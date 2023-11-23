Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Еміграція, заробітчанство Еміграція, заробітчанство + Додати

тему Відповісти

на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 1566156715681569> Додано: Чет 23 лис, 2023 21:07 ЛАД написав: Я к тому, что надёжнее "расчёт на собственные силы". Но намного тяжелее для народа. Я к тому, что надёжнее "расчёт на собственные силы". Но намного тяжелее для народа. Инвестиции это не только деньги, но и технологии. Наверное, прежде всего технологии. Если деньги с народа можно кое как выдавить (налогами и принудительными работами), то хаймарс и абрамс народ скопировать не осилит. Всё слишком поменялось с тех пор, когда Сталин делал индустриализацию за счёт села. Больше эта схема не работает.. Инвестиции это не только деньги, но и технологии. Наверное, прежде всего технологии. Если деньги с народа можно кое как выдавить (налогами и принудительными работами), то хаймарс и абрамс народ скопировать не осилит. Всё слишком поменялось с тех пор, когда Сталин делал индустриализацию за счёт села. Больше эта схема не работает.. vitaliiangel

Повідомлень: 20676 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 22:13 vitaliiangel написав: shapo написав: Но отрицать что были и положительные черты нельзя Но отрицать что были и положительные черты нельзя был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий. был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.



О!

Да, в заслугу совку могу сказать о доступности детского спорта.

Сколько угодно и какой угодно.

Бездвоздмездно! То есть даром.

Бассейны, катки,стадионы, секции.

Музыкальные школы.

Но, опять-же, это про крупные города.

Хотя, будучи в Ивано-Франковской области, Надвирна, там очень неплохой стадион.

Присутствовал на матче ветеранов Динамо (Киев) с местной командой.

Старички очень лихо раскатали. Правда, во втором тайме поддались, чтобы была "дружеская ничья".

Еще мой отец занимался велоспортом, штангой, боксом во времена своего детства и молодости (Киевская область).

Ну и ваш покорный слуга не может пожаловаться на отсутствие присутствия в детско-юношеском спорте. О!Да, в заслугу совку могу сказать о доступности детского спорта.Сколько угодно и какой угодно.Бездвоздмездно! То есть даром.Бассейны, катки,стадионы, секции.Музыкальные школы.Но, опять-же, это про крупные города.Хотя, будучи в Ивано-Франковской области, Надвирна, там очень неплохой стадион.Присутствовал на матче ветеранов Динамо (Киев) с местной командой.Старички очень лихо раскатали. Правда, во втором тайме поддались, чтобы была "дружеская ничья".Еще мой отец занимался велоспортом, штангой, боксом во времена своего детства и молодости (Киевская область).Ну и ваш покорный слуга не может пожаловаться на отсутствие присутствия в детско-юношеском спорте. rjkz

Повідомлень: 15787 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8097 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 22:17 shapo написав: akurt написав: Sir shapo - помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.

Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.

И стратегически, и тактически. Sir- помнится - если я не ошибаюсь - мы с вами пару/тройку лет назад кажется крепко спорили по разным вопросам.Но тут реально снимаю шляпу: правильные умные отличные мысли.И стратегически, и тактически.

Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну



Вы сейчас на второй войне?

Сочувствую.

Тоже есть знакомые, которые в преклонном возрасте от войны в Украине выехали туда, где их настигла вторая война. Вы сейчас на второй войне?Сочувствую.Тоже есть знакомые, которые в преклонном возрасте от войны в Украине выехали туда, где их настигла вторая война. rjkz

Повідомлень: 15787 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8097 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 22:54 vitaliiangel написав: shapo написав: Но отрицать что были и положительные черты нельзя Но отрицать что были и положительные черты нельзя был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий. был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.



Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.

Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало shapo Повідомлень: 4707 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 22:57 rjkz написав: shapo написав: Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну



Вы сейчас на второй войне?

Сочувствую.

Тоже есть знакомые, которые в преклонном возрасте от войны в Украине выехали туда, где их настигла вторая война. Вы сейчас на второй войне?Сочувствую.Тоже есть знакомые, которые в преклонном возрасте от войны в Украине выехали туда, где их настигла вторая война.

Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго shapo Повідомлень: 4707 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:02 За дев’ять місяців 2023 року українці оформили 6 млн мікрокредитів на загальну суму 29,1 млрд грн



Протягом останніх дев’яти місяців українці оформили мікрокредитів на 29,1 млрд грн., що значно перевищує показники 2022 року. Про це повідомив ексміністр економіки Богдан Данилишин.

Будь ласка, читайте текст після реклами



«За дев’ять місяців 2023 року українці оформили 6 млн мікрокредитів на загальну суму 29,1 млрд грн. Це більше, ніж за весь 2022 рік, але ще у 1,8 раза менше, ніж за 9 міс 2021 року (тоді взяли 10,8 млн мікропозик на 48,4 млрд грн)», – написав Данилишин.



