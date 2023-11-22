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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1556155715581559> Додано: Сер 22 лис, 2023 18:20 vitaliiangel написав: Faceless написав: Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років перекуп сдаёт билет, тот кто за ним в очереди выкупает. Еще вариант перекуп при посадке показывает свой паспорт, а садится другой человек. Да и паспорт проводники давно не смотрят. Последний раз ехал поездом, проводница спросила какое у меня место и всё. Оно было единственное свободное. перекуп сдаёт билет, тот кто за ним в очереди выкупает. Еще вариант перекуп при посадке показывает свой паспорт, а садится другой человек. Да и паспорт проводники давно не смотрят. Последний раз ехал поездом, проводница спросила какое у меня место и всё. Оно было единственное свободное.

То може якісь одиничні випадки, бо немає ніяких гарантій, що білет не встигне викупити хтось інший, через інтернет чи будь-яку іншу касу на будь-якому іншому вокзалі.

В епоху перекупів ті ходили вздовж черг "рекламували" білети, вже такого масштабу немає і близько.

Так, документи часто не перевіряють (хоча не завжди), просто тому що проблема як така зникла давно. То може якісь одиничні випадки, бо немає ніяких гарантій, що білет не встигне викупити хтось інший, через інтернет чи будь-яку іншу касу на будь-якому іншому вокзалі.В епоху перекупів ті ходили вздовж черг "рекламували" білети, вже такого масштабу немає і близько.Так, документи часто не перевіряють (хоча не завжди), просто тому що проблема як така зникла давно. Faceless

Модератор Повідомлень: 34228 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7894 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:25 ЛАД написав: И нужна ли человеку квартира в каком-то селе или даже в 40 км от города И нужна ли человеку квартира в каком-то селе или даже в 40 км от города а при ссср всем давали квартиры в москве? а при ссср всем давали квартиры в москве? vitaliiangel

Повідомлень: 20636 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2307 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:27 Faceless написав: То може якісь одиничні випадки, бо немає ніяких гарантій, що білет не встигне викупити хтось інший, через інтернет чи будь-яку іншу касу на будь-якому іншому вокзалі. То може якісь одиничні випадки, бо немає ніяких гарантій, що білет не встигне викупити хтось інший, через інтернет чи будь-яку іншу касу на будь-якому іншому вокзалі. как теперь работают перкупы я хз. В последний раз я такое видел в Крыму в августе 2013 когда всем надо выехать, а билетов нет. Тогда подходят решалы и что-то предлагают. как теперь работают перкупы я хз. В последний раз я такое видел в Крыму в августе 2013 когда всем надо выехать, а билетов нет. Тогда подходят решалы и что-то предлагают. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 лис, 2023 18:31, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20636 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2307 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:28 vitaliiangel написав: Bolt написав: Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину. Забыли упомянуть бесплатное образование и медицину. при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. ...... при совке большая часть населения жили в сёлах и пгт. ......

В конце 80-х городское население около 66%. 66,7% по переписи 1989.

Хорошо помню разговоры взрослых за праздничным столом в каких организациях быстро дают квартиру, типа неплохо бы туда устроиться на год-два.

Такое было.

а при ссср всем давали квартиры в москве?

В Москве и Питере свободная прописка была вообще запрещена. Не знаю, как в Киеве.

Было понятие "лимита", в старых фильмах можно услышать. В конце 80-х городское население около 66%. 66,7% по переписи 1989.Такое было.В Москве и Питере свободная прописка была вообще запрещена. Не знаю, как в Киеве.Было понятие "лимита", в старых фильмах можно услышать. Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 22 лис, 2023 18:33, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 26554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:30 ЛАД написав: В конце 80-х городское население около 66%. 66,7% по переписи 1989. В конце 80-х городское население около 66%. 66,7% по переписи 1989. это уже был конец совка. а в 60е-70е что было с сельской медициной? где даже аптек не было. ЛАД написав: Было понятие "лимита", в старых фильмах можно услышать. Было понятие "лимита", в старых фильмах можно услышать. "Криминальный талант" 1988 знаем смотрели. Смысл месседжа был в том, что "бесплатная медицина" была не всем доступна, надо было ехать в район или в обл.больницу. Больниц поликлиник было мало. В городе где я жил, на весь город 2х этажная детская поликлиника (в 80е построили рядом 7эт. которая до сих пор единственная на обл.центр) это уже был конец совка. а в 60е-70е что было с сельской медициной? где даже аптек не было."Криминальный талант" 1988 знаем смотрели. Смысл месседжа был в том, что "бесплатная медицина" была не всем доступна, надо было ехать в район или в обл.больницу. Больниц поликлиник было мало. В городе где я жил, на весь город 2х этажная детская поликлиника (в 80е построили рядом 7эт. которая до сих пор единственная на обл.центр) Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 лис, 2023 18:39, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20636 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2307 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:37 Re: Еміграція, заробітчанство Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.

