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#<1 ... 1559156015611562 Додано: Сер 22 лис, 2023 22:27 Shaman

Я кажу, що тих можливостей менше? Я питаю, якщо так дружно кляли всією родиною тюрму народів (я до речі не ностальгую, якщо що, хоч і жив в повному достатку, на початку 80-х дві машини у батька 24-та і 2106)то як розвинулись потім. Бо ті, що найбільше кляли, не факт, що сильно стартонули. Наш герой потім і в капіталістичній Україні не показав результату, не факт, що в перспективі в Польщі знайде мед. gonchik74

Повідомлень: 503 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 00:42 akurt написав: барабашов написав: В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)

Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах). В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах).

У вас все данные о лизинге в США неверные.

На практике:

1. Самое страшное для капиталистического хозяйствования то, что не могло присниться тов. ЛАД: затоваривание. Как-то посетил автосалон ФОРД на юге Сан Франциско. Я думал, что это не автосалон, а сам завод по производству автомобилей. Невероятное количество новеньких авто разных моделей. Так вот: клиент всегда прав и ему "зеленый свет" - мы только заикнулись, что хотим купить авто - сказали, что через 15 минут уедем на новом - и без вариантов. Я к тому, что покупателю или лизингополучателю - реальный "зеленый свет".

2. На каждое авто есть стартовая цена автосалона. Например: на какое-то авто, отличное от Ланоса: 52 000 долларов. Оценка цены авто через 3 года (по данным автосалона и его опыту): 28 500 долларов (паление цены почти в 2 раза).

Тогда платеж по лизингу: (52000-28500)/36=652 доллара. Именно эту цифру платит лизингополучатель в месяц. По истечении 36 месяцев 2 опции: а) выкупить авто за указанную в Договоре цену 28 500 долларов: б) вернуть авто в автосалон.

Выбор за вами: на практике возвращают в автосалон, а автосалон пытается продать за 28500 или выше - как получится. Действует принцип из известной песни: "И тИбе, и мИне - хАрАшО!"

3. Автосалон - не церковь, потому есть/могут быть ограничения по пробегу за 36 месяцев: суммарно не более 10000х3=30000 км. Если превысил эту цифру - согласитесь - это влияет на продажную цену авто - будет доплата клиента салону.

4. Все авто застрахованы - страховку платит лизингополучатель ("владелец" авто). Сумма зависит не только от авто, но и оттого, примерный ли водитель, и потому диапазон может быть большой: от 75 до 250 долларов в месяц.

5. Все ТО за счет автовладельца, а не салона ( а как же иначе? ).

Вот эта фраза тоже неверная: "...амеры чаще ТО делают с маслом подешевле". Во-первых, подешевле - разница в 0,75 доллар на литре - это не та сумма на которой "амер" экономить будет. Во-вторых, в Договоре указывается, на каких гарантийных станциях выполняется ТО. Подъедете в своем городе на СТО, например, по адресам: вулиця Івана Езау, 16, или Алмаз Мотор, или на СТО на Паникахи 5, и спросите, точно ли заливают в гарантийные авто масло Лукойл Генезис или Волга Ойл супер?

6. В США практически нет авто с дизельными двигателями, я даже ни разу не видел на АЗС ДП в продаже, так что "невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле" НЕ грозит.



