Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1551155215531554 Додано: Сер 22 лис, 2023 11:31 vitaliiangel написав: Faceless написав: Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет" Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет" Но в ресторанах же ещё мивину не подают? Но в ресторанах же ещё мивину не подают?

Тільки в дорогих, а не Пузатих Хатах та Макдональдсах Тільки в дорогих, а не Пузатих Хатах та Макдональдсах flyman

Повідомлень: 33189 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 11:32 flyman написав: Тільки в дорогих, а не Пузатих Хатах та Макдональдсах Тільки в дорогих, а не Пузатих Хатах та Макдональдсах отстал я от жизни. отстал я от жизни. vitaliiangel

Повідомлень: 20618 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3282 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 11:43 vitaliiangel написав: Bolt написав: Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину. Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину. при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. Какое там было образование и медицина? сразу уточняйте, если речь про обл.центры. Куда надо было ещё как-то переехать. Потаскаться по общагам, коммуналкам и съёмным комнатам (не припомню чтобы сдавали квартиру, такой бизнес сразу бы накрыли соседи и обхсс, поскольку квартиры были в собственности государства и субаренда была почти невозможна).



В нашем пединституте была отдельная общага для преподов на 9 этажей. С общей кухней и санузлом. Так что даже квартиры доставались далеко не всем. Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два. при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. Какое там было образование и медицина? сразу уточняйте, если речь про обл.центры. Куда надо было ещё как-то переехать. Потаскаться по общагам, коммуналкам и съёмным комнатам (не припомню чтобы сдавали квартиру, такой бизнес сразу бы накрыли соседи и обхсс, поскольку квартиры были в собственности государства и субаренда была почти невозможна).В нашем пединституте была отдельная общага для преподов на 9 этажей. С общей кухней и санузлом. Так что даже квартиры доставались далеко не всем. Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два.

Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Мои предки из сел и райцентров, где то в середине 40-х во Львове осели. За предыдущими жителями ещё пыль не успела осесть. Комнаты, и даже койки сдавали аж бегом. В Сочи, насколько я помню, койкоместо у какой-нибудь бабульки, пол часа пешком до моря, стоило 2 ре. Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Мои предки из сел и райцентров, где то в середине 40-х во Львове осели. За предыдущими жителями ещё пыль не успела осесть. Комнаты, и даже койки сдавали аж бегом. В Сочи, насколько я помню, койкоместо у какой-нибудь бабульки, пол часа пешком до моря, стоило 2 ре. Bolt Повідомлень: 2531 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 12:05 Bolt написав: vitaliiangel написав: Bolt написав: Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину. Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину. при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. Какое там было образование и медицина? сразу уточняйте, если речь про обл.центры. Куда надо было ещё как-то переехать. Потаскаться по общагам, коммуналкам и съёмным комнатам (не припомню чтобы сдавали квартиру, такой бизнес сразу бы накрыли соседи и обхсс, поскольку квартиры были в собственности государства и субаренда была почти невозможна).



В нашем пединституте была отдельная общага для преподов на 9 этажей. С общей кухней и санузлом. Так что даже квартиры доставались далеко не всем. Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два. при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. Какое там было образование и медицина? сразу уточняйте, если речь про обл.центры. Куда надо было ещё как-то переехать. Потаскаться по общагам, коммуналкам и съёмным комнатам (не припомню чтобы сдавали квартиру, такой бизнес сразу бы накрыли соседи и обхсс, поскольку квартиры были в собственности государства и субаренда была почти невозможна).В нашем пединституте была отдельная общага для преподов на 9 этажей. С общей кухней и санузлом. Так что даже квартиры доставались далеко не всем. Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два.

Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Мои предки из сел и райцентров, где то в середине 40-х во Львове осели. За предыдущими жителями ещё пыль не успела осесть. Комнаты, и даже койки сдавали аж бегом. В Сочи, насколько я помню, койкоместо у какой-нибудь бабульки, пол часа пешком до моря, стоило 2 ре. Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Мои предки из сел и райцентров, где то в середине 40-х во Львове осели. За предыдущими жителями ещё пыль не успела осесть. Комнаты, и даже койки сдавали аж бегом. В Сочи, насколько я помню, койкоместо у какой-нибудь бабульки, пол часа пешком до моря, стоило 2 ре.

Трохи ще почекай, і з Польщі/Ізраїлю/... підуть вимоги реституції. Трохи ще почекай, і з Польщі/Ізраїлю/... підуть вимоги реституції. flyman

Повідомлень: 33189 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 12:28 Re: Еміграція, заробітчанство Faceless написав: Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет" Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет"

Ще би:

https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/25/633379/

у 1993 році Вионг одружився і перебрався до Харкова. До того часу Радянський Союз розвалився.

"Українці були дуже бідними і дуже голодними", - згадував Вионг про ті роки в одному з рідкісних інтерв'ю.

Вже у 1995 році Вионг взяв кредит і заснував "Техноком" - підприємство з виробництва локшини швидкого приготування з в'єтнамської технології, назвавши продукт Мівіною.

Вона швидко завоювала український ринок, зробивши Вионга доларовим мільйонером.

У 2010 році Nestle викупила у в'єтнамця "Техноком" за 150 млн доларів.

Творець "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму - ЗМІу 1993 році Вионг одружився і перебрався до Харкова. До того часу Радянський Союз розвалився."Українці були дуже бідними і дуже голодними", - згадував Вионг про ті роки в одному з рідкісних інтерв'ю.Вже у 1995 році Вионг взяв кредит і заснував "Техноком" - підприємство з виробництва локшини швидкого приготування з в'єтнамської технології, назвавши продукт Мівіною.Вона швидко завоювала український ринок, зробивши Вионга доларовим мільйонером.У 2010 році Nestle викупила у в'єтнамця "Техноком" за 150 млн доларів.



