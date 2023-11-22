Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1560156115621563> Додано: Сер 22 лис, 2023 22:27 Shaman

Я кажу, що тих можливостей менше? Я питаю, якщо так дружно кляли всією родиною тюрму народів (я до речі не ностальгую, якщо що, хоч і жив в повному достатку, на початку 80-х дві машини у батька 24-та і 2106)то як розвинулись потім. Бо ті, що найбільше кляли, не факт, що сильно стартонули. Наш герой потім і в капіталістичній Україні не показав результату, не факт, що в перспективі в Польщі знайде мед. gonchik74

Повідомлень: 503 З нами з: 28.01.15 Подякував: 14 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 00:42 akurt написав: барабашов написав: В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)

Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах). В штатах пробеги наверно не такие зажатые лизо-компаниями, миль сто в день наверно можно(500 в неделю)Масла и фильтры сама компания в счёт платежа меняет? Обычно это раз в 15тыс теперь надо, но потом с городской эксплуатацией возникают проблемы(перепробег по моточасам и невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле), амеры чаще ТО делают с маслом подешевле(не на турбомоторах).

У вас все данные о лизинге в США неверные.

На практике:

1. Самое страшное для капиталистического хозяйствования то, что не могло присниться тов. ЛАД: затоваривание. Как-то посетил автосалон ФОРД на юге Сан Франциско. Я думал, что это не автосалон, а сам завод по производству автомобилей. Невероятное количество новеньких авто разных моделей. Так вот: клиент всегда прав и ему "зеленый свет" - мы только заикнулись, что хотим купить авто - сказали, что через 15 минут уедем на новом - и без вариантов. Я к тому, что покупателю или лизингополучателю - реальный "зеленый свет".

2. На каждое авто есть стартовая цена автосалона. Например: на какое-то авто, отличное от Ланоса: 52 000 долларов. Оценка цены авто через 3 года (по данным автосалона и его опыту): 28 500 долларов (паление цены почти в 2 раза).

Тогда платеж по лизингу: (52000-28500)/36=652 доллара. Именно эту цифру платит лизингополучатель в месяц. По истечении 36 месяцев 2 опции: а) выкупить авто за указанную в Договоре цену 28 500 долларов: б) вернуть авто в автосалон.

Выбор за вами: на практике возвращают в автосалон, а автосалон пытается продать за 28500 или выше - как получится. Действует принцип из известной песни: "И тИбе, и мИне - хАрАшО!"

3. Автосалон - не церковь, потому есть/могут быть ограничения по пробегу за 36 месяцев: суммарно не более 10000х3=30000 км. Если превысил эту цифру - согласитесь - это влияет на продажную цену авто - будет доплата клиента салону.

4. Все авто застрахованы - страховку платит лизингополучатель ("владелец" авто). Сумма зависит не только от авто, но и оттого, примерный ли водитель, и потому диапазон может быть большой: от 75 до 250 долларов в месяц.

5. Все ТО за счет автовладельца, а не салона ( а как же иначе? ).

Вот эта фраза тоже неверная: "...амеры чаще ТО делают с маслом подешевле". Во-первых, подешевле - разница в 0,75 доллар на литре - это не та сумма на которой "амер" экономить будет. Во-вторых, в Договоре указывается, на каких гарантийных станциях выполняется ТО. Подъедете в своем городе на СТО, например, по адресам: вулиця Івана Езау, 16, или Алмаз Мотор, или на СТО на Паникахи 5, и спросите, точно ли заливают в гарантийные авто масло Лукойл Генезис или Волга Ойл супер?

6. В США практически нет авто с дизельными двигателями, я даже ни разу не видел на АЗС ДП в продаже, так что "невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле" НЕ грозит.



