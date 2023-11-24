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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лис, 2023 23:20
Faceless написав:
shapo написав:Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго
О, виявляється, Київ бомбили
В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России?
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:21
Denik написав: shapo написав:
Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго
Бомбардування суттєві - то арта або вільнопадаючі авіаційні бомби. Нічого такого в Києві в травні не було і близько.
Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:45
shapo написав: Faceless написав:
shapo написав:Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго
О, виявляється, Київ бомбили
В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России?
Прильоти, так і називається
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:57
Faceless написав:
shapo написав:В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России?
Прильоти, так і називається
Чего только не узнаешь от знатоков. Я-то,темный,думал что прилеты есть только у гражданских самолётов в аэропорт,а,оказывается, и шахеды прилетают,наверное ,и по расписанию.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 23:58
shapo написав:
Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки
атака бпла, або ракетна атака. Порівнювати шахед хоча би з ФАБ-500 - все одно, що палець самі розумієте з чим. Ракета коштує в 100 разів дорожче за ФАБ із можливостями ППО Києва 9 із 10 збиваються. Тому це теж ні про що.
А так - робота ППО це звісно красиво.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:34
ЛАД написав:
2. Если всё же окажется, что большие теплицы у нас (в нашем климате и при наших инфраструктурных условиях) окажутся экономически эффективны, то инвесторы придут.
Интересно Ваше мнение по экономической эффективности. Вы как-то писали, что, к примеру, выращивание помидоров в теплицах зимой у нас не выгодно.
Вони й так давно відомо що еффективні, за певних умов, і де ці умови є, все давно побудоване і дефіциту продукції нема. В Україні до війни було з десяток комбінатів з новимі скляними теплицями(в основному голландськими типу Venlo) площею 20-50 га. І далі будувати на внутрішній ринок в принципі нема особливого сенсу т.я. попит на несезонну продукцію досить обмежений а на експорт у платоспроможні ринки не дуже пускають-там своїх виробників вистачає. Тому сумніваюся, що буде чутливий приріст площ найближчими роками, хіба дійсно приймуть до ЄС, але й за такого сценарію нам можуть нав'язати обмежувальні квоти, історія 2023 з зерном це демонструє.
На рахунок недоцільності вирощуваньння помідорів(і не тільки) взимку в Україні то все просто-теоретично виростити можна що завгодно, але витрати перевершать всі розумні межі а врожайність все одно буде нижчою чим весна-літо-осінь. Для більшості культур необхідно підтримувати денну температуру +19 і вище а нічну +15 і вище(для помідорів/огірків бажано не нижче +16+17), що викличе гігантські витрати енергоносіїв, і все одно цього недостатньо з середини жовтня по середину лютого. Справа в тому, що в ці місяці катастрофічно падає рівень освітлення(короткий день і майже постійна хмарність) а рослинам для фотозинтезу це вкрай важливо. Тому буде необхідно окрім опалення, ще й досвітлення в теплицях натрієвими(найрозповсюдженіші) або світлодіодними світильниками по 12-18 годин на добу. А встановлена потужність цього добра має складати в межах 100-250Вт на квадратний метр площі теплиці! Рахуємо по мінімуму 0,1кВт х 10000м(гектар) х 15год.=15000кВт на день витрат електроенергії тільки для одного гектара. А якщо тих гектар скажімо 40 і днів 120? До того ж один сучасний тепличний світильник на 600Вт потужності коштує від 130 Євро а їх на гектар потрібно мінімум 1500шт.
В той же час в південних країнах все те виросте без опалення і досвітлення в таких же або простіших теплицях, тому значно дешевше вийде привезти помідори, огірки, перець, полуницю і т.п. з Єгипту, Марокко, Туреччини чи навіть Іспанії.
Подібне вирощування в наших або ще гірших кліматичних умовах можуть собі дозволити країни з високими внутрішнімми цінами+субсидуванням від держави типу Норвегії, Данії, Фінляндії...
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:48
shapo написав: vitaliiangel написав: shapo написав:
Но отрицать что были и положительные черты нельзя
был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.
Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.
Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало
Хорошая медицина была, и не надо говорить что ее не было - зубы конечно так себе лечили (но это больше вопрос технологий того времени) а чтоб там в очереди к окулисту стоять или чтоб на рентгене человека без сознания просить родственников пойти пленку для аппарата купить "тут недалеко" как у моего друга и прочие коррупционные вещи (ну кроме шоколадок) - такого не было. Милиция работала как ни странно - у бабушки обворовали дом - и прикинь, воров потом НАШЛИ и украденное ВЕРНУЛИ (частино конечно но сам факт - кто-то помнит чтоб сейчас возвращали украденное?) Самое главное что работали социальные лифты основанные на принципе "учишься-работаешь-становишься уважаемым человеком" без обязательного сейчас звена "намутить-соптимизировать-украсть".
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:35
vitaliiangel написав: ЛАД написав:
Я к тому, что надёжнее "расчёт на собственные силы". Но намного тяжелее для народа.
Инвестиции это не только деньги, но и технологии. Наверное, прежде всего технологии. Если деньги с народа можно кое как выдавить (налогами и принудительными работами), то хаймарс и абрамс народ скопировать не осилит. Всё слишком поменялось с тех пор, когда Сталин делал индустриализацию за счёт села. Больше эта схема не работает..
Во-первых, Сталин делал индустриализацию за счёт села, но покупая технологии за границей. Часто просто покупая целый завод. хтз, например, построили именно так - американцы.
"Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да. Возможно, выйдет хуже, точность ниже. не знаю, но скопировать можно.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:45
drevlyanin написав:
.............
Вони й так давно відомо що еффективні, за певних умов, і де ці умови є, все давно побудоване і дефіциту продукції нема. В Україні до війни було з десяток комбінатів з новимі скляними теплицями(в основному голландськими типу Venlo) площею 20-50 га. І далі будувати на внутрішній ринок в принципі нема особливого сенсу т.я. попит на несезонну продукцію досить обмежений а на експорт у платоспроможні ринки не дуже пускають-там своїх виробників вистачає. Тому сумніваюся, що буде чутливий приріст площ найближчими роками, хіба дійсно приймуть до ЄС, але й за такого сценарію нам можуть нав'язати обмежувальні квоти, історія 2023 з зерном це демонструє.
На рахунок недоцільності вирощуваньння помідорів(і не тільки) взимку в Україні то все просто-теоретично виростити можна що завгодно, але витрати перевершать всі розумні межі а врожайність все одно буде нижчою чим весна-літо-осінь. Для більшості культур необхідно підтримувати денну температуру +19 і вище а нічну +15 і вище(для помідорів/огірків бажано не нижче +16+17), що викличе гігантські витрати енергоносіїв, і все одно цього недостатньо з середини жовтня по середину лютого. Справа в тому, що в ці місяці катастрофічно падає рівень освітлення(короткий день і майже постійна хмарність) а рослинам для фотозинтезу це вкрай важливо. Тому буде необхідно окрім опалення, ще й досвітлення в теплицях натрієвими(найрозповсюдженіші) або світлодіодними світильниками по 12-18 годин на добу. А встановлена потужність цього добра має складати в межах 100-250Вт на квадратний метр площі теплиці! Рахуємо по мінімуму 0,1кВт х 10000м(гектар) х 15год.=15000кВт на день витрат електроенергії тільки для одного гектара. А якщо тих гектар скажімо 40 і днів 120? До того ж один сучасний тепличний світильник на 600Вт потужності коштує від 130 Євро а їх на гектар потрібно мінімум 1500шт.
В той же час в південних країнах все те виросте без опалення і досвітлення в таких же або простіших теплицях, тому значно дешевше вийде привезти помідори, огірки, перець, полуницю і т.п. з Єгипту, Марокко, Туреччини чи навіть Іспанії.
Подібне вирощування в наших або ще гірших кліматичних умовах можуть собі дозволити країни з високими внутрішнімми цінами+субсидуванням від держави типу Норвегії, Данії, Фінляндії...
Спасибо, об этом я и спрашивал.
А какие культуры у нас эффективно выращивать/выращивают в существующих комбинатах, о кот. Вы написали?
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:53
shapo написав:
............
Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго
Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.
Как жена? Помогли?
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