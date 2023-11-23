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#<1 ... 1562156315641565 Додано: Чет 23 лис, 2023 12:31 shapo написав: Судя по всему форум окончательно выродился что неудивительно. Недвига в период войны мало кому интересна, эмиграцию кто хотел уже осуществил,остальные или не хотят,или не могут,но каждый отстаивает свой "правильный" выбор - в США,Турции или ещё где-то. Судя по всему форум окончательно выродился что неудивительно. Недвига в период войны мало кому интересна, эмиграцию кто хотел уже осуществил,остальные или не хотят,или не могут,но каждый отстаивает свой "правильный" выбор - в США,Турции или ещё где-то.

Вы удивительно верно подметили.

Ветка выродилась: сперва ушла в обсуждение очков, потом бюстгальтеров, потом прогнозов апокалипсиса на Марсе к 2764 году, потом вообще удивительно: от прогноза цены на бензин на АЗС в штате Техас по состоянию на 20 ноября 3567 года до вдруг возрождения СССР.

Невероятно, но факт.

Как говорил профессор Преображенский: в голове клозеты.



И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.

Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.

Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.



И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно. Вы удивительно верно подметили.Ветка выродилась: сперва ушла в обсуждение очков, потом бюстгальтеров, потом прогнозов апокалипсиса на Марсе к 2764 году, потом вообще удивительно: от прогноза цены на бензин на АЗС в штате Техас по состоянию на 20 ноября 3567 года до вдруг возрождения СССР.Невероятно, но факт.Как говорил профессор Преображенский: в голове клозеты.И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно. akurt

Повідомлень: 8716 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3385 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 13:49 akurt написав: И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.

Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.

Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.



И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно. И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно.



По-моему,путькина и его агрессию здесь никто не вспоминает. Что касается эмиграции,то здесь каждый кто сделал этот шаг будет настаивать на его правильном выборе независимо от объективных обстоятельств. С заробитчанством,конечно,с одной стороны попроще,т.к. это временное пребывание за рубежом,но есть и минусы в виде отсутствия прав которое даёт пмж или гражданство. А совок вспоминают потому,что появился материал для сравнения которого за железным занавесом не было и можно оценить и плохое,и хорошее прошлого. Проблема в том,что мы находимся в быстро меняющемся мире и эрозии подвергаются фундаментальные вещи на которых было построено благополучие и процветание Европы и США. Поэтому тут ,скорее, нужно обсуждать страны в которых не будет в ближайшем будущем войн и потрясений как наиболее пригодных для эмиграции,а не те,которыми они были ещё в совсем недавнем прошлом По-моему,путькина и его агрессию здесь никто не вспоминает. Что касается эмиграции,то здесь каждый кто сделал этот шаг будет настаивать на его правильном выборе независимо от объективных обстоятельств. С заробитчанством,конечно,с одной стороны попроще,т.к. это временное пребывание за рубежом,но есть и минусы в виде отсутствия прав которое даёт пмж или гражданство. А совок вспоминают потому,что появился материал для сравнения которого за железным занавесом не было и можно оценить и плохое,и хорошее прошлого. Проблема в том,что мы находимся в быстро меняющемся мире и эрозии подвергаются фундаментальные вещи на которых было построено благополучие и процветание Европы и США. Поэтому тут ,скорее, нужно обсуждать страны в которых не будет в ближайшем будущем войн и потрясений как наиболее пригодных для эмиграции,а не те,которыми они были ещё в совсем недавнем прошлом shapo Повідомлень: 4701 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 809 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 14:20 Sir shapo - помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.

Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.

И стратегически, и тактически. akurt

Повідомлень: 8716 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3385 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 14:31 akurt написав: Sir shapo - помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.

Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.

И стратегически, и тактически. Sir- помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.И стратегически, и тактически.

Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну shapo Повідомлень: 4701 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 809 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 14:34 shapo написав: Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну

Блин, у меня возрождается вера в человечество и его разум. Блин, у меня возрождается вера в человечество и его разум. akurt

Повідомлень: 8716 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3385 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 15:01 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: .............

Почему об Украине только?

Совок - это ссср.

УССР имела самую высокую концентрацию промышленности.

Киевский военный округ был самый мощный среди всех военных округов.

СХ УССР производило продукции порядка 40% от всей производимосй в ссср.

Но совок - это не только УССР.

совок - это строй, это идеология.

Это было везде. .............Почему об Украине только?Совок - это ссср.УССР имела самую высокую концентрацию промышленности.Киевский военный округ был самый мощный среди всех военных округов.СХ УССР производило продукции порядка 40% от всей производимосй в ссср.Но совок - это не только УССР.совок - это строй, это идеология.Это было везде.