Вывод: авто в лизинг брать в США выгодно. Поездил 3 года - и отдай (продай) - возьми новое новой модели - классика автовладельца. У вас все данные о лизинге в США неверные.На практике:1. Самое страшное для капиталистического хозяйствования то, что не могло присниться тов. ЛАД: затоваривание. Как-то посетил автосалон ФОРД на юге Сан Франциско. Я думал, что это не автосалон, а сам завод по производству автомобилей. Невероятное количество новеньких авто разных моделей. Так вот: клиент всегда прав и ему "зеленый свет" - мы только заикнулись, что хотим купить авто - сказали, что через 15 минут уедем на новом - и без вариантов. Я к тому, что покупателю или лизингополучателю - реальный "зеленый свет".2. На каждое авто есть стартовая цена автосалона. Например: на какое-то авто, отличное от Ланоса: 52 000 долларов. Оценка цены авто через 3 года (по данным автосалона и его опыту): 28 500 долларов (паление цены почти в 2 раза).Тогда платеж по лизингу: (52000-28500)/36=652 доллара. Именно эту цифру платит лизингополучатель в месяц. По истечении 36 месяцев 2 опции: а) выкупить авто за указанную в Договоре цену 28 500 долларов: б) вернуть авто в автосалон.Выбор за вами: на практике возвращают в автосалон, а автосалон пытается продать за 28500 или выше - как получится. Действует принцип из известной песни: "И тИбе, и мИне - хАрАшО!"3. Автосалон - не церковь, потому есть/могут быть ограничения по пробегу за 36 месяцев: суммарно не более 10000х3=30000 км. Если превысил эту цифру - согласитесь - это влияет на продажную цену авто - будет доплата клиента салону.4. Все авто застрахованы - страховку платит лизингополучатель ("владелец" авто). Сумма зависит не только от авто, но и оттого, примерный ли водитель, и потому диапазон может быть большой: от 75 до 250 долларов в месяц.5. Все ТО за счет автовладельца, а не салона ().Вот эта фраза тоже неверная: "...амеры чаще ТО делают с маслом подешевле". Во-первых, подешевле - разница в 0,75 доллар на литре - это не та сумма на которой "амер" экономить будет. Во-вторых, в Договоре указывается, на каких гарантийных станциях выполняется ТО. Подъедете в своем городе на СТО, например, по адресам: вулиця Івана Езау, 16, или Алмаз Мотор, или на СТО на Паникахи 5, и спросите, точно ли заливают в гарантийные авто масло Лукойл Генезис или Волга Ойл супер?6. В США практически нет авто с дизельными двигателями, я даже ни разу не видел на АЗС ДП в продаже, так что "невымытая сера из топливной/выпуска на дизеле" НЕ грозит.Вывод: авто в лизинг брать в США выгодно. Поездил 3 года - и отдай (продай) - возьми новое новой модели -

На Тополях были ж вы - я только там авто покупал

В Созидатель-Авто на вливании Шинной в Зап.шоссе Прадо брал в 2006м(и не за 37куе как Коля-ПГС тут писал, 37 Фортунер стоил с таким же чахлым пихлом)

В Алмазе облизался на новую 200тку 16 лет назад, кредит не дали

В Лексусе(серый дилер) на теплицах на Тундру кредит не дали, но хоть подробно дали узнать на каких условиях там люди его берут

В Ниссане авто было куплено летом без всяких лизингов(опять ФОП имеет пролёт)

Потом после кое каких событий, расходов и продаж старого автопарка в 13м году б/у Тундру всё таки в Созидатель-Авто приобрёл, опять таки не в рассрАчку

На текущий момент с тех автосалонов только 2 официальных и осталось и на каких условиях там в рассрАчку продают авто по 50++++куе - не в курсе

Ну точно не исходя из вашей формулы "абы легенду/мечту клиенту всучить, их же в Японии гектары и кв.км. наклёпанных и никому не нужных стоит, а сами на отвар с тех яиц как то проживём, наш интерес - ваша улыбка и 500грн с замены масла раз в 15тыс"

Страховки думаю у нас не очень лояльные к кошельку покупана железа, тем более с прошлогоднего февраля.

По поводу дизеля - даже Туареги и Гольфы в США продаются(или продавались ранее?) дизельные, что уже говорить за истинно штатовское авто - пикап. Забейте на cars.com в поиске "buy Ford F-250, F-350, Chevy Silverado, Dodge RAM 2500, GMC Sierra" и вы увидите что большинство авто категории С в США дизельные. Тойоту кстати и Лексус на дизеле там не продают. Ниссан Титан - есть.

