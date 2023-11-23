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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лис, 2023 12:31
shapo написав:
Судя по всему форум окончательно выродился что неудивительно. Недвига в период войны мало кому интересна, эмиграцию кто хотел уже осуществил,остальные или не хотят,или не могут,но каждый отстаивает свой "правильный" выбор - в США,Турции или ещё где-то.
Вы удивительно верно подметили.
Ветка выродилась: сперва ушла в обсуждение очков, потом бюстгальтеров, потом прогнозов апокалипсиса на Марсе к 2764 году, потом вообще удивительно: от прогноза цены на бензин на АЗС в штате Техас по состоянию на 20 ноября 3567 года до вдруг возрождения СССР.
Невероятно, но факт.
Как говорил профессор Преображенский: в голове клозеты.
И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.
Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.
Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.
И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 13:49
akurt написав:
И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.
Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.
Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.
И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно.
По-моему,путькина и его агрессию здесь никто не вспоминает. Что касается эмиграции,то здесь каждый кто сделал этот шаг будет настаивать на его правильном выборе независимо от объективных обстоятельств. С заробитчанством,конечно,с одной стороны попроще,т.к. это временное пребывание за рубежом,но есть и минусы в виде отсутствия прав которое даёт пмж или гражданство. А совок вспоминают потому,что появился материал для сравнения которого за железным занавесом не было и можно оценить и плохое,и хорошее прошлого. Проблема в том,что мы находимся в быстро меняющемся мире и эрозии подвергаются фундаментальные вещи на которых было построено благополучие и процветание Европы и США. Поэтому тут ,скорее, нужно обсуждать страны в которых не будет в ближайшем будущем войн и потрясений как наиболее пригодных для эмиграции,а не те,которыми они были ещё в совсем недавнем прошлом
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shapo
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:20
Sir shapo - помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.
Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.
И стратегически, и тактически.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:31
akurt написав:
Sir shapo
- помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.
Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.
И стратегически, и тактически.
Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:34
shapo написав:
Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну
Блин, у меня возрождается вера в человечество и его разум.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:01
rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав:
.............
Почему об Украине только?
Совок - это ссср.
УССР имела самую высокую концентрацию промышленности.
Киевский военный округ был самый мощный среди всех военных округов.
СХ УССР производило продукции порядка 40% от всей производимосй в ссср.
Но совок - это не только УССР.
совок - это строй, это идеология.
Это было везде.
Вы пишете, в основном не об идеологии, а о материальной стороне и отношениях людей.
Я пишу обо всем.
И о материальной стороне "подавляющего количества" строителей комунизьма и о конченой идеологии и о дегенеративных отношениях между людьми и о дебильных законах.
Везде были свои нюансы.
О материальной стороне вижу у Вас много.
О "дегенеративных отношениях между людьми" тоже вижу, правда поменьше. И я задавал Вам вопрос, такие отношения в сегодняшней Украине исчезли, в США таких отношений нет? Очень сомневаюсь.
Идеология, кстати, во многом близка к идеологии первоначального христианства. "Моральный кодекс строителя коммунизма" практически списан с 10 заповедей.
"О дебильных законах" не увидел ничего.
Запрет спекуляции и невозможность привезти "партию японских магнитофонов" и продать их по тройной цене? Вообще-то, кроме идеологических соображений, это легко объяснить защитой отечественного производителя. Сегодня такие разрешения привели к почти полному разрушению отечественной промышленности, а вслед за ней и науки. Да, мы во многом отставали. Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. А теперь на военной ветке мечтают о "высокотехнологичном украинском оружии" да и просто о снарядах и патронах. А Украина гораздо ближе к странам "третьего мира".
Это не только про УССР, которая была частью совка, но чуть более сытой, может поэтому не такой порочной. Опять-же не всегда. Голодомор таки был.
Кстати, про УССР. Вы, я так понимаю, прожили всю жизнь в Харькове?
Замечательно. Город инженеров? Отлично.
Не хотели переехать в скажем Донецк? Я там, правда, уже в Украине был.
Думаю, к этому времени уже несколько лучше ситуация стала.
Вопрос, почему в совке откинувшихся зеков отправляли на поселение в Украину?
Сидели где угодно, а оказывались в Луганской, Донецкой областях.
Простите, не люблю ответы вопросом на вопрос, но в порядке исключения.
Донбасс всегда был шахтёрским краем. Не скажете, много было желающих лезть под землю и "давать стране угля"? Статистику погибших на 1 млн. тонн добытого угля не знаете?
Это так, вкратце. Можно было бы написать много и гораздо подробнее, но, простите. надоело и не вижу смысла. Вы уже живёте в другой стране, для Вас всё это уже схоластика. А мне тратить достаточно много времени на ответы. У меня его не так много осталось. Я уж лучше с внуками побуду.
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ЛАД
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:04
ЛАД написав:
. Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь.
без денег не было 1го пути. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций.
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vitaliiangel
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:06
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
. Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь.
без денег не было 1го пути. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций.
Китай же зміг, навіть з комуністами,
В"єтнам туди ж
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