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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лис, 2023 16:56
rjkz написав:
...........
Я о союзе пишу.
союз - это не только УССР.
15 республик, 15 сестер.
Тюрьма народов.
И базары не везде были.
Я много где побывал.
Мое детство порой детством можно было назвать только по возрасту.
Благо хоть с отцом, не сиротой. Мама не всегда с нами была.
Не знаю, может он сознательно с собой меня возил. Готовил, так сказать, к реалиям взрослой жизни.
Если обо всём Союзе, тогда понятнее.
Но давайте всё-таки ограничим масштаб и будем говорить об Украине. "В мировом масштабе" говорить сложнее.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 17:02
Ну давайте поговорим об Украине.
Под Украиной, как я понимаю, Вы подразумеваете УССР - псевдонезависимое государство в составе СССР, в котором ща последние 100 лет прошло несколько войн, несколько голодоморов, несколько голодов, несколько принудительных изъятий денег - либо через принудительные облигации госзацмов либо через обнуление вкладов в Сбаркассах. Последние расстрелы людей, которые писали стихи на языке Украины прошли недавно: в 1985 году.
Это - мечта вашей жизни?
Ок!
Пройдемося по країні вашої мрії - УРСР?
Людина застрягла в 1981 році.
Улюблена справа: відвідування дивної організації під назвою «Обллит» - там як правило сиділа рідна сестра Інеси Арманд та контролювала все все все що буде будь-де надруковано, навіть текст візитної картки. Без її підпису ніхто ніде нічого не міг надрукувати.
По дорозі зайти в «перший відділ» - там сидів рідний брат Миколи Бухаріна та мав відбитки всіх друкарських машинок району - раптом десь хтось якийсь текст на листі паперу надрукував.
На роботі вам тихенько повідомлять, що треба тихенько підійти в кімнату без номера відомо де - там сидить секретний співробітник КДБ. Він проведе опитування про те хто що говорив не так і чи не планував плюнути на адресу напису «СЛАВА КПСС».
До зустрічі з вами цей лейтенант КДБ сидів і чоловічому туалеті з 7-00 ранку до 13-30 та уважно слухав, хто які звуки видає. Цінилися звуки на кшталт «листовка», «забастовка» і аналогічне. Звуки були інші, але робочий день на унітазі не пройшов даром. Правда, нічого виявити не вдалося, але це і не важливо: головне отримати безкоштовно квартиру.
Ось відпочинок після обіду: дізнатися, чи раптом хто на принтері обчислювальної машини не роздрукував список пісень групи АВВА.
Поруч зазирнути в «Гастроном»: чи дійсно всі вітрини заставлені «Молоко згущене незбиранн» по 55 копійок. Яливичини та свинини немає, але для виживання будівельників комунізЬму є необхідний набір: ковбаса Докторська по 2,20 та Любительська по 2,80. Треба взяти грамів 150-200 (більше ніхто ніколи не купував, бо де ж його взяти 44 копійки?) Це ж залогова ціна трьох скляних пляшок з під молока, але хто ж колись купував аж три пляшки по 0,5 літра! Ще ж треба купити булочку «Городська» за 6 копійок або буханку «Московский» за 14 копійок. Здалеку подивитися на «Сервелат» по 4 рублі за кіло (мабуть зроблено для торговців джинсами в підворітті - бо який будівельник комунізму купить за таку ціну???) та на твердий сир по 3,40 за кіло, який купують на Новий рік вагою не більше 100 грамів? Всі ці смаколики обережно загортають у папір, який трохи відрізняється від картону.
Перед приходом до під»їзду хрущовки зупинитися біля сусіда Сашка: він черговий раз ремонтує Москвич - 412. Задати питання: «А чим недоступний для строїтелів комунізЬму ВАЗ-2101 за 5500 рублів краще за такий же недоступний, але трохи дешевший - 4950 рублів - «Москвич». Дядько Сашко, замучений діабетом, витре піт з лоба та скаже: «Розумієш, тут я вдарив ковадлом і перемотав дротом - і воно поїхало. А там треба замінювати всю запчастину нову!»
Дядько Сашко - обранець долі.
В нього є Москвич.
Таких обранців долі на його вулиці - два.
Щастя є! Його не може не бути!
(Написано в Барселоні після чудового обіду в ресторації, який обійшовся в 13,9€ - зарплатня іспанця за 1 годину).
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