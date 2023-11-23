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Richi написав:В том-то и дело, что мои личные наблюдения указывают на то, что как только страна входит в ЕС, то вливаются деньги в инфраструктуру, заходят крупные корпорации и убивают весь малый бизнес + ограничения и квоты.
Наведіть приклади, де саме зник малий бізнес?
Да, извините - средний бизнес. Парикмахерские, шаурма и т.п. - корпорации не интересуют. Там много возни и мало денег. А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей - все на выход.
Richi написав:А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей
торговля нет. Даже эпицентр стал маркетплейсом. Потому что с ассортиментом в 100 тыс SKU ещё надо тысяча продукт менеджеров и в целом такой бегемот становится затратным и неповоротливым. Заходили Леруа Мерлен. Кого они потеснили?
На одной из шахт Днепропетровской области более тысячи мужчин вызвались защищать Украину и отправились воевать. Поэтому угольное предприятие испытало огромную нехватку персонала. Решение руководства было радикальным – впервые в истории Украины разрешить женщинам работать под землей. Такое предложение сразу поддержали более сотни девушек.
Richi написав:А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей
торговля нет. Даже эпицентр стал маркетплейсом. Потому что с ассортиментом в 100 тыс SKU ещё надо тысяча продукт менеджеров и в целом такой бегемот становится затратным и неповоротливым. Заходили Леруа Мерлен. Кого они потеснили?
Richi написав:А вот начиная от сельского хозяйства и заканчивая торговлей
торговля нет. Даже эпицентр стал маркетплейсом. Потому что с ассортиментом в 100 тыс SKU ещё надо тысяча продукт менеджеров и в целом такой бегемот становится затратным и неповоротливым. Заходили Леруа Мерлен. Кого они потеснили?
С/Х только где используется автоматизация. Виноградники, клубнику, всё тепличное крупный бизнес не интересует, там много ручного труда который надо ещё администрировать.
Представление о теплицах у нас достаточно примитивное, навеянное мелкими частными тепличками. В крупных хозяйствах используется и автоматизация, и много чего ещё.
Автоматизація дійсно застосовується(клімат, полив, частково сортування і фасовка) але ручної щоденної праці теж дофіга. Починаючи від розкладання матів із субстратом(в великих сучасних господарствах використовують в основному малооб'ємну технологію вирощування), та висадки розсади до самого видалення рослин. Кожен день є якась робота: підв'язка, формування, сбір урожаю, обрізка і т.п. Майже повністю вдалося автоматизувати усіляку невисокорослу зелень, типу салатів, а по іншим культурам потрібно 10-15 працівників на гектар площі, а оскільки усілякі транснаціонали для захоплення чималої частки ринку будують відразу 50-100 гектар, то виявиться, що не так вже й просто знайти в конкретному місці 800-1000+ людей, готових за невелику платню працювати в тих умовах(дуже жарко і волого, особливо в сонячні дні, часто в повітрі висить запах засобів захисту рослин, великі норми монотонної ручної праці, часто в неприємних позах-зігнувшісь "в три погибелі" і т.і.). По факту "Комбінат Тепличний" що у Броварах, збирав працівників по віддалених селах області, бо місцеві не особливо бажали працювати "на дядю" в тих умовах і за ті зарплати. І в "іноземного інвестора" буде те саме т.я. більшість наших великих господарств вже цілком освоїли найпередовіші технології або вмерли.
drevlyanin я думаю в с/х всё уже распределилось, "сами справляемся" и крупного инвестора здесь не ждут. Высокотехнологические отрасли - место где конь не валялся. ЖД хозяйство нуждается в богатом хозяине. Возможно энергетика.
vitaliiangel написав:......... только отметил, что "развивать и совершенствовать свою продукцию" без серьёзных инвестиций бы не вышло. И предположил, что инвестиции могли бы прийти, если бы нас приняли в ЕС. Да могли бы не прийти. Я не распоряжаюсь деньгами инвесторов, чтобы заявлять о таком с уверенностью.
Могли бы. Но порой для этого нужно иметь много собственных средств.
В июне Берлин согласовал с американским производителем чипов субсидии на сумму почти 10 миллиардов евро, которые построят два завода по производству чипов.
ЛАД написав:........... Представление о теплицах у нас достаточно примитивное, навеянное мелкими частными тепличками. В крупных хозяйствах используется и автоматизация, и много чего ещё.
Автоматизація дійсно застосовується(клімат, полив, частково сортування і фасовка) але ручної щоденної праці теж дофіга. Починаючи від розкладання матів із субстратом(в великих сучасних господарствах використовують в основному малооб'ємну технологію вирощування), та висадки розсади до самого видалення рослин. Кожен день є якась робота: підв'язка, формування, сбір урожаю, обрізка і т.п. Майже повністю вдалося автоматизувати усіляку невисокорослу зелень, типу салатів, а по іншим культурам потрібно 10-15 працівників на гектар площі, а оскільки усілякі транснаціонали для захоплення чималої частки ринку будують відразу 50-100 гектар, то виявиться, що не так вже й просто знайти в конкретному місці 800-1000+ людей, готових за невелику платню працювати в тих умовах(дуже жарко і волого, особливо в сонячні дні, часто в повітрі висить запах засобів захисту рослин, великі норми монотонної ручної праці, часто в неприємних позах-зігнувшісь "в три погибелі" і т.і.). По факту "Комбінат Тепличний" що у Броварах, збирав працівників по віддалених селах області, бо місцеві не особливо бажали працювати "на дядю" в тих умовах і за ті зарплати. І в "іноземного інвестора" буде те саме т.я. більшість наших великих господарств вже цілком освоїли найпередовіші технології або вмерли.
Спасибо за подробности. Но тут такое: 1. Бровары слишком близко к Киеву, поэтому понятно, что "місцеві не особливо бажали працювати "на дядю" в тих умовах і за ті зарплати", в Киеве они могли найти бОльшие и в лучших условиях. Возможно, с учётом требуемого количества работников инвесторам придётся строить жилые городки. 2. Если всё же окажется, что большие теплицы у нас (в нашем климате и при наших инфраструктурных условиях) окажутся экономически эффективны, то инвесторы придут. Интересно Ваше мнение по экономической эффективности. Вы как-то писали, что, к примеру, выращивание помидоров в теплицах зимой у нас не выгодно.