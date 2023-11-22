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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лис, 2023 11:31
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет"
Но в ресторанах же ещё мивину не подают?
Тільки в дорогих, а не Пузатих Хатах та Макдональдсах
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Додано: Сер 22 лис, 2023 11:32
flyman написав:
Тільки в дорогих, а не Пузатих Хатах та Макдональдсах
отстал я от жизни.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 11:38
vitaliiangel написав: flyman написав:
Тільки в дорогих, а не Пузатих Хатах та Макдональдсах
отстал я от жизни.
ікра заморськая
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