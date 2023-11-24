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#<1 ... 1567156815691570> Додано: Чет 23 лис, 2023 23:20 Faceless написав: shapo написав: Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго О, виявляється, Київ бомбили О, виявляється, Київ бомбили

В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России? В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России? shapo Повідомлень: 4707 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 811 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:21 Denik написав: shapo написав: Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго

Бомбардування суттєві - то арта або вільнопадаючі авіаційні бомби. Нічого такого в Києві в травні не було і близько. Бомбардування суттєві - то арта або вільнопадаючі авіаційні бомби. Нічого такого в Києві в травні не було і близько.



Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки shapo Повідомлень: 4707 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 811 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:45 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Faceless написав: shapo написав: Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго О, виявляється, Київ бомбили О, виявляється, Київ бомбили

В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России? В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России? Прильоти, так і називається Прильоти, так і називається Faceless

Модератор Повідомлень: 34238 З нами з: 24.01.12 Подякував: 1421 раз. Подякували: 7895 раз. Профіль 4 7 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:57 Faceless написав: shapo написав: В отличие от вас я служил в стройбате и военной терминологией не владею. Если прилет шахедов или крылатых ракет это не бомбежка,то что, дружеский привет из России? Прильоти, так і називається Прильоти, так і називається



Чего только не узнаешь от знатоков. Я-то,темный,думал что прилеты есть только у гражданских самолётов в аэропорт,а,оказывается, и шахеды прилетают,наверное ,и по расписанию. Чего только не узнаешь от знатоков. Я-то,темный,думал что прилеты есть только у гражданских самолётов в аэропорт,а,оказывается, и шахеды прилетают,наверное ,и по расписанию. shapo Повідомлень: 4707 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 811 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 лис, 2023 23:58 Re: Еміграція, заробітчанство shapo написав: Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки Так как прилёт шахедов и ракет называется? Просветите темного ,знатоки

атака бпла, або ракетна атака. Порівнювати шахед хоча би з ФАБ-500 - все одно, що палець самі розумієте з чим. Ракета коштує в 100 разів дорожче за ФАБ із можливостями ППО Києва 9 із 10 збиваються. Тому це теж ні про що.



А так - робота ППО це звісно красиво. атака бпла, або ракетна атака. Порівнювати шахед хоча би з ФАБ-500 - все одно, що палець самі розумієте з чим. Ракета коштує в 100 разів дорожче за ФАБ із можливостями ППО Києва 9 із 10 збиваються. Тому це теж ні про що.А так - робота ППО це звісно красиво. Denik Повідомлень: 2649 З нами з: 23.02.09 Подякував: 568 раз. Подякували: 1071 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:34 ЛАД написав: 2. Если всё же окажется, что большие теплицы у нас (в нашем климате и при наших инфраструктурных условиях) окажутся экономически эффективны, то инвесторы придут.

Интересно Ваше мнение по экономической эффективности. Вы как-то писали, что, к примеру, выращивание помидоров в теплицах зимой у нас не выгодно. 2. Если всё же окажется, что большие теплицы у нас (в нашем климате и при наших инфраструктурных условиях) окажутся экономически эффективны, то инвесторы придут.Интересно Ваше мнение по экономической эффективности. Вы как-то писали, что, к примеру, выращивание помидоров в теплицах зимой у нас не выгодно.



Вони й так давно відомо що еффективні, за певних умов, і де ці умови є, все давно побудоване і дефіциту продукції нема. В Україні до війни було з десяток комбінатів з новимі скляними теплицями(в основному голландськими типу Venlo) площею 20-50 га. І далі будувати на внутрішній ринок в принципі нема особливого сенсу т.я. попит на несезонну продукцію досить обмежений а на експорт у платоспроможні ринки не дуже пускають-там своїх виробників вистачає. Тому сумніваюся, що буде чутливий приріст площ найближчими роками, хіба дійсно приймуть до ЄС, але й за такого сценарію нам можуть нав'язати обмежувальні квоти, історія 2023 з зерном це демонструє.

