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Shaman написав:бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання.
берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного?
Можна йти до іншого забудовника, до третього.
Квітки - це монополія, а всі будівництва не викуплять
gonchik74 написав:Тюрми немає з 1991-го. Поділіться досягненнями Вашої родини за тридцять з гаком років капіталістичного устрою. Як розквітли в нетюрмі?
Я так розумію, теж задаєш питання з Європи. чому не КНДР?
Я Вас про щось питав? Хотів дізнатись, як сімʼя Bigora розвинулась в конкурентному середовищі, що давало багато можливостей. Маєте якусь інфу з цього питання? Щодо мене і кндр. Чому я мав там опинитись? Я в Україну хочу. Якщо ситуація зі свободою особистості і далі змінюватиметься в сторону утисків, то зацементуюсь в Польщі.
Вже втомлює, що комусь неочевидно, що можливостей зараз в Україні більше, не кажучи вже про розвинені країни. Бо за замовчуванням роботяга мав більше переваг, ніж інженер. а по друге, без блату нічого не можна було отримати. Розум був на якихось дцятих місцях. Зараз ситуація трохи вирівнялась класичні ІТшники кодери не дадуть збрехати)))
Я розумію, що для деяких форумчан через вік є ностальгія за срср - але вже треба визнати - проєкт був невдалий, історія його закрила. А ми зараз проходимо етап капіталізму, який інші країни пройшли років 50-100 тому - й це пов'язано
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 22 лис, 2023 21:53, всього редагувалось 1 раз.
akurt написав:Найбільш популярний в Барселоні ресторан. Чекали на вході поки знайдуть місця 20 хвилин. Неймовірно цікаві блюда. Замовляли і яловичину, і креветки, і осьминога, і десерти, і пляшку шампанського @За зустріч@, і пляшку червоного сухого @А la USA@ - за все заплатили 118€.
Сравнение не корректно - Барселона, курортный город. Плюс "популярный ресторан" - его надо сравнивать с рестораном "Плакучая Ива" из к\ф Бриллиантовая Рука. А я вот был в Италии по работе лет 5 назад, на севере, не там где туристы, говорят пойдем поедим там где мы едим - короче вспомнил кафе из советсвкого детства - клетчатые скатерти все в крошках, стулья из 80-х, незамысловатые блюда (пиццы кстати нет), штампованные алюминиевые (!) вилки, короче все как тогда. И много где еще в Европе так где не туристические места.