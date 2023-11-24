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Еміграція, заробітчанство
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:56
shapo написав: ЛАД написав:
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Проблема в том, что сейчас практически невозможно предсказать, в каких странах "не будет в ближайшем будущем войн и потрясений". Если с войнами ещё так-сяк, то с потрясениями полная неопределённость.
Ну почему же. Есть Австралия и Новая Зеландия где хотя и есть, но некритично мало беженцев с Ближнего Востока и Азии, да и с внешней безопасностью все в порядке
Н. Зеландия согласен. Австралия точно не скажу, но риски, по-моему есть.
В любом случае, для нас это экзотика.
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 05:16
katso написав: shapo написав: vitaliiangel написав:
был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.
Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.
Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало
Хорошая медицина была, и не надо говорить что ее не было - зубы конечно так себе лечили (но это больше вопрос технологий того времени) а чтоб там в очереди к окулисту стоять или чтоб на рентгене человека без сознания просить родственников пойти пленку для аппарата купить "тут недалеко" как у моего друга и прочие коррупционные вещи (ну кроме шоколадок) - такого не было. Милиция работала как ни странно - у бабушки обворовали дом - и прикинь, воров потом НАШЛИ и украденное ВЕРНУЛИ (частино конечно но сам факт - кто-то помнит чтоб сейчас возвращали украденное?) Самое главное что работали социальные лифты основанные на принципе "учишься-работаешь-становишься уважаемым человеком" без обязательного сейчас звена "намутить-соптимизировать-украсть".
Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?
А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять
А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.
З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 05:57
ЛАД написав: shapo написав:
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Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго
Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.
Как жена? Помогли?
Не было настроения тут появляться,и не только тут. С онкологией в третьей стадии можно только затормозить процесс хотя в Украине и это вряд ли бы получилось
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 05:59
ЛАД написав: shapo написав: ЛАД написав:
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Проблема в том, что сейчас практически невозможно предсказать, в каких странах "не будет в ближайшем будущем войн и потрясений". Если с войнами ещё так-сяк, то с потрясениями полная неопределённость.
Ну почему же. Есть Австралия и Новая Зеландия где хотя и есть, но некритично мало беженцев с Ближнего Востока и Азии, да и с внешней безопасностью все в порядке
Н. Зеландия согласен. Австралия точно не скажу, но риски, по-моему есть.
В любом случае, для нас это экзотика.
Никакой экзотики,там наши беженцы сейчас получили ВНЖ на три года да и в отличие от безоружной Н.Зеландии у Австралии серьезная армия и флот
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 06:10
Shaman написав:
Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?
А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять
А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.
З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас
Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаково
Во-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки.
В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен
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