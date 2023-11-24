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#<1 ... 1568156915701571> Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:56 shapo написав: ЛАД написав: .............

Проблема в том, что сейчас практически невозможно предсказать, в каких странах "не будет в ближайшем будущем войн и потрясений". Если с войнами ещё так-сяк, то с потрясениями полная неопределённость. .............Проблема в том, что сейчас практически невозможно предсказать, в каких странах "не будет в ближайшем будущем войн и потрясений". Если с войнами ещё так-сяк, то с потрясениями полная неопределённость.

Ну почему же. Есть Австралия и Новая Зеландия где хотя и есть, но некритично мало беженцев с Ближнего Востока и Азии, да и с внешней безопасностью все в порядке Ну почему же. Есть Австралия и Новая Зеландия где хотя и есть, но некритично мало беженцев с Ближнего Востока и Азии, да и с внешней безопасностью все в порядке

Н. Зеландия согласен. Австралия точно не скажу, но риски, по-моему есть.

В любом случае, для нас это экзотика. Н. Зеландия согласен. Австралия точно не скажу, но риски, по-моему есть.В любом случае, для нас это экзотика. ЛАД 2 Повідомлень: 26580 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5189 раз. Подякували: 4818 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 05:16 katso написав: shapo написав: vitaliiangel написав: был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий. был хоккей и балет, лучший или один из лучших в мире. Какая польза от них пэрэсичному, живущему в комуналке? сплошная подмена понятий.

Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.

Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало

Хорошая медицина была, и не надо говорить что ее не было - зубы конечно так себе лечили (но это больше вопрос технологий того времени) а чтоб там в очереди к окулисту стоять или чтоб на рентгене человека без сознания просить родственников пойти пленку для аппарата купить "тут недалеко" как у моего друга и прочие коррупционные вещи (ну кроме шоколадок) - такого не было. Милиция работала как ни странно - у бабушки обворовали дом - и прикинь, воров потом НАШЛИ и украденное ВЕРНУЛИ (частино конечно но сам факт - кто-то помнит чтоб сейчас возвращали украденное?) Самое главное что работали социальные лифты основанные на принципе "учишься-работаешь-становишься уважаемым человеком" без обязательного сейчас звена "намутить-соптимизировать-украсть". Хорошая медицина была, и не надо говорить что ее не было - зубы конечно так себе лечили (но это больше вопрос технологий того времени) а чтоб там в очереди к окулисту стоять или чтоб на рентгене человека без сознания просить родственников пойти пленку для аппарата купить "тут недалеко" как у моего друга и прочие коррупционные вещи (ну кроме шоколадок) - такого не было. Милиция работала как ни странно - у бабушки обворовали дом - и прикинь, воров потом НАШЛИ и украденное ВЕРНУЛИ (частино конечно но сам факт - кто-то помнит чтоб сейчас возвращали украденное?) Самое главное что работали социальные лифты основанные на принципе "учишься-работаешь-становишься уважаемым человеком" без обязательного сейчас звена "намутить-соптимизировать-украсть".

Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?



А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять



А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.



З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблятьА от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас Shaman

Повідомлень: 4711 З нами з: 29.09.19 Подякував: 517 раз. Подякували: 1230 раз. Профіль 2 3 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 05:57 ЛАД написав: shapo написав: ............

Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго ............Я выехал не из-за войны,а из-за очень нехорошего диагноза жены 1,5 года назад. Пока здесь войну не особенно почувствовал в сравнении с бомбежками Киева в второй половине мая куда приезжал ненадолго

Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.

Как жена? Помогли? Только хотел спросить, куда Вы так надолго пропадали.Как жена? Помогли?



Не было настроения тут появляться,и не только тут. С онкологией в третьей стадии можно только затормозить процесс хотя в Украине и это вряд ли бы получилось Не было настроения тут появляться,и не только тут. С онкологией в третьей стадии можно только затормозить процесс хотя в Украине и это вряд ли бы получилось shapo Повідомлень: 4711 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 812 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 05:59 ЛАД написав: shapo написав: ЛАД написав: .............

