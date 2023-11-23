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#<1 ... 1562156315641565 Додано: Чет 23 лис, 2023 12:31 shapo написав: Судя по всему форум окончательно выродился что неудивительно. Недвига в период войны мало кому интересна, эмиграцию кто хотел уже осуществил,остальные или не хотят,или не могут,но каждый отстаивает свой "правильный" выбор - в США,Турции или ещё где-то. Судя по всему форум окончательно выродился что неудивительно. Недвига в период войны мало кому интересна, эмиграцию кто хотел уже осуществил,остальные или не хотят,или не могут,но каждый отстаивает свой "правильный" выбор - в США,Турции или ещё где-то.

Вы удивительно верно подметили.

Ветка выродилась: сперва ушла в обсуждение очков, потом бюстгальтеров, потом прогнозов апокалипсиса на Марсе к 2764 году, потом вообще удивительно: от прогноза цены на бензин на АЗС в штате Техас по состоянию на 20 ноября 3567 года до вдруг возрождения СССР.

Невероятно, но факт.

Как говорил профессор Преображенский: в голове клозеты.



И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.

Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.

Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.



И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно. Вы удивительно верно подметили.Ветка выродилась: сперва ушла в обсуждение очков, потом бюстгальтеров, потом прогнозов апокалипсиса на Марсе к 2764 году, потом вообще удивительно: от прогноза цены на бензин на АЗС в штате Техас по состоянию на 20 ноября 3567 года до вдруг возрождения СССР.Невероятно, но факт.Как говорил профессор Преображенский: в голове клозеты.И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно. akurt

Повідомлень: 8717 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3385 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 13:49 akurt написав: И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.

Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.

Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.



И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно. И самое главное: дело не в очеренении достижений СССР.Дело в том, что нужно смотреть вперед и в будущее. Мыслить стратегически и тактически.Ветка «Еміграція, заробітчанство» - это про то, как как в нынешних тяжелейших условиях выжить украинцу: в эмиграции и найдя заробітчанство.И забивать форум мечтами путина о восстановлении в Украине СССР глупо, преступно и неверно.



По-моему,путькина и его агрессию здесь никто не вспоминает. Что касается эмиграции,то здесь каждый кто сделал этот шаг будет настаивать на его правильном выборе независимо от объективных обстоятельств. С заробитчанством,конечно,с одной стороны попроще,т.к. это временное пребывание за рубежом,но есть и минусы в виде отсутствия прав которое даёт пмж или гражданство. А совок вспоминают потому,что появился материал для сравнения которого за железным занавесом не было и можно оценить и плохое,и хорошее прошлого. Проблема в том,что мы находимся в быстро меняющемся мире и эрозии подвергаются фундаментальные вещи на которых было построено благополучие и процветание Европы и США. Поэтому тут ,скорее, нужно обсуждать страны в которых не будет в ближайшем будущем войн и потрясений как наиболее пригодных для эмиграции,а не те,которыми они были ещё в совсем недавнем прошлом По-моему,путькина и его агрессию здесь никто не вспоминает. Что касается эмиграции,то здесь каждый кто сделал этот шаг будет настаивать на его правильном выборе независимо от объективных обстоятельств. С заробитчанством,конечно,с одной стороны попроще,т.к. это временное пребывание за рубежом,но есть и минусы в виде отсутствия прав которое даёт пмж или гражданство. А совок вспоминают потому,что появился материал для сравнения которого за железным занавесом не было и можно оценить и плохое,и хорошее прошлого. Проблема в том,что мы находимся в быстро меняющемся мире и эрозии подвергаются фундаментальные вещи на которых было построено благополучие и процветание Европы и США. Поэтому тут ,скорее, нужно обсуждать страны в которых не будет в ближайшем будущем войн и потрясений как наиболее пригодных для эмиграции,а не те,которыми они были ещё в совсем недавнем прошлом shapo Повідомлень: 4701 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 809 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 14:20 Sir shapo - помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.

Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.

И стратегически, и тактически. akurt

Повідомлень: 8717 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3385 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 14:31 akurt написав: Sir shapo - помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.

Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.

И стратегически, и тактически. Sir- помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.И стратегически, и тактически.

Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну shapo Повідомлень: 4701 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 809 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 14:34 shapo написав: Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну

Блин, у меня возрождается вера в человечество и его разум. Блин, у меня возрождается вера в человечество и его разум. akurt

Повідомлень: 8717 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3385 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 15:01 rjkz написав: ЛАД написав: rjkz написав: .............

Почему об Украине только?

Совок - это ссср.

УССР имела самую высокую концентрацию промышленности.

