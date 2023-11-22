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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1559156015611562>
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:42

  vitaliiangel написав:
  Shaman написав:бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання.
берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного?

Можна йти до іншого забудовника, до третього.

Квітки - це монополія, а всі будівництва не викуплять :)
Shaman
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:44

Re: Еміграція, заробітчанство

  vitaliiangel написав:местные знатоки повидавшие почти всё, угадайте что за аппарат

дирижопль?
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:45

  Shaman написав:Можна йти до іншого забудовника, до третього.

Квітки - це монополія, а всі будівництва не викуплять
можно купить билеты на другую дату или другой поезд. Билеты тоже все не выкупят, выкупается самое загруженное направление. Застройщик в мелком городке может быть только один.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:46

  Сибарит написав:дирижопль
да)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:47

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:местные знатоки повидавшие почти всё, угадайте что за аппарат
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Думаю, монорельс
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:48

Faceless https://youtu.be/tF942VokY4c?si=ppfUKt_6LQVUPbWb&t=682
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:49

  gonchik74 написав:
  Shaman написав:
  gonchik74 написав:Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі?

Я так розумію, теж задаєш питання з Європи. чому не КНДР? :D

Я Вас про щось питав?
Хотів дізнатись, як сімʼя Bigora розвинулась в конкурентному середовищі, що давало багато можливостей. Маєте якусь інфу з цього питання?
Щодо мене і кндр. Чому я мав там опинитись? Я в Україну хочу. Якщо ситуація зі свободою особистості і далі змінюватиметься в сторону утисків, то зацементуюсь в Польщі.

Вже втомлює, що комусь неочевидно, що можливостей зараз в Україні більше, не кажучи вже про розвинені країни. Бо за замовчуванням роботяга мав більше переваг, ніж інженер. а по друге, без блату нічого не можна було отримати. Розум був на якихось дцятих місцях. Зараз ситуація трохи вирівнялась класичні ІТшники кодери не дадуть збрехати)))

Я розумію, що для деяких форумчан через вік є ностальгія за срср - але вже треба визнати - проєкт був невдалий, історія його закрила. А ми зараз проходимо етап капіталізму, який інші країни пройшли років 50-100 тому - й це пов'язано
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 22 лис, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:52

Re: Еміграція, заробітчанство

vitaliiangel написав:Faceless https://youtu.be/tF942VokY4c?si=ppfUKt_6LQVUPbWb&t=682
Не знав, що вони досі є
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 21:56

  Denik написав:
  rjkz написав:Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут?

Ви залишили старих батьків у воюючій країні?


Нет.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 22:11

  akurt написав:Найбільш популярний в Барселоні ресторан.
Чекали на вході поки знайдуть місця 20 хвилин.
Неймовірно цікаві блюда.
Замовляли і яловичину, і креветки, і осьминога, і десерти, і пляшку шампанського @За зустріч@, і пляшку червоного сухого @А la USA@ - за все заплатили 118€.



Сравнение не корректно - Барселона, курортный город. Плюс "популярный ресторан" - его надо сравнивать с рестораном "Плакучая Ива" из к\ф Бриллиантовая Рука. А я вот был в Италии по работе лет 5 назад, на севере, не там где туристы, говорят пойдем поедим там где мы едим - короче вспомнил кафе из советсвкого детства - клетчатые скатерти все в крошках, стулья из 80-х, незамысловатые блюда (пиццы кстати нет), штампованные алюминиевые (!) вилки, короче все как тогда. И много где еще в Европе так где не туристические места.
katso
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