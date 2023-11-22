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#<1 ... 1556155715581559 Додано: Сер 22 лис, 2023 18:50 Re: Еміграція, заробітчанство

а я то думав, куди квитки діваються, а потім туда-сюда, то є то нема, мусиш виловлювати, а це "школа вітальєна"





Мух, а куди ти їздиш?

Вони ж недешеві !!

Чи ти на електричці в село під Тернополем під час облав ТЦК?



По спекулям з квитками - давно не чув такого. Все що є, це різні агрегатори (альтернатива УЗ) , які паралельно продають трохи дорожче. Хтось навіть казав, що у них є більше квитків , ніж умУЗ, але я такого підтвердження не зустрів.

Проте нещодавно було нововведення для міжнародних поїздів: купівля через Дія.Підпис. Мабуть якось таки перекупи мутили.



https://forbes.ua/innovations/vseredini ... 2023-17167 Мух, а куди ти їздиш?Вони ж недешеві !!Чи ти на електричці в село під Тернополем під час облав ТЦК?По спекулям з квитками - давно не чув такого. Все що є, це різні агрегатори (альтернатива УЗ) , які паралельно продають трохи дорожче. Хтось навіть казав, що у них є більше квитків , ніж умУЗ, але я такого підтвердження не зустрів.Проте нещодавно було нововведення для міжнародних поїздів: купівля через Дія.Підпис. Мабуть якось таки перекупи мутили. Hotab Повідомлень: 10239 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2114 раз. Профіль 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:59 vitaliiangel написав: flyman написав: щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.



Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку. муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.

Было всё это и за взятки, но крайне редко.



Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.



Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).

Не поехали бы они и платно. В Союзе на 200 с лишним млн. было одно Чёрное море. Платные цены были бы...

А так вполне можно было съездить дикарём. И ездили.



С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали.

Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было.

Строительство панелек началось при Никите и многое дало. Квартиры получили очень многие (хорошо посчитать, может, и все). Но обеспечить всех достаточными площадями и количеством комнат не успели. Слишком мало было изначально. Было всё это и за взятки, но крайне редко.Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.Не поехали бы они и платно. В Союзе на 200 с лишним млн. было одно Чёрное море. Платные цены были бы...А так вполне можно было съездить дикарём. И ездили.Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было.Строительство панелек началось при Никите и многое дало. Квартиры получили очень многие (хорошо посчитать, может, и все). Но обеспечить всех достаточными площадями и количеством комнат не успели. Слишком мало было изначально. ЛАД 2 Повідомлень: 26554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 19:15 ЛАД написав: Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было. Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было. принцип распределения был однобокий, в каких-то организациях давали квартиры, в других нет. Квартиры за деньги расширили бы аудиторию. Иначе некоторые могли ждать квартиру всю жизнь и не дождаться. Схемы купить квартиру за деньги были, покупаете дом и меняете его на квартиру (с доплатой).



Продают не обязательно пустующую, кто то хочет переехать, женился а у жены квартира тоже есть, разные ситуации, когда нужно продать. Заработанную квартиру отдавать государству как-то не хочется. Один из парадоксов, частные дома можно было покупать и продавать, а квартиры нет. Всё для людей. принцип распределения был однобокий, в каких-то организациях давали квартиры, в других нет. Квартиры за деньги расширили бы аудиторию. Иначе некоторые могли ждать квартиру всю жизнь и не дождаться. Схемы купить квартиру за деньги были, покупаете дом и меняете его на квартиру (с доплатой).Продают не обязательно пустующую, кто то хочет переехать, женился а у жены квартира тоже есть, разные ситуации, когда нужно продать. Заработанную квартиру отдавать государству как-то не хочется. Один из парадоксов, частные дома можно было покупать и продавать, а квартиры нет. Всё для людей. vitaliiangel

Повідомлень: 20636 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2307 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1556155715581559 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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