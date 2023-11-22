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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лис, 2023 04:10
BIGor написав:
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Нормальне харчування, можна не відкладаючи зарплату купляти будь-яку побутову техніку в межах однієї ЗП, одяг і черевики, море/закордонні поїздки без проблем в 4*. Кафе, ресторани, кіно - це все без всяких обтяжень для бюджету.
Цього не було взагалі в тому сраному совку.
Нравятся мне такие люди! Но, вообще-то, такие были и при Советах.
У меня высокая зарплата, мне классно, я всё могу!
То, что вокруг так живут далеко не все - не, не знаю, не вижу.
Блин!
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Додано: Чет 23 лис, 2023 04:35
akurt написав: барабашов написав:
Ну точно не исходя из вашей формулы "абы легенду/мечту клиенту всучить, их же в Японии гектары и кв.км. наклёпанных и никому не нужных стоит, а сами на отвар с тех яиц как то проживём, наш интерес - ваша улыбка и 500грн с замены масла раз в 15тыс"
Уточните, пожалуйста, в каком томе моего собрания сочинений это я написал?
Или это из вашего полного собрания сочинений, но приписали мне?
Ну допустим из 714го.
Поменяв название на Форд может и в 324м найдём что то подобное
Кстати как в Турции выглядит лизинг авто,импортированных из ЕС(не пирожок-минивенчик Мерс или Форд или собираемый лет 30 уже под Измиром Транзит) в свете курса 29 и сопутствующей 7ми кратному девалу за пять лет инфляции?
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Додано: Чет 23 лис, 2023 04:44
rjkz написав:
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Я один раз успел быть послан в колхоз.
С меня было достаточно.
Почему кто-то должен получать мой бесплатный труд?
Почему я должен жить в общаге, если я не хочу?
Почему я должен собирать урожай, а не колхозники?
Не думали, что традиция пошла, может быть от того, что государству понравилось использовать бесплатный труд, например, в ГУЛАГе.
Вы там не были? Очевидно, нет.
Не был. И Вы тоже.
Труд не бесплатный. Не передёргивайте. На основной работе зарплату-то платили. Ну и сколько-то в колхозе можно было заработать.
Строить жильё для отселённых из Чернобыля тоже не надо было?
ссср - это государство. законы - это часть государства. Мне не нравились законы ссср, мне не нравился ссср. Л. Логично?
Логично. Но аргументация в Ваших постах была не о законах, а о материальной стороне и отношениях людей. И интересно, какие именно законы Вам не нравились? Отсутствие частной собственности и запрет на предпринимательство?
Кроме деда, который просидел в "черных ящиках" всю свою жизнь, я не знаю ни одного человека ностальгирующего по совку. Вы - второй.
Надоело повторять.
Ностальгии у меня нет. Но и нет желания ругать всё подряд и доказывать, что не было ничего хорошего.
Кстати, та врач, она давно на пенсии. Может даже старше Вас. Когда я уже в институте учился, то принимал участие в их посиделках. Почему-то никто слова хорошего не говорил о совке, не смотря на всю тяжесть 90-х
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Не могу говорить о людях, о которых ничего не знаю. Было бы интересно пообщаться.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 05:55
vitaliiangel написав: Shaman написав:
бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання.
берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного?
Когда-то манагер аркады переуступил знакомым квартиру от ....аркады.
Неожиданно.
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