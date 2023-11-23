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#<1 ... 1563156415651566 Додано: Чет 23 лис, 2023 16:51 shapo написав: .....

Проблема в том,что мы находимся в быстро меняющемся мире и эрозии подвергаются фундаментальные вещи на которых было построено благополучие и процветание Европы и США. Поэтому тут ,скорее, нужно обсуждать страны в которых не будет в ближайшем будущем войн и потрясений как наиболее пригодных для эмиграции,а не те,которыми они были ещё в совсем недавнем прошлом .....Проблема в том,что мы находимся в быстро меняющемся мире и эрозии подвергаются фундаментальные вещи на которых было построено благополучие и процветание Европы и США. Поэтому тут ,скорее, нужно обсуждать страны в которых не будет в ближайшем будущем войн и потрясений как наиболее пригодных для эмиграции,а не те,которыми они были ещё в совсем недавнем прошлом

Проблема в том, что сейчас практически невозможно предсказать, в каких странах "не будет в ближайшем будущем войн и потрясений". Если с войнами ещё так-сяк, то с потрясениями полная неопределённость. Проблема в том, что сейчас практически невозможно предсказать, в каких странах "не будет в ближайшем будущем войн и потрясений". Если с войнами ещё так-сяк, то с потрясениями полная неопределённость. ЛАД 2 Повідомлень: 26571 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 16:56 Апологет коммунистического общества не на шутку завелся.

Тов. Путин дал задание тов. ЛАД провести разъяснительную работу - а она начала пробуксовывать.

Используется штамп советских времен: «акурт ваши лживые …» и так далее.

Не лживые, а точные и основанные на фактах моих знакомых одноклассников и одногруппников, двое из которых занимали высокие посты в КГБ СССР.



Товарищ ЛАД при всем уважении к вашему интеллекту: это ветка о другом, она про эмиграцию и заробітчанство.

Це те, до чого ви не мали, не маєте і не будете мати відношення.

Можливо влаштуйте на лавках перед підʼїздом якусь нараду для однодумців. Обговорюйте день народження тов. Сталіна: 6 грудня, вже скоро. Перевірте наявність портретів та творів, аудіозапис виступу на останньому зʼїзді ВКП (б).

Тут не «Ленинская комната». Ви помилилися. akurt

Повідомлень: 8719 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3385 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 16:57 flyman написав: Китай же зміг, навіть з комуністами, Китай же зміг, навіть з комуністами, там коммунизм очень интересный. В экономику партия не лезет. Очень интересное видео легко смотрится. Рекомендую. там коммунизм очень интересный. В экономику партия не лезет. Очень интересное видео легко смотрится. Рекомендую. Востаннє редагувалось vitaliiangel в Чет 23 лис, 2023 17:13, всього редагувалось 3 разів. vitaliiangel

Повідомлень: 20664 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2309 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 17:00 Еміграція, заробітчанство



News from Spain



На третій день перебування в Барселоні ззаду почув дуже чисту українську мову.

Набрався нахабності, повернувся: дві дівчини.

Цікаво: одна мешкає в Німеччині, інша в Іспанії. Зустрілися перед поверненням другої в Україну.

Та що в Німеччині мешкає там вже два роки - працює 20 годин на тиждень.

Орієнтовно рівень її зарплатні (сказала в середньому німці на посадах її рівня отримують 3500€) - менше 2000€ на місяць.

Живе в орендованій кімнаті.

Виглядає дуже класно. Красива дівка і розумна.

Гарна комусь жінка дістанеться… akurt

Повідомлень: 8719 З нами з: 12.02.09 Подякував: 3385 раз. Подякували: 1182 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 17:41 vitaliiangel написав: Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций.

Уточните плз. в какие станы, которые вошли в ЕС, влили деньги и они прям зацвели (кроме Польши, там свои расклады)? Уточните плз. в какие станы, которые вошли в ЕС, влили деньги и они прям зацвели (кроме Польши, там свои расклады)? Richi Повідомлень: 1726 З нами з: 25.09.08 Подякував: 887 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 17:46 Richi написав: vitaliiangel написав: Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций.

Уточните плз. в какие станы, которые вошли в ЕС, влили деньги и они прям зацвели (кроме Польши, там свои расклады)? Уточните плз. в какие станы, которые вошли в ЕС, влили деньги и они прям зацвели (кроме Польши, там свои расклады)? я разве ставил в пример какие-то страны?



только отметил, что "развивать и совершенствовать свою продукцию" без серьёзных инвестиций бы не вышло. И предположил, что инвестиции могли бы прийти, если бы нас приняли в ЕС. Да могли бы не прийти. Я не распоряжаюсь деньгами инвесторов, чтобы заявлять о таком с уверенностью. я разве ставил в пример какие-то страны?только отметил, что "развивать и совершенствовать свою продукцию" без серьёзных инвестиций бы не вышло. И, что инвестицииприйти, если бы нас приняли в ЕС. Да могли бы не прийти. Я не распоряжаюсь деньгами инвесторов, чтобы заявлять о таком с уверенностью. vitaliiangel

Повідомлень: 20664 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2309 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 17:53 vitaliiangel написав: Richi написав: vitaliiangel написав: Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций. Разве что нас приняли бы в ЕС и западные страны в нас влили бы ярды инвестиций.

