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#<1 ... 1560156115621563 Додано: Чет 23 лис, 2023 02:50 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить. Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить. все торговцы спекулянты, поскольку они не производят то что продают, а их бизнес держится на дельте закупочной и продажной цены.



Кто то возмущается торговцами-спекулянтами? чем этот бизнес отличается от бизнеса по перепродажи билетов?

....... все торговцы спекулянты, поскольку они не производят то что продают, а их бизнес держится на дельте закупочной и продажной цены.Кто то возмущается торговцами-спекулянтами? чем этот бизнес отличается от бизнеса по перепродажи билетов?.......

Отличается. Хотел расписать подробнее, но Faceless написал коротко, но достаточно чётко:

Штучне створення дефіциту через масовий викуп квитків, щоб в рази підняти ціну - це не про ринкову економіку.

Чистая спекуляция в плохом смысле этого слова. Отличается. Хотел расписать подробнее, нонаписал коротко, но достаточно чётко:Чистая спекуляция в плохом смысле этого слова. ЛАД 2 Повідомлень: 26559 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 02:56 vitaliiangel написав: ЛАД написав: В конце 80-х городское население около 66%. 66,7% по переписи 1989. В конце 80-х городское население около 66%. 66,7% по переписи 1989. это уже был конец совка. а в 60е-70е что было с сельской медициной? где даже аптек не было. ЛАДз_ написав: Было понятие "лимита", в старых фильмах можно услышать. Было понятие "лимита", в старых фильмах можно услышать. "Криминальный талант" 1988 знаем смотрели. Смысл месседжа был в том, что "бесплатная медицина" была не всем доступна, надо было ехать в район или в обл.больницу. Больниц поликлиник было мало. В городе где я жил, на весь город 2х этажная детская поликлиника (в 80е построили рядом 7эт. которая до сих пор единственная на обл.центр) это уже был конец совка. а в 60е-70е что было с сельской медициной? где даже аптек не было."Криминальный талант" 1988 знаем смотрели. Смысл месседжа был в том, что "бесплатная медицина" была не всем доступна, надо было ехать в район или в обл.больницу. Больниц поликлиник было мало. В городе где я жил, на весь город 2х этажная детская поликлиника (в 80е построили рядом 7эт. которая до сих пор единственная на обл.центр)

По переписи 1979 городское население 60,8%.

Была доступна не значит, что поликлиника рядом с домом.

В сёлах с медициной всегда сложнее. И сейчас тоже. И, думаю, на Западе тоже. По переписи 1979 городское население 60,8%.Была доступна не значит, что поликлиника рядом с домом.В сёлах с медициной всегда сложнее. И сейчас тоже. И, думаю, на Западе тоже. ЛАД 2 Повідомлень: 26559 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5185 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 02:58 ЛАД написав: rjkz написав: ............

1. Золотой теленок написан в 1931 году. Но дело Александра Ивановича жило.... ............1. Золотой теленок написан в 1931 году. Но дело Александра Ивановича жило....

Воровали. Но воруют во всех странах. Даже там, где за это руки рубят. В Китае за коррупцию казнят. Но коррупция есть.



2. Скажите, а почему человек ограничен в праве иметь валюту?

Потому что экономика не рыночная.



Почему ограничен в праве путешествовать? Почему надо было везде "ходить строем"?

Насчёт "ходить строем" не знаю, ходил только в армии.

С путешествиями плохо. Но как писал, по-моему, Bolt, тогда были деньги, но не было товара, сегодня есть товар, но нет денег. Мне как-то попадались цифры, сколько людей в Украине никогда не выезжали из страны. Точно не помню, поэтому приводить не буду, но очень много, большинство, правда, не "подавляющее". При этом количество людей, пересекающих ежегодно границу очень велико. Благодаря тому, что кто-то ездит по 10 и больше раз. А если ещё отбросить тех, кто съездил по разу в Египет или Турцию...



Посмотрите "Забытая мелодия для флейты"

С мотрел, когда она только вышла.



4. Нет, не выдумал. Почитайте хотя-бы как трясли артистов после поездок в капстраны.

Выдумали.

Как трясли артистов, не знаю. Знаю обычных людей, которые съездили за границу (в соцстраны). Никого не трясли. Знакомых, которые съездили в капстраны, не было, не знаю.



5. Да, для Вас нормально, что нельзя привезти партию японских магнитофонов.

Для меня - нет. Это ограничение свободы. Свободы предпринимательства.

Если Вам нравились советские законы, то мне - нет. И это были противоестественные законы, не могло в мире существовать отдельно взятое (за горло) государство, которое пыталось идти не по естественному пути развития.

Противоестественность обсуждать не буду. Кому-то кажутся противоестественными некоторые сегодняшние законы. И у нас, и в США.

Но нарушать законы не разрешается ни в одном государстве, независимо от личного мнения человека о них.

А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.



6. А что значит "разрешили предпринимательство"? Кто что должен РАЗРЕШАТЬ?

Вы там что-то про США написали? В США свобода предпринимательства. Разрешено все что НЕ ЗАПРЕЩЕНО.

Верно.

Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя.



Не подумайте, что "ребенок насмотрелся фильма и решил, что все так плохо".

Вы знаете, думаю, это как раз одна из основных причин. И не только фильм. Тогда было очень много хороших и правильных статей и книг. И когда они вывалились на детскую психику, то дети и решили, что всё просто омерзительно.

7. Не хочу обидеть, но вопрос напрашивается - а кем Вы были при совке?

