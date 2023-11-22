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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1561156215631564> Додано: Чет 23 лис, 2023 02:50 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить. Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить. все торговцы спекулянты, поскольку они не производят то что продают, а их бизнес держится на дельте закупочной и продажной цены.



Кто то возмущается торговцами-спекулянтами? чем этот бизнес отличается от бизнеса по перепродажи билетов?

....... все торговцы спекулянты, поскольку они не производят то что продают, а их бизнес держится на дельте закупочной и продажной цены.Кто то возмущается торговцами-спекулянтами? чем этот бизнес отличается от бизнеса по перепродажи билетов?.......

Отличается. Хотел расписать подробнее, но Faceless написал коротко, но достаточно чётко:

Штучне створення дефіциту через масовий викуп квитків, щоб в рази підняти ціну - це не про ринкову економіку.

Чистая спекуляция в плохом смысле этого слова. Отличается. Хотел расписать подробнее, нонаписал коротко, но достаточно чётко:Чистая спекуляция в плохом смысле этого слова. ЛАД 2 Повідомлень: 26564 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 02:56 vitaliiangel написав: ЛАД написав: В конце 80-х городское население около 66%. 66,7% по переписи 1989. В конце 80-х городское население около 66%. 66,7% по переписи 1989. это уже был конец совка. а в 60е-70е что было с сельской медициной? где даже аптек не было. ЛАДз_ написав: Было понятие "лимита", в старых фильмах можно услышать. Было понятие "лимита", в старых фильмах можно услышать. "Криминальный талант" 1988 знаем смотрели. Смысл месседжа был в том, что "бесплатная медицина" была не всем доступна, надо было ехать в район или в обл.больницу. Больниц поликлиник было мало. В городе где я жил, на весь город 2х этажная детская поликлиника (в 80е построили рядом 7эт. которая до сих пор единственная на обл.центр) это уже был конец совка. а в 60е-70е что было с сельской медициной? где даже аптек не было."Криминальный талант" 1988 знаем смотрели. Смысл месседжа был в том, что "бесплатная медицина" была не всем доступна, надо было ехать в район или в обл.больницу. Больниц поликлиник было мало. В городе где я жил, на весь город 2х этажная детская поликлиника (в 80е построили рядом 7эт. которая до сих пор единственная на обл.центр)

По переписи 1979 городское население 60,8%.

Была доступна не значит, что поликлиника рядом с домом.

В сёлах с медициной всегда сложнее. И сейчас тоже. И, думаю, на Западе тоже. По переписи 1979 городское население 60,8%.Была доступна не значит, что поликлиника рядом с домом.В сёлах с медициной всегда сложнее. И сейчас тоже. И, думаю, на Западе тоже. ЛАД 2 Повідомлень: 26564 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 02:58 ЛАД написав: rjkz написав: ............

1. Золотой теленок написан в 1931 году. Но дело Александра Ивановича жило.... ............1. Золотой теленок написан в 1931 году. Но дело Александра Ивановича жило....

Воровали. Но воруют во всех странах. Даже там, где за это руки рубят. В Китае за коррупцию казнят. Но коррупция есть.



2. Скажите, а почему человек ограничен в праве иметь валюту?

Потому что экономика не рыночная.



Почему ограничен в праве путешествовать? Почему надо было везде "ходить строем"?

Насчёт "ходить строем" не знаю, ходил только в армии.

С путешествиями плохо. Но как писал, по-моему, Bolt, тогда были деньги, но не было товара, сегодня есть товар, но нет денег. Мне как-то попадались цифры, сколько людей в Украине никогда не выезжали из страны. Точно не помню, поэтому приводить не буду, но очень много, большинство, правда, не "подавляющее". При этом количество людей, пересекающих ежегодно границу очень велико. Благодаря тому, что кто-то ездит по 10 и больше раз. А если ещё отбросить тех, кто съездил по разу в Египет или Турцию...



Посмотрите "Забытая мелодия для флейты"

С мотрел, когда она только вышла.



4. Нет, не выдумал. Почитайте хотя-бы как трясли артистов после поездок в капстраны.

Выдумали.

