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#<1 ... 1552155315541555 Додано: Сер 22 лис, 2023 14:09 Shaman написав: drevlyanin написав: Shaman написав: Bolt, не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку. ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає.



ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять , не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку.ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять



Ну на рахунок "пожрать" якщо дійсно значно якісніше, то не кожному буде по кишені.

-Фрукти/ягоди цілий рік, і не Туреччина/Марокко/Індія і т.п. а Іспанія/Чилі/Ізраїль і аналогічні 80-600 грн/кг ;

-Шоколад не Світочі/Рошени чи навіть Польща, а Бельгія, Швейцарія і щось Німеччина/Франція 500-1000 грн/кг

-М'ясні вироби від 700 грн/кг

-Риба від 300

-Сири від 600

Про алкоголь навіть говорити не буду.

І це не про якісь там супер делікатеси а просто нормальна смачна та якісна їжа.

Коли ви тільки таке й купуєте, то у вас все добре, але не всім навкруги так пощастило.

п.с. Якщо на ковбасі написано "вищий гатунок" то це зовсім необов'язково є правдою. Ну на рахунок "пожрать" якщо дійсно значно якісніше, то не кожному буде по кишені.-Фрукти/ягоди цілий рік, і не Туреччина/Марокко/Індія і т.п. а Іспанія/Чилі/Ізраїль і аналогічні 80-600 грн/кг ;-Шоколад не Світочі/Рошени чи навіть Польща, а Бельгія, Швейцарія і щось Німеччина/Франція 500-1000 грн/кг-М'ясні вироби від 700 грн/кг-Риба від 300-Сири від 600Про алкоголь навіть говорити не буду.І це не про якісь там супер делікатеси а просто нормальна смачна та якісна їжа.Коли ви тільки таке й купуєте, то у вас все добре, але не всім навкруги так пощастило.п.с. Якщо на ковбасі написано "вищий гатунок" то це зовсім необов'язково є правдою.

а чого ви порівнюєте різні речі? те що ви перераховуєте, в срср взагалі було лише в спецрозподільниках. а те що було в продажу - зараз можна купити й більшу кількість, й набагато більший асортимент. а якщо бажаєте порівняти з срср - то вам до власної марки АТБ а чого ви порівнюєте різні речі? те що ви перераховуєте, в срср взагалі було лише в спецрозподільниках. а те що було в продажу - зараз можна купити й більшу кількість, й набагато більший асортимент. а якщо бажаєте порівняти з срср - то вам до власної марки АТБ



Я не порівнюю з СРСР(де ви таке побачили???), а відповідаю на ваше твердження, що "ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає"! Те що я перелічив і є значно якісніше ніж в срср, і сумніваюся що прямо кожному, чи хоча б більшості пересічних на таке вистачає грошей. На "поласувати" періодично можуть розраховувати, а тільки таке і купляти-ні. Я не порівнюю з СРСР(де ви таке побачили???), а відповідаю на ваше твердження, що "ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає"! Те що я перелічив і є значно якісніше ніж в срср, і сумніваюся що прямо кожному, чи хоча б більшості пересічних на таке вистачає грошей. На "поласувати" періодично можуть розраховувати, а тільки таке і купляти-ні. drevlyanin Повідомлень: 1507 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 14:12 Re: Еміграція, заробітчанство Незнаю как в ЮС, но в Европе лизинг это развод 100%. На моем примере:

Ниссан х-трейл, 40к евро.

В лизинг 800евро в месяц. За 3 года = 28.800.

Тоесть типа через 3 года он будет стоить 11.200.

Только нифига лизинговая компания тебе его не отдаст за эти деньги. Цена будет рыночная.

А рыночная цена этой машины через 3 года 23-26к.

Вот я взял такого 3 летнего, после лизинга кстати, 50к пробег за 24к. Тоесть реально цена на него упала только на 16к, а не на почти 29к, которые заплатил какой-то бедолага за него передо мной.

Тут многие упоминают траты на обслуживание и тд, которые ты экономишь в лизинге, но блин, какие там траты у новой машины? Масло поменять? Офигеть экономия в пару сотен. При том что ты не можешь на лизинговой машине кататься больше 10-20к км в год, это надо совсем уж корч какой-то взять, чтобы у него что-то успело поломаться на таком пробеге.

Тоесть по факту беря в лизинг ты автоматически платишь около половины стоимости лизинга за то что заложила лизинговая компания в свои риски (что ты украдешь машину, разобьешь ее в хлам, спалишь и тд). И если ты не планируешь делать все вышеперечисленное, а просто катаешься на ней, поддерживаешь в порядке, тоесть машина после тебя остается в хорошем состоянии, то по сути ты просто переплачиваешь в холостую кучу денег ни за что. slonomag Повідомлень: 418 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 14:34 flyman написав: щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.



Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.



Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.



Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).



С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали. муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали. vitaliiangel

Повідомлень: 20619 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3282 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1552155315541555 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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