Киевский военный округ был самый мощный среди всех военных округов.

СХ УССР производило продукции порядка 40% от всей производимосй в ссср.

Но совок - это не только УССР.

совок - это строй, это идеология.

Это было везде. .............Почему об Украине только?Совок - это ссср.УССР имела самую высокую концентрацию промышленности.Киевский военный округ был самый мощный среди всех военных округов.СХ УССР производило продукции порядка 40% от всей производимосй в ссср.Но совок - это не только УССР.совок - это строй, это идеология.Это было везде.

Вы пишете, в основном не об идеологии, а о материальной стороне и отношениях людей. Вы пишете, в основном не об идеологии, а о материальной стороне и отношениях людей.



Я пишу обо всем.

И о материальной стороне "подавляющего количества" строителей комунизьма и о конченой идеологии и о дегенеративных отношениях между людьми и о дебильных законах. Я пишу обо всем.И о материальной стороне "подавляющего количества" строителей комунизьма и о конченой идеологии и о дегенеративных отношениях между людьми и о дебильных законах.

Везде были свои нюансы.



О материальной стороне вижу у Вас много.



О "дегенеративных отношениях между людьми" тоже вижу, правда поменьше. И я задавал Вам вопрос, такие отношения в сегодняшней Украине исчезли, в США таких отношений нет? Очень сомневаюсь.



Идеология, кстати, во многом близка к идеологии первоначального христианства. "Моральный кодекс строителя коммунизма" практически списан с 10 заповедей.



"О дебильных законах" не увидел ничего.

Запрет спекуляции и невозможность привезти "партию японских магнитофонов" и продать их по тройной цене? Вообще-то, кроме идеологических соображений, это легко объяснить защитой отечественного производителя. Сегодня такие разрешения привели к почти полному разрушению отечественной промышленности, а вслед за ней и науки. Да, мы во многом отставали. Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. А теперь на военной ветке мечтают о "высокотехнологичном украинском оружии" да и просто о снарядах и патронах. А Украина гораздо ближе к странам "третьего мира".



Это не только про УССР, которая была частью совка, но чуть более сытой, может поэтому не такой порочной. Опять-же не всегда. Голодомор таки был.

Кстати, про УССР. Вы, я так понимаю, прожили всю жизнь в Харькове?

Замечательно. Город инженеров? Отлично.

Не хотели переехать в скажем Донецк? Я там, правда, уже в Украине был.

Думаю, к этому времени уже несколько лучше ситуация стала.

Вопрос, почему в совке откинувшихся зеков отправляли на поселение в Украину?

Сидели где угодно, а оказывались в Луганской, Донецкой областях.

Простите, не люблю ответы вопросом на вопрос, но в порядке исключения.

Донбасс всегда был шахтёрским краем. Не скажете, много было желающих лезть под землю и "давать стране угля"? Статистику погибших на 1 млн. тонн добытого угля не знаете?



Это так, вкратце. Можно было бы написать много и гораздо подробнее, но, простите. надоело и не вижу смысла. Вы уже живёте в другой стране, для Вас всё это уже схоластика. А мне тратить достаточно много времени на ответы. У меня его не так много осталось. Я уж лучше с внуками побуду. Везде были свои нюансы.О материальной стороне вижу у Вас много.О "дегенеративных отношениях между людьми" тоже вижу, правда поменьше. И я задавал Вам вопрос, такие отношения в сегодняшней Украине исчезли, в США таких отношений нет? Очень сомневаюсь.Идеология, кстати, во многом близка к идеологии первоначального христианства. "Моральный кодекс строителя коммунизма" практически списан с 10 заповедей."О дебильных законах" не увидел ничего.Запрет спекуляции и невозможность привезти "партию японских магнитофонов" и продать их по тройной цене? Вообще-то, кроме идеологических соображений, это легко объяснить защитой отечественного производителя. Сегодня такие разрешения привели к почти полному разрушению отечественной промышленности, а вслед за ней и науки. Да, мы во многом отставали. Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. А теперь на военной ветке мечтают о "высокотехнологичном украинском оружии" да и просто о снарядах и патронах. А Украина гораздо ближе к странам "третьего мира".Простите, не люблю ответы вопросом на вопрос, но в порядке исключения.Донбасс всегда был шахтёрским краем. Не скажете, много было желающих лезть под землю и "давать стране угля"? Статистику погибших на 1 млн. тонн добытого угля не знаете?Это так, вкратце. Можно было бы написать много и гораздо подробнее, но, простите. надоело и не вижу смысла. Вы уже живёте в другой стране, для Вас всё это уже схоластика. А мне тратить достаточно много времени на ответы. У меня его не так много осталось. Я уж лучше с внуками побуду. ЛАД 2 Повідомлень: 26568 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 15:04 ЛАД написав: . Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. . Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. без денег не было 1го пути. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций. без денег не было 1го пути. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций. vitaliiangel

Повідомлень: 20660 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2309 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 15:06 vitaliiangel написав: ЛАД написав: . Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. . Было 2 выхода - развивать и совершенствовать свою продукцию или закупать "японские магнитофоны". В Украине выбрали второй путь. без денег не было 1го пути. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций. без денег не было 1го пути. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций.