На рахунок недоцільності вирощуваньння помідорів(і не тільки) взимку в Україні то все просто-теоретично виростити можна що завгодно, але витрати перевершать всі розумні межі а врожайність все одно буде нижчою чим весна-літо-осінь. Для більшості культур необхідно підтримувати денну температуру +19 і вище а нічну +15 і вище(для помідорів/огірків бажано не нижче +16+17), що викличе гігантські витрати енергоносіїв, і все одно цього недостатньо з середини жовтня по середину лютого. Справа в тому, що в ці місяці катастрофічно падає рівень освітлення(короткий день і майже постійна хмарність) а рослинам для фотозинтезу це вкрай важливо. Тому буде необхідно окрім опалення, ще й досвітлення в теплицях натрієвими(найрозповсюдженіші) або світлодіодними світильниками по 12-18 годин на добу. А встановлена потужність цього добра має складати в межах 100-250Вт на квадратний метр площі теплиці! Рахуємо по мінімуму 0,1кВт х 10000м(гектар) х 15год.=15000кВт на день витрат електроенергії тільки для одного гектара. А якщо тих гектар скажімо 40 і днів 120? До того ж один сучасний тепличний світильник на 600Вт потужності коштує від 130 Євро а їх на гектар потрібно мінімум 1500шт.

В той же час в південних країнах все те виросте без опалення і досвітлення в таких же або простіших теплицях, тому значно дешевше вийде привезти помідори, огірки, перець, полуницю і т.п. з Єгипту, Марокко, Туреччини чи навіть Іспанії.

Подібне вирощування в наших або ще гірших кліматичних умовах можуть собі дозволити країни з високими внутрішнімми цінами+субсидуванням від держави типу Норвегії, Данії, Фінляндії... Вони й так давно відомо що еффективні, за певних умов, і де ці умови є, все давно побудоване і дефіциту продукції нема. В Україні до війни було з десяток комбінатів з новимі скляними теплицями(в основному голландськими типу Venlo) площею 20-50 га. І далі будувати на внутрішній ринок в принципі нема особливого сенсу т.я. попит на несезонну продукцію досить обмежений а на експорт у платоспроможні ринки не дуже пускають-там своїх виробників вистачає. Тому сумніваюся, що буде чутливий приріст площ найближчими роками, хіба дійсно приймуть до ЄС, але й за такого сценарію нам можуть нав'язати обмежувальні квоти, історія 2023 з зерном це демонструє.На рахунок недоцільності вирощуваньння помідорів(і не тільки) взимку в Україні то все просто-теоретично виростити можна що завгодно, але витрати перевершать всі розумні межі а врожайність все одно буде нижчою чим весна-літо-осінь. Для більшості культур необхідно підтримувати денну температуру +19 і вище а нічну +15 і вище(для помідорів/огірків бажано не нижче +16+17), що викличе гігантські витрати енергоносіїв, і все одно цього недостатньо з середини жовтня по середину лютого. Справа в тому, що в ці місяці катастрофічно падає рівень освітлення(короткий день і майже постійна хмарність) а рослинам для фотозинтезу це вкрай важливо. Тому буде необхідно окрім опалення, ще й досвітлення в теплицях натрієвими(найрозповсюдженіші) або світлодіодними світильниками по 12-18 годин на добу. А встановлена потужність цього добра має складати в межах 100-250Вт на квадратний метр площі теплиці! Рахуємо по мінімуму 0,1кВт х 10000м(гектар) х 15год.=15000кВт на день витрат електроенергії тільки для одного гектара. А якщо тих гектар скажімо 40 і днів 120? До того ж один сучасний тепличний світильник на 600Вт потужності коштує від 130 Євро а їх на гектар потрібно мінімум 1500шт.В той же час в південних країнах все те виросте без опалення і досвітлення в таких же або простіших теплицях, тому значно дешевше вийде привезти помідори, огірки, перець, полуницю і т.п. з Єгипту, Марокко, Туреччини чи навіть Іспанії.Подібне вирощування в наших або ще гірших кліматичних умовах можуть собі дозволити країни з високими внутрішнімми цінами+субсидуванням від держави типу Норвегії, Данії, Фінляндії... drevlyanin Повідомлень: 1514 З нами з: 01.04.20 Подякував: 503 раз. Подякували: 498 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:48 shapo написав: vitaliiangel написав: shapo написав: Но отрицать что были и положительные черты нельзя Но отрицать что были и положительные черты нельзя был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий. был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.



Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.

Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало



Хорошая медицина была, и не надо говорить что ее не было - зубы конечно так себе лечили (но это больше вопрос технологий того времени) а чтоб там в очереди к окулисту стоять или чтоб на рентгене человека без сознания просить родственников пойти пленку для аппарата купить "тут недалеко" как у моего друга и прочие коррупционные вещи (ну кроме шоколадок) - такого не было. Милиция работала как ни странно - у бабушки обворовали дом - и прикинь, воров потом НАШЛИ и украденное ВЕРНУЛИ (частино конечно но сам факт - кто-то помнит чтоб сейчас возвращали украденное?) Самое главное что работали социальные лифты основанные на принципе "учишься-работаешь-становишься уважаемым человеком" без обязательного сейчас звена "намутить-соптимизировать-украсть". Хорошая медицина была, и не надо говорить что ее не было - зубы конечно так себе лечили (но это больше вопрос технологий того времени) а чтоб там в очереди к окулисту стоять или чтоб на рентгене человека без сознания просить родственников пойти пленку для аппарата купить "тут недалеко" как у моего друга и прочие коррупционные вещи (ну кроме шоколадок) - такого не было. Милиция работала как ни странно - у бабушки обворовали дом - и прикинь, воров потом НАШЛИ и украденное ВЕРНУЛИ (частино конечно но сам факт - кто-то помнит чтоб сейчас возвращали украденное?) Самое главное что работали социальные лифты основанные на принципе "учишься-работаешь-становишься уважаемым человеком" без обязательного сейчас звена "намутить-соптимизировать-украсть". katso

Повідомлень: 777 З нами з: 16.05.12 Подякував: 108 раз. Подякували: 232 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:35 vitaliiangel написав: ЛАД написав: Я к тому, что надёжнее "расчёт на собственные силы". Но намного тяжелее для народа. Я к тому, что надёжнее "расчёт на собственные силы". Но намного тяжелее для народа. Инвестиции это не только деньги, но и технологии. Наверное, прежде всего технологии. Если деньги с народа можно кое как выдавить (налогами и принудительными работами), то хаймарс и абрамс народ скопировать не осилит. Всё слишком поменялось с тех пор, когда Сталин делал индустриализацию за счёт села. Больше эта схема не работает.. Инвестиции это не только деньги, но и технологии. Наверное, прежде всего технологии. Если деньги с народа можно кое как выдавить (налогами и принудительными работами), то хаймарс и абрамс народ скопировать не осилит. Всё слишком поменялось с тех пор, когда Сталин делал индустриализацию за счёт села. Больше эта схема не работает..

Во-первых, Сталин делал индустриализацию за счёт села, но покупая технологии за границей. Часто просто покупая целый завод. хтз, например, построили именно так - американцы.

"Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да. Возможно, выйдет хуже, точность ниже. не знаю, но скопировать можно. Во-первых, Сталин делал индустриализацию за счёт села, но покупая технологии за границей. Часто просто покупая целый завод. хтз, например, построили именно так - американцы."Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да. Возможно, выйдет хуже, точность ниже. не знаю, но скопировать можно. ЛАД 2 Повідомлень: 26580 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:45 drevlyanin написав: .............