Даже кубики дизельные пользуются спросом. На Тополях были ж вы - я только там авто покупалВ Созидатель-Авто на вливании Шинной в Зап.шоссе Прадо брал в 2006м(и не за 37куе как Коля-ПГС тут писал, 37 Фортунер стоил с таким же чахлым пихлом)В Алмазе облизался на новую 200тку 16 лет назад, кредит не далиВ Лексусе(серый дилер) на теплицах на Тундру кредит не дали, но хоть подробно дали узнать на каких условиях там люди его берутВ Ниссане авто было куплено летом без всяких лизингов(опять ФОП имеет пролёт)Потом после кое каких событий, расходов и продаж старого автопарка в 13м году б/у Тундру всё таки в Созидатель-Авто приобрёл, опять таки не в рассрАчкуНа текущий момент с тех автосалонов только 2 официальных и осталось и на каких условиях там в рассрАчку продают авто по 50++++куе - не в курсеНу точно не исходя из вашей формулы "абы легенду/мечту клиенту всучить, их же в Японии гектары и кв.км. наклёпанных и никому не нужных стоит, а сами на отвар с тех яиц как то проживём, наш интерес - ваша улыбка и 500грн с замены масла раз в 15тыс"Страховки думаю у нас не очень лояльные к кошельку покупана железа, тем более с прошлогоднего февраля.По поводу дизеля - даже Туареги и Гольфы в США продаются(или продавались ранее?) дизельные, что уже говорить за истинно штатовское авто - пикап. Забейте на cars.com в поиске "buy Ford F-250, F-350, Chevy Silverado, Dodge RAM 2500, GMC Sierra" и вы увидите что большинство авто категории С в США дизельные. Тойоту кстати и Лексус на дизеле там не продают. Ниссан Титан - есть.Даже кубики дизельные пользуются спросом. Востаннє редагувалось барабашов в Чет 23 лис, 2023 01:33, всього редагувалось 1 раз. барабашов Повідомлень: 3647 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 00:50 Re: Еміграція, заробітчанство За переполненные автосалоны как-то странно. Вроде во время ковида были затыки с электроникой, в Украине тогда узнавал, ждать надо было новую машину пол года. В Испании когда весной брал машину, тоже смотрел новые, время ожидания было 3-4 месяца (если вот прям сейчас ее нет в наличии). Так это какой-то пыжик (peugeot) который тут же собирают в 500км от меня. Ну правда они в Испании популярные. Но все равно вот так чтобы забитые салоны новыми машинами - такого нет. Может в ЮС по другому. slonomag Повідомлень: 421 З нами з: 23.11.17 Подякував: 9 раз. Подякували: 88 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 01:15 vitaliiangel написав: drevlyanin написав: а тут якраз пішли розмови про грошову реформу і що готівку будуть обмінювати дуже обмежено, то вони й поклали майже всі гроші на зберкнижку-135000 крб... а тут якраз пішли розмови про грошову реформу і що готівку будуть обмінювати дуже обмежено, то вони й поклали майже всі гроші на зберкнижку-135000 крб... люди странные, за такие деньги можно было купить квартиру (через обмен) где угодно от москвы до сочи, бэушную волгу, и хоть немного пожить как люди. Ладно на 10 тыс деревянных не пошикуешь, но 135000 зачем накапливать?



люди странные, за такие деньги можно было купить квартиру (через обмен) где угодно от москвы до сочи, бэушную волгу, и хоть немного пожить как люди. Ладно на 10 тыс деревянных не пошикуешь, но 135000 зачем накапливать?



Будинок новий вони за пару років побудували, Жигулі "шістку" купили, а на ті гроші сподівалися побудувати/купити житло дітям, коли підростуть та забезпечити свою старість. Прості плани простих людей. Пожити вони й встигли нормально, але тільки пару років.