Китай же зміг, навіть з комуністами,

В"єтнам туди ж Китай же зміг, навіть з комуністами,В"єтнам туди ж flyman

Повідомлень: 33206 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1555 раз. Подякували: 2721 раз. Профіль 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 15:34 vitaliiangel написав: .......

с точки зрения закона какое отличие спекулянта жд билетами от спекулянта помидорами? В законе об этом ничего. Значит разрешено. .......с точки зрения закона какое отличие спекулянта жд билетами от спекулянта помидорами? В законе об этом ничего. Значит разрешено.

Простите, но мы не в суде и обсуждаем не юридические тонкости. По сути отличие есть. По закону сегодня спекулянта жд билетами наказать нельзя. И не наказывают. Борются другими методами, в частности, именными билетами и блокировками аккаунтов.





ЛАД написав: Была доступна не значит, что поликлиника рядом с домом. Была доступна не значит, что поликлиника рядом с домом. в таком случае вам и сейчас "доступны" все поликлиники Киева и Львова. В любой из них вы можете подписать декларацию с семейным врачом. Доступна ж не значит что рядом с домом?



Классно с воспалением легких/бронхитом с Темп.38 ехать к чёрту на рога и там сидеть несколько часов в очереди. в таком случае вам и сейчас "доступны" все поликлиники Киева и Львова. В любой из них вы можете подписать декларацию с семейным врачом. Доступна ж не значит что рядом с домом?Классно с воспалением легких/бронхитом с Темп.38 ехать к чёрту на рога и там сидеть несколько часов в очереди.

Предложите выход.

Держать поликлинику в каждом селе с населением 100-200 или даже 2000 человек - такого нет нигде и не выдержит ни одна экономика. Да и просто врачей не хватит.

Так же невозможно держать поликлинику рядом с каждым домом даже в большом городе. В Индустриальном районе г. Харькова с площадью 33,4 км2 и населением 150 тыс., насколько знаю, 2 поликлиники + одна детская.





Справедливости ради новые больницы и поликлиники строились после 1986. К моим 13-14 годам их достроили и очередей стало меньше.

Справедливости ради новые больницы и поликлиники строились всегда. К Вашим 13-14 годам достроили то, что начинали строить раньше.



ЛАД написав: Но как угадать, данный врач, к которому вы пришли, хороший или от него просто ещё не успели избавиться Но как угадать, данный врач, к которому вы пришли, хороший или от него просто ещё не успели избавиться отзывы в интернете. Есть конечно хейтеры, тогда надо смотреть по датам отзыва. Другого способа не придумано, типа выложить по каждому врачу статистику, сколько его пациентов поправилось, и сколько умерло (от болезни которую этот врач лечил) Тот кто умер или благополучно выздоровел отзыв обычно не пишет, ошибка выжившего. отзывы в интернете. Есть конечно хейтеры, тогда надо смотреть по датам отзыва. Другого способа не придумано, типа выложить по каждому врачу статистику, сколько его пациентов поправилось, и сколько умерло (от болезни которую этот врач лечил) Тот кто умер или благополучно выздоровел отзыв обычно не пишет, ошибка выжившего.

У врача поликлиники умерших от болезни очень мало. Серьёзные больные умирают в больнице.

Отзывы в интернете о враче? По-моему, не очень. Там объективно будет разве что об отношении врача - грубый или вежливый.



ЛАД написав: . То ли из-за нехватки денег у людей, то ли из-за ограниченной мощности стройорганизаций. . То ли из-за нехватки денег у людей, то ли из-за ограниченной мощности стройорганизаций. какая нехватка денег при дефиците, когда джинсы стоили целую зарплату. Много "доступностей" было на бумаге. Школы и классы переполнены. Общественный транспорт тоже. В вузах конкурс 5 человек на место. Для остальных 4х были техникумы и училища. какая нехватка денег при дефиците, когда джинсы стоили целую зарплату. Много "доступностей" было на бумаге. Школы и классы переполнены. Общественный транспорт тоже. В вузах конкурс 5 человек на место. Для остальных 4х были техникумы и училища.

