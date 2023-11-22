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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1557155815591560> Додано: Сер 22 лис, 2023 18:50 Re: Еміграція, заробітчанство

а я то думав, куди квитки діваються, а потім туда-сюда, то є то нема, мусиш виловлювати, а це "школа вітальєна"





Мух, а куди ти їздиш?

Вони ж недешеві !!

Чи ти на електричці в село під Тернополем під час облав ТЦК?



По спекулям з квитками - давно не чув такого. Все що є, це різні агрегатори (альтернатива УЗ) , які паралельно продають трохи дорожче. Хтось навіть казав, що у них є більше квитків , ніж умУЗ, але я такого підтвердження не зустрів.

Проте нещодавно було нововведення для міжнародних поїздів: купівля через Дія.Підпис. Мабуть якось таки перекупи мутили.



https://forbes.ua/innovations/vseredini ... 2023-17167 Мух, а куди ти їздиш?Вони ж недешеві !!Чи ти на електричці в село під Тернополем під час облав ТЦК?По спекулям з квитками - давно не чув такого. Все що є, це різні агрегатори (альтернатива УЗ) , які паралельно продають трохи дорожче. Хтось навіть казав, що у них є більше квитків , ніж умУЗ, але я такого підтвердження не зустрів.Проте нещодавно було нововведення для міжнародних поїздів: купівля через Дія.Підпис. Мабуть якось таки перекупи мутили. Hotab Повідомлень: 10239 З нами з: 15.02.09 Подякував: 618 раз. Подякували: 2115 раз. Профіль 1 2 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 18:59 vitaliiangel написав: flyman написав: щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися щодо безплатного (тобто публічного сектора), то економічна теорія каже, що який би не був неефективний державний менеджемент, але крім нього більше нема кому тим зайнятися муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.



Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку. муха блин элементарно, квартиры бесплатно но шоб получить надо было дать взятку или выстоять много лет в очереди.Вышка бесплатно, но поступить и закончить могли не только лишь все. И тоже через взятку.

Было всё это и за взятки, но крайне редко.



Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.



Понимаешь порочность бесплатного? Продавались бы путёвки в Пицунду/Трускавец в магазине, возможно родители бы и скопили 500-1000руб чтобы поехать. А бесплатно поехать шансов не было (слишком много желающих).

Не поехали бы они и платно. В Союзе на 200 с лишним млн. было одно Чёрное море. Платные цены были бы...

А так вполне можно было съездить дикарём. И ездили.



С квартирами то же самое, пол Одессы жили в комналках до конца совка и бурное строительство панелек 80х проблему не решало. Если бы квартиру можно было купить, я уверен многие бы это сделали. А так сидишь в комуналке и деньги вроде на книжке есть, но купить жильё не можешь. Знаю случаи когда место в очереди на машину продавали.

Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было.

Строительство панелек началось при Никите и многое дало. Квартиры получили очень многие (хорошо посчитать, может, и все). Но обеспечить всех достаточными площадями и количеством комнат не успели. Слишком мало было изначально. Было всё это и за взятки, но крайне редко.Говорят путёвки в Сочи/Пицунду были по 5 копеек, только за всю карьеру родителям её ни разу не предложили. Один раз за весь совок с семьёй отдыхал в рыбаковке.Не поехали бы они и платно. В Союзе на 200 с лишним млн. было одно Чёрное море. Платные цены были бы...А так вполне можно было съездить дикарём. И ездили.Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было.Строительство панелек началось при Никите и многое дало. Квартиры получили очень многие (хорошо посчитать, может, и все). Но обеспечить всех достаточными площадями и количеством комнат не успели. Слишком мало было изначально. ЛАД 2 Повідомлень: 26554 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 19:15 ЛАД написав: Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было. Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было. принцип распределения был однобокий, в каких-то организациях давали квартиры, в других нет. Квартиры за деньги расширили бы аудиторию. Иначе некоторые могли ждать квартиру всю жизнь и не дождаться. Схемы купить квартиру за деньги были, покупаете дом и меняете его на квартиру (с доплатой).



Продают не обязательно пустующую, кто то хочет переехать, женился а у жены квартира тоже есть, разные ситуации, когда нужно продать. Заработанную квартиру отдавать государству как-то не хочется. Один из парадоксов, частные дома можно было покупать и продавать, а квартиры нет. Всё для людей. принцип распределения был однобокий, в каких-то организациях давали квартиры, в других нет. Квартиры за деньги расширили бы аудиторию. Иначе некоторые могли ждать квартиру всю жизнь и не дождаться. Схемы купить квартиру за деньги были, покупаете дом и меняете его на квартиру (с доплатой).Продают не обязательно пустующую, кто то хочет переехать, женился а у жены квартира тоже есть, разные ситуации, когда нужно продать. Заработанную квартиру отдавать государству как-то не хочется. Один из парадоксов, частные дома можно было покупать и продавать, а квартиры нет. Всё для людей. vitaliiangel

Повідомлень: 20641 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3283 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 19:24 Были же ЖСК fox767676 Заблокований Повідомлень: 951 З нами з: 13.06.20 Подякував: 282 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 19:26 BIGor написав: Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.

Щодо роздачі квартир.

З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.

Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих. Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.Щодо роздачі квартир.З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.