Как трясли артистов, не знаю. Знаю обычных людей, которые съездили за границу (в соцстраны). Никого не трясли. Знакомых, которые съездили в капстраны, не было, не знаю.



5. Да, для Вас нормально, что нельзя привезти партию японских магнитофонов.

Для меня - нет. Это ограничение свободы. Свободы предпринимательства.

Если Вам нравились советские законы, то мне - нет. И это были противоестественные законы, не могло в мире существовать отдельно взятое (за горло) государство, которое пыталось идти не по естественному пути развития.

Противоестественность обсуждать не буду. Кому-то кажутся противоестественными некоторые сегодняшние законы. И у нас, и в США.

Но нарушать законы не разрешается ни в одном государстве, независимо от личного мнения человека о них.

А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.



6. А что значит "разрешили предпринимательство"? Кто что должен РАЗРЕШАТЬ?

Вы там что-то про США написали? В США свобода предпринимательства. Разрешено все что НЕ ЗАПРЕЩЕНО.

Верно.

Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя.



Не подумайте, что "ребенок насмотрелся фильма и решил, что все так плохо".

Вы знаете, думаю, это как раз одна из основных причин. И не только фильм. Тогда было очень много хороших и правильных статей и книг. И когда они вывалились на детскую психику, то дети и решили, что всё просто омерзительно.

7. Не хочу обидеть, но вопрос напрашивается - а кем Вы были при совке?

Вы знаете, за 13лет здесь уже столько раз "заполнял свою автобиографию", что думал уже все знают. В очередной раз лень. Поэтому коротко - закончил универ, физика, работал инженером-технологом на заводе.

Мы все - ребенками с детскими травмами, это мы усвоили. Почему мои родители слова хорошего про совок не скажут? Почему моя прабабушка была антисоветчицей?

Не знал Вашу прабабушку и не знаю, почему она была антисоветчицей. Но во всех странах есть люди, которые не довольны существующими порядками, порой очень сильно не довольны. Даже в США.

Но откуда такие розовые воспоминания у Вас?

Розовых воспоминаний нет. Уже устал объяснять.

Но и таких угольно-чёрных, как у Вас, тоже нет.

Может...

"Мы не пашем

Не сеем, не строим.

Мы гордимся

Общественным строем"

?

Не может. Так же, как все, ездил в колхоз. Даже больше, чем все. Женился поздно, так что посылали часто, не посылать же женщину с детьми в дальний колхоз на месяц. И на стройки, в т.ч. на метро, и ездил на 2 месяца на стройку домов в Кагарлыке для отселённых из Чернобыля. Было и такое, строило государство и бесплатно давало. Воровали. Но воруют во всех странах. Даже там, где за это руки рубят. В Китае за коррупцию казнят. Но коррупция есть.Потому что экономика не рыночная.Насчёт "ходить строем" не знаю, ходил только в армии.С путешествиями плохо. Но как писал, по-моему,, тогда были деньги, но не было товара, сегодня есть товар, но нет денег. Мне как-то попадались цифры, сколько людей в Украинене выезжали из страны. Точно не помню, поэтому приводить не буду, но очень много, большинство, правда, не "подавляющее".При этом количество людей, пересекающих ежегодно границу очень велико. Благодаря тому, что кто-то ездит по 10 и больше раз. А если ещё отбросить тех, кто съездил по разу в Египет или Турцию...С мотрел, когда она только вышла.Выдумали.Как трясли артистов, не знаю. Знаю обычных людей, которые съездили за границу (в соцстраны). Никого не трясли. Знакомых, которые съездили в капстраны, не было, не знаю.Противоестественность обсуждать не буду. Кому-то кажутся противоестественными некоторые сегодняшние законы. И у нас, и в США.Но нарушать законы не разрешается ни в одном государстве, независимо от личного мнения человека о них.А "право" привезти партию японских магнитофонов точно не относится к "естественным правам человека и гражданина". Так же, как и право частной собственности.Верно.Так вот в Союзе "привезти партию японских магнитофонов" было ЗАПРЕЩЕНО. Хорошо это или плохо - другой вопрос. Но - запрещено. Всё. Нарушать закон нельзя.Вы знаете, думаю, это как раз одна из основных причин. И не только фильм. Тогда было очень много хороших и правильных статей и книг. И когда они вывалились на детскую психику, то дети и решили, чтопросто омерзительно.Вы знаете, за 13лет здесь уже столько раз "заполнял свою автобиографию", что думал уже все знают. В очередной раз лень. Поэтому коротко - закончил универ, физика, работал инженером-технологом на заводе.Не знал Вашу прабабушку и не знаю, почему она была антисоветчицей. Но во всех странах есть люди, которые не довольны существующими порядками, порой очень сильно не довольны. Даже в США.Розовых воспоминаний нет. Уже устал объяснять.Но и таких угольно-чёрных, как у Вас, тоже нет.Не может. Так же, как все, ездил в колхоз. Даже больше, чем все. Женился поздно, так что посылали часто, не посылать же женщину с детьми в дальний колхоз на месяц. И на стройки, в т.ч. на метро, и ездил на 2 месяца на стройку домов в Кагарлыке для отселённых из Чернобыля. Было и такое, строило государство и бесплатно давало.