Проблема в том, что сейчас практически невозможно предсказать, в каких странах "не будет в ближайшем будущем войн и потрясений". Если с войнами ещё так-сяк, то с потрясениями полная неопределённость. .............Проблема в том, что сейчас практически невозможно предсказать, в каких странах "не будет в ближайшем будущем войн и потрясений". Если с войнами ещё так-сяк, то с потрясениями полная неопределённость.

Ну почему же. Есть Австралия и Новая Зеландия где хотя и есть, но некритично мало беженцев с Ближнего Востока и Азии, да и с внешней безопасностью все в порядке Ну почему же. Есть Австралия и Новая Зеландия где хотя и есть, но некритично мало беженцев с Ближнего Востока и Азии, да и с внешней безопасностью все в порядке

Н. Зеландия согласен. Австралия точно не скажу, но риски, по-моему есть.

В любом случае, для нас это экзотика. Н. Зеландия согласен. Австралия точно не скажу, но риски, по-моему есть.В любом случае, для нас это экзотика.



Никакой экзотики,там наши беженцы сейчас получили ВНЖ на три года да и в отличие от безоружной Н.Зеландии у Австралии серьезная армия и флот Никакой экзотики,там наши беженцы сейчас получили ВНЖ на три года да и в отличие от безоружной Н.Зеландии у Австралии серьезная армия и флот shapo Повідомлень: 4711 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 812 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 06:10 Shaman написав: Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?



А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять



А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.



З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблятьА от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас



Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаково

Во-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки.

В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен Во-первых,в Украину приезжают из-за границы из-за более дешёвого труда стоматологов,т.к.материалы везде стоят одинаковоВо-вторых,и при СССР были возможности зарабатывать много - север,шабашки,вредное производство,частное предпринимательство под страхом посадки,взятки.В-третьих, лицемерие есть абсолютно в всех странах мира т.к. везде есть темы для табу или для только определенных высказываний после которых вы становитесь в социуме или персоной нон-грата,или вообще можете срок получить. СССР в этом не так уж сильно отличался - были такие же правила игры - если ты не призывал к свержению строя и критиковал власть в пределах допустимого что менялось с годами ( при Сталине за анекдот который спокойно ходил при Брежневе давали очень долгие сроки), то никакому КГБ ты был неинтересен shapo Повідомлень: 4711 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 812 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:40 Re: Еміграція, заробітчанство Немного о финансовой грамотности.

Странно, что не все могут сами додуматься до таких простых вещей.

В реалиях США, конечно.

rjkz

Повідомлень: 15789 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8098 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 07:58 Shaman написав: katso написав: shapo написав: Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.

Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало Вообще-то был ещё кинематограф,театр,некоторые образцы литературы,но это из культур-мультур.Основное чего нет сейчас и было в течение 10-15 лет с конца 60-х до перестройки это стабильность и предсказуемость при общем убожестве жизни. Но люди в основном инертны и многих это устраивало

Хорошая медицина была, и не надо говорить что ее не было - зубы конечно так себе лечили (но это больше вопрос технологий того времени) а чтоб там в очереди к окулисту стоять или чтоб на рентгене человека без сознания просить родственников пойти пленку для аппарата купить "тут недалеко" как у моего друга и прочие коррупционные вещи (ну кроме шоколадок) - такого не было. Милиция работала как ни странно - у бабушки обворовали дом - и прикинь, воров потом НАШЛИ и украденное ВЕРНУЛИ (частино конечно но сам факт - кто-то помнит чтоб сейчас возвращали украденное?) Самое главное что работали социальные лифты основанные на принципе "учишься-работаешь-становишься уважаемым человеком" без обязательного сейчас звена "намутить-соптимизировать-украсть". Хорошая медицина была, и не надо говорить что ее не было - зубы конечно так себе лечили (но это больше вопрос технологий того времени) а чтоб там в очереди к окулисту стоять или чтоб на рентгене человека без сознания просить родственников пойти пленку для аппарата купить "тут недалеко" как у моего друга и прочие коррупционные вещи (ну кроме шоколадок) - такого не было. Милиция работала как ни странно - у бабушки обворовали дом - и прикинь, воров потом НАШЛИ и украденное ВЕРНУЛИ (частино конечно но сам факт - кто-то помнит чтоб сейчас возвращали украденное?) Самое главное что работали социальные лифты основанные на принципе "учишься-работаешь-становишься уважаемым человеком" без обязательного сейчас звена "намутить-соптимизировать-украсть".

Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?



А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблять



А от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.



З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас Якраз хотів запитати, а що ж такого гарного за часів СРСР було?А зараз якраз зуби дуже якісно роблять, вже відома байка, як наші емігранти в Україні зуби роблятьА от про соціальні ліфти - брехня. Якраз в срср без намутив-по блату нічого отримати було неможна - або чекай роками - бо дефіцит. Наші ІТшники якраз приклад як можна заробити просто працючи. Й таке не лише в ІТ, це просто наглядніше. Й оце намутив/вкрав якраз радянська звичка- що ще досі ментальність змінюємо.З чим в срср було добре, так це з лицемірством - а от 90 роки - оце радянська людина без прикрас

На рахунок медицини. Дивлюсь один канал на Ютубі, нашого пацаненка в Бельгії. Ну і жаліється, що в нього камінь в нирках. Сильні болі. Йде до лікарів, ті йому виписують знеболювальне, відправляють чекати поки сам вийде. Але не виходить. В нас, дя цікавості глянув дроблення каменів коштує 7-8 тис грн(не такі вже шалені гроші. В нас би лікар давно би дав направлення в таку клініку, щоб розробити камінь.

Так само одна українка в Англії пробувала попасти до зубного лікаря, спочатку запис мало не на два тижня, потім попала на прийом теж знеболювальних повиписував.В результаті таки була змушена їхати в Україну лікувати зуби.

А зараз і з блатом ненамутиш певні речі, якщо не входиш в певну касту людей.

Як зараз зараз заробляють не тільки ІТ шники, чудово бачу на прикладі малого, коли вчмтельці за 2-х годинне навчання з української плачу 500грн, а математичка взагалі бере 300 за півтори години, але занятя з двома дітьми, тобто 400 грн/год в неї получається. Тобто не знаю яка в них так завантажені ТБ, але якщо прикинутм, то думаю з дві вчительскі зарплати в місяць додатково, ще виходить. На рахунок медицини. Дивлюсь один канал на Ютубі, нашого пацаненка в Бельгії. Ну і жаліється, що в нього камінь в нирках. Сильні болі. Йде до лікарів, ті йому виписують знеболювальне, відправляють чекати поки сам вийде. Але не виходить. В нас, дя цікавості глянув дроблення каменів коштує 7-8 тис грн(не такі вже шалені гроші. В нас би лікар давно би дав направлення в таку клініку, щоб розробити камінь.Так само одна українка в Англії пробувала попасти до зубного лікаря, спочатку запис мало не на два тижня, потім попала на прийом теж знеболювальних повиписував.В результаті таки була змушена їхати в Україну лікувати зуби.А зараз і з блатом ненамутиш певні речі, якщо не входиш в певну касту людей.Як зараз зараз заробляють не тільки ІТ шники, чудово бачу на прикладі малого, коли вчмтельці за 2-х годинне навчання з української плачу 500грн, а математичка взагалі бере 300 за півтори години, але занятя з двома дітьми, тобто 400 грн/год в неї получається. Тобто не знаю яка в них так завантажені ТБ, але якщо прикинутм, то думаю з дві вчительскі зарплати в місяць додатково, ще виходить. Bolt Повідомлень: 2535 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 186 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:07 Re: Еміграція, заробітчанство Немного оффтопа...неожиданно для этой ветки.)))

После 2013 года для меня все росийское просто умерло...даже не умерло, умерших вспоминают, порой скорбят. Исчезло.