Щодо роздачі квартир.

З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.

Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих. BIGor

Повідомлень: 8381 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:39 vitaliiangel написав: Bolt написав: Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Видел я к несчастью советские больницы. От тюрьмы их отличало отсутствие решеток на окнах и охраны. И Львовскую поликлинику на Мазепы 25 (а ля совок) мне тоже довелось посетить. Тяжелое впечатление. Больше туда не пойду.



Не всё что бесплатно хорошо. Иногда лучше платить и требовать за свои деньги качественные услуги. За бесплатным сыром сидит коррупция и бесправие тех, кто их получает. В бесплатной медицине вам никто ничего не должен. Вы поэтому и платите репетиторам, что школы бесплатные. Видел я к несчастью советские больницы. От тюрьмы их отличало отсутствие решеток на окнах и охраны. И Львовскую поликлинику на Мазепы 25 (а ля совок) мне тоже довелось посетить. Тяжелое впечатление. Больше туда не пойду.Не всё что бесплатно хорошо. Иногда лучше платить и требовать за свои деньги качественные услуги. За бесплатным сыром сидит коррупция и бесправие тех, кто их получает. В бесплатной медицине вам никто ничего не должен. Вы поэтому и платите репетиторам, что школы бесплатные.

К сожалению, в платных поликлиниках тоже.

Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...

Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же. К сожалению, в платных поликлиниках тоже.Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же. ЛАД 2 Повідомлень: 26554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:42 ЛАД написав: vitaliiangel написав: Bolt написав: Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Мы сейчас не про большинство населения говорим, а про городское. Видел я к несчастью советские больницы. От тюрьмы их отличало отсутствие решеток на окнах и охраны. И Львовскую поликлинику на Мазепы 25 (а ля совок) мне тоже довелось посетить. Тяжелое впечатление. Больше туда не пойду.



Не всё что бесплатно хорошо. Иногда лучше платить и требовать за свои деньги качественные услуги. За бесплатным сыром сидит коррупция и бесправие тех, кто их получает. В бесплатной медицине вам никто ничего не должен. Вы поэтому и платите репетиторам, что школы бесплатные. Видел я к несчастью советские больницы. От тюрьмы их отличало отсутствие решеток на окнах и охраны. И Львовскую поликлинику на Мазепы 25 (а ля совок) мне тоже довелось посетить. Тяжелое впечатление. Больше туда не пойду.Не всё что бесплатно хорошо. Иногда лучше платить и требовать за свои деньги качественные услуги. За бесплатным сыром сидит коррупция и бесправие тех, кто их получает. В бесплатной медицине вам никто ничего не должен. Вы поэтому и платите репетиторам, что школы бесплатные.

К сожалению, в платных поликлиниках тоже.

Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...

Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же. К сожалению, в платных поликлиниках тоже.Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же.

Совкодрочер. Совкодрочер. BIGor

Повідомлень: 8381 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1684 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:42 ЛАД написав: К сожалению, в платных поликлиниках тоже.

Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...

Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же. К сожалению, в платных поликлиниках тоже.Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же. может но от таких адекватные клиники избавляются, им деньги дороже чем какой-то нерадивый врач. В гос больницах от блатных не избавляются и там можно встретить кого угодно. может но от таких адекватные клиники избавляются, им деньги дороже чем какой-то нерадивый врач. В гос больницах от блатных не избавляются и там можно встретить кого угодно. vitaliiangel

Повідомлень: 20636 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2307 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:49 slonomag написав: Незнаю как в ЮС, но в Европе лизинг это развод 100%. На моем примере:

....... Незнаю как в ЮС, но в Европе лизинг это развод 100%. На моем примере:.......

Думаю, примерно так же везде.

Разница только в размере развода.

Лизинг хорош, если для человека это несущественные потери и важнее экономия времени. Думаю, примерно так же везде.Разница только в размере развода.Лизинг хорош, если для человека это несущественные потери и важнее экономия времени. ЛАД 2 Повідомлень: 26554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1556155715581559> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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