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#<1 ... 1554155515561557 Додано: Сер 22 лис, 2023 16:56 rjkz написав: ...........

Я о союзе пишу.

союз - это не только УССР.

15 республик, 15 сестер.

Тюрьма народов.

И базары не везде были.

Я много где побывал.

Мое детство порой детством можно было назвать только по возрасту.

Благо хоть с отцом, не сиротой. Мама не всегда с нами была.

Не знаю, может он сознательно с собой меня возил. Готовил, так сказать, к реалиям взрослой жизни. ...........Я о союзе пишу.союз - это не только УССР.15 республик, 15 сестер.Тюрьма народов.И базары не везде были.Я много где побывал.Мое детство порой детством можно было назвать только по возрасту.Благо хоть с отцом, не сиротой. Мама не всегда с нами была.Не знаю, может он сознательно с собой меня возил. Готовил, так сказать, к реалиям взрослой жизни.

Если обо всём Союзе, тогда понятнее.

Но давайте всё-таки ограничим масштаб и будем говорить об Украине. "В мировом масштабе" говорить сложнее. Если обо всём Союзе, тогда понятнее.Но давайте всё-таки ограничим масштаб и будем говорить об Украине. "В мировом масштабе" говорить сложнее. ЛАД 2 Повідомлень: 26546 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5182 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 17:02 Ну давайте поговорим об Украине.

Под Украиной, как я понимаю, Вы подразумеваете УССР - псевдонезависимое государство в составе СССР, в котором ща последние 100 лет прошло несколько войн, несколько голодоморов, несколько голодов, несколько принудительных изъятий денег - либо через принудительные облигации госзацмов либо через обнуление вкладов в Сбаркассах. Последние расстрелы людей, которые писали стихи на языке Украины прошли недавно: в 1985 году.

Это - мечта вашей жизни?

Ок!



Пройдемося по країні вашої мрії - УРСР?

Людина застрягла в 1981 році.

Улюблена справа: відвідування дивної організації під назвою «Обллит» - там як правило сиділа рідна сестра Інеси Арманд та контролювала все все все що буде будь-де надруковано, навіть текст візитної картки. Без її підпису ніхто ніде нічого не міг надрукувати.

По дорозі зайти в «перший відділ» - там сидів рідний брат Миколи Бухаріна та мав відбитки всіх друкарських машинок району - раптом десь хтось якийсь текст на листі паперу надрукував.

На роботі вам тихенько повідомлять, що треба тихенько підійти в кімнату без номера відомо де - там сидить секретний співробітник КДБ. Він проведе опитування про те хто що говорив не так і чи не планував плюнути на адресу напису «СЛАВА КПСС».

До зустрічі з вами цей лейтенант КДБ сидів і чоловічому туалеті з 7-00 ранку до 13-30 та уважно слухав, хто які звуки видає. Цінилися звуки на кшталт «листовка», «забастовка» і аналогічне. Звуки були інші, але робочий день на унітазі не пройшов даром. Правда, нічого виявити не вдалося, але це і не важливо: головне отримати безкоштовно квартиру.

Ось відпочинок після обіду: дізнатися, чи раптом хто на принтері обчислювальної машини не роздрукував список пісень групи АВВА.

Поруч зазирнути в «Гастроном»: чи дійсно всі вітрини заставлені «Молоко згущене незбиранн» по 55 копійок. Яливичини та свинини немає, але для виживання будівельників комунізЬму є необхідний набір: ковбаса Докторська по 2,20 та Любительська по 2,80. Треба взяти грамів 150-200 (більше ніхто ніколи не купував, бо де ж його взяти 44 копійки?) Це ж залогова ціна трьох скляних пляшок з під молока, але хто ж колись купував аж три пляшки по 0,5 літра! Ще ж треба купити булочку «Городська» за 6 копійок або буханку «Московский» за 14 копійок. Здалеку подивитися на «Сервелат» по 4 рублі за кіло (мабуть зроблено для торговців джинсами в підворітті - бо який будівельник комунізму купить за таку ціну???) та на твердий сир по 3,40 за кіло, який купують на Новий рік вагою не більше 100 грамів? Всі ці смаколики обережно загортають у папір, який трохи відрізняється від картону.

Перед приходом до під»їзду хрущовки зупинитися біля сусіда Сашка: він черговий раз ремонтує Москвич - 412. Задати питання: «А чим недоступний для строїтелів комунізЬму ВАЗ-2101 за 5500 рублів краще за такий же недоступний, але трохи дешевший - 4950 рублів - «Москвич». Дядько Сашко, замучений діабетом, витре піт з лоба та скаже: «Розумієш, тут я вдарив ковадлом і перемотав дротом - і воно поїхало. А там треба замінювати всю запчастину нову!»

Дядько Сашко - обранець долі.

В нього є Москвич.

Таких обранців долі на його вулиці - два.

Щастя є! Його не може не бути!



(Написано в Барселоні після чудового обіду в ресторації, який обійшовся в 13,9€ - зарплатня іспанця за 1 годину). akurt

Повідомлень: 8709 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1554155515561557 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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