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#<1 ... 1553155415551556> Додано: Сер 22 лис, 2023 14:09 Shaman написав: drevlyanin написав: Shaman написав: Bolt, не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку. ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає.



ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять , не приєднуйся до цього табору ностальгії по совку.ти ж гроші теж заробляв непогані, й інші теж саме роблять



Ну на рахунок "пожрать" якщо дійсно значно якісніше, то не кожному буде по кишені.

-Фрукти/ягоди цілий рік, і не Туреччина/Марокко/Індія і т.п. а Іспанія/Чилі/Ізраїль і аналогічні 80-600 грн/кг ;

-Шоколад не Світочі/Рошени чи навіть Польща, а Бельгія, Швейцарія і щось Німеччина/Франція 500-1000 грн/кг

-М'ясні вироби від 700 грн/кг

-Риба від 300

-Сири від 600

Про алкоголь навіть говорити не буду.

І це не про якісь там супер делікатеси а просто нормальна смачна та якісна їжа.

Коли ви тільки таке й купуєте, то у вас все добре, але не всім навкруги так пощастило.

п.с. Якщо на ковбасі написано "вищий гатунок" то це зовсім необов'язково є правдою. Ну на рахунок "пожрать" якщо дійсно значно якісніше, то не кожному буде по кишені.-Фрукти/ягоди цілий рік, і не Туреччина/Марокко/Індія і т.п. а Іспанія/Чилі/Ізраїль і аналогічні 80-600 грн/кг ;-Шоколад не Світочі/Рошени чи навіть Польща, а Бельгія, Швейцарія і щось Німеччина/Франція 500-1000 грн/кг-М'ясні вироби від 700 грн/кг-Риба від 300-Сири від 600Про алкоголь навіть говорити не буду.І це не про якісь там супер делікатеси а просто нормальна смачна та якісна їжа.Коли ви тільки таке й купуєте, то у вас все добре, але не всім навкруги так пощастило.п.с. Якщо на ковбасі написано "вищий гатунок" то це зовсім необов'язково є правдою.

а чого ви порівнюєте різні речі? те що ви перераховуєте, в срср взагалі було лише в спецрозподільниках. а те що було в продажу - зараз можна купити й більшу кількість, й набагато більший асортимент. а якщо бажаєте порівняти з срср - то вам до власної марки АТБ а чого ви порівнюєте різні речі? те що ви перераховуєте, в срср взагалі було лише в спецрозподільниках. а те що було в продажу - зараз можна купити й більшу кількість, й набагато більший асортимент. а якщо бажаєте порівняти з срср - то вам до власної марки АТБ



Я не порівнюю з СРСР(де ви таке побачили???), а відповідаю на ваше твердження, що "ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає"! Те що я перелічив і є значно якісніше ніж в срср, і сумніваюся що прямо кожному, чи хоча б більшості пересічних на таке вистачає грошей. На "поласувати" періодично можуть розраховувати, а тільки таке і купляти-ні. Я не порівнюю з СРСР(де ви таке побачили???), а відповідаю на ваше твердження, що "ось на "пожрать", причому значно якісніше, ніж в срср, грошей вистачає"! Те що я перелічив і є значно якісніше ніж в срср, і сумніваюся що прямо кожному, чи хоча б більшості пересічних на таке вистачає грошей. На "поласувати" періодично можуть розраховувати, а тільки таке і купляти-ні. drevlyanin Повідомлень: 1511 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 14:12 Re: Еміграція, заробітчанство Незнаю как в ЮС, но в Европе лизинг это развод 100%. На моем примере:

Ниссан х-трейл, 40к евро.

В лизинг 800евро в месяц. За 3 года = 28.800.

Тоесть типа через 3 года он будет стоить 11.200.

Только нифига лизинговая компания тебе его не отдаст за эти деньги. Цена будет рыночная.

А рыночная цена этой машины через 3 года 23-26к.

Вот я взял такого 3 летнего, после лизинга кстати, 50к пробег за 24к. Тоесть реально цена на него упала только на 16к, а не на почти 29к, которые заплатил какой-то бедолага за него передо мной.

Тут многие упоминают траты на обслуживание и тд, которые ты экономишь в лизинге, но блин, какие там траты у новой машины? Масло поменять? Офигеть экономия в пару сотен. При том что ты не можешь на лизинговой машине кататься больше 10-20к км в год, это надо совсем уж корч какой-то взять, чтобы у него что-то успело поломаться на таком пробеге.