Представьте себе, нехватка денег бывает и при дефиците товаров.

Кому-то не хватает на фирменные джинсы, кому-то на отдых на море. кому-то на ещё что-то.

Посмотрите сегодняшнюю статистику по депозитам. На 1.10.2023 по минфину срочные вклады физлиц 366 млрд. грн. В средне 9000 на каждого человека. И поищите распределение по суммам. Окажется, что у кого-то 10-100-1000грн (у большинства), а у кого-то 10 млн. (у очень немногих).

Связи между доступностью и конкурсом 5 человек на место не вижу. Финансово высшее образование было доступно, но это не означает, что государство должно обеспечивать высшее образование всем, столько специалистов просто не нужно. Простите, но мы не в суде и обсуждаем не юридические тонкости. По сути отличие есть. По закону сегодня спекулянта жд билетами наказать нельзя. И не наказывают. Борются другими методами, в частности, именными билетами и блокировками аккаунтов.Предложите выход.Держать поликлинику в каждом селе с населением 100-200 или даже 2000 человек - такого нет нигде и не выдержит ни одна экономика. Да и просто врачей не хватит.Так же невозможно держать поликлинику рядом с каждым домом даже в большом городе. В Индустриальном районе г. Харькова с площадью 33,4 км2 и населением 150 тыс., насколько знаю, 2 поликлиники + одна детская.Справедливости ради новые больницы и поликлиники строились всегда. К Вашим 13-14 годам достроили то, что начинали строить раньше.У врача поликлиники умерших от болезни очень мало. Серьёзные больные умирают в больнице.Отзывы в интернете о враче? По-моему, не очень. Там объективно будет разве что об отношении врача - грубый или вежливый.Представьте себе, нехватка денег бывает и при дефиците товаров.Кому-то не хватает на фирменные джинсы, кому-то на отдых на море. кому-то на ещё что-то.Посмотрите сегодняшнюю статистику по депозитам. На 1.10.2023 по минфину срочные вклады физлиц 366 млрд. грн. В средне 9000 на каждого человека. И поищите распределение по суммам. Окажется, что у кого-то 10-100-1000грн (у большинства), а у кого-то 10 млн. (у очень немногих).Связи между доступностью и конкурсом 5 человек на место не вижу. Финансово высшее образование было доступно, но это не означает, что государство должно обеспечивать высшее образование всем, столько специалистов просто не нужно. ЛАД 2 Повідомлень: 26568 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 16:44 akurt написав: Товариш ЛАД!

Ваши попытки всех тянуть назад в СССР поначалу были забавными. Теперь становятся преступными или даже бредовыми. Товариш ЛАД!Ваши попытки всех тянуть назад в СССР поначалу были забавными. Теперь становятся преступными или даже бредовыми.

Пан akurt, Ваши фантастические и местами просто лживые опусы о СССР просто глупы.

Ещё глупее заявление о том, что я куда-то "тяну".

Где Вы увидели "попытки тянуть назад в СССР" да ещё и "всех", не знаю. Вас я тянуть точно не стал бы, даже если бы кого-то "тянул".



Вы очень мало знаете про СССР.

Например, вы ничего не знаете из перечисленного в абзаце 3 своей речи выше: про то как работали сотрудники КГБ, про «секретные@ кабинеты почти на каждом предприятии, а уж во всех институтах (университетах) так точно. Вы просто «ежик в тумане». Причем во всех вопросах, даже в мелочах. Вы даже не знаете, как формировали группы «секретных сотрудников», как натравливали одного сотрудника предприятия на другого и ща это даже платили деньги. Вы не знаете, что реально взрослые мужчины с университетским образованием сидели на унитазах почти полный рабочий день, пытаясь подслушать коварные замыслы «советского человека».

Вы с таким знанием дела описываете всё это, что создаётся впечатление, что Вы сами лично "сидели на унитазах почти полный рабочий день".

Можете ещё рассказать, что я устроился на завод после того, как согласился работать "сексотом", а Starikan защитился после того, как подписал согласие закладывать сотрудников.

Похоже, ума хватит.



Но самое забавное: непонятно зачем вы с утра до вечера пишите полный бред про счастливое прошлое в будущем СССР.

Бред, похоже, начался у Вас. Причём, тяжёлый.

"счастливое прошлое в будущем СССР"?

Так прошлое или будущее?

22 мая 1949 Джеймс Форрестол, первый (к тому времени бывший) министр обороны США, находясь в психиатрической больнице, покончил с собой, выбросившись из окна. Во время болезни, согласно распространённому рассказу, он бредил, повторяя слова The Russians are coming.