"Как все запущенно" (с)

Я один раз успел быть послан в колхоз.

С меня было достаточно.

Почему кто-то должен получать мой бесплатный труд?

Почему я должен жить в общаге, если я не хочу?

Почему я должен собирать урожай, а не колхозники?

Не думали, что традиция пошла, может быть от того, что государству понравилось использовать бесплатный труд, например, в ГУЛАГе.

Вы там не были? Очевидно, нет.

Вряд ли после этого бы имели свою позицию.

ссср - это государство. законы - это часть государства. Мне не нравились законы ссср, мне не нравился ссср. Л. Логично?

Кроме деда, который просидел в "черных ящиках" всю свою жизнь, я не знаю ни одного человека ностальгирующего по совку. Вы - второй.

Кстати, та врач, она давно на пенсии. Может даже старше Вас. Когда я уже в институте учился, то принимал участие в их посиделках. Почему-то никто слова хорошего не говорил о совке, не смотря на всю тяжесть 90-х. "Как все запущенно" (с)Я один раз успел быть послан в колхоз.С меня было достаточно.Почему кто-то должен получать мой бесплатный труд?Почему я должен жить в общаге, если я не хочу?Почему я должен собирать урожай, а не колхозники?Не думали, что традиция пошла, может быть от того, что государству понравилось использовать бесплатный труд, например, в ГУЛАГе.Вы там не были? Очевидно, нет.Вряд ли после этого бы имели свою позицию.ссср - это государство. законы - это часть государства. Мне не нравились законы ссср, мне не нравился ссср. Л. Логично?Кроме деда, который просидел в "черных ящиках" всю свою жизнь, я не знаю ни одного человека ностальгирующего по совку. Вы - второй.Кстати, та врач, она давно на пенсии. Может даже старше Вас. Когда я уже в институте учился, то принимал участие в их посиделках. Почему-то никто слова хорошего не говорил о совке, не смотря на всю тяжесть 90-х. rjkz

Повідомлень: 15782 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8096 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 03:03 ЛАД написав: vitaliiangel написав: ЛАД написав: Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже? Но сейчас почему-то возмущаются спекулянтами, которые скупают ж/д билеты, а потом продают их значительно дороже. И стараются этого не допустить. Не похоже? рыночная экономика, на недооцененный товар повышенный спрос. То есть его можно перепродать и что-то заработать. Лечится ростом цены. Торговцы овощами тоже спекулянты, их наценка х2 по сравнению с ценой закупки. "Возмущаются" это психологическая категория, юридически наказать спекулянта невозможно. рыночная экономика, на недооцененный товар повышенный спрос. То есть его можно перепродать и что-то заработать. Лечится ростом цены. Торговцы овощами тоже спекулянты, их наценка х2 по сравнению с ценой закупки. "Возмущаются" это психологическая категория, юридически наказать спекулянта невозможно.

Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить.

Но "право на путешествие", о котором так заботится rjkz у них будет. Легко. Поднимем цены на ж/д. Ну не смогут многие ездить.Но "право на путешествие", о котором так заботитсяу них будет.



