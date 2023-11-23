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#<1 ... 1564156515661567 Додано: Чет 23 лис, 2023 18:29 Faceless написав: Richi написав: В том-то и дело, что мои личные наблюдения указывают на то, что как только страна входит в ЕС, то вливаются деньги в инфраструктуру, заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты. Наведіть приклади, де саме зник малий бізнес? Наведіть приклади, де саме зник малий бізнес?

Да, извините - средний бизнес. Парикмахерские, шаурма и т.п. - корпорации не интересуют. Там много возни и мало денег. А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей - все на выход. Да, извините - средний бизнес. Парикмахерские, шаурма и т.п. - корпорации не интересуют. Там много возни и мало денег. А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей - все на выход. Richi Повідомлень: 1727 З нами з: 25.09.08 Подякував: 887 раз. Подякували: 864 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 18:51 Richi написав: А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей торговля нет. Даже эпицентр стал маркетплейсом. Потому что с ассортиментом в 100 тыс SKU ещё надо тысяча продукт менеджеров и в целом такой бегемот становится затратным и неповоротливым. Заходили Леруа Мерлен. Кого они потеснили?



в FMCG и ритейл крупный капитал не зайдёт, уже все места заняты ну зашел Novus какая его доля рынка, 15%?. https://korrespondent.net/business/comp ... la-ukrayna



С/Х только где используется автоматизация. Виноградники, клубнику, всё тепличное крупный бизнес не интересует, там много ручного труда который надо ещё администрировать. торговля нет. Даже эпицентр стал маркетплейсом. Потому что с ассортиментом в 100 тыс SKU ещё надо тысяча продукт менеджеров и в целом такой бегемот становится затратным и неповоротливым. Заходили Леруа Мерлен. Кого они потеснили?в FMCG и ритейл крупный капитал не зайдёт, уже все места заняты ну зашел Novus какая его доля рынка, 15%?.С/Х только где используется автоматизация. Виноградники, клубнику, всё тепличное крупный бизнес не интересует, там много ручного труда который надо ещё администрировать. vitaliiangel

Повідомлень: 20667 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 19:04 На одной из шахт Днепропетровской области более тысячи мужчин вызвались защищать Украину и отправились воевать. Поэтому угольное предприятие испытало огромную нехватку персонала. Решение руководства было радикальным – впервые в истории Украины разрешить женщинам работать под землей. Такое предложение сразу поддержали более сотни девушек.



vitaliiangel

Повідомлень: 20667 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 19:15 vitaliiangel написав: Richi написав: А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей торговля нет. Даже эпицентр стал маркетплейсом. Потому что с ассортиментом в 100 тыс SKU ещё надо тысяча продукт менеджеров и в целом такой бегемот становится затратным и неповоротливым. Заходили Леруа Мерлен. Кого они потеснили?



в FMCG и ритейл крупный капитал не зайдёт, уже все места заняты ну зашел Novus какая его доля рынка, 15%?. https://korrespondent.net/business/comp ... la-ukrayna



С/Х только где используется автоматизация. Виноградники, клубнику, всё тепличное крупный бизнес не интересует, там много ручного труда который надо ещё администрировать. торговля нет. Даже эпицентр стал маркетплейсом. Потому что с ассортиментом в 100 тыс SKU ещё надо тысяча продукт менеджеров и в целом такой бегемот становится затратным и неповоротливым. Заходили Леруа Мерлен. Кого они потеснили?в FMCG и ритейл крупный капитал не зайдёт, уже все места заняты ну зашел Novus какая его доля рынка, 15%?.С/Х только где используется автоматизация. Виноградники, клубнику, всё тепличное крупный бизнес не интересует, там много ручного труда который надо ещё администрировать.

Представление о теплицах у нас достаточно примитивное, навеянное мелкими частными тепличками. В крупных хозяйствах используется и автоматизация, и много чего ещё. Представление о теплицах у нас достаточно примитивное, навеянное мелкими частными тепличками. В крупных хозяйствах используется и автоматизация, и много чего ещё. ЛАД 2 Повідомлень: 26573 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5187 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1564156515661567 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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