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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1551155215531554
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:31

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет"
Но в ресторанах же ещё мивину не подают?

Тільки в дорогих, а не Пузатих Хатах та Макдональдсах
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:32

  flyman написав:Тільки в дорогих, а не Пузатих Хатах та Макдональдсах
отстал я от жизни.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 11:43

  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину.
при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. Какое там было образование и медицина? сразу уточняйте, если речь про обл.центры. Куда надо было ещё как-то переехать. Потаскаться по общагам, коммуналкам и съёмным комнатам (не припомню чтобы сдавали квартиру, такой бизнес сразу бы накрыли соседи и обхсс, поскольку квартиры были в собственности государства и субаренда была почти невозможна).

В нашем пединституте была отдельная общага для преподов на 9 этажей. С общей кухней и санузлом. Так что даже квартиры доставались далеко не всем. Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два.

Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Мои предки из сел и райцентров, где то в середине 40-х во Львове осели. За предыдущими жителями ещё пыль не успела осесть. Комнаты, и даже койки сдавали аж бегом. В Сочи, насколько я помню, койкоместо у какой-нибудь бабульки, пол часа пешком до моря, стоило 2 ре.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:05

  Bolt написав:
  vitaliiangel написав:
  Bolt написав:Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину.
при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. Какое там было образование и медицина? сразу уточняйте, если речь про обл.центры. Куда надо было ещё как-то переехать. Потаскаться по общагам, коммуналкам и съёмным комнатам (не припомню чтобы сдавали квартиру, такой бизнес сразу бы накрыли соседи и обхсс, поскольку квартиры были в собственности государства и субаренда была почти невозможна).

В нашем пединституте была отдельная общага для преподов на 9 этажей. С общей кухней и санузлом. Так что даже квартиры доставались далеко не всем. Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два.

Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Мои предки из сел и райцентров, где то в середине 40-х во Львове осели. За предыдущими жителями ещё пыль не успела осесть. Комнаты, и даже койки сдавали аж бегом. В Сочи, насколько я помню, койкоместо у какой-нибудь бабульки, пол часа пешком до моря, стоило 2 ре.

Трохи ще почекай, і з Польщі/Ізраїлю/... підуть вимоги реституції.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:28

Re: Еміграція, заробітчанство

  Faceless написав:Ви вартість мівіни на вагу перерахуйте і порівняйте навіть з італійськими з твердих сортів, здивуєтесь, наскільки дорогий "бомж пакет"

Ще би:
Творець "Мівіни" став найбагатшою людиною В'єтнаму - ЗМІ https://www.epravda.com.ua/news/2018/01/25/633379/
у 1993 році Вионг одружився і перебрався до Харкова. До того часу Радянський Союз розвалився.
"Українці були дуже бідними і дуже голодними", - згадував Вионг про ті роки в одному з рідкісних інтерв'ю.
Вже у 1995 році Вионг взяв кредит і заснував "Техноком" - підприємство з виробництва локшини швидкого приготування з в'єтнамської технології, назвавши продукт Мівіною.
Вона швидко завоювала український ринок, зробивши Вионга доларовим мільйонером.
У 2010 році Nestle викупила у в'єтнамця "Техноком" за 150 млн доларів.

В'єтнамський мільярдер Фам Нят Вионг, відомий в Україні як засновник "Мівіни", за один день став багатшим на $39 млрд після мегауспішного виходу на біржу його автомобільної компанії VinFast.
Статки Фам Нят Вионгу завдяки цьому виросли до $44,3 млрд. https://biz.liga.net/ua/all/avto/novost ... na-39-mlrd
Ой+
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:44

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:
  katso написав:
  akurt написав:Блин, а тут весь Финансовый форум рассказывает как классно было в совке.


Так класно было по сравнению с Украиной а не по сравнению с Европой

думал думал и чем же было лучше...? Кроме того, что была работа для всех (за 5 копеек) дешёвая качественная еда (субсидированная государством) и бесплатные квартиры (без права собственности) ничего не припомню. Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей.

С хорошей работой проблема, потому что открыты границы для импорта и своих производств почти нет. Если границы закрыть, нас это отбросит в 80е с дефицитами и ч/б элт-мониторами вместо смартфонов. Вся цивилизация - импорт. Зато можно припахать всё население каким то ручным трудом и победить безработицу.

По качеству еды спорить не буду, научились делать колбасу и пельмени без мяса, масло и мороженое без молока, кругом одни жиры. У нас только один "пончик" учился в классе, сейчас половина. Но не факт если бы ссср дожил то там было бы иначе.

Про якість їжі в срср навіть не смішно. Тотальні трансжири (маргарин) геть усюди, тільки тоді про то ніхто й не заїкався. Ковбаси без м'яса без вибору (зараз звісно теж можна знайти з шкіри і лап, ммо, з соєвим білком, але є й цілком якісні). Гнилі цитрусові тільки під Новий рік. Ні пристойного чаю, ні кави.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 12:51

Панове!
Всім кинути всі справи та ностальгію про самий нещасний жебрацький спосіб життя під назвою «совок» та дивитися знаковий фільм «Вікно в Париж». Йому років 30, але наче спеціально знято для Фінансового форуму України листопада року 2023.
На 100% відповідає темі гілки: «Еміграція, заробітчанство». Може хоч очі розкриються…
https://m.youtube.com/watch?v=fAkFakanpng
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:09

  akurt написав:Панове!
Всім кинути всі справи та ностальгію про самий нещасний жебрацький спосіб життя під назвою «совок» та дивитися знаковий фільм «Вікно в Париж». Йому років 30, але наче спеціально знято для Фінансового форуму України листопада року 2023.
На 100% відповідає темі гілки: «Еміграція, заробітчанство». Може хоч очі розкриються…
https://m.youtube.com/watch?v=fAkFakanpng

Еміграція в Туреччину, саме там де вас нема, найкраще.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:10

  Bolt написав:Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское.
всё равно пальцем в небо. Видел я к несчастью советские больницы. От тюрьмы их отличало отсутствие решеток на окнах и охраны.
vitaliiangel
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