Статки Фам Нят Вионгу завдяки цьому виросли до $44,3 млрд. https://biz.liga.net/ua/all/avto/novost ... na-39-mlrd В'єтнамський мільярдер Фам Нят Вионг, відомий в Україні як засновник "Мівіни", за один день став багатшим на $39 млрд після мегауспішного виходу на біржу його автомобільної компанії VinFast.Статки Фам Нят Вионгу завдяки цьому виросли до $44,3 млрд. Ще би: Ой+

Повідомлень: 6309 З нами з: 19.04.12 Подякував: 95 раз. Подякували: 982 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 12:44 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: katso написав: akurt написав: Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.

Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.



Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой

думал думал и чем же было лучше...? Кроме того, что была работа для всех (за 5 копеек) дешёвая качественная еда (субсидированная государством) и бесплатные квартиры (без права собственности) ничего не припомню. Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей.



С хорошей работой проблема, потому что открыты границы для импорта и своих производств почти нет. Если границы закрыть, нас это отбросит в 80е с дефицитами и ч/б элт-мониторами вместо смартфонов. Вся цивилизация - импорт. Зато можно припахать всё население каким то ручным трудом и победить безработицу.



По качеству еды спорить не буду, научились делать колбасу и пельмени без мяса, масло и мороженое без молока, кругом одни жиры. У нас только один "пончик" учился в классе, сейчас половина. Но не факт если бы ссср дожил то там было бы иначе. думал думал и чем же было лучше...? Кроме того, что была работа для всех (за 5 копеек) дешёвая качественная еда (субсидированная государством) и бесплатные квартиры (без права собственности) ничего не припомню. Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей.С хорошей работой проблема, потому что открыты границы для импорта и своих производств почти нет. Если границы закрыть, нас это отбросит в 80е с дефицитами и ч/б элт-мониторами вместо смартфонов. Вся цивилизация - импорт. Зато можно припахать всё население каким то ручным трудом и победить безработицу.По качеству еды спорить не буду, научились делать колбасу и пельмени без мяса, масло и мороженое без молока, кругом одни жиры. У нас только один "пончик" учился в классе, сейчас половина. Но не факт если бы ссср дожил то там было бы иначе.

Про якість їжі в срср навіть не смішно. Тотальні трансжири (маргарин) геть усюди, тільки тоді про то ніхто й не заїкався. Ковбаси без м'яса без вибору (зараз звісно теж можна знайти з шкіри і лап, ммо, з соєвим білком, але є й цілком якісні). Гнилі цитрусові тільки під Новий рік. Ні пристойного чаю, ні кави. Про якість їжі в срср навіть не смішно. Тотальні трансжири (маргарин) геть усюди, тільки тоді про то ніхто й не заїкався. Ковбаси без м'яса без вибору (зараз звісно теж можна знайти з шкіри і лап, ммо, з соєвим білком, але є й цілком якісні). Гнилі цитрусові тільки під Новий рік. Ні пристойного чаю, ні кави. Faceless

Модератор Повідомлень: 34226 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7894 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 12:51

Всім кинути всі справи та ностальгію про самий нещасний жебрацький спосіб життя під назвою «совок» та дивитися знаковий фільм «Вікно в Париж». Йому років 30, але наче спеціально знято для Фінансового форуму України листопада року 2023.

На 100% відповідає темі гілки: «Еміграція, заробітчанство». Може хоч очі розкриються…

https://m.youtube.com/watch?v=fAkFakanpng Панове!Всім кинути всі справи та ностальгію про самий нещасний жебрацький спосіб життя під назвою «совок» та дивитися знаковий фільм «Вікно в Париж». Йому років 30, але наче спеціально знято для Фінансового форуму України листопада року 2023.На 100% відповідає темі гілки: «Еміграція, заробітчанство». Може хоч очі розкриються… akurt

Повідомлень: 8708 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 13:09 akurt написав: Панове!

Всім кинути всі справи та ностальгію про самий нещасний жебрацький спосіб життя під назвою «совок» та дивитися знаковий фільм «Вікно в Париж». Йому років 30, але наче спеціально знято для Фінансового форуму України листопада року 2023.

На 100% відповідає темі гілки: «Еміграція, заробітчанство». Може хоч очі розкриються…

https://m.youtube.com/watch?v=fAkFakanpng Панове!Всім кинути всі справи та ностальгію про самий нещасний жебрацький спосіб життя під назвою «совок» та дивитися знаковий фільм «Вікно в Париж». Йому років 30, але наче спеціально знято для Фінансового форуму України листопада року 2023.На 100% відповідає темі гілки: «Еміграція, заробітчанство». Може хоч очі розкриються…

Еміграція в Туреччину, саме там де вас нема, найкраще. Еміграція в Туреччину, саме там де вас нема, найкраще. flyman

Повідомлень: 33189 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2720 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 13:10 Bolt написав: Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. всё равно пальцем в небо. Видел я к несчастью советские больницы. От тюрьмы их отличало отсутствие решеток на окнах и охраны. всё равно пальцем в небо. Видел я к несчастью советские больницы. От тюрьмы их отличало отсутствие решеток на окнах и охраны. vitaliiangel

Повідомлень: 20618 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3282 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1551155215531554 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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