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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1563156415651566
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:51

  shapo написав:.....
Проблема в том,что мы находимся в быстро меняющемся мире и эрозии подвергаются фундаментальные вещи на которых было построено благополучие и процветание Европы и США. Поэтому тут ,скорее, нужно обсуждать страны в которых не будет в ближайшем будущем войн и потрясений как наиболее пригодных для эмиграции,а не те,которыми они были ещё в совсем недавнем прошлом

Проблема в том, что сейчас практически невозможно предсказать, в каких странах "не будет в ближайшем будущем войн и потрясений". Если с войнами ещё так-сяк, то с потрясениями полная неопределённость.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:56

Апологет коммунистического общества не на шутку завелся.
Тов. Путин дал задание тов. ЛАД провести разъяснительную работу - а она начала пробуксовывать.
Используется штамп советских времен: «акурт ваши лживые …» и так далее.
Не лживые, а точные и основанные на фактах моих знакомых одноклассников и одногруппников, двое из которых занимали высокие посты в КГБ СССР.

Товарищ ЛАД при всем уважении к вашему интеллекту: это ветка о другом, она про эмиграцию и заробітчанство.
Це те, до чого ви не мали, не маєте і не будете мати відношення.
Можливо влаштуйте на лавках перед підʼїздом якусь нараду для однодумців. Обговорюйте день народження тов. Сталіна: 6 грудня, вже скоро. Перевірте наявність портретів та творів, аудіозапис виступу на останньому зʼїзді ВКП (б).
Тут не «Ленинская комната». Ви помилилися.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 16:57

  flyman написав:Китай же зміг, навіть з комуністами,
там коммунизм очень интересный. В экономику партия не лезет. Очень интересное видео легко смотрится. Рекомендую.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 лис, 2023 17:13, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:00

Еміграція, заробітчанство

News from Spain

На третій день перебування в Барселоні ззаду почув дуже чисту українську мову.
Набрався нахабності, повернувся: дві дівчини.
Цікаво: одна мешкає в Німеччині, інша в Іспанії. Зустрілися перед поверненням другої в Україну.
Та що в Німеччині мешкає там вже два роки - працює 20 годин на тиждень.
Орієнтовно рівень її зарплатні (сказала в середньому німці на посадах її рівня отримують 3500€) - менше 2000€ на місяць.
Живе в орендованій кімнаті.
Виглядає дуже класно. Красива дівка і розумна.
Гарна комусь жінка дістанеться…
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:41

  vitaliiangel написав: Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций.

Уточните плз. в какие станы, которые вошли в ЕС, влили деньги и они прям зацвели (кроме Польши, там свои расклады)?
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:46

  Richi написав:
  vitaliiangel написав: Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций.

Уточните плз. в какие станы, которые вошли в ЕС, влили деньги и они прям зацвели (кроме Польши, там свои расклады)?
я разве ставил в пример какие-то страны?

только отметил, что "развивать и совершенствовать свою продукцию" без серьёзных инвестиций бы не вышло. И предположил, что инвестиции могли бы прийти, если бы нас приняли в ЕС. Да могли бы не прийти. Я не распоряжаюсь деньгами инвесторов, чтобы заявлять о таком с уверенностью. :D
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:53

  vitaliiangel написав:
  Richi написав:
  vitaliiangel написав: Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций.

Уточните плз. в какие станы, которые вошли в ЕС, влили деньги и они прям зацвели (кроме Польши, там свои расклады)?
я разве ставил в пример какие-то страны?

только отметил, что "развивать и совершенствовать свою продукцию" без серьёзных инвестиций бы не вышло. И предположил, что инвестиции могли бы прийти, если бы нас приняли в ЕС. Да могли бы не прийти. Я не распоряжаюсь деньгами инвесторов, чтобы заявлять о таком с уверенностью. :D

В том-то и дело, что мои личные наблюдения указывают на то, что как только страна входит в ЕС, то вливаются деньги в инфраструктуру, заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 17:54

Re: Еміграція, заробітчанство

Richi написав:
  vitaliiangel написав:
  Richi написав:я разве ставил в пример какие-то страны?

только отметил, что "развивать и совершенствовать свою продукцию" без серьёзных инвестиций бы не вышло. И предположил, что инвестиции могли бы прийти, если бы нас приняли в ЕС. Да могли бы не прийти. Я не распоряжаюсь деньгами инвесторов, чтобы заявлять о таком с уверенностью. :D

В том-то и дело, что мои личные наблюдения указывают на то, что как только страна входит в ЕС, то вливаются деньги в инфраструктуру, заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты.
Наведіть приклади, де саме зник малий бізнес?
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:01

  Richi написав:заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты.
Так и есть... а как вы видите инвестиции? Корпорации=инвестиции. Из некоторых сегментов мелкий и средний бизнес уйдёт. Не будут в Украине собирать китайские авто и автобусы Богдан. Либо какой-то европейский автопром, либо ничего. Не может быть такого, чтобы инвестор пришёл вообще без каких либо условий. Какие-то условия с их стороны будут, которые не всем понравятся. Из всех сегментов мелкий бизнес вытеснить невозможно. Например в сфере услуг корпорации бессильны (кроме морских судов и автопроката)
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:17

Пан akurt.
Не знаю, кто и какие задания даёт Вам, если у Вас "двое из знакомых одноклассников и одногруппников занимали высокие посты в КГБ СССР". Сейчас они в ФСБ или в СБУ?
К эмиграции отношение имел, т.к. много друзей и знакомых уехали. Я не захотел.
Напомню Вам - не советуйте мне, что делать... Дальше, надеюсь, знаете.
6 декабря я отмечаю день ЗСУ.
А Вы лично можете отмечать хоть 18 декабря, хоть 20 апреля.
ЛАД
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