Я не знаю как фунционирует рынок пассажирских перевозок сейчас, но когда я ездил в командировки были именные билеты.

Купил билет, можешь сдать. С удержанием.

Нельзя перепродать.

Пусть покупает хоть тысячу билетов, застрянет с ними и свободен. Я не знаю как фунционирует рынок пассажирских перевозок сейчас, но когда я ездил в командировки были именные билеты.Купил билет, можешь сдать. С удержанием.Нельзя перепродать.Пусть покупает хоть тысячу билетов, застрянет с ними и свободен. rjkz

Повідомлень: 15782 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8096 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 03:05 ЛАД написав: rjkz написав: ЛАД написав: ............

rjkz пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает. ............пока машиной не занимался, так что такие подробности вряд ли знает.



Нет, не знает.

Это-ж надо уметь зайти на сайт, увидеть сколько машина стоит если купить и если взять в лиз.

..........

Да и не знаю я ничего. Даже в Интернет не знаю как зайти. Нет, не знает.Это-ж надо уметь зайти на сайт, увидеть сколько машина стоит если купить и если взять в лиз...........Да и не знаю я ничего. Даже в Интернет не знаю как зайти.

Перестаньте воспринимать любую фразу как личное оскорбление.

"Я пока не купил. Зачем мне машина?" - вот поэтому я и написал, что Вы вряд ли знаете.

Зачем Вам интересоваться тем, что Вам не нужно. А "зайти на сайт" и разобраться сколько что стоит, это время. У меня не хватает наглости просить Вас тратить личное время, тем более, что для меня это не животрепещущий вопрос. Перестаньте воспринимать любую фразу как личное оскорбление."Я пока не купил. Зачем мне машина?" - вот поэтому я и написал, что Вы вряд ли знаете.Зачем Вам интересоваться тем, что Вам не нужно. А "зайти на сайт" и разобраться сколько что стоит, это время. У меня не хватает наглости просить Вас тратить личное время, тем более, что для меня это не животрепещущий вопрос.



А барабашов как-то ответил, что спрашивает вместо того, чтобы самому проверить просто потому что экономит траффик. А барабашов как-то ответил, что спрашивает вместо того, чтобы самому проверить просто потому что экономит траффик. rjkz

Повідомлень: 15782 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8096 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 03:41 BIGor написав: ЛАД написав: .........

К сожалению, в платных поликлиниках тоже.

Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...

Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же. .........К сожалению, в платных поликлиниках тоже.Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же.

Совкодрочер. Совкодрочер.

Вот просто интересно, какая связь между высказыванием о наших платных поликлиниках (без каких бы то ни было сравнений) и эпитетом "совкодрочер"?

О "совке" в моём посте вообще ни слова.

Не пойму, это какие-то комплексы, отклонения в психике?



И стоило бы улучшить знание истории.

В "нацистській Німеччині давали всім добову пайку щоб не здохли" уже во время войны, причём жёсткими нормы стали уже в конце войны. Но в войну пайки были и в Англии, и даже, страшно сказать, в США, на территории которых не было войны и их никто не бомбил.

Можете ещё поинтересоваться карточной системой в первую мировую в США, Германии, Росс. империи и даже в нейтральной Швеции.

Воинствующая безграмотность. Вот просто интересно, какая связь между высказыванием о наших платных поликлиниках (без каких бы то ни было сравнений) и эпитетом "совкодрочер"?О "совке" в моём посте вообще ни слова.Не пойму, это какие-то комплексы, отклонения в психике?И стоило бы улучшить знание истории.В "нацистській Німеччині давали всім добову пайку щоб не здохли" уже во время войны, причём жёсткими нормы стали уже в конце войны. Но в войну пайки были и в Англии, и даже, страшно сказать, в США, на территории которых не было войны и их никто не бомбил.Можете ещё поинтересоваться карточной системой в первую мировую в США, Германии, Росс. империи и даже в нейтральной Швеции.Воинствующая безграмотность. ЛАД 2 Повідомлень: 26564 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 03:43 rjkz

Коля, у меня кнопочный Бенефон Сигма Голд(которым очень удобно было ещё в 96м году переубеждать собеседника вместо нунчаков) с доступом в сеть по GPRS только на WAP сайты