До речі ціни на будинки в тій локації(до Києва менше 10 км) були такими у середині 80-х:

1) Майже новий цегляний 100-110 квадратів, 7 соток-35000 крб

2) 60-х років будівництва, дерев'яний, обкладений цеглою, біля 70 квадратів, 6 соток-12000 крб

3) Розвалюха дерев'яна 60 квадратів, фактично під бульдозер з ділянкою 15 соток-7000 крб. Будинок новий вони за пару років побудували, Жигулі "шістку" купили, а на ті гроші сподівалися побудувати/купити житло дітям, коли підростуть та забезпечити свою старість. Прості плани простих людей. Пожити вони й встигли нормально, але тільки пару років.До речі ціни на будинки в тій локації(до Києва менше 10 км) були такими у середині 80-х:1) Майже новий цегляний 100-110 квадратів, 7 соток-35000 крб2) 60-х років будівництва, дерев'яний, обкладений цеглою, біля 70 квадратів, 6 соток-12000 крб3) Розвалюха дерев'яна 60 квадратів, фактично під бульдозер з ділянкою 15 соток-7000 крб. drevlyanin Повідомлень: 1512 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 01:37 барабашов написав: Ну точно не исходя из вашей формулы "абы легенду/мечту клиенту всучить, их же в Японии гектары и кв.км. наклёпанных и никому не нужных стоит, а сами на отвар с тех яиц как то проживём, наш интерес - ваша улыбка и 500грн с замены масла раз в 15тыс"

Ну точно не исходя из вашей формулы "абы легенду/мечту клиенту всучить, их же в Японии гектары и кв.км. наклёпанных и никому не нужных стоит, а сами на отвар с тех яиц как то проживём, наш интерес - ваша улыбка и 500грн с замены масла раз в 15тыс"

Уточните, пожалуйста, в каком томе моего собрания сочинений это я написал?

Или это из вашего полного собрания сочинений, но приписали мне? Уточните, пожалуйста, в каком томе моего собрания сочинений это я написал?Или это из вашего полного собрания сочинений, но приписали мне? akurt

Повідомлень: 8711 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3384 раз. Подякували: 1181 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 02:04 Faceless написав: ЛАД написав: А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности. А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.

Отут ніяк не можу погодитися щодо права приватної власності. Якраз право приватної власності - одне з базових, природних прав людини. Часто можна навіть чути "священне". Суспільний устрій, що пробуже людей позбавити цього права - якраз неприродній і йде пусти суті проти природи самої людини. Отут ніяк не можу погодитися щодо права приватної власності. Якраз право приватної власності - одне з базових, природних прав людини. Часто можна навіть чути "священне". Суспільний устрій, що пробуже людей позбавити цього права - якраз неприродній і йде пусти суті проти природи самої людини.

"Священным" оно стало именно при капитализме.

ЛАД написав: Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже? Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже?

Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років. По суті, як тільки квитки зробили іменними (ну за електрички мова не йде). І так, це непорівнюване з підприємництвом, бо це й не підприємництво. Штучне створення дефіциту через масовий викуп квитків, щоб в рази підняти ціну - це не про ринкову економіку. Перекупів залізничних квитків не бачив вже багато років. По суті, як тільки квитки зробили іменними (ну за електрички мова не йде). І так, це непорівнюване з підприємництвом, бо це й не підприємництво. Штучне створення дефіциту через масовий викуп квитків, щоб в рази підняти ціну - це не про ринкову економіку.

Есть и сейчас.

Как делается - vitaliiangel написал некоторые варианты. "Священным" оно стало именно при капитализме.Есть и сейчас.Как делается -написал некоторые варианты. ЛАД 2 Повідомлень: 26559 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 02:36 ЛАД написав: rjkz написав: ..............

Мама друга моего детства, врач-реаниматолог высшей категории в НИИССХ (Амосова), подполковник мед.службы. Сама вырастила сына. Получила временное жилье в коммуналке в начале 80-х, одна комната. Стояла на очереди. Сын за это время вырос, женился, родился ребенок. Они все с его женой, собакой, котом, рыбками, попугаем. Жили в этой самой комнате. Мама уже на пенсии все еще в этой комнате.

Жизнь прошла, отдельной квартиры нет.

Судя по всему, некоторые воспринимают все через свою кочку сидения.

Как ИМ было хорошо при совке.