Вывод: авто в лизинг брать в США выгодно. Поездил 3 года - и отдай (продай) - возьми новое новой модели - классика автовладельца. У вас все данные о лизинге в США неверные.На практике:1. Самое страшное для капиталистического хозяйствования то, что не могло присниться тов. ЛАД: затоваривание. Как-то посетил автосалон ФОРД на юге Сан Франциско. Я думал, что это не автосалон, а сам завод по производству автомобилей. Невероятное количество новеньких авто разных моделей. Так вот: клиент всегда прав и ему "зеленый свет" - мы только заикнулись, что хотим купить авто - сказали, что через 15 минут уедем на новом - и без вариантов. Я к тому, что покупателю или лизингополучателю - реальный "зеленый свет".2. На каждое авто есть стартовая цена автосалона. Например: на какое-то авто, отличное от Ланоса: 52 000 долларов. Оценка цены авто через 3 года (по данным автосалона и его опыту): 28 500 долларов (паление цены почти в 2 раза).Тогда платеж по лизингу: (52000-28500)/36=652 доллара. Именно эту цифру платит лизингополучатель в месяц. По истечении 36 месяцев 2 опции: а) выкупить авто за указанную в Договоре цену 28 500 долларов: б) вернуть авто в автосалон.Выбор за вами: на практике возвращают в автосалон, а автосалон пытается продать за 28500 или выше - как получится. Действует принцип из известной песни: "И тИбе, и мИне - хАрАшО!"3. Автосалон - не церковь, потому есть/могут быть ограничения по пробегу за 36 месяцев: суммарно не более 10000х3=30000 км. Если превысил эту цифру - согласитесь - это влияет на продажную цену авто - будет доплата клиента салону.4. Все авто застрахованы - страховку платит лизингополучатель ("владелец" авто). Сумма зависит не только от авто, но и оттого, примерный ли водитель, и потому диапазон может быть большой: от 75 до 250 долларов в месяц.5. Все ТО за счет автовладельца, а не салона ().Вот эта фраза тоже неверная: "...амеры чаще ТО делают с маслом подешевле". Во-первых, подешевле - разница в 0,75 доллар на литре - это не та сумма на которой "амер" экономить будет. Во-вторых, в Договоре указывается, на каких гарантийных станциях выполняется ТО. Подъедете в своем городе на СТО, например, по адресам: вулиця Івана Езау, 16, или Алмаз Мотор, или на СТО на Паникахи 5, и спросите, точно ли заливают в гарантийные авто масло Лукойл Генезис или Волга Ойл супер?6. В США практически нет авто с дизельными двигателями, я даже ни разу не видел на АЗС ДП в продаже, так что "невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле" НЕ грозит.Вывод: авто в лизинг брать в США выгодно. Поездил 3 года - и отдай (продай) - возьми новое новой модели -

На Тополях были авто покупал

В Созидатель-Авто на вливании Шинной в Зап.шоссе Прадо брал в 2006м(и не за 37куе как Коля-ПГС тут писал, 37 Фортунер стоил с таким же чахлым пихлом)

В Алмазе облизался на новую 200тку 16 лет назад, кредит не дали

В Лексусе(серый дилер) на теплицах на Тундру кредит не дали, но хоть подробно дали узнать на каких условиях там люди его берут

В Ниссане авто было куплено летом без всяких лизингов(опять ФОП имеет пролёт)

Потом после кое каких событий, расходов и продаж старого автопарка в 13м году б/у Тундру всё таки в Созидатель-Авто приобрёл, опять таки не в рассрАчку

На текущий момент с тех автосалонов только 2 официальных и осталось и на каких условиях там в рассрАчку продают авто по 50++++куе - не в курсе

Ну точно не исходя из вашей формулы "абы легенду/мечту клиенту всучить, их же в Японии гектары и кв.км. наклёпанных и никому не нужных стоит, а сами на отвар с тех яиц как то проживём, наш интерес - ваша улыбка и 500грн с замены масла раз в 15тыс"

