Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1562156315641565 Додано: Чет 23 лис, 2023 12:14 shapo написав: Но отрицать что были и положительные черты нельзя Но отрицать что были и положительные черты нельзя был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий. был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий. vitaliiangel

Повідомлень: 20657 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2309 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 12:31 shapo написав: Судя по всему форум окончательно выродился что неудивительно. Недвига в период войны мало кому интересна, эмиграцию кто хотел уже осуществил,остальные или не хотят,или не могут,но каждый отстаивает свой "правильный" выбор - в США,Турции или ещё где-то. Судя по всему форум окончательно выродился что неудивительно. Недвига в период войны мало кому интересна, эмиграцию кто хотел уже осуществил,остальные или не хотят,или не могут,но каждый отстаивает свой "правильный" выбор - в США,Турции или ещё где-то.

Вы удивительно верно подметили.

Ветка выродилась: сперва ушла в обсуждение очков, потом бюстгальтеров, потом прогнозов апокалипсиса на Марсе к 2764 году, потом вообще удивительно: от прогноза цены на бензин на АЗС в штате Техас по состоянию на 20 ноября 3567 года до вдруг возрождения СССР.

Невероятно, но факт.

Как говорил профессор Преображенский: в голове клозеты.



И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.

Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.

Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.



И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно. Вы удивительно верно подметили.Ветка выродилась: сперва ушла в обсуждение очков, потом бюстгальтеров, потом прогнозов апокалипсиса на Марсе к 2764 году, потом вообще удивительно: от прогноза цены на бензин на АЗС в штате Техас по состоянию на 20 ноября 3567 года до вдруг возрождения СССР.Невероятно, но факт.Как говорил профессор Преображенский: в голове клозеты.И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно. akurt

Повідомлень: 8714 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3384 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 12:43 Re: Еміграція, заробітчанство rjkz написав: Я написал о лизинге, фактически долговременная аренда авто.

Очень удобно.

Сумма месячного платежа является прогнозируемой ценой на авто после 3-х лет этксплуатации и новым, и это разделить на 36 месяцев.

Я не знаю какое соотношение между лизингом/покупкой, думаю, в районе 50/50. Покупали те, кому надо было очень много ездтьб. В лизинге ограничение пробега в год.

Мои знакомые делали и то и то. Сейчас лизинг не выгоден. Некоторые выкупили свои лизованые машины. Я написал о лизинге, фактически долговременная аренда авто.Очень удобно.Сумма месячного платежа является прогнозируемой ценой на авто после 3-х лет этксплуатации и новым, и это разделить на 36 месяцев.Я не знаю какое соотношение между лизингом/покупкой, думаю, в районе 50/50. Покупали те, кому надо было очень много ездтьб. В лизинге ограничение пробега в год.Мои знакомые делали и то и то. Сейчас лизинг не выгоден. Некоторые выкупили свои лизованые машины.

Справа в тому, що лізингова компанія не звернулася до Denik`а за талонами на пальне на 2026 рік. А у 2026 році може виявитись, що легковики нікому не потрібні, а будт-який позашляхових коштує 5к доларів / євро.



P.S. Denik'a для переміщення по зоні бойових дій влаштовує Jeep Cherokee, випуску початку 00-х. Справа в тому, що лізингова компанія не звернулася до Denik`а за талонами на пальне на 2026 рік. А у 2026 році може виявитись, що легковики нікому не потрібні, а будт-який позашляхових коштує 5к доларів / євро.P.S. Denik'a для переміщення по зоні бойових дій влаштовує Jeep Cherokee, випуску початку 00-х. Denik Повідомлень: 2646 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1562156315641565 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: shapo і 6 гостейМодератори: Faceless, Ірина_, Модератор