоииости владения авто.
Так и у Семёныча Бумер М3 с 4х литровым пихлом ценой 60куе+++ за 650уе/мес постепенно окажется 330й обычной тройкой заднеприводной с пихлом 1.8, но наддутым до 250сил, и обвешанной пластмассой под съёмки в "Форсаж"(или там небедные знакомые что то доплатили в начале лиза, типа пары пачек на депозит компании)
С бетоном проще - он пока там в цене в долларах на горизонте кредитного договора(20-50лет) не падал ни разу. И страховки на единицу кредита(пусть это будет 100куе) там на два порядка наверно дешевле(ну не сто раз, но в 30 - точно)
Читай внимательно, что я пишу, не налегай на Джек Дэниэлс и будет тебе щастя.
Я еще лучше приезжай в Штаты, попробуй пожить лет эдак пять и сам узнаещь ответы на все вопросы.
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rjkz
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Додано: Сер 22 лис, 2023 09:47
rjkz
Лучше без пентагоновского этого изобретения зайдите в офис лизинговой компании и возьмите договор на любое авто(не только то с V8 и что считается символом флага с 52мя звёздами) переведите его нам
Просто 16 лет назад столкнулся у нас с автокредитом у тойовского дилера(на 200тку) и прозрел как крутят лохов, не ну в ситациях 10.2008 курс 5,1 >>>>> 12.2008 курс 10 брать его при котлете кэша можно, ну кто об таком тогда думал, а тем более 10 лет назад, что курс скаканёт втрое за год и три мес и начнётся реальная война? До покупок ли в кредит тогда было(имея полную сумму в валюте не в Дельте или Надрах)?
А лиз так вообще - платишь за пользование - вот тебя и пользуют, периодически переворачивая. Возможно в штатах без смысла оставить без штанов счастливого водятла.
Джек Дениэлс не пью.
Мусульманин, алавит.
В штатах был в то же время когда снимался "Борат"
"Бабий магнит" не купил и по побережьям на харлее не покатался под Гансов и WASP
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барабашов
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Додано: Сер 22 лис, 2023 10:33
katso написав: akurt написав:
Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.
Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой
особисто вам було краще? під великим сумнівом...
а те що ви з табору тих, хто бачить в Україні лише погане - це й так відомо
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Shaman
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Додано: Сер 22 лис, 2023 10:38
drevlyanin написав: Shaman написав:Bolt
, не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку. ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає
.
ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять
Ну на рахунок "пожрать" якщо дійсно значно якісніше, то не кожному буде по кишені.
-Фрукти/ягоди цілий рік, і не Туреччина/Марокко/Індія і т.п. а Іспанія/Чилі/Ізраїль і аналогічні 80-600 грн/кг ;
-Шоколад не Світочі/Рошени чи навіть Польща, а Бельгія, Швейцарія і щось Німеччина/Франція 500-1000 грн/кг
-М'ясні вироби від 700 грн/кг
-Риба від 300
-Сири від 600
Про алкоголь навіть говорити не буду.
І це не про якісь там супер делікатеси а просто нормальна смачна та якісна їжа.
Коли ви тільки таке й купуєте, то у вас все добре, але не всім навкруги так пощастило.
п.с. Якщо на ковбасі написано "вищий гатунок" то це зовсім необов'язково є правдою.
а чого ви порівнюєте різні речі? те що ви перераховуєте, в срср взагалі було лише в спецрозподільниках. а те що було в продажу - зараз можна купити й більшу кількість, й набагато більший асортимент. а якщо бажаєте порівняти з срср - то вам до власної марки АТБ
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Shaman
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Додано: Сер 22 лис, 2023 11:00
vitaliiangel написав: rjkz написав:
Макароны...хз что с ними надо было делать, чтобы они не слиплись в один мякиш.
я тоже не специалист по совку (здесь только один специалист) но макароны в чистом виде у нас в семье не готовили, только в супы. Когда я увидел аналог мивины (наша мивина позже появилась), был шокирован, а шо так можно, залил кипятком и готово, причём ничего не слиплось (ни до ни после еды). А сейчас мивина это бомж пакет. То же самое жигули, тогда человек с жигулями считался богатым и успешным. Сейчас жигуль это торговец овощами. О чём это, общая планка в совке была намного ниже, и относительно неё жили вроде норм, мне и в голову не приходило что копч.колбасу (и вообще мясо) можно есть каждый день. Даже в селе, где было полно живности (куры, овцы, свиньи, кроли) мясо каждый день не ели.
Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет"
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Faceless
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Додано: Сер 22 лис, 2023 11:05
katso написав: akurt написав:
Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.
Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой
думал думал и чем же было лучше...? Кроме того, что была работа для всех (за 5 копеек) дешёвая качественная еда (субсидированная государством) и бесплатные квартиры (без права собственности) ничего не припомню. Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей, а потом перейдёт детям-внукам.
С хорошей работой проблема, потому что открыты границы для импорта и своих производств почти нет. Если границы закрыть, нас это отбросит в 80е с дефицитами и ч/б элт-мониторами вместо смартфонов. Вся цивилизация - импорт. Закрыв границы можно припахать всё население каким то ручным трудом и так победить безработицу. Честной конкуренцией победить импорт с наскока не выйдет.
По качеству еды спорить не буду, научились делать колбасу и пельмени без мяса, масло и мороженое без молока, кругом один пальмовый жир. У нас только один "пончик" учился в классе, сейчас половина. Но не факт, если бы ссср дожил до наших дней, что там с едой было бы иначе. В ссср тоже экономили не меньше нашего.
Faceless написав:
Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет"
Но в ресторанах же ещё мивину не подают?
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 22 лис, 2023 11:22, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 11:20
vitaliiangel написав: katso написав: akurt написав:
Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.
Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой
думал думал и чем же было лучше...? Кроме того, что была работа для всех (за 5 копеек) дешёвая качественная еда (субсидированная государством) и бесплатные квартиры (без права собственности) ничего не припомню. Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей.
С хорошей работой проблема, потому что открыты границы для импорта и своих производств почти нет. Если границы закрыть, нас это отбросит в 80е с дефицитами и ч/б элт-мониторами вместо смартфонов. Вся цивилизация - импорт. Зато можно припахать всё население каким то ручным трудом и победить безработицу.
По качеству еды спорить не буду, научились делать колбасу и пельмени без мяса, масло и мороженое без молока, кругом одни жиры. У нас только один "пончик" учился в классе, сейчас половина. Но не факт если бы ссср дожил то там было бы иначе.
Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину.
И, что квартплата составляла максимум полторадневный зароботок ИТРа, а не так как сейчас, что только Теплоенерго каждый месяц за функционирование системы ГВС по 300 грн себе гребет.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 11:26
Bolt написав:
Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину.
при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. Какое там было образование и медицина? сразу уточняйте, если речь про обл.центры. Куда надо было ещё как-то переехать. Потаскаться по общагам, коммуналкам и съёмным комнатам (не припомню чтобы сдавали квартиру, такой бизнес сразу бы накрыли соседи и обхсс, поскольку квартиры были в собственности государства и субаренда была почти невозможна).
В нашем пединституте была отдельная общага для преподов на 9 этажей. С общей кухней и санузлом. Так что даже квартиры доставались далеко не всем. Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 22 лис, 2023 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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