vitaliiangel написав: shapo написав:
Но отрицать что были и положительные черты нельзя
был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.
О!
Да, в заслугу совку могу сказать о доступности детского спорта.
Сколько угодно и какой угодно.
Бездвоздмездно! То есть даром.
Бассейны, катки,стадионы, секции.
Музыкальные школы.
Но, опять-же, это про крупные города.
Хотя, будучи в Ивано-Франковской области, Надвирна, там очень неплохой стадион.
Присутствовал на матче ветеранов Динамо (Киев) с местной командой.
Старички очень лихо раскатали. Правда, во втором тайме поддались, чтобы была "дружеская ничья".
Еще мой отец занимался велоспортом, штангой, боксом во времена своего детства и молодости (Киевская область).
Ну и ваш покорный слуга не может пожаловаться на отсутствие присутствия в детско-юношеском спорте.