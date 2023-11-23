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Richi написав:В том-то и дело, что мои личные наблюдения указывают на то, что как только страна входит в ЕС, то вливаются деньги в инфраструктуру, заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты.
Наведіть приклади, де саме зник малий бізнес?
Да, извините - средний бизнес. Парикмахерские, шаурма и т.п. - корпорации не интересуют. Там много возни и мало денег. А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей - все на выход.
Richi написав:А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей
торговля нет. Даже эпицентр стал маркетплейсом. Потому что с ассортиментом в 100 тыс SKU ещё надо тысяча продукт менеджеров и в целом такой бегемот становится затратным и неповоротливым. Заходили Леруа Мерлен. Кого они потеснили?
На одной из шахт Днепропетровской области более тысячи мужчин вызвались защищать Украину и отправились воевать. Поэтому угольное предприятие испытало огромную нехватку персонала. Решение руководства было радикальным – впервые в истории Украины разрешить женщинам работать под землей. Такое предложение сразу поддержали более сотни девушек.
Richi написав:А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей
торговля нет. Даже эпицентр стал маркетплейсом. Потому что с ассортиментом в 100 тыс SKU ещё надо тысяча продукт менеджеров и в целом такой бегемот становится затратным и неповоротливым. Заходили Леруа Мерлен. Кого они потеснили?