Уточните плз. в какие станы, которые вошли в ЕС, влили деньги и они прям зацвели (кроме Польши, там свои расклады)? Уточните плз. в какие станы, которые вошли в ЕС, влили деньги и они прям зацвели (кроме Польши, там свои расклады)? я разве ставил в пример какие-то страны?



только отметил, что "развивать и совершенствовать свою продукцию" без серьёзных инвестиций бы не вышло. И предположил, что инвестиции могли бы прийти, если бы нас приняли в ЕС. Да могли бы не прийти. Я не распоряжаюсь деньгами инвесторов, чтобы заявлять о таком с уверенностью. я разве ставил в пример какие-то страны?только отметил, что "развивать и совершенствовать свою продукцию" без серьёзных инвестиций бы не вышло. И, что инвестицииприйти, если бы нас приняли в ЕС. Да могли бы не прийти. Я не распоряжаюсь деньгами инвесторов, чтобы заявлять о таком с уверенностью.

В том-то и дело, что мои личные наблюдения указывают на то, что как только страна входит в ЕС, то вливаются деньги в инфраструктуру, заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты. В том-то и дело, что мои личные наблюдения указывают на то, что как только страна входит в ЕС, то вливаются деньги в инфраструктуру, заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты. Richi Повідомлень: 1726 З нами з: 25.09.08 Подякував: 887 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 17:54 Re: Еміграція, заробітчанство Richi написав: vitaliiangel написав: Richi написав: я разве ставил в пример какие-то страны?



только отметил, что "развивать и совершенствовать свою продукцию" без серьёзных инвестиций бы не вышло. И предположил, что инвестиции могли бы прийти, если бы нас приняли в ЕС. Да могли бы не прийти. Я не распоряжаюсь деньгами инвесторов, чтобы заявлять о таком с уверенностью. я разве ставил в пример какие-то страны?только отметил, что "развивать и совершенствовать свою продукцию" без серьёзных инвестиций бы не вышло. И, что инвестицииприйти, если бы нас приняли в ЕС. Да могли бы не прийти. Я не распоряжаюсь деньгами инвесторов, чтобы заявлять о таком с уверенностью.

В том-то и дело, что мои личные наблюдения указывают на то, что как только страна входит в ЕС, то вливаются деньги в инфраструктуру, заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты. В том-то и дело, что мои личные наблюдения указывают на то, что как только страна входит в ЕС, то вливаются деньги в инфраструктуру, заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты. Наведіть приклади, де саме зник малий бізнес? Наведіть приклади, де саме зник малий бізнес? Faceless

Модератор Повідомлень: 34236 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7895 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 18:01 Richi написав: заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты. заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты. Так и есть... а как вы видите инвестиции? Корпорации=инвестиции. Из некоторых сегментов мелкий и средний бизнес уйдёт. Не будут в Украине собирать китайские авто и автобусы Богдан. Либо какой-то европейский автопром, либо ничего. Не может быть такого, чтобы инвестор пришёл вообще без каких либо условий. Какие-то условия с их стороны будут, которые не всем понравятся. Из всех сегментов мелкий бизнес вытеснить невозможно. Например в сфере услуг корпорации бессильны (кроме морских судов и автопроката) Так и есть... а как вы видите инвестиции? Корпорации=инвестиции. Из некоторых сегментов мелкий и средний бизнес уйдёт. Не будут в Украине собирать китайские авто и автобусы Богдан. Либо какой-то европейский автопром, либо ничего. Не может быть такого, чтобы инвестор пришёл вообще без каких либо условий. Какие-то условия с их стороны будут, которые не всем понравятся. Из всех сегментов мелкий бизнес вытеснить невозможно. Например в сфере услуг корпорации бессильны (кроме морских судов и автопроката) vitaliiangel

Повідомлень: 20664 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2309 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 18:17 Пан akurt.

Не знаю, кто и какие задания даёт Вам, если у Вас "двое из знакомых одноклассников и одногруппников занимали высокие посты в КГБ СССР". Сейчас они в ФСБ или в СБУ?

К эмиграции отношение имел, т.к. много друзей и знакомых уехали. Я не захотел.

Напомню Вам - не советуйте мне, что делать... Дальше, надеюсь, знаете.

6 декабря я отмечаю день ЗСУ.

А Вы лично можете отмечать хоть 18 декабря, хоть 20 апреля. ЛАД 2 Повідомлень: 26571 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1563156415651566 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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