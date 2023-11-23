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#<1 ... 1565156615671568 Додано: Чет 23 лис, 2023 21:07 ЛАД написав: Я к тому, что надёжнее "расчёт на собственные силы". Но намного тяжелее для народа. Я к тому, что надёжнее "расчёт на собственные силы". Но намного тяжелее для народа. Инвестиции это не только деньги, но и технологии. Наверное, прежде всего технологии. Если деньги с народа можно кое как выдавить (налогами и принудительными работами), то хаймарс и абрамс народ скопировать не осилит. Всё слишком поменялось с тех пор, когда Сталин делал индустриализацию за счёт села. Больше эта схема не работает.. Инвестиции это не только деньги, но и технологии. Наверное, прежде всего технологии. Если деньги с народа можно кое как выдавить (налогами и принудительными работами), то хаймарс и абрамс народ скопировать не осилит. Всё слишком поменялось с тех пор, когда Сталин делал индустриализацию за счёт села. Больше эта схема не работает.. vitaliiangel

Повідомлень: 20675 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 22:13 vitaliiangel написав: shapo написав: Но отрицать что были и положительные черты нельзя Но отрицать что были и положительные черты нельзя был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий. был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.



О!

Да, в заслугу совку могу сказать о доступности детского спорта.

Сколько угодно и какой угодно.

Бездвоздмездно! То есть даром.

Бассейны, катки,стадионы, секции.

Музыкальные школы.

Но, опять-же, это про крупные города.

Хотя, будучи в Ивано-Франковской области, Надвирна, там очень неплохой стадион.

Присутствовал на матче ветеранов Динамо (Киев) с местной командой.

Старички очень лихо раскатали. Правда, во втором тайме поддались, чтобы была "дружеская ничья".

Еще мой отец занимался велоспортом, штангой, боксом во времена своего детства и молодости (Киевская область).

Ну и ваш покорный слуга не может пожаловаться на отсутствие присутствия в детско-юношеском спорте. О!Да, в заслугу совку могу сказать о доступности детского спорта.Сколько угодно и какой угодно.Бездвоздмездно! То есть даром.Бассейны, катки,стадионы, секции.Музыкальные школы.Но, опять-же, это про крупные города.Хотя, будучи в Ивано-Франковской области, Надвирна, там очень неплохой стадион.Присутствовал на матче ветеранов Динамо (Киев) с местной командой.Старички очень лихо раскатали. Правда, во втором тайме поддались, чтобы была "дружеская ничья".Еще мой отец занимался велоспортом, штангой, боксом во времена своего детства и молодости (Киевская область).Ну и ваш покорный слуга не может пожаловаться на отсутствие присутствия в детско-юношеском спорте. rjkz

Повідомлень: 15787 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8097 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 22:17 shapo написав: akurt написав: Sir shapo - помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.

Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.

И стратегически, и тактически. Sir- помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.И стратегически, и тактически.

Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну



Вы сейчас на второй войне?

Сочувствую.

Тоже есть знакомые, которые в преклонном возрасте от войны в Украине выехали туда, где их настигла вторая война. Вы сейчас на второй войне?Сочувствую.Тоже есть знакомые, которые в преклонном возрасте от войны в Украине выехали туда, где их настигла вторая война. rjkz

Повідомлень: 15787 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8097 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 22:54 vitaliiangel написав: shapo написав: Но отрицать что были и положительные черты нельзя Но отрицать что были и положительные черты нельзя был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий. был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.



Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.

Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало shapo Повідомлень: 4702 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1565156615671568 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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