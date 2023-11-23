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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 12:14

  shapo написав:Но отрицать что были и положительные черты нельзя
был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 12:31

  shapo написав:Судя по всему форум окончательно выродился что неудивительно. Недвига в период войны мало кому интересна, эмиграцию кто хотел уже осуществил,остальные или не хотят,или не могут,но каждый отстаивает свой "правильный" выбор - в США,Турции или ещё где-то.

Вы удивительно верно подметили.
Ветка выродилась: сперва ушла в обсуждение очков, потом бюстгальтеров, потом прогнозов апокалипсиса на Марсе к 2764 году, потом вообще удивительно: от прогноза цены на бензин на АЗС в штате Техас по состоянию на 20 ноября 3567 года до вдруг возрождения СССР.
Невероятно, но факт.
Как говорил профессор Преображенский: в голове клозеты.

И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.
Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.
Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.

И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 12:43

Re: Еміграція, заробітчанство

  rjkz написав:Я написал о лизинге, фактически долговременная аренда авто.
Очень удобно.
Сумма месячного платежа является прогнозируемой ценой на авто после 3-х лет этксплуатации и новым, и это разделить на 36 месяцев.
Я не знаю какое соотношение между лизингом/покупкой, думаю, в районе 50/50. Покупали те, кому надо было очень много ездтьб. В лизинге ограничение пробега в год.
Мои знакомые делали и то и то. Сейчас лизинг не выгоден. Некоторые выкупили свои лизованые машины.

Справа в тому, що лізингова компанія не звернулася до Denik`а за талонами на пальне на 2026 рік. А у 2026 році може виявитись, що легковики нікому не потрібні, а будт-який позашляхових коштує 5к доларів / євро.

P.S. Denik'a для переміщення по зоні бойових дій влаштовує Jeep Cherokee, випуску початку 00-х.
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