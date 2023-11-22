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#<1 ... 15551556155715581559> Додано: Сер 22 лис, 2023 16:56 rjkz написав: ...........

Я о союзе пишу.

союз - это не только УССР.

15 республик, 15 сестер.

Тюрьма народов.

И базары не везде были.

Я много где побывал.

Мое детство порой детством можно было назвать только по возрасту.

Благо хоть с отцом, не сиротой. Мама не всегда с нами была.

Не знаю, может он сознательно с собой меня возил. Готовил, так сказать, к реалиям взрослой жизни. ...........Я о союзе пишу.союз - это не только УССР.15 республик, 15 сестер.Тюрьма народов.И базары не везде были.Я много где побывал.Мое детство порой детством можно было назвать только по возрасту.Благо хоть с отцом, не сиротой. Мама не всегда с нами была.Не знаю, может он сознательно с собой меня возил. Готовил, так сказать, к реалиям взрослой жизни.

Если обо всём Союзе, тогда понятнее.

Но давайте всё-таки ограничим масштаб и будем говорить об Украине. "В мировом масштабе" говорить сложнее. Если обо всём Союзе, тогда понятнее.Но давайте всё-таки ограничим масштаб и будем говорить об Украине. "В мировом масштабе" говорить сложнее. ЛАД 2 Повідомлень: 26554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 17:02 Ну давайте поговорим об Украине.

Под Украиной, как я понимаю, Вы подразумеваете УССР - псевдонезависимое государство в составе СССР, в котором ща последние 100 лет прошло несколько войн, несколько голодоморов, несколько голодов, несколько принудительных изъятий денег - либо через принудительные облигации госзацмов либо через обнуление вкладов в Сбаркассах. Последние расстрелы людей, которые писали стихи на языке Украины прошли недавно: в 1985 году.

Это - мечта вашей жизни?

Ок!



Пройдемося по країні вашої мрії - УРСР?

Людина застрягла в 1981 році.

Улюблена справа: відвідування дивної організації під назвою «Обллит» - там як правило сиділа рідна сестра Інеси Арманд та контролювала все все все що буде будь-де надруковано, навіть текст візитної картки. Без її підпису ніхто ніде нічого не міг надрукувати.

По дорозі зайти в «перший відділ» - там сидів рідний брат Миколи Бухаріна та мав відбитки всіх друкарських машинок району - раптом десь хтось якийсь текст на листі паперу надрукував.

На роботі вам тихенько повідомлять, що треба тихенько підійти в кімнату без номера відомо де - там сидить секретний співробітник КДБ. Він проведе опитування про те хто що говорив не так і чи не планував плюнути на адресу напису «СЛАВА КПСС».

До зустрічі з вами цей лейтенант КДБ сидів і чоловічому туалеті з 7-00 ранку до 13-30 та уважно слухав, хто які звуки видає. Цінилися звуки на кшталт «листовка», «забастовка» і аналогічне. Звуки були інші, але робочий день на унітазі не пройшов даром. Правда, нічого виявити не вдалося, але це і не важливо: головне отримати безкоштовно квартиру.

Ось відпочинок після обіду: дізнатися, чи раптом хто на принтері обчислювальної машини не роздрукував список пісень групи АВВА.

Поруч зазирнути в «Гастроном»: чи дійсно всі вітрини заставлені «Молоко згущене незбиранн» по 55 копійок. Яливичини та свинини немає, але для виживання будівельників комунізЬму є необхідний набір: ковбаса Докторська по 2,20 та Любительська по 2,80. Треба взяти грамів 150-200 (більше ніхто ніколи не купував, бо де ж його взяти 44 копійки?) Це ж залогова ціна трьох скляних пляшок з під молока, але хто ж колись купував аж три пляшки по 0,5 літра! Ще ж треба купити булочку «Городська» за 6 копійок або буханку «Московский» за 14 копійок. Здалеку подивитися на «Сервелат» по 4 рублі за кіло (мабуть зроблено для торговців джинсами в підворітті - бо який будівельник комунізму купить за таку ціну???) та на твердий сир по 3,40 за кіло, який купують на Новий рік вагою не більше 100 грамів? Всі ці смаколики обережно загортають у папір, який трохи відрізняється від картону.

Перед приходом до під»їзду хрущовки зупинитися біля сусіда Сашка: він черговий раз ремонтує Москвич - 412. Задати питання: «А чим недоступний для строїтелів комунізЬму ВАЗ-2101 за 5500 рублів краще за такий же недоступний, але трохи дешевший - 4950 рублів - «Москвич». Дядько Сашко, замучений діабетом, витре піт з лоба та скаже: «Розумієш, тут я вдарив ковадлом і перемотав дротом - і воно поїхало. А там треба замінювати всю запчастину нову!»

