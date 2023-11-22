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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1556155715581559
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:50

Re: Еміграція, заробітчанство


а я то думав, куди квитки діваються, а потім туда-сюда, то є то нема, мусиш виловлювати, а це "школа вітальєна"


Мух, а куди ти їздиш?
Вони ж недешеві !!
Чи ти на електричці в село під Тернополем під час облав ТЦК?

По спекулям з квитками - давно не чув такого. Все що є, це різні агрегатори (альтернатива УЗ) , які паралельно продають трохи дорожче. Хтось навіть казав, що у них є більше квитків , ніж умУЗ, але я такого підтвердження не зустрів.
Проте нещодавно було нововведення для міжнародних поїздів: купівля через Дія.Підпис. Мабуть якось таки перекупи мутили.

https://forbes.ua/innovations/vseredini ... 2023-17167
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 18:59

  vitaliiangel написав:
  flyman написав:щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися
муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.

Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.

Было всё это и за взятки, но крайне редко.

Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.

Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).

Не поехали бы они и платно. В Союзе на 200 с лишним млн. было одно Чёрное море. Платные цены были бы...
А так вполне можно было съездить дикарём. И ездили.

С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали.

Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было.
Строительство панелек началось при Никите и многое дало. Квартиры получили очень многие (хорошо посчитать, может, и все). Но обеспечить всех достаточными площадями и количеством комнат не успели. Слишком мало было изначально.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 19:15

  ЛАД написав:Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было.
принцип распределения был однобокий, в каких-то организациях давали квартиры, в других нет. Квартиры за деньги расширили бы аудиторию. Иначе некоторые могли ждать квартиру всю жизнь и не дождаться. Схемы купить квартиру за деньги были, покупаете дом и меняете его на квартиру (с доплатой).

Продают не обязательно пустующую, кто то хочет переехать, женился а у жены квартира тоже есть, разные ситуации, когда нужно продать. Заработанную квартиру отдавать государству как-то не хочется. Один из парадоксов, частные дома можно было покупать и продавать, а квартиры нет. Всё для людей.
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