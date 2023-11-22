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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 15581559156015611562> Додано: Сер 22 лис, 2023 20:01 gonchik74 написав: BIGor написав: Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.

Щодо роздачі квартир.

З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.

Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих. Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.Щодо роздачі квартир.З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.

Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі? Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі?

Я так розумію, теж задаєш питання з Європи. чому не КНДР? Я так розумію, теж задаєш питання з Європи. чому не КНДР? Shaman

Повідомлень: 4706 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 20:39 Shaman написав: бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання. бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання. берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного? берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного? vitaliiangel

Повідомлень: 20645 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 20:45 барабашов написав: В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)

Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах). В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах).

У вас все данные о лизинге в США неверные.

На практике:

1. Самое страшное для капиталистического хозяйствования то, что не могло присниться тов. ЛАД: затоваривание. Как-то посетил автосалон ФОРД на юге Сан Франциско. Я думал, что это не автосалон, а сам завод по производству автомобилей. Невероятное количество новеньких авто разных моделей. Так вот: клиент всегда прав и ему "зеленый свет" - мы только заикнулись, что хотим купить авто - сказали, что через 15 минут уедем на новом - и без вариантов. Я к тому, что покупателю или лизингополучателю - реальный "зеленый свет".

2. На каждое авто есть стартовая цена автосалона. Например: на какое-то авто, отличное от Ланоса: 52 000 долларов. Оценка цены авто через 3 года (по данным автосалона и его опыту): 28 500 долларов (паление цены почти в 2 раза).

Тогда платеж по лизингу: (52000-28500)/36=652 доллара. Именно эту цифру платит лизингополучатель в месяц. По истечении 36 месяцев 2 опции: а) выкупить авто за указанную в Договоре цену 28 500 долларов: б) вернуть авто в автосалон.

Выбор за вами: на практике возвращают в автосалон, а автосалон пытается продать за 28500 или выше - как получится. Действует принцип из известной песни: "И тИбе, и мИне - хАрАшО!"

3. Автосалон - не церковь, потому есть/могут быть ограничения по пробегу за 36 месяцев: суммарно не более 10000х3=30000 км. Если превысил эту цифру - согласитесь - это влияет на продажную цену авто - будет доплата клиента салону.

4. Все авто застрахованы - страховку платит лизингополучатель ("владелец" авто). Сумма зависит не только от авто, но и оттого, примерный ли водитель, и потому диапазон может быть большой: от 75 до 250 долларов в месяц.

5. Все ТО за счет автовладельца, а не салона ( а как же иначе? ).

Вот эта фраза тоже неверная: "...амеры чаще ТО делают с маслом подешевле". Во-первых, подешевле - разница в 0,75 доллар на литре - это не та сумма на которой "амер" экономить будет. Во-вторых, в Договоре указывается, на каких гарантийных станциях выполняется ТО. Подъедете в своем городе на СТО, например, по адресам: вулиця Івана Езау, 16, или Алмаз Мотор, или на СТО на Паникахи 5, и спросите, точно ли заливают в гарантийные авто масло Лукойл Генезис или Волга Ойл супер?

6. В США практически нет авто с дизельными двигателями, я даже ни разу не видел на АЗС ДП в продаже, так что "невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле" НЕ грозит.



Вывод: авто в лизинг брать в США выгодно. Поездил 3 года - и отдай (продай) - возьми новое новой модели - классика автовладельца. У вас все данные о лизинге в США неверные.На практике:1. Самое страшное для капиталистического хозяйствования то, что не могло присниться тов. ЛАД: затоваривание. Как-то посетил автосалон ФОРД на юге Сан Франциско. Я думал, что это не автосалон, а сам завод по производству автомобилей. Невероятное количество новеньких авто разных моделей. Так вот: клиент всегда прав и ему "зеленый свет" - мы только заикнулись, что хотим купить авто - сказали, что через 15 минут уедем на новом - и без вариантов. Я к тому, что покупателю или лизингополучателю - реальный "зеленый свет".2. На каждое авто есть стартовая цена автосалона. Например: на какое-то авто, отличное от Ланоса: 52 000 долларов. Оценка цены авто через 3 года (по данным автосалона и его опыту): 28 500 долларов (паление цены почти в 2 раза).Тогда платеж по лизингу: (52000-28500)/36=652 доллара. Именно эту цифру платит лизингополучатель в месяц. По истечении 36 месяцев 2 опции: а) выкупить авто за указанную в Договоре цену 28 500 долларов: б) вернуть авто в автосалон.Выбор за вами: на практике возвращают в автосалон, а автосалон пытается продать за 28500 или выше - как получится. Действует принцип из известной песни: "И тИбе, и мИне - хАрАшО!"3. Автосалон - не церковь, потому есть/могут быть ограничения по пробегу за 36 месяцев: суммарно не более 10000х3=30000 км. Если превысил эту цифру - согласитесь - это влияет на продажную цену авто - будет доплата клиента салону.4. Все авто застрахованы - страховку платит лизингополучатель ("владелец" авто). Сумма зависит не только от авто, но и оттого, примерный ли водитель, и потому диапазон может быть большой: от 75 до 250 долларов в месяц.5. Все ТО за счет автовладельца, а не салона ().Вот эта фраза тоже неверная: "...амеры чаще ТО делают с маслом подешевле". Во-первых, подешевле - разница в 0,75 доллар на литре - это не та сумма на которой "амер" экономить будет. Во-вторых, в Договоре указывается, на каких гарантийных станциях выполняется ТО. Подъедете в своем городе на СТО, например, по адресам: вулиця Івана Езау, 16, или Алмаз Мотор, или на СТО на Паникахи 5, и спросите, точно ли заливают в гарантийные авто масло Лукойл Генезис или Волга Ойл супер?6. В США практически нет авто с дизельными двигателями, я даже ни разу не видел на АЗС ДП в продаже, так что "невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле" НЕ грозит.Вывод: авто в лизинг брать в США выгодно. Поездил 3 года - и отдай (продай) - возьми новое новой модели - Востаннє редагувалось akurt в Сер 22 лис, 2023 20:49, всього редагувалось 1 раз. akurt

Повідомлень: 8710 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3384 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 20:45 vitaliiangel написав: Shaman написав: бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання. бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання. берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного? берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного?

