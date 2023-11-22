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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 15551556155715581559>
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 16:56

  rjkz написав:...........
Я о союзе пишу.
союз - это не только УССР.
15 республик, 15 сестер.
Тюрьма народов.
И базары не везде были.
Я много где побывал.
Мое детство порой детством можно было назвать только по возрасту.
Благо хоть с отцом, не сиротой. Мама не всегда с нами была.
Не знаю, может он сознательно с собой меня возил. Готовил, так сказать, к реалиям взрослой жизни.

Если обо всём Союзе, тогда понятнее.
Но давайте всё-таки ограничим масштаб и будем говорить об Украине. "В мировом масштабе" говорить сложнее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:02

Ну давайте поговорим об Украине.
Под Украиной, как я понимаю, Вы подразумеваете УССР - псевдонезависимое государство в составе СССР, в котором ща последние 100 лет прошло несколько войн, несколько голодоморов, несколько голодов, несколько принудительных изъятий денег - либо через принудительные облигации госзацмов либо через обнуление вкладов в Сбаркассах. Последние расстрелы людей, которые писали стихи на языке Украины прошли недавно: в 1985 году.
Это - мечта вашей жизни?
Ок!

Пройдемося по країні вашої мрії - УРСР?
Людина застрягла в 1981 році.
Улюблена справа: відвідування дивної організації під назвою «Обллит» - там як правило сиділа рідна сестра Інеси Арманд та контролювала все все все що буде будь-де надруковано, навіть текст візитної картки. Без її підпису ніхто ніде нічого не міг надрукувати.
По дорозі зайти в «перший відділ» - там сидів рідний брат Миколи Бухаріна та мав відбитки всіх друкарських машинок району - раптом десь хтось якийсь текст на листі паперу надрукував.
На роботі вам тихенько повідомлять, що треба тихенько підійти в кімнату без номера відомо де - там сидить секретний співробітник КДБ. Він проведе опитування про те хто що говорив не так і чи не планував плюнути на адресу напису «СЛАВА КПСС».
До зустрічі з вами цей лейтенант КДБ сидів і чоловічому туалеті з 7-00 ранку до 13-30 та уважно слухав, хто які звуки видає. Цінилися звуки на кшталт «листовка», «забастовка» і аналогічне. Звуки були інші, але робочий день на унітазі не пройшов даром. Правда, нічого виявити не вдалося, але це і не важливо: головне отримати безкоштовно квартиру.
Ось відпочинок після обіду: дізнатися, чи раптом хто на принтері обчислювальної машини не роздрукував список пісень групи АВВА.
Поруч зазирнути в «Гастроном»: чи дійсно всі вітрини заставлені «Молоко згущене незбиранн» по 55 копійок. Яливичини та свинини немає, але для виживання будівельників комунізЬму є необхідний набір: ковбаса Докторська по 2,20 та Любительська по 2,80. Треба взяти грамів 150-200 (більше ніхто ніколи не купував, бо де ж його взяти 44 копійки?) Це ж залогова ціна трьох скляних пляшок з під молока, але хто ж колись купував аж три пляшки по 0,5 літра! Ще ж треба купити булочку «Городська» за 6 копійок або буханку «Московский» за 14 копійок. Здалеку подивитися на «Сервелат» по 4 рублі за кіло (мабуть зроблено для торговців джинсами в підворітті - бо який будівельник комунізму купить за таку ціну???) та на твердий сир по 3,40 за кіло, який купують на Новий рік вагою не більше 100 грамів? Всі ці смаколики обережно загортають у папір, який трохи відрізняється від картону.
Перед приходом до під»їзду хрущовки зупинитися біля сусіда Сашка: він черговий раз ремонтує Москвич - 412. Задати питання: «А чим недоступний для строїтелів комунізЬму ВАЗ-2101 за 5500 рублів краще за такий же недоступний, але трохи дешевший - 4950 рублів - «Москвич». Дядько Сашко, замучений діабетом, витре піт з лоба та скаже: «Розумієш, тут я вдарив ковадлом і перемотав дротом - і воно поїхало. А там треба замінювати всю запчастину нову!»
Дядько Сашко - обранець долі.
В нього є Москвич.
Таких обранців долі на його вулиці - два.
Щастя є! Його не може не бути!