Так ви вже і в 2х кап.країнах не спромоглися на квартриу.

Мабуть проблема не тільки в держ. устрої Так ви вже і в 2х кап.країнах не спромоглися на квартриу.Мабуть проблема не тільки в держ. устрої fox767676 Заблокований Повідомлень: 951 З нами з: 13.06.20 Подякував: 282 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 19:27 ЛАД написав: А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.

А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.

приватна власність - це базове право, про це вже сказали

6. А что значит "разрешили предпринимательство"? Кто что должен РАЗРЕШАТЬ?

Вы там что-то про США написали? В США свобода предпринимательства. Разрешено все что НЕ ЗАПРЕЩЕНО.

Верно.

Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя. Верно.Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя.

як ви любите ховатись за цим ЗАБОРОНЕНО. так от, в фашистській Німеччині євреї були поза законом - це ж не значить, що такі закони треба виконувати - люди порушували закон та рятували євреїв.



ви б напевне як законослухняний громадянин здали б євреїв до СС



вам котрий раз роз'яснюють, що срср був країною, де існували неадекватні закони - як зараз в Ірані чи Афганістані, чи в сучасній Раші.

Вы знаете, за 13лет здесь уже столько раз "заполнял свою автобиографию", что думал уже все знают. В очередной раз лень. Поэтому коротко - закончил универ, физика, работал инженером-технологом на заводе.

й трошки по партійній лінії - бо так перекручувати вчили лише там приватна власність - це базове право, про це вже сказалияк ви любите ховатись за цим ЗАБОРОНЕНО. так от, в фашистській Німеччині євреї були поза законом - це ж не значить, що такі закони треба виконувати - люди порушували закон та рятували євреїв.ви б напевне як законослухняний громадянин здали б євреїв до ССвам котрий раз роз'яснюють, що срср був країною, де існували неадекватні закони - як зараз в Ірані чи Афганістані, чи в сучасній Раші.й трошки по партійній лінії - бо так перекручувати вчили лише там Востаннє редагувалось Shaman в Сер 22 лис, 2023 19:38, всього редагувалось 1 раз. Shaman

Повідомлень: 4704 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 19:37 Re: Еміграція, заробітчанство ЛАД написав: К сожалению, в платных поликлиниках тоже.

Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...

Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же. К сожалению, в платных поликлиниках тоже.Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же.

В безкоштовних немає, не було і ніколи не буде концепції доказової медицини.

Немає ефективного механізму відбору найкращих спеціалістів

Звісно, ризики певні є завжди. От тільки, коли є конкуренція, то найкращі переходять в приватні клініки, за невеликим виключенням по певним напрямкам, які приватні клініки не закриваюь або закривають слабо В безкоштовних немає, не було і ніколи не буде концепції доказової медицини.Немає ефективного механізму відбору найкращих спеціалістівЗвісно, ризики певні є завжди. От тільки, коли є конкуренція, то найкращі переходять в приватні клініки, за невеликим виключенням по певним напрямкам, які приватні клініки не закриваюь або закривають слабо Faceless

Модератор Повідомлень: 34230 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7894 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 19:43 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить. Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить. все торговцы спекулянты, поскольку они не производят то что продают, а их бизнес держится на дельте закупочной и продажной цены.



Кто то возмущается торговцами-спекулянтами? чем этот бизнес отличается от бизнеса по перепродажи билетов?



Когда билетов на нужную мне дату нет, я беру на другую. Более того, бывает беру 2-3 билета на разные даты, потом ненужные сдаю. УЗ не может подстроиться под непредсказуемость моих обстоятельств, приходится выкручиваться вот так. все торговцы спекулянты, поскольку они не производят то что продают, а их бизнес держится на дельте закупочной и продажной цены.Кто то возмущается торговцами-спекулянтами? чем этот бизнес отличается отКогда билетов на нужную мне дату нет, я беру на другую. Более того, бывает беру 2-3 билета на разные даты, потом ненужные сдаю. УЗ не может подстроиться под непредсказуемость моих обстоятельств, приходится выкручиваться вот так.

бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання.



але коли кожен з телефону може викупити квиток... бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання.але коли кожен з телефону може викупити квиток... Shaman

Повідомлень: 4704 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 19:47 BIGor написав: Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.

Щодо роздачі квартир.

З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.

Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих. Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.Щодо роздачі квартир.З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.

Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі? Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі? gonchik74

Повідомлень: 501 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 20:00 gonchik74 написав: BIGor написав: Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.

Щодо роздачі квартир.

З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.

Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих. Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.Щодо роздачі квартир.З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.

Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі? Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі?

Нормальне харчування, можна не відкладаючи зарплату купляти будь-яку побутову техніку в межах однієї ЗП, одяг і черевики, море/закордонні поїздки без проблем в 4*. Кафе, ресторани, кіно - це все без всяких обтяжень для бюджету.

Цього не було взагалі в тому сраному совку. Нормальне харчування, можна не відкладаючи зарплату купляти будь-яку побутову техніку в межах однієї ЗП, одяг і черевики, море/закордонні поїздки без проблем в 4*. Кафе, ресторани, кіно - це все без всяких обтяжень для бюджету.Цього не було взагалі в тому сраному совку. BIGor

Заблокований Повідомлень: 8382 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1273 раз. Подякували: 1686 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1557155815591560> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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