Тоесть по факту беря в лизинг ты автоматически платишь около половины стоимости лизинга за то что заложила лизинговая компания в свои риски (что ты украдешь машину, разобьешь ее в хлам, спалишь и тд). И если ты не планируешь делать все вышеперечисленное, а просто катаешься на ней, поддерживаешь в порядке, тоесть машина после тебя остается в хорошем состоянии, то по сути ты просто переплачиваешь в холостую кучу денег ни за что. slonomag Повідомлень: 419 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 14:34 flyman написав: щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.



Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.



Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.



Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).



С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали. муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали. vitaliiangel

Повідомлень: 20623 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 14:48 Faceless написав: Про якість їжі в срср навіть не смішно. Тотальні трансжири (маргарин) геть усюди, тільки тоді про то ніхто й не заїкався. Ковбаси без м'яса без вибору (зараз звісно теж можна знайти з шкіри і лап, ммо, з соєвим білком, але є й цілком якісні). Гнилі цитрусові тільки під Новий рік. Ні пристойного чаю, ні кави. Про якість їжі в срср навіть не смішно. Тотальні трансжири (маргарин) геть усюди, тільки тоді про то ніхто й не заїкався. Ковбаси без м'яса без вибору (зараз звісно теж можна знайти з шкіри і лап, ммо, з соєвим білком, але є й цілком якісні). Гнилі цитрусові тільки під Новий рік. Ні пристойного чаю, ні кави.



За маргарин згоден, про його шкідливість майже ніхто не знав, тому й споживали чимало, але ковбаси до кінця 80-х були більш-менш нормальні(принаймні в Києві), фасована молочка теж(розливну могли "розбадяжити" як і розливні напої типу пива). Нормальне м'ясо було тільки на ринку(якщо у вас нема родича-директора гастронома)з цінами х2-3 від "державних", ну а цитрусових массово гнилими не доводилось бачити(знову ж таки в Києві) бо довго лежати вони не могли-розкуповувалися дуже швидко навіть напівзеленими. За маргарин згоден, про його шкідливість майже ніхто не знав, тому й споживали чимало, але ковбаси до кінця 80-х були більш-менш нормальні(принаймні в Києві), фасована молочка теж(розливну могли "розбадяжити" як і розливні напої типу пива). Нормальне м'ясо було тільки на ринку(якщо у вас нема родича-директора гастронома)з цінами х2-3 від "державних", ну а цитрусових массово гнилими не доводилось бачити(знову ж таки в Києві) бо довго лежати вони не могли-розкуповувалися дуже швидко навіть напівзеленими. drevlyanin Повідомлень: 1511 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 14:49 Re: Еміграція, заробітчанство drevlyanin написав: Це в Центральному гастрономі через дорогу від ЦУМа? Не знаю коли могли в черзі побити але мені і в 70-х і 80-х нарізали без проблем. Черги вже тоді були але не завеликі 2-10 людей і рухалися вони прудко за рахунок швидкості обслуговування. Працювали ножами продавчині дійсно майстерно. Це в Центральному гастрономі через дорогу від ЦУМа? Не знаю коли могли в черзі побити але мені і в 70-х і 80-х нарізали без проблем. Черги вже тоді були але не завеликі 2-10 людей і рухалися вони прудко за рахунок швидкості обслуговування. Працювали ножами продавчині дійсно майстерно.

В Киевском, это недалеко.

Со второй половины 70-х без очереди уже была только варенка. Ее нарезали, когда не было очереди за полукопченной.



rjkz написав: Топливо - это надо высшую математику знать (по которой во вкладыше к диплому стоит 5), чтобы посчитать расход бензина и умножить на ценник, на заправке, которую я прохожу каждый день. Топливо - это надо высшую математику знать (по которой во вкладыше к диплому стоит 5), чтобы посчитать расход бензина и умножить на ценник, на заправке, которую я прохожу каждый день.

Перевести американскую топливную эффективность в привычный нам расход - это действительно высшая математика

Я знаю значительно более простой способ вычислить среднюю стоимость владения. Надо от цены лизинга отнять процентов 15 и добавить бензин. Там профессионалы уже все посчитали на основе богатой статистики. Надо только отказаться от присущей нам уверенности, что все вокруг хотят нас обмануть. А заодно и от уверенности в том, что требование платы за услугу сродни ограблению



А вообще я не понимаю, почему автомобили стали темой обсуждения в свете целесообразности эмиграции в США? Давайте еще доступность пылесосов обсудим - тоже бытовой прибор В Киевском, это недалеко.Со второй половины 70-х без очереди уже была только варенка. Ее нарезали, когда не было очереди за полукопченной.Перевести американскую топливную эффективность в привычный нам расход - это действительно высшая математикаЯ знаю значительно более простой способ вычислить среднюю стоимость владения. Надо от цены лизинга отнять процентов 15 и добавить бензин. Там профессионалы уже все посчитали на основе богатой статистики. Надо только отказаться от присущей нам уверенности, что все вокруг хотят нас обмануть. А заодно и от уверенности в том, что требование платы за услугу сродни ограблениюА вообще я не понимаю, почему автомобили стали темой обсуждения в свете целесообразности эмиграции в США? Давайте еще доступность пылесосов обсудим - тоже бытовой прибор Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7245 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6198 раз. Подякували: 20348 раз. Профіль 116 66 33 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 14:58 slonomag написав: Незнаю как в ЮС, но в Европе лизинг это развод 100%. На моем примере:

Ниссан х-трейл, 40к евро.