Страховки думаю у нас не очень лояльные к кошельку покупана железа, тем более с прошлогоднего февраля. На Тополях были авто покупалВ Созидатель-Авто на вливании Шинной в Зап.шоссе Прадо брал в 2006м(и не за 37куе как Коля-ПГС тут писал, 37 Фортунер стоил с таким же чахлым пихлом)В Алмазе облизался на новую 200тку 16 лет назад, кредит не далиВ Лексусе(серый дилер) на теплицах на Тундру кредит не дали, но хоть подробно дали узнать на каких условиях там люди его берутВ Ниссане авто было куплено летом без всяких лизингов(опять ФОП имеет пролёт)Потом после кое каких событий, расходов и продаж старого автопарка в 13м году б/у Тундру всё таки в Созидатель-Авто приобрёл, опять таки не в рассрАчкуНа текущий момент с тех автосалонов только 2 официальных и осталось и на каких условиях там в рассрАчку продают авто по 50++++куе - не в курсеНу точно не исходя из вашей формулы "абы легенду/мечту клиенту всучить, их же в Японии гектары и кв.км. наклёпанных и никому не нужных стоит, а сами на отвар с тех яиц как то проживём, наш интерес - ваша улыбка и 500грн с замены масла раз в 15тыс"Страховки думаю у нас не очень лояльные к кошельку покупана железа, тем более с прошлогоднего февраля. барабашов Повідомлень: 3647 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 00:50 Re: Еміграція, заробітчанство За переполненные автосалоны как-то странно. Вроде во время ковида были затыки с электроникой, в Украине тогда узнавал, ждать надо было новую машину пол года. В Испании когда весной брал машину, тоже смотрел новые, время ожидания было 3-4 месяца (если вот прям сейчас ее нет в наличии). Так это какой-то пыжик (peugeot) который тут же собирают в 500км от меня. Ну правда они в Испании популярные. Но все равно вот так чтобы забитые салоны новыми машинами - такого нет. Может в ЮС по другому. slonomag Повідомлень: 421 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 01:15 vitaliiangel написав: drevlyanin написав: а тут якраз пішли розмови про грошову реформу і що готівку будуть обмінювати дуже обмежено, то вони й поклали майже всі гроші на зберкнижку-135000 крб... а тут якраз пішли розмови про грошову реформу і що готівку будуть обмінювати дуже обмежено, то вони й поклали майже всі гроші на зберкнижку-135000 крб... люди странные, за такие деньги можно было купить квартиру (через обмен) где угодно от москвы до сочи, бэушную волгу, и хоть немного пожить как люди. Ладно на 10 тыс деревянных не пошикуешь, но 135000 зачем накапливать?



люди странные, за такие деньги можно было купить квартиру (через обмен) где угодно от москвы до сочи, бэушную волгу, и хоть немного пожить как люди. Ладно на 10 тыс деревянных не пошикуешь, но 135000 зачем накапливать?



Будинок новий вони за пару років побудували, Жигулі "шістку" купили, а на ті гроші сподівалися побудувати/купити житло дітям, коли підростуть та забезпечити свою старість. Прості плани простих людей. Пожити вони й встигли нормально, але тільки пару років.

До речі ціни на будинки в тій локації(до Києва менше 10 км) були такими у середині 80-х:

1) Майже новий цегляний 100-110 квадратів, 7 соток-35000 крб

2) 60-х років будівництва, дерев'яний, обкладений цеглою, біля 70 квадратів, 6 соток-12000 крб

3) Розвалюха дерев'яна 60 квадратів, фактично під бульдозер з ділянкою 15 соток-7000 крб. Будинок новий вони за пару років побудували, Жигулі "шістку" купили, а на ті гроші сподівалися побудувати/купити житло дітям, коли підростуть та забезпечити свою старість. Прості плани простих людей. Пожити вони й встигли нормально, але тільки пару років.До речі ціни на будинки в тій локації(до Києва менше 10 км) були такими у середині 80-х:1) Майже новий цегляний 100-110 квадратів, 7 соток-35000 крб2) 60-х років будівництва, дерев'яний, обкладений цеглою, біля 70 квадратів, 6 соток-12000 крб3) Розвалюха дерев'яна 60 квадратів, фактично під бульдозер з ділянкою 15 соток-7000 крб. drevlyanin Повідомлень: 1512 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1559156015611562 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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