Дядько Сашко - обранець долі.

В нього є Москвич.

Таких обранців долі на його вулиці - два.

Щастя є! Його не може не бути!



(Написано в Барселоні після чудового обіду в ресторації, який обійшовся в 13,9€ - зарплатня іспанця за 1 годину). akurt

Повідомлень: 8709 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3381 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 17:56 rjkz написав: ............

1. Золотой теленок написан в 1931 году. Но дело Александра Ивановича жило.... ............1. Золотой теленок написан в 1931 году. Но дело Александра Ивановича жило....

Воровали. Но воруют во всех странах. Даже там, где за это руки рубят. В Китае за коррупцию казнят. Но коррупция есть.



2. Скажите, а почему человек ограничен в праве иметь валюту?

Потому что экономика не рыночная.



Почему ограничен в праве путешествовать? Почему надо было везде "ходить строем"?

Насчёт "ходить строем" не знаю, ходил только в армии.

С путешествиями плохо. Но как писал, по-моему, Bolt, тогда были деньги, но не было товара, сегодня есть товар, но нет денег. Мне как-то попадались цифры, сколько людей в Украине никогда не выезжали из страны. Точно не помню, поэтому приводить не буду, но очень много, большинство, правда, не "подавляющее". При этом количество людей, пересекающих ежегодно границу очень велико. Благодаря тому, что кто-то ездит по 10 и больше раз. А если ещё отбросить тех, кто съездил по разу в Египет или Турцию...



Посмотрите "Забытая мелодия для флейты"

С мотрел, когда она только вышла.



4. Нет, не выдумал. Почитайте хотя-бы как трясли артистов после поездок в капстраны.

Выдумали.

Как трясли артистов, не знаю. Знаю обычных людей, которые съездили за границу (в соцстраны). Никого не трясли. Знакомых, которые съездили в капстраны, не было, не знаю.



5. Да, для Вас нормально, что нельзя привезти партию японских магнитофонов.

Для меня - нет. Это ограничение свободы. Свободы предпринимательства.

Если Вам нравились советские законы, то мне - нет. И это были противоестественные законы, не могло в мире существовать отдельно взятое (за горло) государство, которое пыталось идти не по естественному пути развития.

Противоестественность обсуждать не буду. Кому-то кажутся противоестественными некоторые сегодняшние законы. И у нас, и в США.

Но нарушать законы не разрешается ни в одном государстве, независимо от личного мнения человека о них.

А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.



6. А что значит "разрешили предпринимательство"? Кто что должен РАЗРЕШАТЬ?

Вы там что-то про США написали? В США свобода предпринимательства. Разрешено все что НЕ ЗАПРЕЩЕНО.

Верно.

Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя.



Не подумайте, что "ребенок насмотрелся фильма и решил, что все так плохо".

Вы знаете, думаю, это как раз одна из основных причин. И не только фильм. Тогда было очень много хороших и правильных статей и книг. И когда они вывалились на детскую психику, то дети и решили, что всё просто омерзительно.

7. Не хочу обидеть, но вопрос напрашивается - а кем Вы были при совке?

Вы знаете, за 13лет здесь уже столько раз "заполнял свою автобиографию", что думал уже все знают. В очередной раз лень. Поэтому коротко - закончил универ, физика, работал инженером-технологом на заводе.

Мы все - ребенками с детскими травмами, это мы усвоили. Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут? Почему моя прабабушка была антисоветчицей?

Не знал Вашу прабабушку и не знаю, почему она была антисоветчицей. Но во всех странах есть люди, которые не довольны существующими порядками, порой очень сильно не довольны. Даже в США.

Но откуда такие розовые воспоминания у Вас?

Розовых воспоминаний нет. Уже устал объяснять.

Но и таких угольно-чёрных, как у Вас, тоже нет.

Может...

"Мы не пашем

Не сеем, не строим.

Мы гордимся

Общественным строем"

?