"И пусть весь мир подождет" (из какой-то рекламы) ..............Мама друга моего детства, врач-реаниматолог высшей категории в НИИССХ (Амосова), подполковник мед.службы. Сама вырастила сына. Получила временное жилье в коммуналке в начале 80-х, одна комната. Стояла на очереди. Сын за это время вырос, женился, родился ребенок. Они все с его женой, собакой, котом, рыбками, попугаем. Жили в этой самой комнате. Мама уже на пенсии все еще в этой комнате.Жизнь прошла, отдельной квартиры нет.Судя по всему, некоторые воспринимают все через свою кочку сидения.Как ИМ было хорошо при совке."И пусть весь мир подождет" (из какой-то рекламы)

Из той же серии: "Часовню тоже я развалил?"

Да, при Союзе получить отдельную квартиру не успела. Но при Союзе она простояла в очереди меньше 10 лет. После получения независимости прошло уже 32 года. Ладно, уже 2 года война, отбросим их. Т.е. 30 лет "мама друга моего детства, врач-реаниматолог высшей категории в НИИССХ (Амосова), подполковник мед.службы" живёт в одной комнате в коммуналке, но виноват в этом Союз, которого давно нет. Вам самому не смешно?

Кстати, подполковника и высшую категорию она наверняка получила уже в независимой Украине. Но квартиру не получила.

Да и вообще не знаю, сейчас (до войны) ещё дают бесплатно квартиры? Слышал, что очереди, вроде, существуют, но вот сколько людей получают квартиры и что за люди, никогда не слышал. Из той же серии: "Часовню тоже я развалил?"Да, при Союзе получить отдельную квартиру не успела. Но при Союзе она простояла в очереди меньше 10 лет. После получения независимости прошло уже 32 года. Ладно, уже 2 года война, отбросим их. Т.е. 30 лет "мама друга моего детства, врач-реаниматолог высшей категории в НИИССХ (Амосова), подполковник мед.службы" живёт в одной комнате в коммуналке, но виноват в этом Союз, которого давно нет. Вам самому не смешно?Кстати, подполковника и высшую категорию она наверняка получила уже в независимой Украине. Но квартиру не получила.Да и вообще не знаю, сейчас (до войны) ещё дают бесплатно квартиры? Слышал, что очереди, вроде, существуют, но вот сколько людей получают квартиры и что за люди, никогда не слышал.



Нет, в 1984 году.

Конечно, очень смешно. В той коммуналке еще медсестра оттуда-же живет, жила учительница с двумя дочерьми, старше нас на лет 5..

#этодругое.

Всем людям, которых я привожу в пример, то, что я видел своими глазами найдется любое оправдание, почему они при союзе жили плохо, но только у Вас было все хорошо.

Я повторюсь, с примерно 1981 года мы жили намного более обеспеченно нежели остальные. Меня лично и моих родителей не устраивало в совке не финансовая сторона дела.Моя прабабушка работала некогда в министерстве. Жила на Банковой.

Но до конца своих дней понимала гнилость системы. И вот с ней у меня были многочасовые беседы на эту тему. Поздно вечером она закрывалась в своей комнате и ловила на приемнике "вражеские голоса", прорывающиеся через глушение.

Расскажите нам чем ВАМ так нравился совок? Чем занимались?

Очень любопытно.

Уверен, не только мне. Нет, в 1984 году.Конечно, очень смешно. В той коммуналке еще медсестра оттуда-же живет, жила учительница с двумя дочерьми, старше нас на лет 5..#этодругое.Всем людям, которых я привожу в пример, то, что я видел своими глазами найдется любое оправдание, почему они при союзе жили плохо, но только у Вас было все хорошо.Я повторюсь, с примерно 1981 года мы жили намного более обеспеченно нежели остальные. Меня лично и моих родителей не устраивало в совке не финансовая сторона дела.Моя прабабушка работала некогда в министерстве. Жила на Банковой.Но до конца своих дней понимала гнилость системы. И вот с ней у меня были многочасовые беседы на эту тему. Поздно вечером она закрывалась в своей комнате и ловила на приемнике "вражеские голоса", прорывающиеся через глушение.Расскажите нам чем ВАМ так нравился совок? Чем занимались?Очень любопытно.Уверен, не только мне. rjkz

Повідомлень: 15780 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8095 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 02:39 akurt написав: ..........