Вы пишете, в основном не об идеологии, а о материальной стороне и отношениях людей. Вы пишете, в основном не об идеологии, а о материальной стороне и отношениях людей.



Я пишу обо всем.

И о материальной стороне "подавляющего количества" строителей комунизьма и о конченой идеологии и о дегенеративных отношениях между людьми и о дебильных законах. Я пишу обо всем.И о материальной стороне "подавляющего количества" строителей комунизьма и о конченой идеологии и о дегенеративных отношениях между людьми и о дебильных законах.

Везде были свои нюансы.



О материальной стороне вижу у Вас много.



О "дегенеративных отношениях между людьми" тоже вижу, правда поменьше. И я задавал Вам вопрос, такие отношения в сегодняшней Украине исчезли, в США таких отношений нет? Очень сомневаюсь.



Идеология, кстати, во многом близка к идеологии первоначального христианства. "Моральный кодекс строителя коммунизма" практически списан с 10 заповедей.



"О дебильных законах" не увидел ничего.

Запрет спекуляции и невозможность привезти "партию японских магнитофонов" и продать их по тройной цене? Вообще-то, кроме идеологических соображений, это легко объяснить защитой отечественного производителя. Сегодня такие разрешения привели к почти полному разрушению отечественной промышленности, а вслед за ней и науки. Да, мы во многом отставали. Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. А теперь на военной ветке мечтают о "высокотехнологичном украинском оружии" да и просто о снарядах и патронах. А Украина гораздо ближе к странам "третьего мира".



Это не только про УССР, которая была частью совка, но чуть более сытой, может поэтому не такой порочной. Опять-же не всегда. Голодомор таки был.

Кстати, про УССР. Вы, я так понимаю, прожили всю жизнь в Харькове?

Замечательно. Город инженеров? Отлично.

Не хотели переехать в скажем Донецк? Я там, правда, уже в Украине был.

Думаю, к этому времени уже несколько лучше ситуация стала.

Вопрос, почему в совке откинувшихся зеков отправляли на поселение в Украину?

Сидели где угодно, а оказывались в Луганской, Донецкой областях.

Простите, не люблю ответы вопросом на вопрос, но в порядке исключения.

Донбасс всегда был шахтёрским краем. Не скажете, много было желающих лезть под землю и "давать стране угля"? Статистику погибших на 1 млн. тонн добытого угля не знаете?



Это так, вкратце. Можно было бы написать много и гораздо подробнее, но, простите. надоело и не вижу смысла. Вы уже живёте в другой стране, для Вас всё это уже схоластика. А мне тратить достаточно много времени на ответы. У меня его не так много осталось. Я уж лучше с внуками побуду. Везде были свои нюансы.О материальной стороне вижу у Вас много.О "дегенеративных отношениях между людьми" тоже вижу, правда поменьше. И я задавал Вам вопрос, такие отношения в сегодняшней Украине исчезли, в США таких отношений нет? Очень сомневаюсь.Идеология, кстати, во многом близка к идеологии первоначального христианства. "Моральный кодекс строителя коммунизма" практически списан с 10 заповедей."О дебильных законах" не увидел ничего.Запрет спекуляции и невозможность привезти "партию японских магнитофонов" и продать их по тройной цене? Вообще-то, кроме идеологических соображений, это легко объяснить защитой отечественного производителя. Сегодня такие разрешения привели к почти полному разрушению отечественной промышленности, а вслед за ней и науки. Да, мы во многом отставали. Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. А теперь на военной ветке мечтают о "высокотехнологичном украинском оружии" да и просто о снарядах и патронах. А Украина гораздо ближе к странам "третьего мира".Простите, не люблю ответы вопросом на вопрос, но в порядке исключения.Донбасс всегда был шахтёрским краем. Не скажете, много было желающих лезть под землю и "давать стране угля"? Статистику погибших на 1 млн. тонн добытого угля не знаете?Это так, вкратце. Можно было бы написать много и гораздо подробнее, но, простите. надоело и не вижу смысла. Вы уже живёте в другой стране, для Вас всё это уже схоластика. А мне тратить достаточно много времени на ответы. У меня его не так много осталось. Я уж лучше с внуками побуду. ЛАД 2 Повідомлень: 26566 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 15:04 ЛАД написав: . Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. . Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. без денег не было 1го пути. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций. без денег не было 1го пути. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций. vitaliiangel

Повідомлень: 20660 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2309 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 15:06 vitaliiangel написав: ЛАД написав: . Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. . Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. без денег не было 1го пути. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций. без денег не было 1го пути. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций.

Китай же зміг, навіть з комуністами,

В"єтнам туди ж Китай же зміг, навіть з комуністами,В"єтнам туди ж flyman

Повідомлень: 33204 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1555 раз. Подякували: 2721 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 1562156315641565 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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