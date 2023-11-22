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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1553155415551556 Додано: Сер 22 лис, 2023 15:32 Re: Еміграція, заробітчанство барабашов написав: В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)

Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах). В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах).

Тоже лимитированные пробеги. Может 20-30к в год вместо 10-20к, но точно не безлимит. Ну или там ценник будет 2х выше. Да, компания все меняет тебе, чинит если надо, это и в Европе так же. Просто хз какие там могут быть поломки у новой машины чтобы оправдать такую стоимость лизинга. Замена масла это сотни евро/уе в год, за 3 года пускай 1к уе. На фоне 29к которые ты отвалишь за лизинг это смешная экономия. Тоже лимитированные пробеги. Может 20-30к в год вместо 10-20к, но точно не безлимит. Ну или там ценник будет 2х выше. Да, компания все меняет тебе, чинит если надо, это и в Европе так же. Просто хз какие там могут быть поломки у новой машины чтобы оправдать такую стоимость лизинга. Замена масла это сотни евро/уе в год, за 3 года пускай 1к уе. На фоне 29к которые ты отвалишь за лизинг это смешная экономия. slonomag Повідомлень: 419 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 15:34 vitaliiangel написав: flyman написав: щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.



Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.



Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.



Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).



С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали. муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали.



Всілякі "кручені" і при совку непогано жили, біда в тому що багато чого було "по блату" або за хабар(типу вступу в житловий кооператив або авто без черги) і така поведінка(крученість) скрізь засуджувалась, починаючи з дитсадку, типу щоб усі були однаково бідними, та вставлялися палки в колеса навіть там, де в цьому не було жодної об'єктивної необхідності. Наприклад останні 20 років часто з професійної потреби спілкуюся з людьми, котрі х.з скільки років заробляють в с.г. так там логіки геть не видно-в країні був дефіцит багатох фруктів/ягід, м'яса, молочки і т.п. та при цьому затискали приватне виробництво: не можна тримати багато худоби або птиці, виробляти напої, мати теплицю більне 35 квадратів... По останньому пункту взагалі смішно-в людей ділянки до гектара і на них до десятка маленьких тепличок, бо одну-два великих ніззя , так матеріалу ж(скло, метал, дерево) та палива на обігрів на 5-10 маленьких піде значно більше ніж на одну велику! І все одно ініциативні люди намагалися якось протиснутися, але на виході міг чекати ОБХСС . Знайомий розповідав як його "тягали" через будівництво просторого приватного будинку у 80-ті, бо він десь рахувався кочегаром, а більшість грошей заробляв врощуючи полуницю та квіти на продаж, хоча це наче й не заборонено було. Але ж з заздрості хтось "настукав", замість того, щоб вджобувати так само і мати теж саме. Всілякі "кручені" і при совку непогано жили, біда в тому що багато чого було "по блату" або за хабар(типу вступу в житловий кооператив або авто без черги) і така поведінка(крученість) скрізь засуджувалась, починаючи з дитсадку, типу щоб усі були однаково бідними, та вставлялися палки в колеса навіть там, де в цьому не було жодної об'єктивної необхідності. Наприклад останні 20 років часто з професійної потреби спілкуюся з людьми, котрі х.з скільки років заробляють в с.г. так там логіки геть не видно-в країні був дефіцит багатох фруктів/ягід, м'яса, молочки і т.п. та при цьому затискали приватне виробництво: не можна тримати багато худоби або птиці, виробляти напої, мати теплицю більне 35 квадратів... По останньому пункту взагалі смішно-в людей ділянки до гектара і на них до десятка маленьких тепличок, бо одну-два великих ніззя, так матеріалу ж(скло, метал, дерево) та палива на обігрів на 5-10 маленьких піде значно більше ніж на одну велику! І все одно ініциативні люди намагалися якось протиснутися, але на виході міг чекати ОБХСС. Знайомий розповідав як його "тягали" через будівництво просторого приватного будинку у 80-ті, бо він десь рахувався кочегаром, а більшість грошей заробляв врощуючи полуницю та квіти на продаж, хоча це наче й не заборонено було. Але ж з заздрості хтось "настукав", замість того, щоб вджобувати так само і мати теж саме. drevlyanin Повідомлень: 1511 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 15:38 drevlyanin написав: заробляв врощуючи полуницю та квіти заробляв врощуючи полуницю та квіти едва ли не единственный легальный бизнес цветы и овощи/фрукты. Но даже на них делали миллионы, которые позже съела павловская реформа и инфляция. едва ли не единственный легальный бизнес цветы и овощи/фрукты. Но даже на них делали миллионы, которые позже съела павловская реформа и инфляция. vitaliiangel

