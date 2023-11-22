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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лис, 2023 20:01
gonchik74 написав: BIGor написав:
Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.
Щодо роздачі квартир.
З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.
Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.
Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі?
Я так розумію, теж задаєш питання з Європи. чому не КНДР?
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Додано: Сер 22 лис, 2023 20:39
Shaman написав:
бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання.
берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного?
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vitaliiangel
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Додано: Сер 22 лис, 2023 20:45
барабашов написав:
В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)
Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах).
У вас все данные о лизинге в США неверные.
На практике:
1. Самое страшное для капиталистического хозяйствования то, что не могло присниться тов. ЛАД
: затоваривание. Как-то посетил автосалон ФОРД на юге Сан Франциско. Я думал, что это не автосалон, а сам завод по производству автомобилей. Невероятное количество новеньких авто разных моделей. Так вот: клиент всегда прав и ему "зеленый свет" - мы только заикнулись, что хотим купить авто - сказали, что через 15 минут уедем на новом - и без вариантов. Я к тому, что покупателю или лизингополучателю - реальный "зеленый свет".
2. На каждое авто есть стартовая цена автосалона. Например: на какое-то авто, отличное от Ланоса: 52 000 долларов. Оценка цены авто через 3 года (по данным автосалона и его опыту): 28 500 долларов (паление цены почти в 2 раза).
Тогда платеж по лизингу: (52000-28500)/36=652 доллара. Именно эту цифру платит лизингополучатель в месяц. По истечении 36 месяцев 2 опции: а) выкупить авто за указанную в Договоре цену 28 500 долларов: б) вернуть авто в автосалон.
Выбор за вами: на практике возвращают в автосалон, а автосалон пытается продать за 28500 или выше - как получится. Действует принцип из известной песни: "И тИбе, и мИне - хАрАшО!"
3. Автосалон - не церковь, потому есть/могут быть ограничения по пробегу за 36 месяцев: суммарно не более 10000х3=30000 км. Если превысил эту цифру - согласитесь - это влияет на продажную цену авто - будет доплата клиента салону.
4. Все авто застрахованы - страховку платит лизингополучатель ("владелец" авто). Сумма зависит не только от авто, но и оттого, примерный ли водитель, и потому диапазон может быть большой: от 75 до 250 долларов в месяц.
5. Все ТО за счет автовладельца, а не салона (а как же иначе?
).
Вот эта фраза тоже неверная: "...амеры чаще ТО делают с маслом подешевле
". Во-первых, подешевле - разница в 0,75 доллар на литре - это не та сумма на которой "амер" экономить будет. Во-вторых, в Договоре указывается, на каких гарантийных станциях выполняется ТО. Подъедете в своем городе на СТО, например, по адресам: вулиця Івана Езау, 16, или Алмаз Мотор, или на СТО на Паникахи 5, и спросите, точно ли заливают в гарантийные авто масло Лукойл Генезис
или Волга Ойл супер
?
6. В США практически нет авто с дизельными двигателями, я даже ни разу не видел на АЗС ДП в продаже, так что "невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле
" НЕ грозит.
Вывод: авто в лизинг брать в США выгодно. Поездил 3 года - и отдай (продай) - возьми новое новой модели - классика автовладельца.
Востаннє редагувалось akurt
в Сер 22 лис, 2023 20:49, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 20:45
vitaliiangel написав: Shaman написав:
бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання.
берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного?
Є певна різниця: залізниця одна, це по суті монополіст, ЖК - досить багато; у перекупа непроданий білет згоряє, після відправлення поїзду він вже нічого не вартий, а людям потрібно їхати в конкретний день - тому легко піднімати ціну квитків в рази; у випадку нерухомості квартири нікуди не подінуться.
Але ця діяльність (викуп на етапі будівницства з метою переуступки пізніше) насправді в різних країнах вельми обмежена, саме через те, що це маніпуляції на ринку.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 20:49
Faceless с точки зрения права эти различия несущественные.
Востаннє редагувалось vitaliiangel
в Сер 22 лис, 2023 21:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 20:55
vitaliiangel написав:Faceless
с точки зрения права эти различия несущественные.
З точки зору права різниця швидко міняється зі зміною законодавства чи якихось інших регуляторних актів. У випадку залізничних квитків все елементарно просто - УЗ просто міняє вимоги до продажу і сдачі квитків.
З перекупами вимог на об'єкт будівництва ситуація регулюється через законодавство, різними способами - наприклад, оподаткуванням таких переуступок і доходу від них
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Додано: Сер 22 лис, 2023 21:02
Faceless написав:
З точки зору права різниця швидко міняється зі зміною законодавства чи якихось інших регуляторних актів
за билеты есть ли санкции я не в курсе, а перекупы на объектах недвижимости нужны и скорее всего их не тронут. Для застройщика это кредитор, который берёт часть рисков на себя (заработает перекуп или нет неизвестно). Банк на таких условиях кредитовать не захочет, ему нужна гарантированная доходность. Конечный потребитель получает цену ниже, если бы застройщика кредитовал банк. win-win-win
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Додано: Сер 22 лис, 2023 21:06
Shaman написав: gonchik74 написав: BIGor написав:
Можу сказати лише одне - совкодрочери - це хворі люди. Або ЛАД пропагандон, ще б нацистську Німеччину пропагував - там теж давали всім добову пайку щоб не здохли.
Щодо роздачі квартир.
З 1917 року по 1991 три покоління моєї родини отримали тільки 2-к квартиру, а червонозаді при цьому ще й забрали землю після 1917.
Про дефіцит і галіму жрачку (ковбаса з трави) я вже промовчу. Все треба було доставати, побутова техніка - це взагалі жопа, її взагалі не було, але ще і дуже дорога по грошам була. В мене всі покоління ненавиділи цю срану "тюрму народів" і галімих червонозадих.
Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі?
Я так розумію, теж задаєш питання з Європи. чому не КНДР?
Я Вас про щось питав?
Хотів дізнатись, як сімʼя Bigora розвинулась в конкурентному середовищі, що давало багато можливостей. Маєте якусь інфу з цього питання?
Щодо мене і кндр. Чому я мав там опинитись? Я в Україну хочу. Якщо ситуація зі свободою особистості і далі змінюватиметься в сторону утисків, то зацементуюсь в Польщі.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 21:30
vitaliiangel написав:
а перекупы на объектах недвижимости нужны и скорее всего их не тронут.
На рівні держави від них більше шкоди, тому й в багатьох державах така діяльність зведена до невигідної регулюванням. Думаю, і в нас колись до того прийдуть.
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