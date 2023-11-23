был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лис, 2023 12:14
Додано: Чет 23 лис, 2023 12:31
Вы удивительно верно подметили.
Ветка выродилась: сперва ушла в обсуждение очков, потом бюстгальтеров, потом прогнозов апокалипсиса на Марсе к 2764 году, потом вообще удивительно: от прогноза цены на бензин на АЗС в штате Техас по состоянию на 20 ноября 3567 года до вдруг возрождения СССР.
Невероятно, но факт.
Как говорил профессор Преображенский: в голове клозеты.
И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.
Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.
Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.
И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно.
Додано: Чет 23 лис, 2023 12:43
Re: Еміграція, заробітчанство
Справа в тому, що лізингова компанія не звернулася до Denik`а за талонами на пальне на 2026 рік. А у 2026 році може виявитись, що легковики нікому не потрібні, а будт-який позашляхових коштує 5к доларів / євро.
P.S. Denik'a для переміщення по зоні бойових дій влаштовує Jeep Cherokee, випуску початку 00-х.
Зараз переглядають цей форум: shapo і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|