Поэтому проблема не в траффике, а в отсутствии таких сайтов у провидных американских лизингодавателей джипов Гранд Чероки с HEMI и не только, а также Субурбанов и Навигаторов, из-за чего я не могу проверить, дадут ли мне в лизинг на лет пять что то интересное с выплатой всего лишь 174$ в месяц, что я безусловно потяну. Востаннє редагувалось барабашов в Чет 23 лис, 2023 04:28, всього редагувалось 1 раз. барабашов Повідомлень: 3648 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 03:45 vitaliiangel написав: ЛАД написав: К сожалению, в платных поликлиниках тоже.

Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...

Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же. К сожалению, в платных поликлиниках тоже.Нет, встретят, обслужат чинно-благородно. А вот как лечить будут...Врач вполне может быть такой же безграмотный, как и в бесплатной. Или просто тот же. может но от таких адекватные клиники избавляются, им деньги дороже чем какой-то нерадивый врач. В гос больницах от блатных не избавляются и там можно встретить кого угодно. может но от таких адекватные клиники избавляются, им деньги дороже чем какой-то нерадивый врач. В гос больницах от блатных не избавляются и там можно встретить кого угодно.

Может быть.

Но как угадать, данный врач, к которому вы пришли, хороший или от него просто ещё не успели избавиться. Но деньги вы уже заплатили. И я говорю не о "блатных", а просто о плохих врачах. Может быть.Но как угадать, данный врач, к которому вы пришли, хороший или от него просто ещё не успели избавиться. Но деньги вы уже заплатили. И я говорю не о "блатных", а просто о плохих врачах. ЛАД 2 Повідомлень: 26564 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 03:54 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было. Интересно, что бы люди купили, если квартир просто нет. Пустующих квартир, как сейчас, тогда не было. принцип распределения был однобокий, в каких-то организациях давали квартиры, в других нет. Квартиры за деньги расширили бы аудиторию. Иначе некоторые могли ждать квартиру всю жизнь и не дождаться. Схемы купить квартиру за деньги были, покупаете дом и меняете его на квартиру (с доплатой). принцип распределения был однобокий, в каких-то организациях давали квартиры, в других нет. Квартиры за деньги расширили бы аудиторию. Иначе некоторые могли ждать квартиру всю жизнь и не дождаться. Схемы купить квартиру за деньги были, покупаете дом и меняете его на квартиру (с доплатой).

Схемы были разные.

Но если нет "лишних" квартир, то никакие деньги не помогут.



Продают не обязательно пустующую, кто то хочет переехать, женился а у жены квартира тоже есть, разные ситуации, когда нужно продать. Заработанную квартиру отдавать государству как-то не хочется. Один из парадоксов, частные дома можно было покупать и продавать, а квартиры нет. Всё для людей.

Никакого парадокса. Дома, как Вы написали, частные , квартиры были - государственные. Люди в них живут, но это не их собственность. Приватизировали их уже в годы независимости. Закон принят в 1992.

Поэтому переезды и пр. делались через обмен (с неофициальной доплатой). Конечно, приключение ещё то. Схемы были разные.Но если нет "лишних" квартир, то никакие деньги не помогут.Никакого парадокса. Дома, как Вы написали,, квартиры были - государственные. Люди в них живут, но это не их собственность. Приватизировали их уже в годы независимости. Закон принят в 1992.Поэтому переезды и пр. делались через обмен (с неофициальной доплатой). Конечно, приключение ещё то. ЛАД 2 Повідомлень: 26564 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 03:59 fox767676 написав: Были же ЖСК Были же ЖСК

ЖСК было сравнительно немного. Не знаю почему. То ли из-за нехватки денег у людей, то ли из-за ограниченной мощности стройорганизаций.

Но, конечно, это было обычно быстрее, чем в государственной очереди. ЖСК было сравнительно немного. Не знаю почему. То ли из-за нехватки денег у людей, то ли из-за ограниченной мощности стройорганизаций.Но, конечно, это было обычно быстрее, чем в государственной очереди. ЛАД 2 Повідомлень: 26564 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1561156215631564> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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