Ексміністр уточнив, що середній розмір мікрокредиту у третьому кварталі – 4985 грн. «Це рекорд. І, звісно, стала зростати заборгованість за мікрокпозиками: +6% за квартал. На кінець вересня борги перед мікрофінками сягнули 9,44 млрд грн (+1,4 млрд грн за 9 міс 2023-го). Над цим треба Глибоко задуматись. Люди влізають у борги» vitaliiangel

Повідомлень: 20676 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:02 ЛАД написав: shapo написав: .....

Проблема в том,что мы находимся в быстро меняющемся мире и эрозии подвергаются фундаментальные вещи на которых было построено благополучие и процветание Европы и США. Поэтому тут ,скорее, нужно обсуждать страны в которых не будет в ближайшем будущем войн и потрясений как наиболее пригодных для эмиграции,а не те,которыми они были ещё в совсем недавнем прошлом .....Проблема в том,что мы находимся в быстро меняющемся мире и эрозии подвергаются фундаментальные вещи на которых было построено благополучие и процветание Европы и США. Поэтому тут ,скорее, нужно обсуждать страны в которых не будет в ближайшем будущем войн и потрясений как наиболее пригодных для эмиграции,а не те,которыми они были ещё в совсем недавнем прошлом

Проблема в том, что сейчас практически невозможно предсказать, в каких странах "не будет в ближайшем будущем войн и потрясений". Если с войнами ещё так-сяк, то с потрясениями полная неопределённость. Проблема в том, что сейчас практически невозможно предсказать, в каких странах "не будет в ближайшем будущем войн и потрясений". Если с войнами ещё так-сяк, то с потрясениями полная неопределённость.





Ну почему же. Есть Австралия и Новая Зеландия где хотя и есть,но некритично мало беженцев с Ближнего Востока и Азии,да и с внешней безопасностью все в порядке Ну почему же. Есть Австралия и Новая Зеландия где хотя и есть,но некритично мало беженцев с Ближнего Востока и Азии,да и с внешней безопасностью все в порядке shapo Повідомлень: 4707 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:12 Re: Еміграція, заробітчанство vitaliiangel написав: drevlyanin я думаю в с/х всё уже распределилось, "сами справляемся" и крупного инвестора здесь не ждут. Высокотехнологические отрасли - место где конь не валялся. ЖД хозяйство нуждается в богатом хозяине. Возможно энергетика. drevlyanin я думаю в с/х всё уже распределилось, "сами справляемся" и крупного инвестора здесь не ждут. Высокотехнологические отрасли - место где конь не валялся. ЖД хозяйство нуждается в богатом хозяине. Возможно энергетика.

В залізницю міг увійти Alstom з контрактом на закупівлю електровозів, але схоже вже час згаяний. Якщо дивитися на якихось європейських операторів - то нічим вони не допомогли. Той же DB залучали - ну і що це дало?

Siemens з електровозами обісрався.

В енергетику - лише французи будують зараз реактори. До війни був договір з Wesinghouse, але оператор - все одно Енергоатом.

Ніякого перерозподілу я не бачу. В залізницю міг увійти Alstom з контрактом на закупівлю електровозів, але схоже вже час згаяний. Якщо дивитися на якихось європейських операторів - то нічим вони не допомогли. Той же DB залучали - ну і що це дало?Siemens з електровозами обісрався.В енергетику - лише французи будують зараз реактори. До війни був договір з Wesinghouse, але оператор - все одно Енергоатом.Ніякого перерозподілу я не бачу. Denik Повідомлень: 2649 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:13 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: rjkz написав: shapo написав: Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну Война очень отрезвляющая штука,многое становится ненужной шелухой,и мир видится яснее ,исчезают полутона,особенно когда попадаешь на вторую войну



Вы сейчас на второй войне?

Сочувствую.

Тоже есть знакомые, которые в преклонном возрасте от войны в Украине выехали туда, где их настигла вторая война. Вы сейчас на второй войне?Сочувствую.Тоже есть знакомые, которые в преклонном возрасте от войны в Украине выехали туда, где их настигла вторая война.

Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго О, виявляється, Київ бомбили О, виявляється, Київ бомбили Faceless

Модератор Повідомлень: 34238 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7895 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:14 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго

Бомбардування суттєві - то арта або вільнопадаючі авіаційні бомби. Нічого такого в Києві в травні не було і близько. Бомбардування суттєві - то арта або вільнопадаючі авіаційні бомби. Нічого такого в Києві в травні не було і близько. Denik Повідомлень: 2649 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1566156715681569> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням drevlyanin,

Модератори: Ірина_, Модератор Зараз переглядають цей форум: akurt reus і 3 гостейМодератори: Faceless