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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лис, 2023 14:09
Shaman написав: drevlyanin написав: Shaman написав:Bolt
, не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку. ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає
.
ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять
Ну на рахунок "пожрать" якщо дійсно значно якісніше, то не кожному буде по кишені.
-Фрукти/ягоди цілий рік, і не Туреччина/Марокко/Індія і т.п. а Іспанія/Чилі/Ізраїль і аналогічні 80-600 грн/кг ;
-Шоколад не Світочі/Рошени чи навіть Польща, а Бельгія, Швейцарія і щось Німеччина/Франція 500-1000 грн/кг
-М'ясні вироби від 700 грн/кг
-Риба від 300
-Сири від 600
Про алкоголь навіть говорити не буду.
І це не про якісь там супер делікатеси а просто нормальна смачна та якісна їжа.
Коли ви тільки таке й купуєте, то у вас все добре, але не всім навкруги так пощастило.
п.с. Якщо на ковбасі написано "вищий гатунок" то це зовсім необов'язково є правдою.
а чого ви порівнюєте різні речі? те що ви перераховуєте, в срср взагалі було лише в спецрозподільниках. а те що було в продажу - зараз можна купити й більшу кількість, й набагато більший асортимент. а якщо бажаєте порівняти з срср - то вам до власної марки АТБ
Я не порівнюю з СРСР(де ви таке побачили???), а відповідаю на ваше твердження, що "ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає"! Те що я перелічив і є значно якісніше ніж в срср, і сумніваюся що прямо кожному, чи хоча б більшості пересічних на таке вистачає грошей. На "поласувати" періодично можуть розраховувати, а тільки таке і купляти-ні.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 14:12
Незнаю как в ЮС, но в Европе лизинг это развод 100%. На моем примере:
Ниссан х-трейл, 40к евро.
В лизинг 800евро в месяц. За 3 года = 28.800.
Тоесть типа через 3 года он будет стоить 11.200.
Только нифига лизинговая компания тебе его не отдаст за эти деньги. Цена будет рыночная.
А рыночная цена этой машины через 3 года 23-26к.
Вот я взял такого 3 летнего, после лизинга кстати, 50к пробег за 24к. Тоесть реально цена на него упала только на 16к, а не на почти 29к, которые заплатил какой-то бедолага за него передо мной.
Тут многие упоминают траты на обслуживание и тд, которые ты экономишь в лизинге, но блин, какие там траты у новой машины? Масло поменять? Офигеть экономия в пару сотен. При том что ты не можешь на лизинговой машине кататься больше 10-20к км в год, это надо совсем уж корч какой-то взять, чтобы у него что-то успело поломаться на таком пробеге.
Тоесть по факту беря в лизинг ты автоматически платишь около половины стоимости лизинга за то что заложила лизинговая компания в свои риски (что ты украдешь машину, разобьешь ее в хлам, спалишь и тд). И если ты не планируешь делать все вышеперечисленное, а просто катаешься на ней, поддерживаешь в порядке, тоесть машина после тебя остается в хорошем состоянии, то по сути ты просто переплачиваешь в холостую кучу денег ни за что.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 14:34
flyman написав:
щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися
муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.
Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.
Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.
Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).
С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали.
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