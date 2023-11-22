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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лис, 2023 18:20
vitaliiangel написав: Faceless написав:
Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років
перекуп сдаёт билет, тот кто за ним в очереди выкупает. Еще вариант перекуп при посадке показывает свой паспорт, а садится другой человек. Да и паспорт проводники давно не смотрят. Последний раз ехал поездом, проводница спросила какое у меня место и всё. Оно было единственное свободное.
То може якісь одиничні випадки, бо немає ніяких гарантій, що білет не встигне викупити хтось інший, через інтернет чи будь-яку іншу касу на будь-якому іншому вокзалі.
В епоху перекупів ті ходили вздовж черг "рекламували" білети, вже такого масштабу немає і близько.
Так, документи часто не перевіряють (хоча не завжди), просто тому що проблема як така зникла давно.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:25
ЛАД написав:
И нужна ли человеку квартира в каком-то селе или даже в 40 км от города
а при ссср всем давали квартиры в москве?
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:27
Faceless написав:
То може якісь одиничні випадки, бо немає ніяких гарантій, що білет не встигне викупити хтось інший, через інтернет чи будь-яку іншу касу на будь-якому іншому вокзалі.
как теперь работают перкупы я хз. В последний раз я такое видел в Крыму в августе 2013 когда всем надо выехать, а билетов нет. Тогда подходят решалы и что-то предлагают.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 22 лис, 2023 18:31, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:28
vitaliiangel написав: Bolt написав:
Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину.
при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. ......
В конце 80-х городское население около 66%. 66,7% по переписи 1989.
Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два.
Такое было.
а при ссср всем давали квартиры в москве?
В Москве и Питере свободная прописка была вообще запрещена. Не знаю, как в Киеве.
Было понятие "лимита", в старых фильмах можно услышать.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Сер 22 лис, 2023 18:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:30
ЛАД написав:
В конце 80-х городское население около 66%. 66,7% по переписи 1989.
это уже был конец совка. а в 60е-70е что было с сельской медициной? где даже аптек не было.
ЛАД написав:
Было понятие "лимита", в старых фильмах можно услышать.
"Криминальный талант" 1988 знаем смотрели. Смысл месседжа был в том, что "бесплатная медицина" была не всем доступна, надо было ехать в район или в обл.больницу. Больниц поликлиник было мало. В городе где я жил, на весь город 2х этажная детская поликлиника (в 80е построили рядом 7эт. которая до сих пор единственная на обл.центр)
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 22 лис, 2023 18:39, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:37
Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.
Щодо роздачі квартир.
З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.
Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:39
vitaliiangel написав: Bolt написав:
Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское.
Видел я к несчастью советские больницы. От тюрьмы их отличало отсутствие решеток на окнах и охраны. И Львовскую поликлинику на Мазепы 25 (а ля совок) мне тоже довелось посетить. Тяжелое впечатление. Больше туда не пойду.
Не всё что бесплатно хорошо. Иногда лучше платить и требовать за свои деньги качественные услуги. За бесплатным сыром сидит коррупция и бесправие тех, кто их получает. В бесплатной медицине вам никто ничего не должен. Вы поэтому и платите репетиторам, что школы бесплатные.
К сожалению, в платных поликлиниках тоже.
Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...
Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:42
ЛАД написав: vitaliiangel написав: Bolt написав:
Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское.
Видел я к несчастью советские больницы. От тюрьмы их отличало отсутствие решеток на окнах и охраны. И Львовскую поликлинику на Мазепы 25 (а ля совок) мне тоже довелось посетить. Тяжелое впечатление. Больше туда не пойду.
Не всё что бесплатно хорошо. Иногда лучше платить и требовать за свои деньги качественные услуги. За бесплатным сыром сидит коррупция и бесправие тех, кто их получает. В бесплатной медицине вам никто ничего не должен. Вы поэтому и платите репетиторам, что школы бесплатные.
К сожалению, в платных поликлиниках тоже.
Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...
Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же.
Совкодрочер.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:42
ЛАД написав:
К сожалению, в платных поликлиниках тоже.
Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...
Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же.
может но от таких адекватные клиники избавляются, им деньги дороже чем какой-то нерадивый врач. В гос больницах от блатных не избавляются и там можно встретить кого угодно.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 18:49
slonomag написав:
Незнаю как в ЮС, но в Европе лизинг это развод 100%. На моем примере:
.......
Думаю, примерно так же везде.
Разница только в размере развода.
Лизинг хорош, если для человека это несущественные потери и важнее экономия времени.
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