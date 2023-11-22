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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1557155815591560
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:01

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.
Щодо роздачі квартир.
З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.
Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.

Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі?

Я так розумію, теж задаєш питання з Європи. чому не КНДР? :D
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:39

  Shaman написав:бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання.
берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:45

  барабашов написав:В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)
Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах).

У вас все данные о лизинге в США неверные.
На практике:
1. Самое страшное для капиталистического хозяйствования то, что не могло присниться тов. ЛАД: затоваривание. Как-то посетил автосалон ФОРД на юге Сан Франциско. Я думал, что это не автосалон, а сам завод по производству автомобилей. Невероятное количество новеньких авто разных моделей. Так вот: клиент всегда прав и ему "зеленый свет" - мы только заикнулись, что хотим купить авто - сказали, что через 15 минут уедем на новом - и без вариантов. Я к тому, что покупателю или лизингополучателю - реальный "зеленый свет".
2. На каждое авто есть стартовая цена автосалона. Например: на какое-то авто, отличное от Ланоса: 52 000 долларов. Оценка цены авто через 3 года (по данным автосалона и его опыту): 28 500 долларов (паление цены почти в 2 раза).
Тогда платеж по лизингу: (52000-28500)/36=652 доллара. Именно эту цифру платит лизингополучатель в месяц. По истечении 36 месяцев 2 опции: а) выкупить авто за указанную в Договоре цену 28 500 долларов: б) вернуть авто в автосалон.
Выбор за вами: на практике возвращают в автосалон, а автосалон пытается продать за 28500 или выше - как получится. Действует принцип из известной песни: "И тИбе, и мИне - хАрАшО!"
3. Автосалон - не церковь, потому есть/могут быть ограничения по пробегу за 36 месяцев: суммарно не более 10000х3=30000 км. Если превысил эту цифру - согласитесь - это влияет на продажную цену авто - будет доплата клиента салону.
4. Все авто застрахованы - страховку платит лизингополучатель ("владелец" авто). Сумма зависит не только от авто, но и оттого, примерный ли водитель, и потому диапазон может быть большой: от 75 до 250 долларов в месяц.
5. Все ТО за счет автовладельца, а не салона (а как же иначе?).
Вот эта фраза тоже неверная: "...амеры чаще ТО делают с маслом подешевле". Во-первых, подешевле - разница в 0,75 доллар на литре - это не та сумма на которой "амер" экономить будет. Во-вторых, в Договоре указывается, на каких гарантийных станциях выполняется ТО. Подъедете в своем городе на СТО, например, по адресам: вулиця Івана Езау, 16, или Алмаз Мотор, или на СТО на Паникахи 5, и спросите, точно ли заливают в гарантийные авто масло Лукойл Генезис или Волга Ойл супер?
6. В США практически нет авто с дизельными двигателями, я даже ни разу не видел на АЗС ДП в продаже, так что "невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле" НЕ грозит.

Вывод: авто в лизинг брать в США выгодно. Поездил 3 года - и отдай (продай) - возьми новое новой модели - классика автовладельца.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 22 лис, 2023 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:45

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання.
берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного?

Є певна різниця: залізниця одна, це по суті монополіст, ЖК - досить багато; у перекупа непроданий білет згоряє, після відправлення поїзду він вже нічого не вартий, а людям потрібно їхати в конкретний день - тому легко піднімати ціну квитків в рази; у випадку нерухомості квартири нікуди не подінуться.
Але ця діяльність (викуп на етапі будівницства з метою переуступки пізніше) насправді в різних країнах вельми обмежена, саме через те, що це маніпуляції на ринку.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 20:49

Faceless с точки зрения права эти различия несущественные.
  Faceless написав:ЖК - досить багато;
есть города где ЖК на этапе стройки 1 или 2
vitaliiangel
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