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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1561156215631564 Додано: Чет 23 лис, 2023 04:10 BIGor написав: ...............

Нормальне харчування, можна не відкладаючи зарплату купляти будь-яку побутову техніку в межах однієї ЗП, одяг і черевики, море/закордонні поїздки без проблем в 4*. Кафе, ресторани, кіно - це все без всяких обтяжень для бюджету.

Цього не було взагалі в тому сраному совку. ...............Нормальне харчування, можна не відкладаючи зарплату купляти будь-яку побутову техніку в межах однієї ЗП, одяг і черевики, море/закордонні поїздки без проблем в 4*. Кафе, ресторани, кіно - це все без всяких обтяжень для бюджету.Цього не було взагалі в тому сраному совку.

Нравятся мне такие люди! Но, вообще-то, такие были и при Советах.

У меня высокая зарплата, мне классно, я всё могу!

То, что вокруг так живут далеко не все - не, не знаю, не вижу.

Блин! Нравятся мне такие люди! Но, вообще-то, такие были и при Советах.У меня высокая зарплата, мне классно, я всё могу!То, что вокруг так живут далеко не все - не, не знаю, не вижу.Блин! ЛАД 2 Повідомлень: 26565 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 04:35 akurt написав: барабашов написав: Ну точно не исходя из вашей формулы "абы легенду/мечту клиенту всучить, их же в Японии гектары и кв.км. наклёпанных и никому не нужных стоит, а сами на отвар с тех яиц как то проживём, наш интерес - ваша улыбка и 500грн с замены масла раз в 15тыс"

Ну точно не исходя из вашей формулы "абы легенду/мечту клиенту всучить, их же в Японии гектары и кв.км. наклёпанных и никому не нужных стоит, а сами на отвар с тех яиц как то проживём, наш интерес - ваша улыбка и 500грн с замены масла раз в 15тыс"

Уточните, пожалуйста, в каком томе моего собрания сочинений это я написал?

Или это из вашего полного собрания сочинений, но приписали мне? Уточните, пожалуйста, в каком томе моего собрания сочинений это я написал?Или это из вашего полного собрания сочинений, но приписали мне?

Ну допустим из 714го.

Поменяв название на Форд может и в 324м найдём что то подобное

Кстати как в Турции выглядит лизинг авто,импортированных из ЕС(не пирожок-минивенчик Мерс или Форд или собираемый лет 30 уже под Измиром Транзит) в свете курса 29 и сопутствующей 7ми кратному девалу за пять лет инфляции? Ну допустим из 714го.Поменяв название на Форд может и в 324м найдём что то подобноеКстати как в Турции выглядит лизинг авто,импортированных из ЕС(не пирожок-минивенчик Мерс или Форд или собираемый лет 30 уже под Измиром Транзит) в свете курса 29 и сопутствующей 7ми кратному девалу за пять лет инфляции? барабашов Повідомлень: 3649 З нами з: 16.06.15 Подякував: 263 раз. Подякували: 333 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 04:44 rjkz написав: .............

Я один раз успел быть послан в колхоз.

С меня было достаточно.

Почему кто-то должен получать мой бесплатный труд?

Почему я должен жить в общаге, если я не хочу?

Почему я должен собирать урожай, а не колхозники?

Не думали, что традиция пошла, может быть от того, что государству понравилось использовать бесплатный труд, например, в ГУЛАГе.

Вы там не были? Очевидно, нет. .............Я один раз успел быть послан в колхоз.С меня было достаточно.Почему кто-то должен получать мой бесплатный труд?Почему я должен жить в общаге, если я не хочу?Почему я должен собирать урожай, а не колхозники?Не думали, что традиция пошла, может быть от того, что государству понравилось использовать бесплатный труд, например, в ГУЛАГе.Вы там не были? Очевидно, нет.

Не был. И Вы тоже.

Труд не бесплатный. Не передёргивайте. На основной работе зарплату-то платили. Ну и сколько-то в колхозе можно было заработать.

Строить жильё для отселённых из Чернобыля тоже не надо было?



ссср - это государство. законы - это часть государства. Мне не нравились законы ссср, мне не нравился ссср. Л. Логично?

Логично. Но аргументация в Ваших постах была не о законах, а о материальной стороне и отношениях людей. И интересно, какие именно законы Вам не нравились? Отсутствие частной собственности и запрет на предпринимательство?



Кроме деда, который просидел в "черных ящиках" всю свою жизнь, я не знаю ни одного человека ностальгирующего по совку. Вы - второй.

Надоело повторять.

Ностальгии у меня нет. Но и нет желания ругать всё подряд и доказывать, что не было ничего хорошего.



Кстати, та врач, она давно на пенсии. Может даже старше Вас. Когда я уже в институте учился, то принимал участие в их посиделках. Почему-то никто слова хорошего не говорил о совке, не смотря на всю тяжесть 90-х .

Не могу говорить о людях, о которых ничего не знаю. Было бы интересно пообщаться. Не был. И Вы тоже.Труд не бесплатный. Не передёргивайте. На основной работе зарплату-то платили. Ну и сколько-то в колхозе можно было заработать.Строить жильё для отселённых из Чернобыля тоже не надо было?Логично. Но аргументация в Ваших постах была не о законах, а о материальной стороне и отношениях людей. И интересно, какие именно законы Вам не нравились? Отсутствие частной собственности и запрет на предпринимательство?Надоело повторять.Ностальгии у меня нет. Но и нет желания ругать всё подряд и доказывать, что не было ничего хорошего.Не могу говорить о людях, о которых ничего не знаю. Было бы интересно пообщаться. ЛАД 2 Повідомлень: 26565 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 05:55 vitaliiangel написав: Shaman написав: бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання. бізнес на білетах був побудований, бо створювали штучний дефіцит квитків. це не бізнес, це зловживання. берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного? берём такой кейс. у застройщика на этапе стройки перекупы выкупают все квартиры. К завершению строительства возникает дефицит. Вы хотите купить, а застройщик говорит сорян всё продано, перекуп готов продать, но со своим интересом. Бизнес или злоупотребление и чем этот кейс отличается от билетного?



Когда-то манагер аркады переуступил знакомым квартиру от ....аркады.

Неожиданно. Когда-то манагер аркады переуступил знакомым квартиру от ....аркады.Неожиданно. rjkz

Повідомлень: 15783 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8096 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 1561156215631564 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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