Не может. Так же, как все, ездил в колхоз. Даже больше, чем все. Женился поздно, так что посылали часто, не посылать же женщину с детьми в дальний колхоз на месяц. И на стройки, в т.ч. на метро, и ездил на 2 месяца на стройку домов в Кагарлыке для отселённых из Чернобыля. Было и такое, строило государство и бесплатно давало. Воровали. Но воруют во всех странах. Даже там, где за это руки рубят. В Китае за коррупцию казнят. Но коррупция есть.Потому что экономика не рыночная.Насчёт "ходить строем" не знаю, ходил только в армии.С путешествиями плохо. Но как писал, по-моему,, тогда были деньги, но не было товара, сегодня есть товар, но нет денег. Мне как-то попадались цифры, сколько людей в Украинене выезжали из страны. Точно не помню, поэтому приводить не буду, но очень много, большинство, правда, не "подавляющее".При этом количество людей, пересекающих ежегодно границу очень велико. Благодаря тому, что кто-то ездит по 10 и больше раз. А если ещё отбросить тех, кто съездил по разу в Египет или Турцию...С мотрел, когда она только вышла.Выдумали.Как трясли артистов, не знаю. Знаю обычных людей, которые съездили за границу (в соцстраны). Никого не трясли. Знакомых, которые съездили в капстраны, не было, не знаю.Противоестественность обсуждать не буду. Кому-то кажутся противоестественными некоторые сегодняшние законы. И у нас, и в США.Но нарушать законы не разрешается ни в одном государстве, независимо от личного мнения человека о них.А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.Верно.Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя.Вы знаете, думаю, это как раз одна из основных причин. И не только фильм. Тогда было очень много хороших и правильных статей и книг. И когда они вывалились на детскую психику, то дети и решили, чтопросто омерзительно.Вы знаете, за 13лет здесь уже столько раз "заполнял свою автобиографию", что думал уже все знают. В очередной раз лень. Поэтому коротко - закончил универ, физика, работал инженером-технологом на заводе.Не знал Вашу прабабушку и не знаю, почему она была антисоветчицей. Но во всех странах есть люди, которые не довольны существующими порядками, порой очень сильно не довольны. Даже в США.Розовых воспоминаний нет. Уже устал объяснять.Но и таких угольно-чёрных, как у Вас, тоже нет.Не может. Так же, как все, ездил в колхоз. Даже больше, чем все. Женился поздно, так что посылали часто, не посылать же женщину с детьми в дальний колхоз на месяц. И на стройки, в т.ч. на метро, и ездил на 2 месяца на стройку домов в Кагарлыке для отселённых из Чернобыля. Было и такое, строило государство и бесплатно давало. ЛАД 2 Повідомлень: 26554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:00 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже? Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже? рыночная экономика, на недооцененный товар повышенный спрос. То есть его можно перепродать и что-то заработать. Лечится ростом цены. Торговцы овощами тоже спекулянты, их наценка х2 по сравнению с ценой закупки. "Возмущаются" это психологическая категория, юридически наказать спекулянта невозможно. рыночная экономика, на недооцененный товар повышенный спрос. То есть его можно перепродать и что-то заработать. Лечится ростом цены. Торговцы овощами тоже спекулянты, их наценка х2 по сравнению с ценой закупки. "Возмущаются" это психологическая категория, юридически наказать спекулянта невозможно.

Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить.

Но "право на путешествие", о котором так заботится rjkz у них будет. Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить.Но "право на путешествие", о котором так заботитсяу них будет. ЛАД 2 Повідомлень: 26554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:07 rjkz написав: ЛАД написав: ............

rjkz пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает. ............пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает.



Нет, не знает.

Это-ж надо уметь зайти на сайт, увидеть сколько машина стоит если купить и если взять в лиз.

..........

Да и не знаю я ничего. Даже в Интернет не знаю как зайти. Нет, не знает.Это-ж надо уметь зайти на сайт, увидеть сколько машина стоит если купить и если взять в лиз...........Да и не знаю я ничего. Даже в Интернет не знаю как зайти.

Перестаньте воспринимать любую фразу как личное оскорбление.

"Я пока не купил. Зачем мне машина?" - вот поэтому я и написал, что Вы вряд ли знаете.

Зачем Вам интересоваться тем, что Вам не нужно. А "зайти на сайт" и разобраться сколько что стоит, это время. У меня не хватает наглости просить Вас тратить личное время, тем более, что для меня это не животрепещущий вопрос. Перестаньте воспринимать любую фразу как личное оскорбление."Я пока не купил. Зачем мне машина?" - вот поэтому я и написал, что Вы вряд ли знаете.Зачем Вам интересоваться тем, что Вам не нужно. А "зайти на сайт" и разобраться сколько что стоит, это время. У меня не хватает наглости просить Вас тратить личное время, тем более, что для меня это не животрепещущий вопрос. ЛАД 2 Повідомлень: 26554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:10 ЛАД написав: Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить. Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить. все торговцы спекулянты, поскольку они не производят то что продают, а их бизнес держится на дельте закупочной и продажной цены.



Кто то возмущается торговцами-спекулянтами? чем этот бизнес отличается от бизнеса по перепродажи билетов?