Последние расстрелы людей, которые писали стихи на языке Украины прошли недавно: в 1985 году. ..........Последние расстрелы людей, которые писали стихи на языке Украины прошли недавно: в 1985 году.

Назовите, пожалуйста, кого расстреляли в 1985 именно за то, что "писали стихи на языке Украины".

Если они "писали стихи на языке Украины", но при этом воровали "в особо крупных размерах", то Вы занимаетесь подтасовкой.



Пройдемося по країні вашої мрії - УРСР?

В 20-й (100-й?) раз повторяю УРСР не была "країной мрії". Но и не была такой, как Вы далее описали.

Не подскажете, в какой стране жители считают её "країною мрії"? Есть такая? Хоть одна?



Никогда не вызывали ни в «перший відділ», ни в "кімнату без номера".

"лейтенантів КДБ в чоловічому туалеті з 7-00 ранку до 13-30" не видел никогда в жизни.

На обед , естественно, покупали одну "пляшку молока по 0,5 літра". А кто будет на обед выпивать 3, т.е. 1,5 л?

Колбасу брали обычно больше, чем 150-200 г (если не на обед, а домой). А если на обед, то больше не нужно.

«Сервелат» в Союзе вообще не помню. По-моему, его и не было. Копчёные колбасы были. И да, их покупали или на праздник, или когда хотелось чего-то вкусненького, побаловаться. Хотя, наверное, были люди, которые ели чаще и больше.

Вы знаете, я вырос в относительно бедной семье. Отец умер за день до моего 10-летия. За него до 18 лет маме платили, по-моему 30 руб в месяц. Мама работала инженером. Зарплату называть? Могу. 70-80-...-100 руб. Поступал в универ без взяток. На летних каникулах устраивался на ХТЗ для подработки токарем (на полуавтоматах). Получал больше, чем мама. Точно уже не помню, но где-то 150-170 руб в месяц. Первые джинсы купил уже в универе. Не американские.

И не чувствовал себя ущербным.

Сейчас убила история. Рассказала знакомая женщина. Сыну где-то 20. Естественно, встречается с девушками. Спрашиваю:

- Ты их знаешь?? Нравятся?

- Не видела?

- Почему? Не хочет знакомить?

- Стесняется домой приглашать. Ремонт у нас не очень.

Чтобы было понятно - живут в пятиэтажке в 2-комн. квартире вчетвером (есть младший брат лет 10). Понятно, не хоромы. Но стесняться?



Но если было всё так плохо, то откуда агитация в 1991 перед референдумом о "второй Франции"?

Продолжайте рассказывать сказки для молодёжи дальше. У них мозги хорошо промыты, поверят. Назовите, пожалуйста, кого расстреляли в 1985 именно за то, что "писали стихи на языке Украины".Если они "писали стихи на языке Украины", но при этом воровали "в особо крупных размерах", то Вы занимаетесь подтасовкой.В 20-й (100-й?) раз повторяю УРСР не была "країной мрії". Но и не была такой, как Вы далее описали.Не подскажете, в какой стране жители считают её "країною мрії"? Есть такая? Хоть одна?Никогда не вызывали ни в «перший відділ», ни в "кімнату без номера"."лейтенантів КДБ в чоловічому туалеті з 7-00 ранку до 13-30" не видел никогда в жизни.На, естественно, покупали одну "пляшку молока по 0,5 літра". А кто будет на обед выпивать 3, т.е. 1,5 л?Колбасу брали обычно больше, чем 150-200 г (если не на обед, а домой). А если на обед, то больше не нужно.«Сервелат» в Союзе вообще не помню. По-моему, его и не было. Копчёные колбасы были. И да, их покупали или на праздник, или когда хотелось чего-то вкусненького, побаловаться. Хотя, наверное, были люди, которые ели чаще и больше.Вы знаете, я вырос в относительно бедной семье. Отец умер за день до моего 10-летия. За него до 18 лет маме платили, по-моему 30 руб в месяц. Мама работала инженером. Зарплату называть? Могу. 70-80-...-100 руб. Поступал в универ без взяток. На летних каникулах устраивался на ХТЗ для подработки токарем (на полуавтоматах). Получал больше, чем мама. Точно уже не помню, но где-то 150-170 руб в месяц. Первые джинсы купил уже в универе. Не американские.И не чувствовал себя ущербным.Сейчас убила история. Рассказала знакомая женщина. Сыну где-то 20. Естественно, встречается с девушками. Спрашиваю:- Ты их знаешь?? Нравятся?- Не видела?- Почему? Не хочет знакомить?- Стесняется домой приглашать. Ремонт у нас не очень.Чтобы было понятно - живут в пятиэтажке в 2-комн. квартире вчетвером (есть младший брат лет 10). Понятно, не хоромы. Но стесняться?Но если было всё так плохо, то откуда агитация в 1991 перед референдумом о "второй Франции"?Продолжайте рассказывать сказки для молодёжи дальше. У них мозги хорошо промыты, поверят. Востаннє редагувалось ЛАД в Чет 23 лис, 2023 02:42, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 26559 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 02:41 ЛАД написав: rjkz написав: ...........