В лизинг 800евро в месяц. За 3 года = 28.800.

Тоесть типа через 3 года он будет стоить 11.200.

Только нифига лизинговая компания тебе его не отдаст за эти деньги. Цена будет рыночная.

А рыночная цена этой машины через 3 года 23-26к.

Вот я взял такого 3 летнего, после лизинга кстати, 50к пробег за 24к. Тоесть реально цена на него упала только на 16к, а не на почти 29к, которые заплатил какой-то бедолага за него передо мной.

Тут многие упоминают траты на обслуживание и тд, которые ты экономишь в лизинге, но блин, какие там траты у новой машины? Масло поменять? Офигеть экономия в пару сотен. При том что ты не можешь на лизинговой машине кататься больше 10-20к км в год, это надо совсем уж корч какой-то взять, чтобы у него что-то успело поломаться на таком пробеге.

Тоесть по факту беря в лизинг ты автоматически платишь около половины стоимости лизинга за то что заложила лизинговая компания в свои риски (что ты украдешь машину, разобьешь ее в хлам, спалишь и тд). И если ты не планируешь делать все вышеперечисленное, а просто катаешься на ней, поддерживаешь в порядке, тоесть машина после тебя остается в хорошем состоянии, то по сути ты просто переплачиваешь в холостую кучу денег ни за что. Незнаю как в ЮС, но в Европе лизинг это развод 100%. На моем примере:Ниссан х-трейл, 40к евро.В лизинг 800евро в месяц. За 3 года = 28.800.Тоесть типа через 3 года он будет стоить 11.200.Только нифига лизинговая компания тебе его не отдаст за эти деньги. Цена будет рыночная.А рыночная цена этой машины через 3 года 23-26к.Вот я взял такого 3 летнего, после лизинга кстати, 50к пробег за 24к. Тоесть реально цена на него упала только на 16к, а не на почти 29к, которые заплатил какой-то бедолага за него передо мной.Тут многие упоминают траты на обслуживание и тд, которые ты экономишь в лизинге, но блин, какие там траты у новой машины? Масло поменять? Офигеть экономия в пару сотен. При том что ты не можешь на лизинговой машине кататься больше 10-20к км в год, это надо совсем уж корч какой-то взять, чтобы у него что-то успело поломаться на таком пробеге.Тоесть по факту беря в лизинг ты автоматически платишь около половины стоимости лизинга за то что заложила лизинговая компания в свои риски (что ты украдешь машину, разобьешь ее в хлам, спалишь и тд). И если ты не планируешь делать все вышеперечисленное, а просто катаешься на ней, поддерживаешь в порядке, тоесть машина после тебя остается в хорошем состоянии, то по сути ты просто переплачиваешь в холостую кучу денег ни за что.

В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)

Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах). В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах). барабашов Повідомлень: 3646 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 14:58 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут? Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут?

Ви залишили старих батьків у воюючій країні? Ви залишили старих батьків у воюючій країні? Denik Повідомлень: 2644 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 14:59 Сибарит написав: А вообще я не понимаю, почему автомобили стали темой обсуждения в свете целесообразности эмиграции в США А вообще я не понимаю, почему автомобили стали темой обсуждения в свете целесообразности эмиграции в США чтобы понять где хорошо, а где лучше, надо что-то с чем то сравнить. В т.ч. пылесосы. чтобы понять где хорошо, а где лучше, надо что-то с чем то сравнить. В т.ч. пылесосы. vitaliiangel

Повідомлень: 20623 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 15:03 vitaliiangel написав: flyman написав: щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.



Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.



Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.



Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).



С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали. муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали.

про лібертаріанство яке ти пишеш, можливо воно колись було (і може є у відсталих країнах де нема ні держави, ні грошей ні податків),



а і в СРСР і є ЄС і США в більшій чи меншій мірі були і є (навіть в Україні дають житло задурно, і вчать на бюджеті задамо) елементи соціальної держави



ніяк не можу зрозуміти зміст порівняння що в СРСР все погано було 30, 50, 100 років тому, а в США/ЄС класно зараз. Хоча там якісь є "індекси розвитку" чи як там їх.



