ЛАД написав: rjkz написав:
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1. Золотой теленок написан в 1931 году. Но дело Александра Ивановича жило....
Воровали. Но воруют во всех странах. Даже там, где за это руки рубят. В Китае за коррупцию казнят. Но коррупция есть.
2. Скажите, а почему человек ограничен в праве иметь валюту?
Потому что экономика не рыночная.
Почему ограничен в праве путешествовать? Почему надо было везде "ходить строем"?
Насчёт "ходить строем" не знаю, ходил только в армии.
С путешествиями плохо. Но как писал, по-моему, Bolt
, тогда были деньги, но не было товара, сегодня есть товар, но нет денег. Мне как-то попадались цифры, сколько людей в Украине никогда
не выезжали из страны. Точно не помню, поэтому приводить не буду, но очень много, большинство, правда, не "подавляющее".
При этом количество людей, пересекающих ежегодно границу очень велико. Благодаря тому, что кто-то ездит по 10 и больше раз. А если ещё отбросить тех, кто съездил по разу в Египет или Турцию...
Посмотрите "Забытая мелодия для флейты"
С мотрел, когда она только вышла.
4. Нет, не выдумал. Почитайте хотя-бы как трясли артистов после поездок в капстраны.
Выдумали.
Как трясли артистов, не знаю. Знаю обычных людей, которые съездили за границу (в соцстраны). Никого не трясли. Знакомых, которые съездили в капстраны, не было, не знаю.
5. Да, для Вас нормально, что нельзя привезти партию японских магнитофонов.
Для меня - нет. Это ограничение свободы. Свободы предпринимательства.
Если Вам нравились советские законы, то мне - нет. И это были противоестественные законы, не могло в мире существовать отдельно взятое (за горло) государство, которое пыталось идти не по естественному пути развития.
Противоестественность обсуждать не буду. Кому-то кажутся противоестественными некоторые сегодняшние законы. И у нас, и в США.
Но нарушать законы не разрешается ни в одном государстве, независимо от личного мнения человека о них.
А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.
6. А что значит "разрешили предпринимательство"? Кто что должен РАЗРЕШАТЬ?
Вы там что-то про США написали? В США свобода предпринимательства. Разрешено все что НЕ ЗАПРЕЩЕНО.
Верно.
Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя.
Не подумайте, что "ребенок насмотрелся фильма и решил, что все так плохо".
Вы знаете, думаю, это как раз одна из основных причин. И не только фильм. Тогда было очень много хороших и правильных статей и книг. И когда они вывалились на детскую психику, то дети и решили, что всё
просто омерзительно.
7. Не хочу обидеть, но вопрос напрашивается - а кем Вы были при совке?
Вы знаете, за 13лет здесь уже столько раз "заполнял свою автобиографию", что думал уже все знают. В очередной раз лень. Поэтому коротко - закончил универ, физика, работал инженером-технологом на заводе.
Мы все - ребенками с детскими травмами, это мы усвоили. Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут? Почему моя прабабушка была антисоветчицей?
Не знал Вашу прабабушку и не знаю, почему она была антисоветчицей. Но во всех странах есть люди, которые не довольны существующими порядками, порой очень сильно не довольны. Даже в США.
Но откуда такие розовые воспоминания у Вас?
Розовых воспоминаний нет. Уже устал объяснять.
Но и таких угольно-чёрных, как у Вас, тоже нет.
Может...
"Мы не пашем
Не сеем, не строим.
Мы гордимся
Общественным строем"
?
Не может. Так же, как все, ездил в колхоз. Даже больше, чем все. Женился поздно, так что посылали часто, не посылать же женщину с детьми в дальний колхоз на месяц. И на стройки, в т.ч. на метро, и ездил на 2 месяца на стройку домов в Кагарлыке для отселённых из Чернобыля. Было и такое, строило государство и бесплатно давало.