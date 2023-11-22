Нравятся мне такие люди! Но, вообще-то, такие были и при Советах.
У меня высокая зарплата, мне классно, я всё могу!
То, что вокруг так живут далеко не все - не, не знаю, не вижу.
Блин!
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лис, 2023 04:10
Нравятся мне такие люди! Но, вообще-то, такие были и при Советах.
У меня высокая зарплата, мне классно, я всё могу!
То, что вокруг так живут далеко не все - не, не знаю, не вижу.
Блин!
|