І СРСР був зверху таблиці (це з врахуванням феодальних республік феодальної Середньої Азії які не далеко відійшли від родоплеміного устрою Афганістана). про лібертаріанство яке ти пишеш, можливо воно колись було (і може є у відсталих країнах де нема ні держави, ні грошей ні податків),а і в СРСР і є ЄС і США в більшій чи меншій мірі були і є (навіть в Україні дають житло задурно, і вчать на бюджеті задамо) елементи соціальної державиніяк не можу зрозуміти зміст порівняння що в СРСР все погано було 30, 50, 100 років тому, а в США/ЄС класно зараз. Хоча там якісь є "індекси розвитку" чи як там їх.І СРСР був зверху таблиці (це з врахуванням феодальних республік феодальної Середньої Азії які не далеко відійшли від родоплеміного устрою Афганістана). Востаннє редагувалось flyman в Сер 22 лис, 2023 15:10, всього редагувалось 2 разів. flyman

Повідомлень: 33196 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2721 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 15:07 Сибарит написав: drevlyanin написав: Це в Центральному гастрономі через дорогу від ЦУМа? Не знаю коли могли в черзі побити але мені і в 70-х і 80-х нарізали без проблем. Черги вже тоді були але не завеликі 2-10 людей і рухалися вони прудко за рахунок швидкості обслуговування. Працювали ножами продавчині дійсно майстерно. Це в Центральному гастрономі через дорогу від ЦУМа? Не знаю коли могли в черзі побити але мені і в 70-х і 80-х нарізали без проблем. Черги вже тоді були але не завеликі 2-10 людей і рухалися вони прудко за рахунок швидкості обслуговування. Працювали ножами продавчині дійсно майстерно.

В Киевском, это недалеко.

Со второй половины 70-х без очереди уже была только варенка. Ее нарезали, когда не было очереди за полукопченной.



rjkz написав: Топливо - это надо высшую математику знать (по которой во вкладыше к диплому стоит 5), чтобы посчитать расход бензина и умножить на ценник, на заправке, которую я прохожу каждый день. Топливо - это надо высшую математику знать (по которой во вкладыше к диплому стоит 5), чтобы посчитать расход бензина и умножить на ценник, на заправке, которую я прохожу каждый день.

Перевести американскую топливную эффективность в привычный нам расход - это действительно высшая математика

Я знаю значительно более простой способ вычислить среднюю стоимость владения. Надо от цены лизинга отнять процентов 15 и добавить бензин. Там профессионалы уже все посчитали на основе богатой статистики. Надо только отказаться от присущей нам уверенности, что все вокруг хотят нас обмануть. А заодно и от уверенности в том, что требование платы за услугу сродни ограблению



А вообще я не понимаю, почему автомобили стали темой обсуждения в свете целесообразности эмиграции в США? Давайте еще доступность пылесосов обсудим - тоже бытовой прибор В Киевском, это недалеко.Со второй половины 70-х без очереди уже была только варенка. Ее нарезали, когда не было очереди за полукопченной.Перевести американскую топливную эффективность в привычный нам расход - это действительно высшая математикаЯ знаю значительно более простой способ вычислить среднюю стоимость владения. Надо от цены лизинга отнять процентов 15 и добавить бензин. Там профессионалы уже все посчитали на основе богатой статистики. Надо только отказаться от присущей нам уверенности, что все вокруг хотят нас обмануть. А заодно и от уверенности в том, что требование платы за услугу сродни ограблениюА вообще я не понимаю, почему автомобили стали темой обсуждения в свете целесообразности эмиграции в США? Давайте еще доступность пылесосов обсудим - тоже бытовой прибор

Просто сейчас, когда всё забито американскими битками, стало интересно, а как дело с машиной,тем паче с нуля, обстоит там, где придумали конвейер и совковый автопром. Не затем же туда едут, чтоб купить Меркурий или Бьюик ещё 20века выпуска со свалки.

Жильё уже перетёрли и поняли что надо сидеть в аренде и ждать нулевых ставок от ФРС.

Те, кто в СА или FL могут купить себе 2 тысячи кв.футов в фанере за кэш, тут не отписываются Просто сейчас, когда всё забито американскими битками, стало интересно, а как дело с машиной,тем паче с нуля, обстоит там, где придумали конвейер и совковый автопром. Не затем же туда едут, чтоб купить Меркурий или Бьюик ещё 20века выпуска со свалки.Жильё уже перетёрли и поняли что надо сидеть в аренде и ждать нулевых ставок от ФРС.Те, кто в СА или FL могут купить себе 2 тысячи кв.футов в фанере за кэш, тут не отписываются барабашов Повідомлень: 3646 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1553155415551556> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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