Не напоминает?

Может стоит подлечиться, пока не поздно?



Вас там накормят? Сами на прокорм заработать не можете? Ждете бесплатных квартир и пионерских галстуков? Так и пионерских галстуков никто не раздавал бесплатно.

Лично я живу заметно лучше в материальном отношении, чем в Союзе. И поездил немало, и квартира неплохая.



Ну и напоследок:

«В ночь с 3 на 4 сентября 1985 года в карцере «учреждения ВС-389/36» в селе Кучино Чусовского района Пермской области погиб поэт и правозащитник Василь Стус.»

Он не дождался бесплатной квартиры от СССР.

Последние расстрелы людей, которые писали стихи на языке Украины прошли недавно: в 1985 году.

Мой вопрос был:

Назовите, пожалуйста, кого расстреляли в 1985 именно за то, что "писали стихи на языке Украины".

Василя Стуса осудили за то, что "писал стихи на языке Украины"?

Его расстреляли?

То, что его осудили и он погиб в лагере очень плохо. Но врать не надо.



Мы пошли в банк и женщина получила на руки 8000 денежных единиц уже и не помню, может ж о были «купоны». Год кажется был 1996. Она стояла очень растерянная перед банком и держала в руках эти 8000, за которые можно было купить кажется 8 коробок спичек и бормотала : «И вот за это я пахала всю жизнь, отказывая себе во всем?». Это была очень грустная картина, любезный вы наш.

Что могу сказать, любезный вы наш, если это были купоны, то Вы её просто "обули как лоха" и пусть это останется на Вашей совести. Похоже она (Ваша совесть) это вполне выдержит.

Хотя если это было в конце 1996, когда гривну уже ввели (с курсом 1,76 гривны за доллар США), то 8000 грн = 4000 долл. (считаю по 2 за доллар) - для 1996 очень приличная сумма. Не верю, что Вы так оплошали.



Не хотите завести новую ветку «Назад в СССР и в каменный век»?

Хорошо написал shapo:

Но отрицать, что были и положительные черты нельзя, это и будет настоящий совок, клеймящий ранее мир капитализма, а сейчас, перекрасившись как Фарион, все совковое и русское

Есть антикоммунизм, а есть пещерный антикоммунизм.

У Вас явно второй случай.

Могу понять антикоммунистов. Но "пещерный антикоммунизм" это уже клиника. Или лицемерие, чтобы оправдать своё прошлое как Фарион.



После такого поста, начинаю сомневаться в правдивости Ваших постов по теме ветки. Пан, Ваши фантастические и местами просто лживые опусы о СССР просто глупы.Ещё глупее заявление о том, что я куда-то "тяну".Где Вы увидели "попытки тянуть назад в СССР" да ещё и "всех", не знаю. Вас я тянуть точно не стал бы, даже если бы кого-то "тянул".Вы с таким знанием дела описываете всё это, что создаётся впечатление, что Вы сами лично "сидели на унитазах почти полный рабочий день".Можете ещё рассказать, что я устроился на завод после того, как согласился работать "сексотом", азащитился после того, как подписал согласие закладывать сотрудников.Похоже, ума хватит.Бред, похоже, начался у Вас. Причём, тяжёлый."счастливое прошлое в будущем СССР"?Так прошлое или будущее?Не напоминает?Может стоит подлечиться, пока не поздно?Лично я живув материальном отношении, чем в Союзе. И поездил немало, и квартира неплохая.Мой вопрос был:Василя Стуса осудили за то, что "писал стихи на языке Украины"?Его расстреляли?То, что его осудили и он погиб в лагере очень плохо. Но врать не надо.Что могу сказать, любезный вы наш, если это были купоны, то Вы её просто "обули как лоха" и пусть это останется на Вашей совести. Похоже она (Ваша совесть) это вполне выдержит.Хотя если это было в конце 1996, когда гривну уже ввели (с курсом 1,76 гривны за доллар США), то 8000 грн = 4000 долл. (считаю по 2 за доллар) - для 1996 очень приличная сумма. Не верю, что Вы так оплошали.Хорошо написалЕсть антикоммунизм, а есть пещерный антикоммунизм.У Вас явно второй случай.Могу понять антикоммунистов. Но "пещерный антикоммунизм" это уже клиника. Или лицемерие, чтобы оправдать своё прошлое как Фарион.После такого поста, начинаю сомневаться в правдивости Ваших постов по теме ветки. ЛАД 2 Повідомлень: 26568 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4817 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1562156315641565 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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