Повідомлень: 20623 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2306 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 15:43 slonomag написав: Незнаю как в ЮС, но в Европе лизинг это развод 100%. На моем примере:

Ниссан х-трейл, 40к евро.

В лизинг 800евро в месяц. За 3 года = 28.800.

Тоесть типа через 3 года он будет стоить 11.200.

Только нифига лизинговая компания тебе его не отдаст за эти деньги. Цена будет рыночная.

А рыночная цена этой машины через 3 года 23-26к.

Вот я взял такого 3 летнего, после лизинга кстати, 50к пробег за 24к. Тоесть реально цена на него упала только на 16к, а не на почти 29к, которые заплатил какой-то бедолага за него передо мной.

Тут многие упоминают траты на обслуживание и тд, которые ты экономишь в лизинге, но блин, какие там траты у новой машины? Масло поменять? Офигеть экономия в пару сотен. При том что ты не можешь на лизинговой машине кататься больше 10-20к км в год, это надо совсем уж корч какой-то взять, чтобы у него что-то успело поломаться на таком пробеге.

Тоесть по факту беря в лизинг ты автоматически платишь около половины стоимости лизинга за то что заложила лизинговая компания в свои риски (что ты украдешь машину, разобьешь ее в хлам, спалишь и тд). И если ты не планируешь делать все вышеперечисленное, а просто катаешься на ней, поддерживаешь в порядке, тоесть машина после тебя остается в хорошем состоянии, то по сути ты просто переплачиваешь в холостую кучу денег ни за что. Незнаю как в ЮС, но в Европе лизинг это развод 100%. На моем примере:Ниссан х-трейл, 40к евро.В лизинг 800евро в месяц. За 3 года = 28.800.Тоесть типа через 3 года он будет стоить 11.200.Только нифига лизинговая компания тебе его не отдаст за эти деньги. Цена будет рыночная.А рыночная цена этой машины через 3 года 23-26к.Вот я взял такого 3 летнего, после лизинга кстати, 50к пробег за 24к. Тоесть реально цена на него упала только на 16к, а не на почти 29к, которые заплатил какой-то бедолага за него передо мной.Тут многие упоминают траты на обслуживание и тд, которые ты экономишь в лизинге, но блин, какие там траты у новой машины? Масло поменять? Офигеть экономия в пару сотен. При том что ты не можешь на лизинговой машине кататься больше 10-20к км в год, это надо совсем уж корч какой-то взять, чтобы у него что-то успело поломаться на таком пробеге.Тоесть по факту беря в лизинг ты автоматически платишь около половины стоимости лизинга за то что заложила лизинговая компания в свои риски (что ты украдешь машину, разобьешь ее в хлам, спалишь и тд). И если ты не планируешь делать все вышеперечисленное, а просто катаешься на ней, поддерживаешь в порядке, тоесть машина после тебя остается в хорошем состоянии, то по сути ты просто переплачиваешь в холостую кучу денег ни за что.

Помимо замены масла есть еще страховка и проценты. За 3 года одних процентов набежит тысяч 5-6 по нынешним ставкам. Страховка, думаю, не меньше 1000 на год. Вот и считайте. Помимо замены масла есть еще страховка и проценты. За 3 года одних процентов набежит тысяч 5-6 по нынешним ставкам. Страховка, думаю, не меньше 1000 на год. Вот и считайте. Gastarbaiter Повідомлень: 2886 З нами з: 26.02.18 Подякував: 651 раз. Подякували: 494 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 15:50 vitaliiangel написав: drevlyanin написав: заробляв врощуючи полуницю та квіти заробляв врощуючи полуницю та квіти едва ли не единственный легальный бизнес цветы и овощи/фрукты. Но даже на них делали миллионы, которые позже съела павловская реформа и инфляция. едва ли не единственный легальный бизнес цветы и овощи/фрукты. Но даже на них делали миллионы,