Но тут в НЙ люди откуда только не приезжают.

И, бывает, останавливается возле тебя машина, в которой играет какой-нибудь лепс или газманов. А газонов нет, блевануть некуда. Все в себе приходится держать.

"Штирлиц склонился над картой Мира. Его неудержимо рвало на Родину"

В числе прочего и Малинина слышал. Думал, такого воспевателя расеи еще поискать.

Никогда не был его поклонником и не следил за его жизнью, подсознательно приписывал его в ряд с остальными ватанами..

Но тут Ютуб мне подкинул видос и каково-же было мое удивление, особенно прочитав описание под видео. И тема ветки там тоже фигурирует.

2013 год. Получается еще ДО даже захвата Крыма.Украина. Трускавец.

rjkz

Повідомлень: 15789 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8098 раз. Подякували: 4965 раз. Профіль 3 3 2 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:24 rjkz написав: Немного оффтопа...неожиданно для этой ветки.)))

После 2013 года для меня все росийское просто умерло...даже не умерло, умерших вспоминают, порой скорбят. Исчезло.

Но тут в НЙ люди откуда только не приезжают.

И, бывает, останавливается возле тебя машина, в которой играет какой-нибудь лепс или газманов. А газонов нет, блевануть некуда. Все в себе приходится держать.

"Штирлиц склонился над картой Мира. Немного оффтопа...неожиданно для этой ветки.)))После 2013 года для меня все росийское просто умерло...даже не умерло, умерших вспоминают, порой скорбят. Исчезло.Но тут в НЙ люди откуда только не приезжают.И, бывает, останавливается возле тебя машина, в которой играет какой-нибудь лепс или газманов. А газонов нет, блевануть некуда. Все в себе приходится держать."Штирлиц склонился над картой Мира.

Это все пока не коснулось лично можно ностальгировать за страной исхода. В Израиле до 7.10 было достаточно ватников,причем среди тех кто приехал 30 лет назад и не вписался в страну - плохо выучил или вообще не выучил язык и остался в русском гетто ностальгируя по СССР и веря в то,что Россия путькин а это СССР2. Среди приехавших после 24.02.2022 таких нет. Но когда по ТВ показали как в Москве целуются в десны с Хамас и рассказывают о зверствах израильской военщины таких резко поубавилось Это все пока не коснулось лично можно ностальгировать за страной исхода. В Израиле до 7.10 было достаточно ватников,причем среди тех кто приехал 30 лет назад и не вписался в страну - плохо выучил или вообще не выучил язык и остался в русском гетто ностальгируя по СССР и веря в то,что Россия путькин а это СССР2. Среди приехавших после 24.02.2022 таких нет. Но когда по ТВ показали как в Москве целуются в десны с Хамас и рассказывают о зверствах израильской военщины таких резко поубавилось shapo Повідомлень: 4711 З нами з: 29.05.18 Подякував: 110 раз. Подякували: 812 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 24 лис, 2023 08:51 ЛАД написав: "Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да. "Народ" скопировать хаймарс и абрамс не сможет, а инженеры, думаю, да. элементарно. сколько стран (или производителей) скопировали струйные принтеры (например EPSON L850)? для фотопечати 5760 х 1440dpi технология ещё актуальная. Аж ноль. Скопировать бензиновый двс - нет проблем, а дизельный? Ну и т.д. С определённого уровня развития технологий копирование стало невозможным. Иначе бы русские давно скопировали всё, что есть на рынке. элементарно. сколько стран (или производителей) скопировали струйные принтеры (например EPSON L850)? для фотопечати 5760 х 1440dpi технология ещё актуальная. Аж ноль. Скопировать бензиновый двс - нет проблем, а дизельный? Ну и т.д. С определённого уровня развития технологий копирование стало невозможным. Иначе бы русские давно скопировали всё, что есть на рынке. vitaliiangel

Повідомлень: 20680 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2310 раз. Подякували: 3285 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1568156915701571> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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