Вони й так давно відомо що еффективні, за певних умов, і де ці умови є, все давно побудоване і дефіциту продукції нема. В Україні до війни було з десяток комбінатів з новимі скляними теплицями(в основному голландськими типу Venlo) площею 20-50 га. І далі будувати на внутрішній ринок в принципі нема особливого сенсу т.я. попит на несезонну продукцію досить обмежений а на експорт у платоспроможні ринки не дуже пускають-там своїх виробників вистачає. Тому сумніваюся, що буде чутливий приріст площ найближчими роками, хіба дійсно приймуть до ЄС, але й за такого сценарію нам можуть нав'язати обмежувальні квоти, історія 2023 з зерном це демонструє.

На рахунок недоцільності вирощуваньння помідорів(і не тільки) взимку в Україні то все просто-теоретично виростити можна що завгодно, але витрати перевершать всі розумні межі а врожайність все одно буде нижчою чим весна-літо-осінь. Для більшості культур необхідно підтримувати денну температуру +19 і вище а нічну +15 і вище(для помідорів/огірків бажано не нижче +16+17), що викличе гігантські витрати енергоносіїв, і все одно цього недостатньо з середини жовтня по середину лютого. Справа в тому, що в ці місяці катастрофічно падає рівень освітлення(короткий день і майже постійна хмарність) а рослинам для фотозинтезу це вкрай важливо. Тому буде необхідно окрім опалення, ще й досвітлення в теплицях натрієвими(найрозповсюдженіші) або світлодіодними світильниками по 12-18 годин на добу. А встановлена потужність цього добра має складати в межах 100-250Вт на квадратний метр площі теплиці! Рахуємо по мінімуму 0,1кВт х 10000м(гектар) х 15год.=15000кВт на день витрат електроенергії тільки для одного гектара. А якщо тих гектар скажімо 40 і днів 120? До того ж один сучасний тепличний світильник на 600Вт потужності коштує від 130 Євро а їх на гектар потрібно мінімум 1500шт.

В той же час в південних країнах все те виросте без опалення і досвітлення в таких же або простіших теплицях, тому значно дешевше вийде привезти помідори, огірки, перець, полуницю і т.п. з Єгипту, Марокко, Туреччини чи навіть Іспанії.

Подібне вирощування в наших або ще гірших кліматичних умовах можуть собі дозволити країни з високими внутрішнімми цінами+субсидуванням від держави типу Норвегії, Данії, Фінляндії... .............Вони й так давно відомо що еффективні, за певних умов, і де ці умови є, все давно побудоване і дефіциту продукції нема. В Україні до війни було з десяток комбінатів з новимі скляними теплицями(в основному голландськими типу Venlo) площею 20-50 га. І далі будувати на внутрішній ринок в принципі нема особливого сенсу т.я. попит на несезонну продукцію досить обмежений а на експорт у платоспроможні ринки не дуже пускають-там своїх виробників вистачає. Тому сумніваюся, що буде чутливий приріст площ найближчими роками, хіба дійсно приймуть до ЄС, але й за такого сценарію нам можуть нав'язати обмежувальні квоти, історія 2023 з зерном це демонструє.На рахунок недоцільності вирощуваньння помідорів(і не тільки) взимку в Україні то все просто-теоретично виростити можна що завгодно, але витрати перевершать всі розумні межі а врожайність все одно буде нижчою чим весна-літо-осінь.

Спасибо, об этом я и спрашивал.

А какие культуры у нас эффективно выращивать/выращивают в существующих комбинатах, о кот. Вы написали? Спасибо, об этом я и спрашивал.А какие культуры у нас эффективно выращивать/выращивают в существующих комбинатах, о кот. Вы написали? ЛАД 2 Повідомлень: 26580 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:53 shapo написав: ............

Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго ............Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго

Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.

Как жена? Помогли? Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.Как жена? Помогли? ЛАД 2 Повідомлень: 26580 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 1567156815691570> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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