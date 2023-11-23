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Еміграція, заробітчанство

Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1565156615671568
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:07

  ЛАД написав:Я к тому, что надёжнее "расчёт на собственные силы". Но намного тяжелее для народа.
Инвестиции это не только деньги, но и технологии. Наверное, прежде всего технологии. Если деньги с народа можно кое как выдавить (налогами и принудительными работами), то хаймарс и абрамс народ скопировать не осилит. Всё слишком поменялось с тех пор, когда Сталин делал индустриализацию за счёт села. Больше эта схема не работает..
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:13

  vitaliiangel написав:
  shapo написав:Но отрицать что были и положительные черты нельзя
был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.


О!
Да, в заслугу совку могу сказать о доступности детского спорта.
Сколько угодно и какой угодно.
Бездвоздмездно! То есть даром.
Бассейны, катки,стадионы, секции.
Музыкальные школы.
Но, опять-же, это про крупные города.
Хотя, будучи в Ивано-Франковской области, Надвирна, там очень неплохой стадион.
Присутствовал на матче ветеранов Динамо (Киев) с местной командой.
Старички очень лихо раскатали. Правда, во втором тайме поддались, чтобы была "дружеская ничья".
Еще мой отец занимался велоспортом, штангой, боксом во времена своего детства и молодости (Киевская область).
Ну и ваш покорный слуга не может пожаловаться на отсутствие присутствия в детско-юношеском спорте.
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:17

  shapo написав:
  akurt написав:Sir shapo - помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.
Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.
И стратегически, и тактически.

Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну


Вы сейчас на второй войне?
Сочувствую.
Тоже есть знакомые, которые в преклонном возрасте от войны в Украине выехали туда, где их настигла вторая война.
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 22:54

  vitaliiangel написав:
  shapo написав:Но отрицать что были и положительные черты нельзя
был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.


Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.
Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало
shapo
 
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