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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1560156115621563
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 02:50

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить.
все торговцы спекулянты, поскольку они не производят то что продают, а их бизнес держится на дельте закупочной и продажной цены.

Кто то возмущается торговцами-спекулянтами? чем этот бизнес отличается от бизнеса по перепродажи билетов?
.......

Отличается. Хотел расписать подробнее, но Faceless написал коротко, но достаточно чётко:
Штучне створення дефіциту через масовий викуп квитків, щоб в рази підняти ціну - це не про ринкову економіку.

Чистая спекуляция в плохом смысле этого слова.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 02:56

  vitaliiangel написав:
  ЛАД написав:В конце 80-х городское население около 66%. 66,7% по переписи 1989.
это уже был конец совка. а в 60е-70е что было с сельской медициной? где даже аптек не было.
  ЛАДз_ написав:Было понятие "лимита", в старых фильмах можно услышать.
"Криминальный талант" 1988 знаем смотрели. Смысл месседжа был в том, что "бесплатная медицина" была не всем доступна, надо было ехать в район или в обл.больницу. Больниц поликлиник было мало. В городе где я жил, на весь город 2х этажная детская поликлиника (в 80е построили рядом 7эт. которая до сих пор единственная на обл.центр)

По переписи 1979 городское население 60,8%.
Была доступна не значит, что поликлиника рядом с домом.
В сёлах с медициной всегда сложнее. И сейчас тоже. И, думаю, на Западе тоже.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 02:58

  ЛАД написав:
  rjkz написав:............
1. Золотой теленок написан в 1931 году. Но дело Александра Ивановича жило....

Воровали. Но воруют во всех странах. Даже там, где за это руки рубят. В Китае за коррупцию казнят. Но коррупция есть.

2. Скажите, а почему человек ограничен в праве иметь валюту?

Потому что экономика не рыночная.

Почему ограничен в праве путешествовать? Почему надо было везде "ходить строем"?

Насчёт "ходить строем" не знаю, ходил только в армии.
С путешествиями плохо. Но как писал, по-моему, Bolt, тогда были деньги, но не было товара, сегодня есть товар, но нет денег. Мне как-то попадались цифры, сколько людей в Украине никогда не выезжали из страны. Точно не помню, поэтому приводить не буду, но очень много, большинство, правда, не "подавляющее". :) При этом количество людей, пересекающих ежегодно границу очень велико. Благодаря тому, что кто-то ездит по 10 и больше раз. А если ещё отбросить тех, кто съездил по разу в Египет или Турцию...

Посмотрите "Забытая мелодия для флейты"

С мотрел, когда она только вышла.

4. Нет, не выдумал. Почитайте хотя-бы как трясли артистов после поездок в капстраны.

Выдумали.
Как трясли артистов, не знаю. Знаю обычных людей, которые съездили за границу (в соцстраны). Никого не трясли. Знакомых, которые съездили в капстраны, не было, не знаю.

5. Да, для Вас нормально, что нельзя привезти партию японских магнитофонов.
Для меня - нет. Это ограничение свободы. Свободы предпринимательства.
Если Вам нравились советские законы, то мне - нет. И это были противоестественные законы, не могло в мире существовать отдельно взятое (за горло) государство, которое пыталось идти не по естественному пути развития.

Противоестественность обсуждать не буду. Кому-то кажутся противоестественными некоторые сегодняшние законы. И у нас, и в США.
Но нарушать законы не разрешается ни в одном государстве, независимо от личного мнения человека о них.
А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.

6. А что значит "разрешили предпринимательство"? Кто что должен РАЗРЕШАТЬ?
Вы там что-то про США написали? В США свобода предпринимательства. Разрешено все что НЕ ЗАПРЕЩЕНО.

Верно.
Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя.

Не подумайте, что "ребенок насмотрелся фильма и решил, что все так плохо".

Вы знаете, думаю, это как раз одна из основных причин. И не только фильм. Тогда было очень много хороших и правильных статей и книг. И когда они вывалились на детскую психику, то дети и решили, что всё просто омерзительно.
7. Не хочу обидеть, но вопрос напрашивается - а кем Вы были при совке?

Вы знаете, за 13лет здесь уже столько раз "заполнял свою автобиографию", что думал уже все знают. В очередной раз лень. Поэтому коротко - закончил универ, физика, работал инженером-технологом на заводе.
Мы все - ребенками с детскими травмами, это мы усвоили. Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут? Почему моя прабабушка была антисоветчицей?

Не знал Вашу прабабушку и не знаю, почему она была антисоветчицей. Но во всех странах есть люди, которые не довольны существующими порядками, порой очень сильно не довольны. Даже в США.
Но откуда такие розовые воспоминания у Вас?

Розовых воспоминаний нет. Уже устал объяснять.
Но и таких угольно-чёрных, как у Вас, тоже нет.
Может...
"Мы не пашем
Не сеем, не строим.
Мы гордимся
Общественным строем"
?

Не может. Так же, как все, ездил в колхоз. Даже больше, чем все. Женился поздно, так что посылали часто, не посылать же женщину с детьми в дальний колхоз на месяц. И на стройки, в т.ч. на метро, и ездил на 2 месяца на стройку домов в Кагарлыке для отселённых из Чернобыля. Было и такое, строило государство и бесплатно давало.


"Как все запущенно" (с)
Я один раз успел быть послан в колхоз.
С меня было достаточно.
Почему кто-то должен получать мой бесплатный труд?
Почему я должен жить в общаге, если я не хочу?
Почему я должен собирать урожай, а не колхозники?
Не думали, что традиция пошла, может быть от того, что государству понравилось использовать бесплатный труд, например, в ГУЛАГе.
Вы там не были? Очевидно, нет.
Вряд ли после этого бы имели свою позицию.
ссср - это государство. законы - это часть государства. Мне не нравились законы ссср, мне не нравился ссср. Л. Логично?
Кроме деда, который просидел в "черных ящиках" всю свою жизнь, я не знаю ни одного человека ностальгирующего по совку. Вы - второй.
Кстати, та врач, она давно на пенсии. Может даже старше Вас. Когда я уже в институте учился, то принимал участие в их посиделках. Почему-то никто слова хорошего не говорил о совке, не смотря на всю тяжесть 90-х.
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