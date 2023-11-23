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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лис, 2023 23:20
Faceless написав:
shapo написав:Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго
О, виявляється, Київ бомбили
В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России?
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:21
Denik написав: shapo написав:
Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго
Бомбардування суттєві - то арта або вільнопадаючі авіаційні бомби. Нічого такого в Києві в травні не було і близько.
Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:45
shapo написав: Faceless написав:
shapo написав:Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго
О, виявляється, Київ бомбили
В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России?
Прильоти, так і називається
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:57
Faceless написав:
shapo написав:В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России?
Прильоти, так і називається
Чего только не узнаешь от знатоков. Я-то,темный,думал что прилеты есть только у гражданских самолётов в аэропорт,а,оказывается, и шахеды прилетают,наверное ,и по расписанию.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:58
shapo написав:
Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки
атака бпла, або ракетна атака. Порівнювати шахед хоча би з ФАБ-500 - все одно, що палець самі розумієте з чим. Ракета коштує в 100 разів дорожче за ФАБ із можливостями ППО Києва 9 із 10 збиваються. Тому це теж ні про що.
А так - робота ППО це звісно красиво.
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