(Написано в Барселоні після чудового обіду в ресторації, який обійшовся в 13,9€ - зарплатня іспанця за 1 годину).
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 17:56

  rjkz написав:............
1. Золотой теленок написан в 1931 году. Но дело Александра Ивановича жило....

Воровали. Но воруют во всех странах. Даже там, где за это руки рубят. В Китае за коррупцию казнят. Но коррупция есть.

2. Скажите, а почему человек ограничен в праве иметь валюту?

Потому что экономика не рыночная.

Почему ограничен в праве путешествовать? Почему надо было везде "ходить строем"?

Насчёт "ходить строем" не знаю, ходил только в армии.
С путешествиями плохо. Но как писал, по-моему, Bolt, тогда были деньги, но не было товара, сегодня есть товар, но нет денег. Мне как-то попадались цифры, сколько людей в Украине никогда не выезжали из страны. Точно не помню, поэтому приводить не буду, но очень много, большинство, правда, не "подавляющее". :) При этом количество людей, пересекающих ежегодно границу очень велико. Благодаря тому, что кто-то ездит по 10 и больше раз. А если ещё отбросить тех, кто съездил по разу в Египет или Турцию...

Посмотрите "Забытая мелодия для флейты"

С мотрел, когда она только вышла.

4. Нет, не выдумал. Почитайте хотя-бы как трясли артистов после поездок в капстраны.

Выдумали.
Как трясли артистов, не знаю. Знаю обычных людей, которые съездили за границу (в соцстраны). Никого не трясли. Знакомых, которые съездили в капстраны, не было, не знаю.

5. Да, для Вас нормально, что нельзя привезти партию японских магнитофонов.
Для меня - нет. Это ограничение свободы. Свободы предпринимательства.
Если Вам нравились советские законы, то мне - нет. И это были противоестественные законы, не могло в мире существовать отдельно взятое (за горло) государство, которое пыталось идти не по естественному пути развития.

Противоестественность обсуждать не буду. Кому-то кажутся противоестественными некоторые сегодняшние законы. И у нас, и в США.
Но нарушать законы не разрешается ни в одном государстве, независимо от личного мнения человека о них.
А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.

6. А что значит "разрешили предпринимательство"? Кто что должен РАЗРЕШАТЬ?
Вы там что-то про США написали? В США свобода предпринимательства. Разрешено все что НЕ ЗАПРЕЩЕНО.

Верно.
Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя.

Не подумайте, что "ребенок насмотрелся фильма и решил, что все так плохо".

Вы знаете, думаю, это как раз одна из основных причин. И не только фильм. Тогда было очень много хороших и правильных статей и книг. И когда они вывалились на детскую психику, то дети и решили, что всё просто омерзительно.
7. Не хочу обидеть, но вопрос напрашивается - а кем Вы были при совке?

Вы знаете, за 13лет здесь уже столько раз "заполнял свою автобиографию", что думал уже все знают. В очередной раз лень. Поэтому коротко - закончил универ, физика, работал инженером-технологом на заводе.
Мы все - ребенками с детскими травмами, это мы усвоили. Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут? Почему моя прабабушка была антисоветчицей?

Не знал Вашу прабабушку и не знаю, почему она была антисоветчицей. Но во всех странах есть люди, которые не довольны существующими порядками, порой очень сильно не довольны. Даже в США.
Но откуда такие розовые воспоминания у Вас?

Розовых воспоминаний нет. Уже устал объяснять.
Но и таких угольно-чёрных, как у Вас, тоже нет.
Может...
"Мы не пашем
Не сеем, не строим.
Мы гордимся
Общественным строем"
?

