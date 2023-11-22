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Bolt написав:Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину.
при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. Какое там было образование и медицина? сразу уточняйте, если речь про обл.центры. Куда надо было ещё как-то переехать. Потаскаться по общагам, коммуналкам и съёмным комнатам (не припомню чтобы сдавали квартиру, такой бизнес сразу бы накрыли соседи и обхсс, поскольку квартиры были в собственности государства и субаренда была почти невозможна).
В нашем пединституте была отдельная общага для преподов на 9 этажей. С общей кухней и санузлом. Так что даже квартиры доставались далеко не всем. Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два.
Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Мои предки из сел и райцентров, где то в середине 40-х во Львове осели. За предыдущими жителями ещё пыль не успела осесть. Комнаты, и даже койки сдавали аж бегом. В Сочи, насколько я помню, койкоместо у какой-нибудь бабульки, пол часа пешком до моря, стоило 2 ре.
Bolt написав:Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину.
при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. Какое там было образование и медицина? сразу уточняйте, если речь про обл.центры. Куда надо было ещё как-то переехать. Потаскаться по общагам, коммуналкам и съёмным комнатам (не припомню чтобы сдавали квартиру, такой бизнес сразу бы накрыли соседи и обхсс, поскольку квартиры были в собственности государства и субаренда была почти невозможна).
В нашем пединституте была отдельная общага для преподов на 9 этажей. С общей кухней и санузлом. Так что даже квартиры доставались далеко не всем. Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два.
Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Мои предки из сел и райцентров, где то в середине 40-х во Львове осели. За предыдущими жителями ещё пыль не успела осесть. Комнаты, и даже койки сдавали аж бегом. В Сочи, насколько я помню, койкоместо у какой-нибудь бабульки, пол часа пешком до моря, стоило 2 ре.
Трохи ще почекай, і з Польщі/Ізраїлю/... підуть вимоги реституції.
Faceless написав:Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет"
Ще би:
Творець "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму - ЗМІ https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/25/633379/ у 1993 році Вионг одружився і перебрався до Харкова. До того часу Радянський Союз розвалився. "Українці були дуже бідними і дуже голодними", - згадував Вионг про ті роки в одному з рідкісних інтерв'ю. Вже у 1995 році Вионг взяв кредит і заснував "Техноком" - підприємство з виробництва локшини швидкого приготування з в'єтнамської технології, назвавши продукт Мівіною. Вона швидко завоювала український ринок, зробивши Вионга доларовим мільйонером. У 2010 році Nestle викупила у в'єтнамця "Техноком" за 150 млн доларів.
В'єтнамський мільярдер Фам Нят Вионг, відомий в Україні як засновник "Мівіни", за один день став багатшим на $39 млрд після мегауспішного виходу на біржу його автомобільної компанії VinFast. Статки Фам Нят Вионгу завдяки цьому виросли до $44,3 млрд. https://biz.liga.net/ua/all/avto/novost ... na-39-mlrd
akurt написав:Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.
Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой
думал думал и чем же было лучше...? Кроме того, что была работа для всех (за 5 копеек) дешёвая качественная еда (субсидированная государством) и бесплатные квартиры (без права собственности) ничего не припомню. Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей.
С хорошей работой проблема, потому что открыты границы для импорта и своих производств почти нет. Если границы закрыть, нас это отбросит в 80е с дефицитами и ч/б элт-мониторами вместо смартфонов. Вся цивилизация - импорт. Зато можно припахать всё население каким то ручным трудом и победить безработицу.
По качеству еды спорить не буду, научились делать колбасу и пельмени без мяса, масло и мороженое без молока, кругом одни жиры. У нас только один "пончик" учился в классе, сейчас половина. Но не факт если бы ссср дожил то там было бы иначе.
Про якість їжі в срср навіть не смішно. Тотальні трансжири (маргарин) геть усюди, тільки тоді про то ніхто й не заїкався. Ковбаси без м'яса без вибору (зараз звісно теж можна знайти з шкіри і лап, ммо, з соєвим білком, але є й цілком якісні). Гнилі цитрусові тільки під Новий рік. Ні пристойного чаю, ні кави.
Панове! Всім кинути всі справи та ностальгію про самий нещасний жебрацький спосіб життя під назвою «совок» та дивитися знаковий фільм «Вікно в Париж». Йому років 30, але наче спеціально знято для Фінансового форуму України листопада року 2023. На 100% відповідає темі гілки: «Еміграція, заробітчанство». Може хоч очі розкриються… https://m.youtube.com/watch?v=fAkFakanpng
akurt написав:Панове! Всім кинути всі справи та ностальгію про самий нещасний жебрацький спосіб життя під назвою «совок» та дивитися знаковий фільм «Вікно в Париж». Йому років 30, але наче спеціально знято для Фінансового форуму України листопада року 2023. На 100% відповідає темі гілки: «Еміграція, заробітчанство». Може хоч очі розкриються… https://m.youtube.com/watch?v=fAkFakanpng
Еміграція в Туреччину, саме там де вас нема, найкраще.