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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1564156515661567
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:29

  Faceless написав:
Richi написав:В том-то и дело, что мои личные наблюдения указывают на то, что как только страна входит в ЕС, то вливаются деньги в инфраструктуру, заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты.
Наведіть приклади, де саме зник малий бізнес?

Да, извините - средний бизнес. Парикмахерские, шаурма и т.п. - корпорации не интересуют. Там много возни и мало денег. А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей - все на выход.
Richi
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 18:51

  Richi написав:А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей
торговля нет. Даже эпицентр стал маркетплейсом. Потому что с ассортиментом в 100 тыс SKU ещё надо тысяча продукт менеджеров и в целом такой бегемот становится затратным и неповоротливым. Заходили Леруа Мерлен. Кого они потеснили?

в FMCG и ритейл крупный капитал не зайдёт, уже все места заняты ну зашел Novus какая его доля рынка, 15%?. https://korrespondent.net/business/comp ... la-ukrayna

С/Х только где используется автоматизация. Виноградники, клубнику, всё тепличное крупный бизнес не интересует, там много ручного труда который надо ещё администрировать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:04

На одной из шахт Днепропетровской области более тысячи мужчин вызвались защищать Украину и отправились воевать. Поэтому угольное предприятие испытало огромную нехватку персонала. Решение руководства было радикальным – впервые в истории Украины разрешить женщинам работать под землей. Такое предложение сразу поддержали более сотни девушек.


vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 19:15

  vitaliiangel написав:
  Richi написав:А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей
торговля нет. Даже эпицентр стал маркетплейсом. Потому что с ассортиментом в 100 тыс SKU ещё надо тысяча продукт менеджеров и в целом такой бегемот становится затратным и неповоротливым. Заходили Леруа Мерлен. Кого они потеснили?

в FMCG и ритейл крупный капитал не зайдёт, уже все места заняты ну зашел Novus какая его доля рынка, 15%?. https://korrespondent.net/business/comp ... la-ukrayna

С/Х только где используется автоматизация. Виноградники, клубнику, всё тепличное крупный бизнес не интересует, там много ручного труда который надо ещё администрировать.

Представление о теплицах у нас достаточно примитивное, навеянное мелкими частными тепличками. В крупных хозяйствах используется и автоматизация, и много чего ещё.
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