Вы знаете, за 13лет здесь уже столько раз "заполнял свою автобиографию", что думал уже все знают. В очередной раз лень. Поэтому коротко - закончил универ, физика, работал инженером-технологом на заводе.

Мы все - ребенками с детскими травмами, это мы усвоили. Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут? Почему моя прабабушка была антисоветчицей?

Не знал Вашу прабабушку и не знаю, почему она была антисоветчицей. Но во всех странах есть люди, которые не довольны существующими порядками, порой очень сильно не довольны. Даже в США.

Но откуда такие розовые воспоминания у Вас?

Розовых воспоминаний нет. Уже устал объяснять.

Но и таких угольно-чёрных, как у Вас, тоже нет.

Может...

"Мы не пашем

Не сеем, не строим.

Мы гордимся

Общественным строем"

?

Не может. Так же, как все, ездил в колхоз. Даже больше, чем все. Женился поздно, так что посылали часто, не посылать же женщину с детьми в дальний колхоз на месяц. И на стройки, в т.ч. на метро, и ездил на 2 месяца на стройку домов в Кагарлыке для отселённых из Чернобыля. Было и такое, строило государство и бесплатно давало. Воровали. Но воруют во всех странах. Даже там, где за это руки рубят. В Китае за коррупцию казнят. Но коррупция есть.Потому что экономика не рыночная.Насчёт "ходить строем" не знаю, ходил только в армии.С путешествиями плохо. Но как писал, по-моему,, тогда были деньги, но не было товара, сегодня есть товар, но нет денег. Мне как-то попадались цифры, сколько людей в Украинене выезжали из страны. Точно не помню, поэтому приводить не буду, но очень много, большинство, правда, не "подавляющее".При этом количество людей, пересекающих ежегодно границу очень велико. Благодаря тому, что кто-то ездит по 10 и больше раз. А если ещё отбросить тех, кто съездил по разу в Египет или Турцию...С мотрел, когда она только вышла.Выдумали.Как трясли артистов, не знаю. Знаю обычных людей, которые съездили за границу (в соцстраны). Никого не трясли. Знакомых, которые съездили в капстраны, не было, не знаю.Противоестественность обсуждать не буду. Кому-то кажутся противоестественными некоторые сегодняшние законы. И у нас, и в США.Но нарушать законы не разрешается ни в одном государстве, независимо от личного мнения человека о них.А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.Верно.Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя.Вы знаете, думаю, это как раз одна из основных причин. И не только фильм. Тогда было очень много хороших и правильных статей и книг. И когда они вывалились на детскую психику, то дети и решили, чтопросто омерзительно.Вы знаете, за 13лет здесь уже столько раз "заполнял свою автобиографию", что думал уже все знают. В очередной раз лень. Поэтому коротко - закончил универ, физика, работал инженером-технологом на заводе.Не знал Вашу прабабушку и не знаю, почему она была антисоветчицей. Но во всех странах есть люди, которые не довольны существующими порядками, порой очень сильно не довольны. Даже в США.Розовых воспоминаний нет. Уже устал объяснять.Но и таких угольно-чёрных, как у Вас, тоже нет.Не может. Так же, как все, ездил в колхоз. Даже больше, чем все. Женился поздно, так что посылали часто, не посылать же женщину с детьми в дальний колхоз на месяц. И на стройки, в т.ч. на метро, и ездил на 2 месяца на стройку домов в Кагарлыке для отселённых из Чернобыля. Было и такое, строило государство и бесплатно давало.



"Как все запущенно" (с)

Я один раз успел быть послан в колхоз.

С меня было достаточно.

Почему кто-то должен получать мой бесплатный труд?

Почему я должен жить в общаге, если я не хочу?

Почему я должен собирать урожай, а не колхозники?

Не думали, что традиция пошла, может быть от того, что государству понравилось использовать бесплатный труд, например, в ГУЛАГе.

Вы там не были? Очевидно, нет.

Вряд ли после этого бы имели свою позицию.

ссср - это государство. законы - это часть государства. Мне не нравились законы ссср, мне не нравился ссср. Л. Логично?

Кроме деда, который просидел в "черных ящиках" всю свою жизнь, я не знаю ни одного человека ностальгирующего по совку. Вы - второй.

Кстати, та врач, она давно на пенсии. Может даже старше Вас. Когда я уже в институте учился, то принимал участие в их посиделках. Почему-то никто слова хорошего не говорил о совке, не смотря на всю тяжесть 90-х. "Как все запущенно" (с)Я один раз успел быть послан в колхоз.С меня было достаточно.Почему кто-то должен получать мой бесплатный труд?Почему я должен жить в общаге, если я не хочу?Почему я должен собирать урожай, а не колхозники?Не думали, что традиция пошла, может быть от того, что государству понравилось использовать бесплатный труд, например, в ГУЛАГе.Вы там не были? Очевидно, нет.Вряд ли после этого бы имели свою позицию.ссср - это государство. законы - это часть государства. Мне не нравились законы ссср, мне не нравился ссср. Л. Логично?Кроме деда, который просидел в "черных ящиках" всю свою жизнь, я не знаю ни одного человека ностальгирующего по совку. Вы - второй.Кстати, та врач, она давно на пенсии. Может даже старше Вас. Когда я уже в институте учился, то принимал участие в их посиделках. Почему-то никто слова хорошего не говорил о совке, не смотря на всю тяжесть 90-х. rjkz

Повідомлень: 15780 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8095 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1560156115621563 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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