барабашов написав:
В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)
Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах).
У вас все данные о лизинге в США неверные.
На практике:
1. Самое страшное для капиталистического хозяйствования то, что не могло присниться тов. ЛАД
: затоваривание. Как-то посетил автосалон ФОРД на юге Сан Франциско. Я думал, что это не автосалон, а сам завод по производству автомобилей. Невероятное количество новеньких авто разных моделей. Так вот: клиент всегда прав и ему "зеленый свет" - мы только заикнулись, что хотим купить авто - сказали, что через 15 минут уедем на новом - и без вариантов. Я к тому, что покупателю или лизингополучателю - реальный "зеленый свет".
2. На каждое авто есть стартовая цена автосалона. Например: на какое-то авто, отличное от Ланоса: 52 000 долларов. Оценка цены авто через 3 года (по данным автосалона и его опыту): 28 500 долларов (паление цены почти в 2 раза).
Тогда платеж по лизингу: (52000-28500)/36=652 доллара. Именно эту цифру платит лизингополучатель в месяц. По истечении 36 месяцев 2 опции: а) выкупить авто за указанную в Договоре цену 28 500 долларов: б) вернуть авто в автосалон.
Выбор за вами: на практике возвращают в автосалон, а автосалон пытается продать за 28500 или выше - как получится. Действует принцип из известной песни: "И тИбе, и мИне - хАрАшО!"
3. Автосалон - не церковь, потому есть/могут быть ограничения по пробегу за 36 месяцев: суммарно не более 10000х3=30000 км. Если превысил эту цифру - согласитесь - это влияет на продажную цену авто - будет доплата клиента салону.
4. Все авто застрахованы - страховку платит лизингополучатель ("владелец" авто). Сумма зависит не только от авто, но и оттого, примерный ли водитель, и потому диапазон может быть большой: от 75 до 250 долларов в месяц.
5. Все ТО за счет автовладельца, а не салона (а как же иначе?
).
Вот эта фраза тоже неверная: "...амеры чаще ТО делают с маслом подешевле
". Во-первых, подешевле - разница в 0,75 доллар на литре - это не та сумма на которой "амер" экономить будет. Во-вторых, в Договоре указывается, на каких гарантийных станциях выполняется ТО. Подъедете в своем городе на СТО, например, по адресам: вулиця Івана Езау, 16, или Алмаз Мотор, или на СТО на Паникахи 5, и спросите, точно ли заливают в гарантийные авто масло Лукойл Генезис
или Волга Ойл супер
?
6. В США практически нет авто с дизельными двигателями, я даже ни разу не видел на АЗС ДП в продаже, так что "невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле
" НЕ грозит.
Вывод: авто в лизинг брать в США выгодно. Поездил 3 года - и отдай (продай) - возьми новое новой модели - классика автовладельца.