Когда билетов на нужную мне дату нет, я беру на другую. Более того, бывает беру 2-3 билета на разные даты, потом ненужные сдаю. УЗ не может подстроиться под непредсказуемость моих обстоятельств, приходится выкручиваться вот так. все торговцы спекулянты, поскольку они не производят то что продают, а их бизнес держится на дельте закупочной и продажной цены.Кто то возмущается торговцами-спекулянтами? чем этот бизнес отличается от бизнеса по перепродажи билетов?Когда билетов на нужную мне дату нет, я беру на другую. Более того, бывает беру 2-3 билета на разные даты, потом ненужные сдаю. УЗ не может подстроиться под непредсказуемость моих обстоятельств, приходится выкручиваться вот так. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 лис, 2023 18:11, всього редагувалось 1 раз. vitaliiangel

Повідомлень: 20636 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2307 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:10 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности. А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.

Отут ніяк не можу погодитися щодо права приватної власності. Якраз право приватної власності - одне з базових, природних прав людини. Часто можна навіть чути "священне". Суспільний устрій, що пробуже людей позбавити цього права - якраз неприродній і йде пусти суті проти природи самої людини.

ЛАД написав: Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже? Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже?

Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років. По суті, як тільки квитки зробили іменними (ну за електрички мова не йде). І так, це непорівнюване з підприємництвом, бо це й не підприємництво. Штучне створення дефіциту через масовий викуп квитків, щоб в рази підняти ціну - це не про ринкову економіку. Отут ніяк не можу погодитися щодо права приватної власності. Якраз право приватної власності - одне з базових, природних прав людини. Часто можна навіть чути "священне". Суспільний устрій, що пробуже людей позбавити цього права - якраз неприродній і йде пусти суті проти природи самої людини.Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років. По суті, як тільки квитки зробили іменними (ну за електрички мова не йде). І так, це непорівнюване з підприємництвом, бо це й не підприємництво. Штучне створення дефіциту через масовий викуп квитків, щоб в рази підняти ціну - це не про ринкову економіку. Faceless

Модератор Повідомлень: 34228 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7894 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:13 Faceless написав: Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років перекуп сдаёт билет, тот кто за ним в очереди выкупает. Еще вариант перекуп при посадке показывает свой паспорт, а садится другой человек. Да и паспорт проводники давно не смотрят. Последний раз ехал поездом, проводница спросила какое у меня место и всё. Оно было единственное свободное. перекуп сдаёт билет, тот кто за ним в очереди выкупает. Еще вариант перекуп при посадке показывает свой паспорт, а садится другой человек. Да и паспорт проводники давно не смотрят. Последний раз ехал поездом, проводница спросила какое у меня место и всё. Оно было единственное свободное. vitaliiangel

Повідомлень: 20636 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2307 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:17 vitaliiangel написав: ..........

Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей, а потом перейдёт детям-внукам.

............ ..........Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от. Зато она сразу станет вашей, а потом перейдёт детям-внукам.............

Даром. Для Вас. И, вероятно, для всех или почти всех на этом форуме.

Но для многих и это чересчур.

И нужна ли человеку квартира в каком-то селе или даже в 40 км от города, если он работает в городе. Даром. Для Вас. И, вероятно, для всех или почти всех на этом форуме.Но для многих и это чересчур.И нужна ли человеку квартира в каком-то селе или даже в 40 км от города, если он работает в городе. ЛАД 2 Повідомлень: 26554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:17 vitaliiangel написав: Faceless написав: Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років перекуп сдаёт билет, тот кто за ним в очереди выкупает. Еще вариант перекуп при посадке показывает свой паспорт, а садится другой человек. Да и паспорт проводники давно не смотрят. Последний раз ехал поездом, проводница спросила какое у меня место и всё. Оно было единственное свободное. перекуп сдаёт билет, тот кто за ним в очереди выкупает. Еще вариант перекуп при посадке показывает свой паспорт, а садится другой человек. Да и паспорт проводники давно не смотрят. Последний раз ехал поездом, проводница спросила какое у меня место и всё. Оно было единственное свободное.

навіть не знаю, як це виглядає, перекуп на booking.uz.com.uz, фантастика

vitaliiangel написав:

Когда билетов на нужную мне дату нет, я беру на другую. Более того, бывает беру 2-3 билета на разные даты, потом ненужные сдаю. УЗ не может подстроиться под непредсказуемость моих обстоятельств, приходится выкручиваться вот так. Когда билетов на нужную мне дату нет, я беру на другую. Более того, бывает беру 2-3 билета на разные даты, потом ненужные сдаю. УЗ не может подстроиться под непредсказуемость моих обстоятельств, приходится выкручиваться вот так.



а я то думав, куди квитки діваються, а потім туда-сюда, то є то нема, мусиш виловлювати, а це "школа вітальєна" навіть не знаю, як це виглядає, перекуп на booking.uz.com.uz, фантастикаа я то думав, куди квитки діваються, а потім туда-сюда, то є то нема, мусиш виловлювати, а це "школа вітальєна" flyman

Повідомлень: 33199 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1553 раз. Подякували: 2722 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 15551556155715581559> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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