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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1561156215631564
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 04:10

  BIGor написав:...............
Нормальне харчування, можна не відкладаючи зарплату купляти будь-яку побутову техніку в межах однієї ЗП, одяг і черевики, море/закордонні поїздки без проблем в 4*. Кафе, ресторани, кіно - це все без всяких обтяжень для бюджету.
Цього не було взагалі в тому сраному совку.

Нравятся мне такие люди! Но, вообще-то, такие были и при Советах.
У меня высокая зарплата, мне классно, я всё могу!
То, что вокруг так живут далеко не все - не, не знаю, не вижу.
Блин!
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