Я о союзе пишу.

союз - это не только УССР.

15 республик, 15 сестер.

Тюрьма народов.

И базары не везде были.

Я много где побывал.

Мое детство порой детством можно было назвать только по возрасту.

Благо хоть с отцом, не сиротой. Мама не всегда с нами была.

Не знаю, может он сознательно с собой меня возил. Готовил, так сказать, к реалиям взрослой жизни. ...........Я о союзе пишу.союз - это не только УССР.15 республик, 15 сестер.Тюрьма народов.И базары не везде были.Я много где побывал.Мое детство порой детством можно было назвать только по возрасту.Благо хоть с отцом, не сиротой. Мама не всегда с нами была.Не знаю, может он сознательно с собой меня возил. Готовил, так сказать, к реалиям взрослой жизни.

Если обо всём Союзе, тогда понятнее.

Но давайте всё-таки ограничим масштаб и будем говорить об Украине. "В мировом масштабе" говорить сложнее. Если обо всём Союзе, тогда понятнее.Но давайте всё-таки ограничим масштаб и будем говорить об Украине. "В мировом масштабе" говорить сложнее.



Почему об Украине только?

Совок - это ссср.

УССР имела самую высокую концентрацию промышленности.

Киевский военный округ был самый мощный среди всех военных округов.

СХ УССР производило продукции порядка 40% от всей производимосй в ссср.

Но совок - это не только УССР.

совок - это строй, это идеология.

Это было везде. Почему об Украине только?Совок - это ссср.УССР имела самую высокую концентрацию промышленности.Киевский военный округ был самый мощный среди всех военных округов.СХ УССР производило продукции порядка 40% от всей производимосй в ссср.Но совок - это не только УССР.совок - это строй, это идеология.Это было везде. rjkz

Повідомлень: 15780 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8095 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 02:44 rjkz написав: ЛАД написав: .........

Если обо всём Союзе, тогда понятнее.

Но давайте всё-таки ограничим масштаб и будем говорить об Украине. "В мировом масштабе" говорить сложнее. .........Если обо всём Союзе, тогда понятнее.Но давайте всё-таки ограничим масштаб и будем говорить об Украине. "В мировом масштабе" говорить сложнее.



Почему об Украине только?

Совок - это ссср.

УССР имела самую высокую концентрацию промышленности.

Киевский военный округ был самый мощный среди всех военных округов.

СХ УССР производило продукции порядка 40% от всей производимосй в ссср.

Но совок - это не только УССР.

совок - это строй, это идеология.

Это было везде. Почему об Украине только?Совок - это ссср.УССР имела самую высокую концентрацию промышленности.Киевский военный округ был самый мощный среди всех военных округов.СХ УССР производило продукции порядка 40% от всей производимосй в ссср.Но совок - это не только УССР.совок - это строй, это идеология.Это было везде.

Вы пишете, в основном не об идеологии, а о материальной стороне и отношениях людей. Вы пишете, в основном не об идеологии, а о материальной стороне и отношениях людей. ЛАД 2 Повідомлень: 26559 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1560156115621563> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор