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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 лис, 2023 22:27
Shaman
Я кажу, що тих можливостей менше? Я питаю, якщо так дружно кляли всією родиною тюрму народів (я до речі не ностальгую, якщо що, хоч і жив в повному достатку, на початку 80-х дві машини у батька 24-та і 2106)то як розвинулись потім. Бо ті, що найбільше кляли, не факт, що сильно стартонули. Наш герой потім і в капіталістичній Україні не показав результату, не факт, що в перспективі в Польщі знайде мед.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 00:42
akurt написав: барабашов написав:
В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)
Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах).
У вас все данные о лизинге в США неверные.
На практике:
1. Самое страшное для капиталистического хозяйствования то, что не могло присниться тов. ЛАД
: затоваривание. Как-то посетил автосалон ФОРД на юге Сан Франциско. Я думал, что это не автосалон, а сам завод по производству автомобилей. Невероятное количество новеньких авто разных моделей. Так вот: клиент всегда прав и ему "зеленый свет" - мы только заикнулись, что хотим купить авто - сказали, что через 15 минут уедем на новом - и без вариантов. Я к тому, что покупателю или лизингополучателю - реальный "зеленый свет".
2. На каждое авто есть стартовая цена автосалона. Например: на какое-то авто, отличное от Ланоса: 52 000 долларов. Оценка цены авто через 3 года (по данным автосалона и его опыту): 28 500 долларов (паление цены почти в 2 раза).
Тогда платеж по лизингу: (52000-28500)/36=652 доллара. Именно эту цифру платит лизингополучатель в месяц. По истечении 36 месяцев 2 опции: а) выкупить авто за указанную в Договоре цену 28 500 долларов: б) вернуть авто в автосалон.
Выбор за вами: на практике возвращают в автосалон, а автосалон пытается продать за 28500 или выше - как получится. Действует принцип из известной песни: "И тИбе, и мИне - хАрАшО!"
3. Автосалон - не церковь, потому есть/могут быть ограничения по пробегу за 36 месяцев: суммарно не более 10000х3=30000 км. Если превысил эту цифру - согласитесь - это влияет на продажную цену авто - будет доплата клиента салону.
4. Все авто застрахованы - страховку платит лизингополучатель ("владелец" авто). Сумма зависит не только от авто, но и оттого, примерный ли водитель, и потому диапазон может быть большой: от 75 до 250 долларов в месяц.
5. Все ТО за счет автовладельца, а не салона (а как же иначе?
).
Вот эта фраза тоже неверная: "...амеры чаще ТО делают с маслом подешевле
". Во-первых, подешевле - разница в 0,75 доллар на литре - это не та сумма на которой "амер" экономить будет. Во-вторых, в Договоре указывается, на каких гарантийных станциях выполняется ТО. Подъедете в своем городе на СТО, например, по адресам: вулиця Івана Езау, 16, или Алмаз Мотор, или на СТО на Паникахи 5, и спросите, точно ли заливают в гарантийные авто масло Лукойл Генезис
или Волга Ойл супер
?
6. В США практически нет авто с дизельными двигателями, я даже ни разу не видел на АЗС ДП в продаже, так что "невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле
" НЕ грозит.
Вывод: авто в лизинг брать в США выгодно. Поездил 3 года - и отдай (продай) - возьми новое новой модели - классика автовладельца.
На Тополях были авто покупал
В Созидатель-Авто на вливании Шинной в Зап.шоссе Прадо брал в 2006м(и не за 37куе как Коля-ПГС тут писал, 37 Фортунер стоил с таким же чахлым пихлом)
В Алмазе облизался на новую 200тку 16 лет назад, кредит не дали
В Лексусе(серый дилер) на теплицах на Тундру кредит не дали, но хоть подробно дали узнать на каких условиях там люди его берут
В Ниссане авто было куплено летом без всяких лизингов(опять ФОП имеет пролёт)
Потом после кое каких событий, расходов и продаж старого автопарка в 13м году б/у Тундру всё таки в Созидатель-Авто приобрёл, опять таки не в рассрАчку
На текущий момент с тех автосалонов только 2 официальных и осталось и на каких условиях там в рассрАчку продают авто по 50++++куе - не в курсе
Ну точно не исходя из вашей формулы "абы легенду/мечту клиенту всучить, их же в Японии гектары и кв.км. наклёпанных и никому не нужных стоит, а сами на отвар с тех яиц как то проживём, наш интерес - ваша улыбка и 500грн с замены масла раз в 15тыс"
Страховки думаю у нас не очень лояльные к кошельку покупана железа, тем более с прошлогоднего февраля.
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барабашов
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Додано: Чет 23 лис, 2023 00:50
За переполненные автосалоны как-то странно. Вроде во время ковида были затыки с электроникой, в Украине тогда узнавал, ждать надо было новую машину пол года. В Испании когда весной брал машину, тоже смотрел новые, время ожидания было 3-4 месяца (если вот прям сейчас ее нет в наличии). Так это какой-то пыжик (peugeot) который тут же собирают в 500км от меня. Ну правда они в Испании популярные. Но все равно вот так чтобы забитые салоны новыми машинами - такого нет. Может в ЮС по другому.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 01:15
vitaliiangel написав: drevlyanin написав:
а тут якраз пішли розмови про грошову реформу і що готівку будуть обмінювати дуже обмежено, то вони й поклали майже всі гроші на зберкнижку-135000 крб...
люди странные, за такие деньги можно было купить квартиру (через обмен) где угодно от москвы до сочи, бэушную волгу, и хоть немного пожить как люди. Ладно на 10 тыс деревянных не пошикуешь, но 135000 зачем накапливать?
Будинок новий вони за пару років побудували, Жигулі "шістку" купили, а на ті гроші сподівалися побудувати/купити житло дітям, коли підростуть та забезпечити свою старість. Прості плани простих людей. Пожити вони й встигли нормально, але тільки пару років.
До речі ціни на будинки в тій локації(до Києва менше 10 км) були такими у середині 80-х:
1) Майже новий цегляний 100-110 квадратів, 7 соток-35000 крб
2) 60-х років будівництва, дерев'яний, обкладений цеглою, біля 70 квадратів, 6 соток-12000 крб
3) Розвалюха дерев'яна 60 квадратів, фактично під бульдозер з ділянкою 15 соток-7000 крб.
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