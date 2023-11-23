Нравятся мне такие люди! Но, вообще-то, такие были и при Советах.
У меня высокая зарплата, мне классно, я всё могу!
То, что вокруг так живут далеко не все - не, не знаю, не вижу.
Блин!
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Додано: Чет 23 лис, 2023 04:10
Нравятся мне такие люди! Но, вообще-то, такие были и при Советах.
У меня высокая зарплата, мне классно, я всё могу!
То, что вокруг так живут далеко не все - не, не знаю, не вижу.
Блин!
Додано: Чет 23 лис, 2023 04:35
Ну допустим из 714го.
Поменяв название на Форд может и в 324м найдём что то подобное
Кстати как в Турции выглядит лизинг авто,импортированных из ЕС(не пирожок-минивенчик Мерс или Форд или собираемый лет 30 уже под Измиром Транзит) в свете курса 29 и сопутствующей 7ми кратному девалу за пять лет инфляции?
Додано: Чет 23 лис, 2023 04:44
Не был. И Вы тоже.
Труд не бесплатный. Не передёргивайте. На основной работе зарплату-то платили. Ну и сколько-то в колхозе можно было заработать.
Строить жильё для отселённых из Чернобыля тоже не надо было?
Логично. Но аргументация в Ваших постах была не о законах, а о материальной стороне и отношениях людей. И интересно, какие именно законы Вам не нравились? Отсутствие частной собственности и запрет на предпринимательство?
Надоело повторять.
Ностальгии у меня нет. Но и нет желания ругать всё подряд и доказывать, что не было ничего хорошего.
.
Не могу говорить о людях, о которых ничего не знаю. Было бы интересно пообщаться.
Додано: Чет 23 лис, 2023 05:55
Когда-то манагер аркады переуступил знакомым квартиру от ....аркады.
Неожиданно.
Додано: Чет 23 лис, 2023 06:21
Я пишу обо всем.
И о материальной стороне "подавляющего количества" строителей комунизьма и о конченой идеологии и о дегенеративных отношениях между людьми и о дебильных законах.
Это не толькл
про УССР, которая была частью совка, но чуть более сытой, может поэтому не такой порочной. Опять-же не всегда. Голодомор таки был.
Кстати, про УССР. Вы, я так понимаю, прожили всю жизнь в Харькове?
Замечательно. Город инженеров? Отлично.
Не хотели переехать в скажем Донецк? Я там, правда, уже в Украине был.
Думаю, к этому времени уже несколько лучше ситуация стала.
Вопрос, почему в совке откинувшихся зеков отправляли на поселение в Украину?
Сидели где угодно, а оказывались в Луганской, Донецкой областях.
Додано: Чет 23 лис, 2023 06:36
Я писал, конкретно сейчас лиз подорожал.
174 было до ковида.
Потом не интересовался.
Компасс - маленькая машина.
"колхозная табуретка".
По состоянию на ковидные времена, родственники ребят, которые приехали примерно как и мы, платили за лиз седана инфинити 280 долларов.
Сейчас турбулентность уляжется, посмотрим что будет с лизом.
Зы: обзаведись хотя-бы хромбуком.
Додано: Чет 23 лис, 2023 08:55
с точки зрения закона какое отличие спекулянта жд билетами от спекулянта помидорами? В законе об этом ничего. Значит разрешено.
то есть ничего (кроме блокировки аккаунта) спекулянту билетами предъявить нельзя.
в таком случае вам и сейчас "доступны" все поликлиники Киева и Львова. В любой из них вы можете подписать декларацию с семейным врачом. Доступна ж не значит что рядом с домом?
Классно с воспалением легких/бронхитом с Темп.38 ехать к чёрту на рога и там сидеть несколько часов в очереди. При совке давали такие небольшие картонки со временем, на которое вас типа записали, но всё равно под кабинетом была живая очередь. Может быть где то иначе, но мне советская поликлиника запомнилась именно этим. Еще помню было мало принимающих врачей, 2 или 3. К которым везли детей со всего города. Шум от количества детей стоял как на уроке физкультуры. Справедливости ради новые больницы и поликлиники строились после 1986. К моим 13-14 годам их достроили и очередей стало меньше. До этих годов их "доступность" была больше на бумаге.
отзывы в интернете. Есть конечно хейтеры, тогда надо смотреть по датам отзыва. Другого способа не придумано, типа выложить по каждому врачу статистику, сколько его пациентов поправилось, и сколько умерло (от болезни которую этот врач лечил) Тот кто умер или благополучно выздоровел отзыв обычно не пишет, ошибка выжившего.
какая нехватка денег при дефиците, когда джинсы стоили целую зарплату. Много "доступностей" было на бумаге. Школы и классы переполнены. Общественный транспорт тоже. В вузах конкурс 5 человек на место. Для остальных 4х были техникумы и училища.
