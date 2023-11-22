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а я то думав, куди квитки діваються, а потім туда-сюда, то є то нема, мусиш виловлювати, а це "школа вітальєна"
Мух, а куди ти їздиш? Вони ж недешеві !! Чи ти на електричці в село під Тернополем під час облав ТЦК?
По спекулям з квитками - давно не чув такого. Все що є, це різні агрегатори (альтернатива УЗ) , які паралельно продають трохи дорожче. Хтось навіть казав, що у них є більше квитків , ніж умУЗ, але я такого підтвердження не зустрів. Проте нещодавно було нововведення для міжнародних поїздів: купівля через Дія.Підпис. Мабуть якось таки перекупи мутили.
flyman написав:щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися
муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.
Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.
Было всё это и за взятки, но крайне редко.
Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.
Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).
Не поехали бы они и платно. В Союзе на 200 с лишним млн. было одно Чёрное море. Платные цены были бы... А так вполне можно было съездить дикарём. И ездили.
С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали.
Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было. Строительство панелек началось при Никите и многое дало. Квартиры получили очень многие (хорошо посчитать, может, и все). Но обеспечить всех достаточными площадями и количеством комнат не успели. Слишком мало было изначально.
ЛАД написав:Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было.
принцип распределения был однобокий, в каких-то организациях давали квартиры, в других нет. Квартиры за деньги расширили бы аудиторию. Иначе некоторые могли ждать квартиру всю жизнь и не дождаться. Схемы купить квартиру за деньги были, покупаете дом и меняете его на квартиру (с доплатой).
Продают не обязательно пустующую, кто то хочет переехать, женился а у жены квартира тоже есть, разные ситуации, когда нужно продать. Заработанную квартиру отдавать государству как-то не хочется. Один из парадоксов, частные дома можно было покупать и продавать, а квартиры нет. Всё для людей.
BIGor написав:Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли. Щодо роздачі квартир. З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917. Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.
Так ви вже і в 2х кап.країнах не спромоглися на квартриу. Мабуть проблема не тільки в держ. устрої
ЛАД написав:А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.
приватна власність - це базове право, про це вже сказали
6. А что значит "разрешили предпринимательство"? Кто что должен РАЗРЕШАТЬ? Вы там что-то про США написали? В США свобода предпринимательства. Разрешено все что НЕ ЗАПРЕЩЕНО.
Верно. Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя.
як ви любите ховатись за цим ЗАБОРОНЕНО. так от, в фашистській Німеччині євреї були поза законом - це ж не значить, що такі закони треба виконувати - люди порушували закон та рятували євреїв.
ви б напевне як законослухняний громадянин здали б євреїв до СС
вам котрий раз роз'яснюють, що срср був країною, де існували неадекватні закони - як зараз в Ірані чи Афганістані, чи в сучасній Раші.
Вы знаете, за 13лет здесь уже столько раз "заполнял свою автобиографию", что думал уже все знают. В очередной раз лень. Поэтому коротко - закончил универ, физика, работал инженером-технологом на заводе.
й трошки по партійній лінії - бо так перекручувати вчили лише там
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 22 лис, 2023 19:38, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:К сожалению, в платных поликлиниках тоже. Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут... Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же.
В безкоштовних немає, не було і ніколи не буде концепції доказової медицини. Немає ефективного механізму відбору найкращих спеціалістів Звісно, ризики певні є завжди. От тільки, коли є конкуренція, то найкращі переходять в приватні клініки, за невеликим виключенням по певним напрямкам, які приватні клініки не закриваюь або закривають слабо
ЛАД написав:Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить.
все торговцы спекулянты, поскольку они не производят то что продают, а их бизнес держится на дельте закупочной и продажной цены.
Кто то возмущается торговцами-спекулянтами? чем этот бизнес отличается от бизнеса по перепродажи билетов?
Когда билетов на нужную мне дату нет, я беру на другую. Более того, бывает беру 2-3 билета на разные даты, потом ненужные сдаю. УЗ не может подстроиться под непредсказуемость моих обстоятельств, приходится выкручиваться вот так.
бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання.
BIGor написав:Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли. Щодо роздачі квартир. З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917. Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.
Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі?
BIGor написав:Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли. Щодо роздачі квартир. З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917. Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.
Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі?
Нормальне харчування, можна не відкладаючи зарплату купляти будь-яку побутову техніку в межах однієї ЗП, одяг і черевики, море/закордонні поїздки без проблем в 4*. Кафе, ресторани, кіно - це все без всяких обтяжень для бюджету. Цього не було взагалі в тому сраному совку.