Так отож. Сусідка розповідала, як її чоловік та тесть років 20 пропрацювали "на півночі" та під кінець совку повернулися на Київщину, а тут якраз пішли розмови про грошову реформу і що готівку будуть обмінювати дуже обмежено, то вони й поклали майже всі гроші на зберкнижку-135000 крб... Так отож. Сусідка розповідала, як її чоловік та тесть років 20 пропрацювали "на півночі" та під кінець совку повернулися на Київщину, а тут якраз пішли розмови про грошову реформу і що готівку будуть обмінювати дуже обмежено, то вони й поклали майже всі гроші на зберкнижку-135000 крб... drevlyanin Повідомлень: 1511 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 497 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 16:05 drevlyanin написав: vitaliiangel написав: flyman написав: щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.



Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.



Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.



Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).



С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали. муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали.



Всілякі "кручені" і при совку непогано жили, біда в тому що багато чого було "по блату" або за хабар(типу вступу в житловий кооператив або авто без черги) і така поведінка(крученість) скрізь засуджувалась, починаючи з дитсадку, типу щоб усі були однаково бідними, та вставлялися палки в колеса навіть там, де в цьому не було жодної об'єктивної необхідності. Наприклад останні 20 років часто з професійної потреби спілкуюся з людьми, котрі х.з скільки років заробляють в с.г. так там логіки геть не видно-в країні був дефіцит багатох фруктів/ягід, м'яса, молочки і т.п. та при цьому затискали приватне виробництво: не можна тримати багато худоби або птиці, виробляти напої, мати теплицю більне 35 квадратів... По останньому пункту взагалі смішно-в людей ділянки до гектара і на них до десятка маленьких тепличок, бо одну-два великих ніззя , так матеріалу ж(скло, метал, дерево) та палива на обігрів на 5-10 маленьких піде значно більше ніж на одну велику! І все одно ініциативні люди намагалися якось протиснутися, але на виході міг чекати ОБХСС . Знайомий розповідав як його "тягали" через будівництво просторого приватного будинку у 80-ті, бо він десь рахувався кочегаром, а більшість грошей заробляв врощуючи полуницю та квіти на продаж, хоча це наче й не заборонено було. Але ж з заздрості хтось "настукав", замість того, щоб вджобувати так само і мати теж саме. Всілякі "кручені" і при совку непогано жили, біда в тому що багато чого було "по блату" або за хабар(типу вступу в житловий кооператив або авто без черги) і така поведінка(крученість) скрізь засуджувалась, починаючи з дитсадку, типу щоб усі були однаково бідними, та вставлялися палки в колеса навіть там, де в цьому не було жодної об'єктивної необхідності. Наприклад останні 20 років часто з професійної потреби спілкуюся з людьми, котрі х.з скільки років заробляють в с.г. так там логіки геть не видно-в країні був дефіцит багатох фруктів/ягід, м'яса, молочки і т.п. та при цьому затискали приватне виробництво: не можна тримати багато худоби або птиці, виробляти напої, мати теплицю більне 35 квадратів... По останньому пункту взагалі смішно-в людей ділянки до гектара і на них до десятка маленьких тепличок, бо одну-два великих ніззя, так матеріалу ж(скло, метал, дерево) та палива на обігрів на 5-10 маленьких піде значно більше ніж на одну велику! І все одно ініциативні люди намагалися якось протиснутися, але на виході міг чекати ОБХСС. Знайомий розповідав як його "тягали" через будівництво просторого приватного будинку у 80-ті, бо він десь рахувався кочегаром, а більшість грошей заробляв врощуючи полуницю та квіти на продаж, хоча це наче й не заборонено було. Але ж з заздрості хтось "настукав", замість того, щоб вджобувати так само і мати теж саме.

В мене бабця, через будівництво гробівця в КДБ тягали🤦‍♂️, видно хтось доноса написав. В мене бабця, через будівництво гробівця в КДБ тягали🤦‍♂️, видно хтось доноса написав. Bolt Повідомлень: 2532 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1553155415551556 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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