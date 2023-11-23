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#<1 ... 1566156715681569 Додано: Чет 23 лис, 2023 23:20 Faceless написав: shapo написав: Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго О, виявляється, Київ бомбили О, виявляється, Київ бомбили

В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России? В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России? shapo Повідомлень: 4707 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:21 Denik написав: shapo написав: Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго

Бомбардування суттєві - то арта або вільнопадаючі авіаційні бомби. Нічого такого в Києві в травні не було і близько. Бомбардування суттєві - то арта або вільнопадаючі авіаційні бомби. Нічого такого в Києві в травні не було і близько.



Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки shapo Повідомлень: 4707 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:45 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Faceless написав: shapo написав: Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго О, виявляється, Київ бомбили О, виявляється, Київ бомбили

В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России? В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России? Прильоти, так і називається Прильоти, так і називається Faceless

Модератор Повідомлень: 34238 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7895 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:57 Faceless написав: shapo написав: В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России? Прильоти, так і називається Прильоти, так і називається



Чего только не узнаешь от знатоков. Я-то,темный,думал что прилеты есть только у гражданских самолётов в аэропорт,а,оказывается, и шахеды прилетают,наверное ,и по расписанию. Чего только не узнаешь от знатоков. Я-то,темный,думал что прилеты есть только у гражданских самолётов в аэропорт,а,оказывается, и шахеды прилетают,наверное ,и по расписанию. shapo Повідомлень: 4707 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 810 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:58 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки

атака бпла, або ракетна атака. Порівнювати шахед хоча би з ФАБ-500 - все одно, що палець самі розумієте з чим. Ракета коштує в 100 разів дорожче за ФАБ із можливостями ППО Києва 9 із 10 збиваються. Тому це теж ні про що.



А так - робота ППО це звісно красиво. атака бпла, або ракетна атака. Порівнювати шахед хоча би з ФАБ-500 - все одно, що палець самі розумієте з чим. Ракета коштує в 100 разів дорожче за ФАБ із можливостями ППО Києва 9 із 10 збиваються. Тому це теж ні про що.А так - робота ППО це звісно красиво. Denik Повідомлень: 2649 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1566156715681569 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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