Единственное, что было безусловно доступно это работа. Она была везде, даже в сёлах. Безработицы не было. Только платили бумажками за которые (кроме крупных городов) ничего не купишь. За колбасой, пепси и мандаринами в Москву не ездили? Потом в московских универсамах стали требовать прописку и мы начали ездить за продуктами в Одинцово.
у родителей было два таких соседей по хрущу. Один бывший кгбэшник. Другой просто ограниченный человек. Кгбэшник кричал что был порядок. Второй обычный пенс ностальгировавший по молодым годам которые прошли в ссср.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 лис, 2023 10:53, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Чет 23 лис, 2023 10:36
Re: Еміграція, заробітчанство
СРСР 2.0 (закреслено) - ті, що згадують часи низьких ставок.
Додано: Чет 23 лис, 2023 11:27
Товариш ЛАД!
Ваши попытки всех тянуть назад в СССР поначалу были забавными. Теперь становятся преступными или даже бредовыми.
Вы очень мало знаете про СССР.
Например, вы ничего не знаете из перечисленного в абзаце 3 своей речи выше: про то как работали сотрудники КГБ, про «секретные@ кабинеты почти на каждом предприятии, а уж во всех институтах (университетах) так точно. Вы просто «ежик в тумане». Причем во всех вопросах, даже в мелочах. Вы даже не знаете, как формировали группы «секретных сотрудников», как натравливали одного сотрудника предприятия на другого и ща это даже платили деньги. Вы не знаете, что реально взрослые мужчины с университетским образованием сидели на унитазах почти полный рабочий день, пытаясь подслушать коварные замыслы «советского человека». Занимаясь грязным делом они готовились заняться еще более грязным делом: обогащением за счет других людей. Часть из них стали предателями Украины (например сейчас они работают против Украины, сидя в Крыму на тех же должностях, что и до 2014 года), или доили всех всех всех предпринимателей ложными обвинениями в несуществующих преступлениях и, намекая на Колыму и Магадан, отнимали у кого что можно отнять. Но самое забавное, что, будучи поставленными на дело служения СССР, они не спасли этот СССР, ибо видели что это труп, оживить который хотели бы только три человека на Земле: живущий в Испании после женитьбы на 18-ти летней красавице лидер коммунистов тов. Симоненко, отодвинутый резко от корыта лидер коммунистов украинского Крыма тов. Грач и товарищ ЛАД с Финансового форума Украины (даже трудно поверить: прямо фантасмагория какая-то: «И Ленин такой молодой и юный октябрь впереди!» и это в ноябре года 2023!!!!!).
Но самое забавное: непонятно зачем вы с утра до вечера пишите полный бред про счастливое прошлое в будущем СССР.
Вас там накормят? Сами на прокорм заработать не можете? Ждете бесплатных квартир и пионерских галстуков? Так и пионерских галстуков никто не раздавал бесплатно.
Ну и напоследок:
«В ночь с 3 на 4 сентября 1985 года в карцере «учреждения ВС-389/36» в селе Кучино Чусовского района Пермской области погиб поэт и правозащитник Василь Стус.»
Он не дождался бесплатной квартиры от СССР.
P.S. И про ЖСК как оказалось вы ничего не знаете. Право вступить в ЖСК надо было заслужить самоотверженным трудом на благо КПСС и право это должно было твит подтвержденным на парткоме.
Я как-то менял 3-к квартиру в одном районе на 4-к а другом районе для мамы. Вторая квартира была не государственная и не приватизированная. Она была из ЖСК. Юридический статус ее был другой и чтобы совершить обмен приватизированной на из ДСК владелица должна была выйти из состава ЖСК, а моя мама типа «войти». Процедура включала возврат владелице ДСК уплаченного взноса за квартиру. Мы пошли в банк и женщина получила на руки 8000 денежных единиц уже и не помню, может ж о были «купоны». Год кажется был 1996. Она стояла очень растерянная перед банком и держала в руках эти 8000, за которые можно было купить кажется 8 коробок спичек и бормотала : «И вот за это я пахала всю жизнь, отказывая себе во всем?». Это была очень грустная картина, любезный вы наш.
Не хотите завести новую ветку «Назад в СССР и в каменный век»?
Додано: Чет 23 лис, 2023 12:10
Судя по всему форум окончательно выродился что неудивительно. Недвига в период войны мало кому интересна, эмиграцию кто хотел уже осуществил,остальные или не хотят,или не могут,но каждый отстаивает свой "правильный" выбор - в США,Турции или ещё где-то. По поводу СССР буду тем кто поддержит ЛАДа в его стремлении перестать очернять все совковое прошлое,тем более многие оттуда вышли,хоть и в разном возрасте. После смерти Сталина страна приобрела более благообразный и более человеческий вид,естественно,с присущими любому социализму,хоть совковому,хоть европейскому,хоть израильскому,хоть начинающемуся американскому чертами дефицита, блата, лицемерия с двойной моралью. Но отрицать что были и положительные черты нельзя,это и будет настоящий совок клемящий ранее мир капитализма,а сейчас,перекрасившись как Фарион, все совковое и русское
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