Не может. Так же, как все, ездил в колхоз. Даже больше, чем все. Женился поздно, так что посылали часто, не посылать же женщину с детьми в дальний колхоз на месяц. И на стройки, в т.ч. на метро, и ездил на 2 месяца на стройку домов в Кагарлыке для отселённых из Чернобыля. Было и такое, строило государство и бесплатно давало.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:00

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже?
рыночная экономика, на недооцененный товар повышенный спрос. То есть его можно перепродать и что-то заработать. Лечится ростом цены. Торговцы овощами тоже спекулянты, их наценка х2 по сравнению с ценой закупки. "Возмущаются" это психологическая категория, юридически наказать спекулянта невозможно.

Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить.
Но "право на путешествие", о котором так заботится rjkz у них будет. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:07

  rjkz написав:
  ЛАД написав:............
rjkz пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает.


Нет, не знает.
Это-ж надо уметь зайти на сайт, увидеть сколько машина стоит если купить и если взять в лиз.
..........
Да и не знаю я ничего. Даже в Интернет не знаю как зайти.

Перестаньте воспринимать любую фразу как личное оскорбление.
"Я пока не купил. Зачем мне машина?" - вот поэтому я и написал, что Вы вряд ли знаете.
Зачем Вам интересоваться тем, что Вам не нужно. А "зайти на сайт" и разобраться сколько что стоит, это время. У меня не хватает наглости просить Вас тратить личное время, тем более, что для меня это не животрепещущий вопрос.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:10

  ЛАД написав:Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить.
все торговцы спекулянты, поскольку они не производят то что продают, а их бизнес держится на дельте закупочной и продажной цены.

Кто то возмущается торговцами-спекулянтами? чем этот бизнес отличается от бизнеса по перепродажи билетов?

Когда билетов на нужную мне дату нет, я беру на другую. Более того, бывает беру 2-3 билета на разные даты, потом ненужные сдаю. УЗ не может подстроиться под непредсказуемость моих обстоятельств, приходится выкручиваться вот так.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 лис, 2023 18:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:10

Re: Еміграція, заробітчанство

  ЛАД написав:А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.

Отут ніяк не можу погодитися щодо права приватної власності. Якраз право приватної власності - одне з базових, природних прав людини. Часто можна навіть чути "священне". Суспільний устрій, що пробуже людей позбавити цього права - якраз неприродній і йде пусти суті проти природи самої людини.
  ЛАД написав:Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже?

Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років. По суті, як тільки квитки зробили іменними (ну за електрички мова не йде). І так, це непорівнюване з підприємництвом, бо це й не підприємництво. Штучне створення дефіциту через масовий викуп квитків, щоб в рази підняти ціну - це не про ринкову економіку.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:13

  Faceless написав:Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років
перекуп сдаёт билет, тот кто за ним в очереди выкупает. Еще вариант перекуп при посадке показывает свой паспорт, а садится другой человек. Да и паспорт проводники давно не смотрят. Последний раз ехал поездом, проводница спросила какое у меня место и всё. Оно было единственное свободное.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:17

  vitaliiangel написав:..........
Квартиру в каком то селе и сейчас можно купить недорого, в 40 км от Киева уже цены от 8-10куе. Зато она сразу станет вашей, а потом перейдёт детям-внукам.
............

Даром. Для Вас. И, вероятно, для всех или почти всех на этом форуме.
Но для многих и это чересчур.
И нужна ли человеку квартира в каком-то селе или даже в 40 км от города, если он работает в городе.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:17

  vitaliiangel написав:
  Faceless написав:Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років
перекуп сдаёт билет, тот кто за ним в очереди выкупает. Еще вариант перекуп при посадке показывает свой паспорт, а садится другой человек. Да и паспорт проводники давно не смотрят. Последний раз ехал поездом, проводница спросила какое у меня место и всё. Оно было единственное свободное.

навіть не знаю, як це виглядає, перекуп на booking.uz.com.uz, фантастика
  vitaliiangel написав:
Когда билетов на нужную мне дату нет, я беру на другую. Более того, бывает беру 2-3 билета на разные даты, потом ненужные сдаю. УЗ не может подстроиться под непредсказуемость моих обстоятельств, приходится выкручиваться вот так.


а я то думав, куди квитки діваються, а потім туда-сюда, то є то нема, мусиш виловлювати, а це "школа вітальєна"
flyman
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