Є певна різниця: залізниця одна, це по суті монополіст, ЖК - досить багато; у перекупа непроданий білет згоряє, після відправлення поїзду він вже нічого не вартий, а людям потрібно їхати в конкретний день - тому легко піднімати ціну квитків в рази; у випадку нерухомості квартири нікуди не подінуться.

Але ця діяльність (викуп на етапі будівницства з метою переуступки пізніше) насправді в різних країнах вельми обмежена, саме через те, що це маніпуляції на ринку. Є певна різниця: залізниця одна, це по суті монополіст, ЖК - досить багато; у перекупа непроданий білет згоряє, після відправлення поїзду він вже нічого не вартий, а людям потрібно їхати в конкретний день - тому легко піднімати ціну квитків в рази; у випадку нерухомості квартири нікуди не подінуться.Але ця діяльність (викуп на етапі будівницства з метою переуступки пізніше) насправді в різних країнах вельми обмежена, саме через те, що це маніпуляції на ринку. Faceless

Модератор Повідомлень: 34234 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7894 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 20:49 Faceless с точки зрения права эти различия несущественные. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 22 лис, 2023 21:03, всього редагувалось 2 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20645 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 20:55 vitaliiangel написав: Faceless с точки зрения права эти различия несущественные. с точки зрения права эти различия несущественные.

З точки зору права різниця швидко міняється зі зміною законодавства чи якихось інших регуляторних актів. У випадку залізничних квитків все елементарно просто - УЗ просто міняє вимоги до продажу і сдачі квитків.

З перекупами вимог на об'єкт будівництва ситуація регулюється через законодавство, різними способами - наприклад, оподаткуванням таких переуступок і доходу від них З точки зору права різниця швидко міняється зі зміною законодавства чи якихось інших регуляторних актів. У випадку залізничних квитків все елементарно просто - УЗ просто міняє вимоги до продажу і сдачі квитків.З перекупами вимог на об'єкт будівництва ситуація регулюється через законодавство, різними способами - наприклад, оподаткуванням таких переуступок і доходу від них Faceless

Модератор Повідомлень: 34234 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7894 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 21:02 Faceless написав: З точки зору права різниця швидко міняється зі зміною законодавства чи якихось інших регуляторних актів З точки зору права різниця швидко міняється зі зміною законодавства чи якихось інших регуляторних актів за билеты есть ли санкции я не в курсе, а перекупы на объектах недвижимости нужны и скорее всего их не тронут. Для застройщика это кредитор, который берёт часть рисков на себя (заработает перекуп или нет неизвестно). Банк на таких условиях кредитовать не захочет, ему нужна гарантированная доходность. Конечный потребитель получает цену ниже, если бы застройщика кредитовал банк. win-win-win за билеты есть ли санкции я не в курсе, а перекупы на объектах недвижимости нужны и скорее всего их не тронут. Для застройщика это кредитор, который берёт часть рисков на себя (заработает перекуп или нет неизвестно). Банк на таких условиях кредитовать не захочет, ему нужна гарантированная доходность. Конечный потребитель получает цену ниже, если бы застройщика кредитовал банк. win-win-win vitaliiangel

Повідомлень: 20645 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3284 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 21:06 Shaman написав: gonchik74 написав: BIGor написав: Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.

Щодо роздачі квартир.

З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.

Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих. Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.Щодо роздачі квартир.З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.

Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі? Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі?

Я так розумію, теж задаєш питання з Європи. чому не КНДР? Я так розумію, теж задаєш питання з Європи. чому не КНДР?

Я Вас про щось питав?

Хотів дізнатись, як сімʼя Bigora розвинулась в конкурентному середовищі, що давало багато можливостей. Маєте якусь інфу з цього питання?

Щодо мене і кндр. Чому я мав там опинитись? Я в Україну хочу. Якщо ситуація зі свободою особистості і далі змінюватиметься в сторону утисків, то зацементуюсь в Польщі. Я Вас про щось питав?Хотів дізнатись, як сімʼя Bigora розвинулась в конкурентному середовищі, що давало багато можливостей. Маєте якусь інфу з цього питання?Щодо мене і кндр. Чому я мав там опинитись? Я в Україну хочу. Якщо ситуація зі свободою особистості і далі змінюватиметься в сторону утисків, то зацементуюсь в Польщі. gonchik74

Повідомлень: 502 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 21:30 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: а перекупы на объектах недвижимости нужны и скорее всего их не тронут. а перекупы на объектах недвижимости нужны и скорее всего их не тронут.

На рівні держави від них більше шкоди, тому й в багатьох державах така діяльність зведена до невигідної регулюванням. Думаю, і в нас колись до того прийдуть. На рівні держави від них більше шкоди, тому й в багатьох державах така діяльність зведена до невигідної регулюванням. Думаю, і в нас колись до того прийдуть. Faceless

Модератор Повідомлень: 34234 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7894 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Сер 22 лис, 2023 21:36



местные знатоки повидавшие почти всё, угадайте что за аппарат vitaliiangel

Повідомлень: 20645 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2308 раз. Подякували: 3284 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15581559156015611562> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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